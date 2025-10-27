Kartalkaya Yangın Davasında Rıfat Doğan'dan Adalet Çağrısı - Son Dakika
Kartalkaya Yangın Davasında Rıfat Doğan'dan Adalet Çağrısı

27.10.2025 12:45
Bolu'daki yangında kayıplarını yaşayan Doğan, sanıkların avukatı olduğu adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı ve 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşması bugün yapılıyor.

Gazeteci Emrullah Erdinc'in haberine göre, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay, bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz aldı.

SALONDAN ALKIŞLAR YÜKSELDİ

Emine Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun adaleti engellediğini iddia eden Gençbay, "Bırakın yardımı, üstüne her şeyi gizliyorlar" dedi. Gençbay, "Emir Aras olası kasttan yargılanıyor ama eşi Elif Hanım bilinçli taksirle… Emir Aras odasından kaçarken Elif Hanım kapıları çaldı da ben mi görmedim de cezası hafifliyor?" diyerek tepki gösterdi. Salondan alkış yükseldi.

Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

"60-70 CENAZE TIR DORSELERİNDE BEKLETİLİYORDU"

Gençbay sözlerini şöyle sürdürdü; "Suçlama olası kasttan bilinçli taksire düştü. Acaba burada etkin pişmanlıktan faydalanma mı var diye düşünüyorum. Ama savcının, sizin ve bizim çabalarımız olmasa bu dosya buraya bile gelmezdi. Her şeyi saklıyorlar, ağızlarını bıçak açmıyor. Bir insanın bir tablet, bir elbise kadar değeri yok. 60-70 cenaze tır dorselerinde bekletiliyordu."

"KATİLLER" DİYE BAĞIRDILAR

Aileler gözyaşları içinde sanıklara "Katiller!" diye bağırdı.

Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

TÜRKİYE'Yİ SARSAN DAVADA 3. DURUŞMA

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

32 SANIK YARGILANIYOR

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İLK DURUŞMA 10 GÜN SÜRDÜ

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda 7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada sanıkların tamamı ve müştekiler ile tanıklar dinlendi. Açıklanan ara kararda; tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın da tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı kararlaştırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

İKİNCİ DURUŞMA 2 GÜN SÜRDÜ, TUTUKLU SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Davanın ikinci duruşması 22 Eylül'de başlayıp, 2 gün sürdü. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, 32 sanığın tutukluluk durumu ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin ara karar açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, ev hapsinde olanların ev hapsinin devamına, tutuksuz sanık Mehmet Salun'un tutuklanmasına, adli kontrollerin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

3'ÜNCÜ DURUŞMA BAŞLADI

Davanın 3'ncün duruşması, bugün Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda başladı. Duruşma öncesi olayda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları mahkeme salonunun dışındaki stantlara asıldı. Yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları, geniş güvenlik önlemleri altında salona alındı. Sanıklar da geniş güvenlik önlemleri arasında oluşturulan özel alandan duruşma salonuna girdi.

Kaynak: İHA

