Azerbaycanlı Kadın Kiralık Ev Kurbanı Oldu

Türkiye'ye yüksek lisans eğitimi için gelen Azerbaycanlı kadın, ev kiralamak isterken şok yaşadı. İnternetten bulduğu evin 6 aylık kirası için 8 bin dolar ödeyen kadın, bavullarıyla dışarıda kaldı.

Olay, 1 Ekim'de Beşiktaş Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek lisans eğitimi için Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Mimarlık öğrencisi Saida Karimova (24) ev kiralamak istedi. 23 Ağustos'ta internetten bulduğu bir emlak ilanı üzerinden emlakçı Mustafa Boğaçhan K. ile iletişime geçti.

Anlaşmanın ardından 8 bin dolar gönderdi. Yaklaşık iki ay sonra eve geldiğinde kimseyi bulamadı. Çevresindekilere sorduğunda ise böyle bir evin olmadığını öğrendi. Genç kadın karakola giderek şikâyette bulundu. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

"POLİSİ ARAYACAĞIM DEYİNCE..."

Azerbaycan'dan Türkiye'ye yüksek lisans yapmak için geldiğini ve ev kiralamak isterken dolandırıldığını anlatan Saida Karimova, şunları söyledi: " Bakü'de yaşıyorum, yüksek lisans yapmak için buraya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde master yapıyorum. 6 aylık bir dönemim kalmıştı, onun için Beşiktaş'tan ev tutmak istedim. Bir emlak sitesinden bir ev gördüm ve evi kiralamak istedim. Bir senelik vermediklerini söylediler. Başka bir evi 6 aylığına vereceklerini söyleyip fotoğraflarını attılar. Whatsapp üzerinden konuşmaya başladık. Evi beğendim ve Ağustos ayında tuttum. Bana ev sahibinin IBAN'ını yolladı ve ben de altı aylık kira bedelini yolladım. 1 Ekim tarihinde geldiğimizde ev sahibiyle gecikeceklerini, bizim de bir kafede beklememizi söylediler. 4 saat boyunca onları bekledik, gelen giden olmadı. 4 saatin sonunda polisi arayacağımı söylediğimde adam gelip bizi bir otele yerleştirdi. Ev sahibine ulaşamadığını söyledi."

"EV SAHİBİNE ULAŞAMADIĞINI SÖYLEYEREK BİZİ OYALADI"

Parayı geri istediğinde dolandırıcının bahaneler üretmeye başladığını belirten Karimova, sözlerine şöyle devam etti: "Sonraki günlerde de bizi bu şekilde oyalamaya çalıştı. Ev sahibi güya Bodrum'dan geliyormuş, sonra da telefonları açmıyormuş. Sabah bana eve yıkım kararı çıktığını ve bu yüzden ev sahibinin bize evi vermeyeceğini söyledi. Bu esnada da biz otelde kalıyorduk. En son bana yeni ev tutacağını söyledi. Paranın da kendisinde olduğunu ve borcun kendisine ait olduğunu belirtti. Birkaç gün sonra ben parayı nakit olarak geri istediğimde bahanelerle ertelemeye başladı. Hep iletişim halinde kaldık, sürekli telefonlarımı açıyordu. Neredeyse 12-13 gündür bu durum devam ediyor."

KİMLİĞİNİ GÖNDEREREK GÜVEN KAZANMAYA ÇALIŞTI

Komşuların ve esnafın böyle bir evi tanımadıklarını söyleyen Karimova, dolandırıcının güven kazanmak için kimlik bilgilerini bile gönderdiğini ifade etti: "En son kimliğinin fotoğrafını yolladı, 'Ben dolandırıcı olsam bunu yapmam' dedi. O adamın soyadını gördüğümde, IBAN'ına para gönderdiğimiz şahsın bunun akrabası olduğunu anladım çünkü aynı soyadına sahipler. Önce paranın ev sahibinde olduğunu, sonra kendisinde olduğunu söyledi. Şimdi de parasının olmadığını, altınlarını satarak borcunu ödeyeceğini söyleyerek uzatmaya devam ediyor. Biz de birkaç gün önce polise suç duyurusunda bulunduk. Şu anda bir apart tuttum ve bir aylığına orada kalıyorum."