Sele kapılan otomobil sürücü, 3 saatlik çalışmanın sonunda ölü olarak bulundu

06.02.2026 03:14  Güncelleme: 03:16
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış sonucu meydana gelen selde, aracıyla dereden geçmeye çalışan Zekeriya Şahin'in sele kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda Şahin'in cansız bedeni bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dereden aracıyla geçmeye çalıştığı esnada sele kapılan Zekeriya Şahin, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından aracının 100 metre aşağısında bir yağmur suyu aktarma borusunun altında sıkışmış halde ölü olarak bulundu.

Marmaris'te etkili olan sağanak yağış sonrasında birçok bölgede su baskınları yaşanırken, derelerde de taşkınlar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osmaniye Mahallesi'ndeki derede de su seviyesi yükseldi. O esnada bölgede bulunan Zekeriya Şahin de aracıyla dereden yolun karşısına geçmek istedi. Araçta yolcu konumunda bulunan şahıs, Şahin'in 'geçmeyelim' sözünü dinlememesi üzerine araçtan indi. Geçmekte ısrar eden ve aracıyla dereye inen Şahin, bir anda sele kapıldı. Talihsiz adamın aracıyla birlikte sürüklenerek gözden kaybolmasının ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda dere yatağında kalan aracı buldu. İçerisi suyla dolan araçta Şahin'e ulaşılamazken, şoförün bulunması için STK ve gönüllü vatandaşların da katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Hızla bölgeye giden ve incelemelerde bulunan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya koordinesinde yürütülen yaklaşık 3 saatlik çalışmalar sonunda Zekeriya Şahin, aracından yaklaşık 100 metre aşağıda bir borunun altında bulundu. Yapılan kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlenirken, Şahin'in cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı. Belediyede temizlik işleri personeli olarak çalıştığı öğrenilen Zekeriya Şahin'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - MUĞLA

Sizin düşünceleriniz neler ?

