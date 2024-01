Vahap Seçer, \'Türkiye Cumhuriyeti\'nin 100. Yılı Resim Sergisi ve Ödül Töreni\'ne Katıldı

Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde düzenlenen programa, Başkan Seçer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, Ressam Ahmet Yeşil, Sergi Küratörü Ressam Veli Mert, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve sanatseverler katıldı.

Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen yarışma sonucu sergileme ödülü alan eserler, 26 Ocak- 26 Şubat arasında Yenişehir AKM'de Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak. Eserler Mersin'de kurulması planlanan Çağdaş Sanatlar Müzesi koleksiyonunun oluşmasına da öncü olacak.

SEÇER: "SERGİ MEDEKA'NIN ÖNEMLİ KATKISIYLA ORTAYA ÇIKTI"

Konuşmasına dünyaca ünlü Mersinli Ressam Ahmet Yeşil'e teşekkür ederek başlayan Başkan Vahap Seçer, açılışı gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Resim Sergisi'ni Türkiye'nin her tarafından Ahmet Yeşil gibi sanatçıları çoğaltmak, resim sanatında kabiliyetli olanları ortaya çıkartmak, onların eserlerini sergilemek ve onlara teşekkür etmek amacı ile düzenlediklerini söyledi. Göreve geldiği 2019 sonrasında yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Mersin'e Değer Katanlar (MEDEKA) Kurulu'nu oluşturmaya karar verdiklerini aktaran Seçer, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Resim Sergisi'nin de MEDEKA'nın alt kurullarından olan Plastik Sanatlar Kurulu'nun önemli katkısı ile ortaya çıktığını kaydetti.

Yarışmaya ülke genelinden 187 başvuru geldiğini ve 48 eserin ödül kazandığını aktaran Seçer, bu eserlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çamlıbel semtindeki yeni hizmet binasının giriş katında sergileneceğini söyledi.

Mevcut hizmet binasının hızlı bir şekilde, hem kendi hem de kentin dokusuna uygun bir şekilde restore edilerek 'Kent Müzesi' olarak halkın hizmetine açılacağını dile getiren Seçer, "Önümüzdeki 5 yıllık görev süremizde Taş Binamızda, o otantik, mistik atmosferde de sergi açma imkanı buluruz diye umut ediyorum" dedi.

Görevde bulunduğu ilk 5 yıllık süre içerisinde birçok konuda yarışmalar düzenlediklerini söyleyen Seçer, 'Mersin Roman Ödülü'nün 3'üncüsünü, 'Pandemide Neler Çektik Fotoğraf Yarışması'nı, 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Liseli Gözünden Mersin Fotoğraf Yarışması'nı ve 'Hikayelerle Kuşaktan Kuşağa Mersin Yarışması'nın ikincisini düzenlediklerini hatırlatarak, önümüzdeki süreçte de benzer birçok etkinliklerin altına imza atmak istediklerini dile getirdi.

"MERSİNLİLERİ MODERN BİR MERSİN'DE YAŞATMAK İSTERİZ"

Kültür ve sanatın her medeni, gelişen, bilimin peşinden giden, bilimi mürşit ya da mihmandar olarak kabul eden her toplum için önemli olduğuna dikkat çeken Seçer, "Biz Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Onun için de onun görüşleri doğrultusunda yönetim anlayışı sergiliyoruz. Biz Mersinlileri modern bir Mersin'de yaşatmak isteriz. Biz Mersinlileri çağdaş bir Mersin'de yaşatmak isteriz. Onun için de sadece Büyükşehir Belediyesi değil, Yenişehir Belediyemizin ve Mezitli Belediyemizin bu konuda ortaya koydukları etkinlikler, projeler, kültür-sanat için yarattıkları mekanlar, bunun en güzel göstergesidir" diye konuştu.

"ÇOK DEĞERLİ SANATÇILARIMIZI BÜNYEMİZE KATTIK"

Büyükşehir olarak göreve geldikleri günden bugüne kadar her konuda yaptıkları yeniliklerin içerisinde 'Kültür ve Sanat' alanında sunulan hizmetlerin de yer aldığını söyleyen Seçer, "Şehir Tiyatromuzu yeniledik. Çok değerli sanatçılarımızı bünyemize kattık. 292 oyun oynadı Şehir Tiyatromuz yeni tiyatro sanatçısı kadromuzla beraber. Kent Orkestrası ve Türk Halk Müziği koromuzu, orkestramızı, sanatçılarımızı ve enstrümanlarımızı yeniledik. 'Daha güzel, daha geniş, daha akademik kadrolarda olsun ve bunlar en iyileri olsun' diye Türkiye genelinde sınavlar açarak bunu gerçekleştirdik. Kültür, sanat ve müzik kurslarına önem verdik" dedi.

