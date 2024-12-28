Narin Güran davasında karar birazdan açıklanacak

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Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında savunmalar bitti.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

MAHKEME BAŞKANI: AMBULANS EKİBİ BURADA OLSUN

Yapılan savunmaların ardından Mahkeme Başkanı, kararın açıklanması için duruşmaya 21.00'a kadar ara verdi. Mahkeme Başkanı, 21.00'da son sözlerin alınacağını, ambulans ekiplerinin de salonda hazır edilmesini istedi. Mahkeme başkanı, bu gece kararın açıklanacağını belirtti.

SON SAVUNMA ANNE YÜKSEL GÜRAN'DAN

Üçüncü günde, ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir'in ardından anne Yüksel Güran'ın son savunması alındı. Üçüncü gündeki duruşmada savunma yapan anne Yüksel Güran şu ifadeleri kullandı:

"Ben ilk gün mahkeme salonuna getirildim, burada bir anne bana 'Başın sağ olsun' dedi, çok mutlu oldum. Çünkü bana kimse başın sağ olsun deme fırsatı bulamadı. Ben anneyim. Demin salonda biri ofladı "Çok sıkıldım' dedi. Siz ne için buradasınız? Hayatımı anlatacağım. Ben evlendiğim gün Arif ile birbirimize söz verdik asla birbirimize yalan söylemeyeceğiz diye. Ondan 7 çocuk dünyaya getirdim. Arif, alın teriyle bu yaşa getirdi. Kızım Tülin'in ölümüyle bile beni suçladılar. Tülin, Dağkapı Hastanesi'nde vefat etmeseydi, Tülin'in bile mezarını açacaklardı. Tülin'in raporu olduğunu herkes biliyordu. 'Tülin'i bile merdivenden atmışsın' dediler. Benim kızım özürlüydü, konuşamıyordu. En son nezarette bana dediler ki, 'Dağkapı Hastanesi'ne gideceğiz, eğer orada vefat etmediyse hayatın bitti.' 17 sene önce vefat etti çocuğum"

"KIZIMIN MEZARINI BİLE GÖRMEDİM"

Yüksel Güran: (Narin'in kaybolduğu günü anlatıyor) Bütün çocuklar damda yatıyordu. En mutlu günümdü. Bahçeden domates topladım. Çok güzel bir kahvaltı hazırladım. O kadar mutluydum ki, çocuklarım etrafımda, Arif, Batman'a gitti. Narin benden topuz tokası istedi, bir bana bir abisi Enes'e sarıldı. O gün ne istediler Bırakmadılar kızıma kefen bile giydireyim. Ben mezarını bile görmedim. O gün son defa banyo yaptırdım. Benden patates istedi, cezaevinde patates geldiğinde ağlıyorum. Kızımı kuran kursuna gönderdim ve bir daha Narin'i görmedim, yemin ederim bir daha eve gelmedi.

Yüksel Güran: (Nevzat Bahtiyar'ın avukatına) Sen dün Rojin'in babası için ağladın. Bir adam, 8 yaşındaki Narin'i çuvala koyuyor, dere kenarına götürüyor. Hani diyor ya '30 dakika ip aradım' diye. Suyun içine koyuyor, üzerine taş koyuyor. Sonra gelip namaz kılıyor. Ben Rojin'in babası için gözyaşı dökerim, sen dökme. Eminim, onlar da Narin için, bizim için ağlıyordur. Biz birbirimizi anlarız, sen değil.

ANNE GÜRAN MAHKEME SALONUNDA BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDI

Anne Yüksel Güran, büyük amcasından özür dileyerek başörtüsünü çıkardı. Saçları omzundan aşağı kadar uzun ve dip boyası gelmiş şekilde sarıydı. Narin'in elinde saç teli bulunmuştu. Saç kılları siyah renk denmişti. Yüksel Güran'ın saçı sarı.

"BİZ O KÖPEĞİ HİÇ TANIYAMADIK"

Anne Yüksel Güran'ın ardından avukatları söz alarak savunmalarını yaptı. Anne Yüksel Güran'ın avukatı Doğuşcan Kurucu şu ifadeleri kullandı.

Bu dosyadan prim yapan bazı gazetecilerden birinin en büyük haberi, 'Ramazan, kız öldü mü yaşıyor mu?' gibi bir ses kaydıydı. Ancak böyle bir haberin olmadığı da anlaşıldı. Bendoç isimli bir YouTube kullanıcısı da 'Narin için fidan dikilecek' diyerek insanları dolandırmış. Ayrıca, imamın telefonunda uygunsuz içerikler bulunduğu söylendi. Savcılıktaki görüşmede, telefonun yeni alınmış gibi olması nedeniyle bu kanaate varılmış. Bu dosyayla ilgili en çılgın şeylerden biri de bir dizide bu konuyla ilgili bir bölüm çekilmiş olması. Sanki buranın Türkiye olduğu unutuluyor. Kızını kaybetmiş bir annenin acısı yetmezmiş gibi, iffetiyle oynandı. Dosyada, Yüksel Hanım ile Salim Güran'ın hiç birbirini aramadığı açıkça mevcut. Yalan haberlerden biri de halı meselesidir. Tutanakta, halıların yıkanmadığı açıkça belirtiliyor. Buna rağmen, hâlâ müvekkilimin halı yıkadığına inanıp 'yansın, gebersin' diyenler var. Yine, Narin'in bir köpeği olduğu belirtiliyor. Adının Prenses olduğu söyleniyor. Ancak köpekle ilgili mide bulandırıcı şekilde algı yapıldı. Dosyada böyle bir köpek yok. Arif Güran'ın beyanı da bunu doğruluyor; böyle bir köpeğin olmadığını söylüyor. Biz o köpeği hiç tanıyamadık.

