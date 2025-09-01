Alevlerin sardığı Kastamonu'dan gelen görüntüler iç açıcı değil - Son Dakika
Alevlerin sardığı Kastamonu'dan gelen görüntüler iç açıcı değil

Alevlerin sardığı Kastamonu'dan gelen görüntüler iç açıcı değil
01.09.2025 21:34  Güncelleme: 23:11
Kastamonu'nun Araç ilçesinde akşama doğru başlayan orman yangını ile mücadele sürüyor. Bölgede 6 köy tahliye edildi, 437 vatandaş ve yüzlerce hayvan güvenli bölgelere sevk edildi. Geceyi aydınlatan alevler Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı köyleri de tehdit etmeye başladı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

ALEVLER SAFRANBOLU'YA DAYANDI

7 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Geren, Aşağıdoğan ve Aşağıgüney köylerinin sınırına dayandı.

Kastamonu'da Orman Yangınları: Geceyi Aydınlatan Alevlere Müdahale Devam Ediyor

6 KÖY BOŞALTILDI

Geceyi aydınlatan alevler havadan görüntülenirken, yangın sebebiyle 6 köyde tahliyeler gerçekleştirildi.

Kastamonu'da Orman Yangınları: Geceyi Aydınlatan Alevlere Müdahale Devam Ediyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Ekipler, yangınlara 3 helikopter, 49 araç, 16 su tankeri, 28 arazöz, 1 greyder ve 271 personelin yanı sıra çevre il ve ilçelerden takviye gelen Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresine ait çok sayıda araçla havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kastamonu'da Orman Yangınları: Geceyi Aydınlatan Alevlere Müdahale Devam Ediyor

437 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye edilen Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinde yaşayan 437 vatandaş ile 490 büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli barınma alanlarına yerleştirildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kastamonu'da Orman Yangınları: Geceyi Aydınlatan Alevlere Müdahale Devam Ediyor

BAKAN YUMAKLI'DAN ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Yumaklı'nın sosyal medya üzerinden verdiği bilgilere göre; Aydın Buharkent'te başlayıp Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Efeler'deki yangının enerjisi düşürülürken, Çanakkale Ayvacık'taki yangın tamamen kontrol altına alındı.

Karabük Eflani ve Kastamonu Araç'taki yangınları kontrol altına almak için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirten Yumaklı, mücadeleye aralıksız devam edildiğini kaydetti.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şu şekilde;

Kaynak: AA/ İHA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sedat Keskin:
    nasılsa bütün ülke yandı yanan yerelere ÇED raporu verildi eee bilin bakalım kim yakiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