" 'CUMHURİYET, KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR' DERİZ YA İŞTE CUMHURİYET TAM DA BUDUR"

Mersin'de yaşayanlar için hayatın her alanında sundukları fırsat eşitliğini kültür ve sanatta da ortaya koyduklarının altını çizen Seçer şunları söyledi:

"Nasıl 'Kır Çiçekleri' projemizde köylerde yaşayan yurttaşlarımızın kabiliyetli sporcu kızlarını yatılı okutup eğitiyorsak, yine onların köylerine sanatçılarımızı gönderdik, tiyatro oyunları sergiledik, konserler verdik. Kültüre ve sanata dahil olmalarını sağladık. 'Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir' deriz ya, işte Cumhuriyet tam da budur. Yine emeklilerimizi ve öğrencilerimizi hiçbir zaman unutmadık. Onlara moral konserleri düzenledik. Çok değerli festivalleri başlattık. Tarsus Festivali'nin bu yıl Şahmeran temalı 2.'sini yaptık ve binlerce insan geldi. Yine burada gençlerimize Gençlik Festivali düzenledik, ikincisini yaptık. Gelecek yıl çok daha etkin, çok daha gelişmiş bir şekilde daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz."

"KÜLTÜR HERKESİNDİR, KÜLTÜR BÜTÜN İNSANLIĞINDIR"

Mersin'in Türkiye'nin özeti bir kent olduğuna vurgu yapan Seçer, "Bu kent bir mozaik. Bu kent renklerin buluştuğu bir renk cümbüşü. Burada insanları bir araya getirecek, onlara barışı, kardeşliği her daim hatırlatacak en önemli çalışma kültür, sanat, spor yani insanların bir araya getirilmesi ve bir arada olmasıdır. Onların kimliğine, diline, dinine, meşrebine, mezhebine ait olmayan çalışmalardır" dedi.

Kültürel etkinliklerinin evrensel olduğuna işaret eden Seçer, "Kültür herkesindir, bütün insanlığındır. Sanat da spor da öyledir. İşte bu bilinçle gelecek yıllarda hem ilçe belediyelerimiz hem Büyükşehir Belediyemiz, izinde yürüdüğümüz Ulu Önderimizin bu anlayışını hayata uygulamaya gayret etmeye devam edecektir" diye konuştu.

ÖZYİĞİT: "SANATSIZ BİR TOPLUMU HİÇBİRİMİZ KABUL EDEMEYİZ"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, özel bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını belirterek,"Cumhuriyetimizin 100. yılında, yine Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' şeklindeki ifadesinden hareket edecek olursak, yapılan bu yarışmanın ve açılan serginin ne kadar anlamlı olduğunu hep birlikte idrak ederiz" diye konuştu. Özyiğit, "Sanatla daha çok iç içe olacağız" sözlerine yer vererek, sergiye katkı sunan Başkan Seçer'e ve yarışmacılara teşekkür etti.

DİNÇER: "31 MART'TAN SONRA DA ÇOK DAHA GÜZELLERİNİ HEP BERABER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Gittiği birçok ilde Mersin'deki gibi sanata değer verilmediğini söyleyen CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, "Başkanımızın, Mersin'in her yerinde sanat ve sanatçı ile ilgili uğraşları var, çok güzel çalışmaları var. Sosyal belediyeciliği Türkiye'ye tanıtan da bir Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Fakir fukara, herkes zorda, darda. Böyle bir ortamın içerisinde sanatçının elinden kimse tutmaz ama emin olun işte Mersin'de bir belediye başkanımız, Vahap Seçer elinden gelen her şeyi yapmış, her türlü katkıyı sunmuş" diye konuştu.

MERT: "GELECEK İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinin Türkiye'de örneği olmadığını söyleyen Sergi Küratörü Ressam Veli Mert, Mersin'in kültür-sanat tarihi açısından da önemli olduğunu vurguladı. İstanbul'dan iki, Ankara'dan iki akademik sanatçının 148 sanat eserini incelediğini belirten Mert, "Türkiye'deki bütün katılımcı sanatçılara teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bizi destekleyen sanatseverlere, özellikle il dışından gelenlere özel teşekkür ediyorum. Çünkü onlar heyecanla burayı bekliyorlar. Bunun bir başlangıç olacağını umuyorum" diyerek, emek veren herkese çok teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Seçer, Sergi Küratörü Ressam Mert'e emeklerinden dolayı çiçeğini ve yarışmada ilk 5'e giren sanatçılara ise ödüllerini takdim etti. Ardından sergiyi gezen Seçer, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi alı. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.