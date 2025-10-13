Azerbaycanlı Kadın Kiralık Ev Kurbanı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Azerbaycanlı Kadın Kiralık Ev Kurbanı Oldu

Haberin Videosunu İzleyin
13.10.2025 14:13  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Azerbaycanlı Kadın Kiralık Ev Kurbanı Oldu
Haber Videosu

Yüksek lisans için Türkiye'ye gelen kadın, kiraladığı evin dolandırıcılık kurbanı oldu ve paramı geri alamayınca şikayette bulundu.

Türkiye'ye yüksek lisans eğitimi için gelen Azerbaycanlı kadın, ev kiralamak isterken şok yaşadı. İnternetten bulduğu evin 6 aylık kirası için 8 bin dolar ödeyen kadın, bavullarıyla dışarıda kaldı.

Olay, 1 Ekim'de Beşiktaş Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek lisans eğitimi için Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Mimarlık öğrencisi Saida Karimova (24) ev kiralamak istedi. 23 Ağustos'ta internetten bulduğu bir emlak ilanı üzerinden emlakçı Mustafa Boğaçhan K. ile iletişime geçti.

Azerbaycanlı Kadın, İstanbul'da Ev Dolandırıcılığına Kurban Gitti

Anlaşmanın ardından 8 bin dolar gönderdi. Yaklaşık iki ay sonra eve geldiğinde kimseyi bulamadı. Çevresindekilere sorduğunda ise böyle bir evin olmadığını öğrendi. Genç kadın karakola giderek şikâyette bulundu. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

"POLİSİ ARAYACAĞIM DEYİNCE..."

Azerbaycan'dan Türkiye'ye yüksek lisans yapmak için geldiğini ve ev kiralamak isterken dolandırıldığını anlatan Saida Karimova, şunları söyledi: " Bakü'de yaşıyorum, yüksek lisans yapmak için buraya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde master yapıyorum. 6 aylık bir dönemim kalmıştı, onun için Beşiktaş'tan ev tutmak istedim. Bir emlak sitesinden bir ev gördüm ve evi kiralamak istedim. Bir senelik vermediklerini söylediler. Başka bir evi 6 aylığına vereceklerini söyleyip fotoğraflarını attılar. Whatsapp üzerinden konuşmaya başladık. Evi beğendim ve Ağustos ayında tuttum. Bana ev sahibinin IBAN'ını yolladı ve ben de altı aylık kira bedelini yolladım. 1 Ekim tarihinde geldiğimizde ev sahibiyle gecikeceklerini, bizim de bir kafede beklememizi söylediler. 4 saat boyunca onları bekledik, gelen giden olmadı. 4 saatin sonunda polisi arayacağımı söylediğimde adam gelip bizi bir otele yerleştirdi. Ev sahibine ulaşamadığını söyledi."

Azerbaycanlı Kadın, İstanbul'da Ev Dolandırıcılığına Kurban Gitti

"EV SAHİBİNE ULAŞAMADIĞINI SÖYLEYEREK BİZİ OYALADI"

Parayı geri istediğinde dolandırıcının bahaneler üretmeye başladığını belirten Karimova, sözlerine şöyle devam etti: "Sonraki günlerde de bizi bu şekilde oyalamaya çalıştı. Ev sahibi güya Bodrum'dan geliyormuş, sonra da telefonları açmıyormuş. Sabah bana eve yıkım kararı çıktığını ve bu yüzden ev sahibinin bize evi vermeyeceğini söyledi. Bu esnada da biz otelde kalıyorduk. En son bana yeni ev tutacağını söyledi. Paranın da kendisinde olduğunu ve borcun kendisine ait olduğunu belirtti. Birkaç gün sonra ben parayı nakit olarak geri istediğimde bahanelerle ertelemeye başladı. Hep iletişim halinde kaldık, sürekli telefonlarımı açıyordu. Neredeyse 12-13 gündür bu durum devam ediyor."

KİMLİĞİNİ GÖNDEREREK GÜVEN KAZANMAYA ÇALIŞTI

Komşuların ve esnafın böyle bir evi tanımadıklarını söyleyen Karimova, dolandırıcının güven kazanmak için kimlik bilgilerini bile gönderdiğini ifade etti: "En son kimliğinin fotoğrafını yolladı, 'Ben dolandırıcı olsam bunu yapmam' dedi. O adamın soyadını gördüğümde, IBAN'ına para gönderdiğimiz şahsın bunun akrabası olduğunu anladım çünkü aynı soyadına sahipler. Önce paranın ev sahibinde olduğunu, sonra kendisinde olduğunu söyledi. Şimdi de parasının olmadığını, altınlarını satarak borcunu ödeyeceğini söyleyerek uzatmaya devam ediyor. Biz de birkaç gün önce polise suç duyurusunda bulunduk. Şu anda bir apart tuttum ve bir aylığına orada kalıyorum."