"MÜVEKKİLİMİZ BU SUÇU İŞLEMEDİ"

Anne Yüksel Güran'ın avukatı Furkan Çakır ise anne Yüksel Güran'ın suçsuz olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

Müvekkilimizin bu suçu işlemediği açıktır. Kendisi, Narin kızımız bulunduğu gün gözaltına alındı. Hani diyorsunuz ya, 'O senin kızın değil, benim kızımız' diye. Hadsizliği bırak. Sen sadece acısını anlayabilirsin. Sosyal medyacıların çok iyi bildiği bir ilke var: Masumiyet karinesi. Ben bu dosyada bu şekilde yargılansaydım, gerçekten üzülürdüm. Çünkü Yüksel Hanım'ı içeride tutabilecek gerçek anlamda bir delil yok. Herkes soruyor, 'Yüksel Güran neden tutuklu?' diye. Yüksel Güran, 21.09.2024 tarihinde Nevzat Bahtiyar'ın iffetsiz iddiasıyla suçlanıyor. Nevzat diyor ki, 'Aldım, araca koydum, Yüksel Güran iki elini böyle yapmış ağlıyordu.' Cinayet mahallesi ev olarak gösterildi, 'Bunlar beraber hareket ediyor' dediler. Biz, baz raporunun gerçek anlamda bilirkişi raporu olmadığını söylüyoruz. Bilirkişi olarak dosyaya sunulan kişilerin uzmanlık alanlarının ne olduğunu bilmiyorum, bana bunun izahatı yapılmadı. Ancak Bakanlık vekilleri, 'Baz verileri doğrudur' dedi. Biz kimseye 'katil' demiyoruz, hukuki nitelendirmesi bellidir. Bir parmak sallama konusu bu aralar çok popüler. Dün bir avukat parmak salladı, sanıkların olduğu tarafa. O parmak bir gün gelir seni gösterir. Yüksel Güran, 'Ne dedi bana? Parmak gösterdi.' Jandarma personeli de burada mı bilmiyorum, yarın öbür gün sen de savunulmaya muhtaç kalabilirsin. Umarım sana sesim geliyordur.

"İYİ NİYETİM SUİSTİMAL EDİLİRSE MİLLETVEKİLLERİ DAHİ OLSA SALONU BOŞALTACAĞIM"

Diyarbakır Barosu dün yaşanan gelişmeler üzerine duruşmada kayıt açıldığında usule göre itirazda bulunacağını ifade etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı söz vermeyeceğini söyledi. Kayda geçmek istediğini ifade eden Av. Nahit Eren'e mahkeme başkanı söz verdi. Eren, "Savunma özgürlüğüne sahip çıkan bir baroyuz. Bizim sizden bu davanın bugün ya da yarın çıkacak kararın vicdanen hukuk açısından toplumun sizden beklentisi konusunda vicdanen karar çıkacağından şüphe duymuyorum. Bu duruşma salonunda sanıklar, izleyiciler oturduğu yerden bağırdı. Bir baba savunma yaparken masaya vura vura savunma yaptı. Vicdanındaki sıkışmışlığı hissederek siz de ses çıkarmadınız. Dün Diyarbakır Barosunun 15 avukatı duruşmayı takip etti. Bir avukata yapılan bu tutumu kabul etmiyoruz. Hiç kimsenin Diyarbakır Barosunun hafıza ve adalet anlayışına söyleyecek söz hakkı yok" dedi.

Bunun üzerine Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, " PKK, DEAŞ terör örgütlerini burada yargıladım. Kasten öldürme yaralama suçlarını da yargıladım. Nerede müdahale edeceğimi gayet iyi bilirim. Dün hakim, başkan olan biri değilim. Enes'in Kalaşnikof söylemine de bilerek müdahale etmedim. Bıraktım ki konuşsun. Mahkeme başkanı olarak belki ben bir şey bulacağım, anlayacağım. Benim de kendime has tarzım var. Biz artık dinleme makamındayız. İlk etapta sorgu makamındaydık. Burada benim şahsıma küfür edebilir. Suç unsuruna kanaat getirirsem müdahalede bulunacağım. Dün duruşma salonundan attığım kişi avukat değildi. Cübbesi yoktu, konuşunca söz hakkı vermedim. Seyircisiniz konuşmayın dedim. Konuşmaya devam edince çıkın dışarı dedim. Üçüncü defa yaka paça çıkarın dedim. Öyle bir söz söyleyeceğim ki suç unsuru varsa onu da söyleyeceğim. Baba Arif Güran herkesin kendini hür ifade edebildiği mahkeme oldu diye teşekkür etti. Siz de geldiniz aynı şeyleri söylediniz. İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahi olsa salonu boşaltacağım" diye konuştu.

