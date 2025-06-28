Bakan Yumaklı: Orman yangını nedeniyle Sakarya-Bilecik'te 16 yerleşim yeri tahliye edildi. 1 yaralımız var - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: Orman yangını nedeniyle Sakarya-Bilecik'te 16 yerleşim yeri tahliye edildi. 1 yaralımız var

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Bakan Yumaklı: Orman yangını nedeniyle Sakarya-Bilecik\'te 16 yerleşim yeri tahliye edildi. 1 yaralımız var
28.06.2025 20:13
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Bakan Yumaklı: Orman yangını nedeniyle Sakarya-Bilecik\'te 16 yerleşim yeri tahliye edildi. 1 yaralımız var
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Bakan Yumaklı: Orman yangını nedeniyle Sakarya-Bilecik'te 16 yerleşim yeri tahliye edildi. 1 yaralımız var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sakarya- Bilecik'te 16 yerleşim yeri tahliye edildi. Bilecik'teki yangında 1 yaralımız var. 2 günde 150 orman yangını çıktı. 8'i devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Yaz sıcaklarının etkisini hissettirmesiyle birlikte ülke genelinde orman yangınlarında büyük artış yaşanıyor. Son iki günde çok sayıda yangın çıkarken, Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı ekipler teyakkuz halinde yangınlara müdahale ediyor.

Alevlerle mücadele devam ediyor! İşte orman yangınlarında son durum

"BİR GÜNDE 83 YANGIN ÇIKTI"

Yangınlara ilişkin konuşmak için kameraların karşısına geçen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde çıkan yangın sayısı 150. 83 tanesi bugün çıktı. Şu an ülkemizde 8 aktif yangın var ancak bunlardan 4 tanesi kısmen kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Alevlerle mücadele devam ediyor! İşte orman yangınlarında son durum

İŞTE DEVAM EDEN YANGINLAR

Bakan Yumaklı ayrıca devam eden yangınlara ilişkin de bilgi verdi. "Sakarya-Bilecik'te, Manisa Akhisar, Bolu Göynük, Bilecik Osmaneli'deki yangınlar ciddiyetlerini koruyor. Bu gece de arkadaşlarımızın müdahalesi sürecek" diyen Yumaklı, "Balıkesir Havran, Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş Pazarcık ve Antalya Finike'deki yangınlar da kısmen kontrol altına alındı" dedi.

Alevlerle mücadele devam ediyor! İşte orman yangınlarında son durum

Yumaklı ayrıca "Sakarya Bilecik sınırındaki yangın çok geniş bir alana yayılmış durumda, yaklaşık 35 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

16 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Bakan Yumaklı, Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın nedeniyle 16 yerleşim yerinin tahliye edildiğini de duyurdu. Bakan, "Yangının doğu tarafına doğru ilerleme eğilimi var. Bu yangın sebebiyle Sakarya'da iki yerleşim yeri, Bilecik'te de 14 yerleşim yeri tahliye edildi. Sadece bunların arasında Bilecik Osmaneli'ndeki yangında bir vatandaşımız yaralandı, hastaneye sevk edildi. Onun dışında hem çalışanlarımızdan hem vatandaşlarımızdan yaralanan yok.

Alevlerle mücadele devam ediyor! İşte orman yangınlarında son durum

Yangının sebebi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 3 kişi gözaltına alındı. Manisa Akhisar'daki yangın da rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösterdi. Bolu Göynük'teki yangın bizi zora sokan yangınlardan biri oldu. Çünkü güçlerimizi bölmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Alevlerle mücadele devam ediyor! İşte orman yangınlarında son durum

DİKKAT ÇEKEN UYARI

Bakan son olarak ise şu uyarıda bulundu: "Ormanın yanmasına neden olacak bir şey yapmakla vatana kurşun atmak aynı şey. Mutlaka ama mutlaka bütün vatandaşlarımız buna engel olsunlar."

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yumaklı: Orman yangını nedeniyle Sakarya-Bilecik'te 16 yerleşim yeri tahliye edildi. 1 yaralımız var - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serdengeçti:
    siz ülkeye yangın uçakları alıp hizmet edeceğinize ancak doğruları anlatanları tutuklarsınız 6 17 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    ornanyangini cikartanlar beslerseniz ev köpeği gibi hersene ormanlar yanar bakan bey asın şunları mal gibi besliyorsunuz sonuç bu 7 2 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Allah aşkına çok biliyorsanız yangın söndürme yöntemlerini,buradan yazacağınıza gidip söndürseniz ya yangınları belki bir işe yararsınız... 7 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Yumaklı: Orman yangını nedeniyle Sakarya-Bilecik'te 16 yerleşim yeri tahliye edildi. 1 yaralımız var - Son Dakika
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