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Azerbaycan, Göçmenler, istanbul, Beşiktaş, Türkiye, 3-sayfa, Kurban, Polis, Emlak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Azerbaycanlı Kadın Kiralık Ev Kurbanı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esir takası öncesi skandal görüntüler İsrail’den Filistinli tutsaklara işkence Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Kayseri’de Gece Kulübü Kavgası: Baba ve Oğul Yaralı Kayseri'de Gece Kulübü Kavgası: Baba ve Oğul Yaralı
Bin liralık ürünün 100 TL’ye satılması izdihama neden oldu Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu
Meclis’e sunuldu Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor Meclis'e sunuldu! Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor
Kar yağışı aniden bastırdı, dağcılar mahsur kaldı Kar yağışı aniden bastırdı, dağcılar mahsur kaldı
Emre Belözoğlu’nun yeni durağı belli oluyor Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor
Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza 3’ü çocuk 14 yaralı Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! 3'ü çocuk 14 yaralı
Fenerbahçe’de bir kötü haber de Mert Hakan’a Fenerbahçe'de bir kötü haber de Mert Hakan'a
Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler’e acil şikayette bulunacak Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil şikayette bulunacak
Galatasaray’dan Anguissa harekatı Galatasaray'dan Anguissa harekatı
Cezaevinden çıktı, eski kayınbiraderine kurşun yağdırdı Cezaevinden çıktı, eski kayınbiraderine kurşun yağdırdı
Altıncı maçta da galibiyet gelmedi Altay darmadağın oldu Altıncı maçta da galibiyet gelmedi! Altay darmadağın oldu
İbrahim Erkal’ın kızlarının son hali gündemde Doğum gününde yürek burkan paylaşım İbrahim Erkal'ın kızlarının son hali gündemde! Doğum gününde yürek burkan paylaşım
FIFA, 2034 Dünya Kupası’nı Ramazan ayı nedeniyle erteleyebilir FIFA, 2034 Dünya Kupası'nı Ramazan ayı nedeniyle erteleyebilir

15:37
Netahyahu krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır’a indirtmedi
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi
14:31
İsrail, Gazze’deki ateşkes kapsamında 96 Filistinli esiri serbest bıraktı
İsrail, Gazze'deki ateşkes kapsamında 96 Filistinli esiri serbest bıraktı
14:12
İsrail Meclisi’nde konuşan ABD Başkanı Trump’a protesto
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
14:06
Türkiye’nin öteki gündemi ’’Son virajdayız’’ diyen vatandaştan endişelendiren sözler
Türkiye'nin öteki gündemi! ''Son virajdayız'' diyen vatandaştan endişelendiren sözler
13:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır’da Sisi bizzat karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'da! Sisi bizzat karşıladı
13:37
Gözünü kırpmadan izledi Ali Koç’u daha önce böyle görmediniz
Gözünü kırpmadan izledi! Ali Koç'u daha önce böyle görmediniz
13:21
Ünlü isimleri sarsan yasaklı madde operasyonunda yeni detay
Ünlü isimleri sarsan yasaklı madde operasyonunda yeni detay
13:10
Netanyahu, Mısır’da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak
12:44
Anıtkabir’deki törene damga vuran görüntü: Yavaş ve soruşturma izni isteyen başsavcı yan yana
Anıtkabir'deki törene damga vuran görüntü: Yavaş ve soruşturma izni isteyen başsavcı yan yana
11:39
Memur ve emekli zammında hesap değişti: Büyük hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz
Memur ve emekli zammında hesap değişti: Büyük hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz
11:32
Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı Zabıta say say bitiremedi
Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! Zabıta say say bitiremedi
11:19
Trump, İsrail Meclisi’nde Deftere “Bu yeni bir başlangıç“ notunu düştü
Trump, İsrail Meclisi'nde! Deftere "Bu yeni bir başlangıç" notunu düştü
11:17
Acil servisler dolup taşıyor 100 hastadan 13’ü influenza
Acil servisler dolup taşıyor! 100 hastadan 13'ü influenza
10:42
Gazze’de tarihi görüntüler Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2025 15:43:54. #7.11#
SON DAKİKA: Azerbaycanlı Kadın Kiralık Ev Kurbanı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.