DÜN GÖRÜLEN DURUŞMADA NELER OLDU?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde adliyeye getirildi. İkinci duruşmanın ikinci gününde savunma sırası tutuklu sanık ağabey Enes Güran'a geldi. Güran, günlerce konuşulan kolundaki ısırık iziyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı ve diğer sanıklar gibi o da baş şüpheli Nevzat Bahtiyar için "O bir katil" ifadesini kullandı. Enes Güran, duruşmadaki savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"KİMİLERİ YALAN OLDUĞUNU BİLE BİLE BURADA KONUŞUYOR"

Evdeyim diye bir şey biliyorum diye bir şey yok. HTS kayıtlarına kimileri yalan olduğunu bile bile hala burada konuşuyor. Olay günü evdeyim, evet. İl jandarma bana 'Konuş,' diyor. 'Bildiğim bu kadar,' diyorum, yok hala konuş diyorlar. Ne konuşayım? Bana 'Cezaevine gireceksin,' dediler. Psikolojim bozulmuş, kardeşim, yok, ben cezaevindeyim. Nezarethanedeyim, zile bastım, gittim, ifademi verdim. Sonra bana 'Kendi g.... kurtarmaya mı çalışıyorsun?' dediler. 'İfademe geçirmeyecek misiniz söylediklerimi?' dedim, 'Geçirmeyeceğiz,' dediler.

"KAMERALARA BAKTIKLARINDA GÖZÜMÜN MOR OLMADIĞINI GÖRECEKSİNİZ"

Sayın hakim, gözümdeki morluk konusuna değinmek istiyorum. Ben kimsenin yanında kendime zarar vermem. Hastanenin kamerası iyi çekmemiş. Oraya gittim, eğer gözüm mor ise neden öyle dolaşayım? Kimse öğrenmesin diye gitmezdim. Avukatlarıma da söyledim, 'Kameralara baktıklarında gözümün mor olmadığını göreceksiniz,' dedim, ama kameralar maalesef bunu çekmemiş.

"KOLUMU BEN KENDİM ISIRDIM, KAFAMI KOPARIN AMA BENİ NARİN'İN ÖLÜMÜYLE SUÇLAMAYIN"

Kolumdaki morluğa gelince, ben kendim ısırdım. Hakkımı helal etmiyorum, zehir zıkkım olsun. Onlardan çıkmasa da çocuklarından çıkacak. Gerekirse kafamı koparın ama beni Narin'in ölümüyle suçlamayın. Baro başkanı bir elbiseden bahsetti. Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalabilirim, ama vicdanım rahat.

"NEVZAT BİR KATİL"

Bugün bana dediler ki, 'Kardeşin geri gelecek, kafana sık. Sıkmazsan namussuzsun.' Ali Bey diyor ki, 'Nevzat Bahtiyar sizin köpeğiniz bile olamaz.' Evet, köpeğimiz bile olamaz, ama o bir katil. Gözümdeki morluktan bahsediyorsunuz, ama bir kanıt var mı? Yok. Kolumdaki ısırığı merak ediyorlardı ya, annem benim çene ve diş yapılarımı almıştı. Türkiye'de kaç diş profesörü var, söylesinler.

"KOLUMDAKİ ISIRIĞI BEN GÖSTERDİM"

Sayın hakim, kolumdaki ısırığı ben gösterdim, onlar tespit etmedi. Kendim gösterdim. Komutan görünce, görümce cennet görmüş gibi oldu. İl jandarmaya götürdüler, pantolonuma bakıp 'Burada kan var,' dediler. 'Ne kanı ya?' dedim. Kan değil dedim. Hatta kendisi burada, bu salonda. Orada kendisine bir şey söylemedim ama burada yüzüne söyleyeyim. "Senin hiçbir şeyden anladığın yok" O il jandarmada kimse bir şeyden anlamıyor.

"SALİM'İN KAFASINA DA ANNEMİN KAFASINA DA SIKARDIM"

Ben bir şey bilseydim, keleşi alır Salim'in kafasına da sıkardım , annemin kafasına da. Nevzat'ın kafasına da sıkardım ama ben bilmiyorum. Benim benim bacımdır bacım. Onun için canımı veririm ben onun için okulu bıraktım. Ben kardeşimin cenaze namazını cezaevinde kıldım.

"NEVZAT İLE İLGİLİ ANLATACAKLARIMA ŞOK OLACAKSINIZ"