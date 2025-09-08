2 polisi şehit eden saldırganın babasından ilk ifade - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

2 polisi şehit eden saldırganın babasından ilk ifade

2 polisi şehit eden saldırganın babasından ilk ifade
08.09.2025 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Balçova'da 2 polisin şehit olduğu pompalı tüfekli saldırı düzenleyen 16 yaşındaki E.B.'nin anne ve babası da gözaltına alındı. Babanın ilk ifadesinde, oğlunun son dönemde radikal tavırlar sergilediğini ve bilgisayar ile telefon başında çok fazla vakit geçirdiğini söylediği öğrenildi. Baba, oğluna tavrını sürdürmesi halinde kendisini polise şikâyet edeceklerini bildirdiğini de ifade etti.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis memuru şehit oldu, 1'i ağır 2 polis memuru da yaralandı. Olayın ardından kaçan 16 yaşındaki şüpheli E.B., düzenlenen operasyonla yaralı olarak yakalandı.

İzmir'de 2 polisi şehit eden katilin babasının ifadesi ortaya çıktı: Son dönemde radikalleşti

POLİSLERİ ŞEHİT EDEN SALDIRGANIN BABASINDAN İLK İFADE: SON ZAMANLARDA RADİKAL DAVRANIŞLAR SERGİLİYORDU

Öte yandan E.B.'nin babası N.B. ve annesi A.B. de gözaltına alındı. Bir hastanede sağlık görevlisi olduğu ifade edilen baba N.B.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun son zamanlarda radikal davranışlar sergilediğini belirttiği öğrenildi.

"BİLGİSAYAR VE TELEFON BAŞINDA ÇOK FAZLA VAKİT GEÇİRDİ"

N.B., çocuğunun bilgisayar ve telefon başında çok fazla vakit geçirdiğini, bu konuda defalarca uyarıda bulunduklarını söyledi. Ayrıca oğluna, bu tavrını sürdürmesi halinde kendisini polise şikayet edeceklerini de dile getirdiklerini ifade etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş etti. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Amilağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İzmir'de 2 polisi şehit eden katilin babasının ifadesi ortaya çıktı: Son dönemde radikalleşti

BAKAN YERLİKAYA : 2 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1'inci Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, polis memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere polis memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

8 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

İzmir'de 2 polisi şehit eden katilin babasının ifadesi ortaya çıktı: Son dönemde radikalleşti

"BABASININ 10 SENE ÖNCE ALDIĞI BİR POMPALI TÜFEK"

Saldırının ardından polis merkezine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, açıklamalarda bulundu. Elban, "16 yaşında lise 3 öğrencisi daha önce herhangi bir suç kaydı olmayan bir kişi tarafından saldırı düzenleniyor. Nöbet kulübesine ilk ateş açılıyor ve orada maalesef bir polis memurumuz açılan ateşte yaralanıyor ve orada şehit oluyor. Daha sonra yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar sırasında yine orada lojmanda ikamet eden polis başmüfettişi arkadaşımız da çıkan çatışmada şehit oluyor. 1 polis memuru arkadaşımız, 1 başmüfettişi arkadaşımız çıkan çatışmada şehit oldu. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak, 1 vatandaşımız çıkan çatışmada elinden hafif şekilde yaralandı. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Üzgünüz, polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Olayı çok yönlü araştırıyoruz. Tam olarak netleştirdiğimizde detaylı bilgileri paylaşacağız. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturuyor. Suç kaydı bulunmuyor, suç sebebiyle gözaltına alınmışlığı bulunmuyor. Karakola şikayet yok, suç kaydı ya da UYAP kaydı yok. Bol miktarda pompalı tüfek mermisi de görmüşsünüzdür. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek" diye konuştu.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren yüzü maskeli E.B.'nin pompalı tüfek ve sırt çantasıyla merkeze girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca E.B.'nin yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin şüphelinin etrafına saçıldığı görüldü.

İzmir'de 2 polisi şehit eden katilin babasının ifadesi ortaya çıktı: Son dönemde radikalleşti

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezinde 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmış, 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İzmir 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 08.09.2025 tarih ve 2025/10353 D. iş sayılı kararı ile meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak görsel, yazılı ve internet ortamındaki her türlü medyada yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

"BİZE DOĞRU SES BOMBASI ATTI"

Mahallede oturan Ahmet Babacan yaşananları anlattı. Babacan, "Sabah silah seslerini duydum. Sonra bir komşumun 'Karakola saldırı var' diye seslendiğini duydum. Balkona çıkınca karşı komşum 'Sizin balkonun altında' dedi. İşaret edince komşuma da sıktı, yaralandı. Sokağın sonuna doğru koşmaya başladı. Biz de görünce aşağıya indik. Arkasından gelen bir polis vardı. Polisimiz de vuruldu. Bir sivil polis daha geldi. Gelen polisimiz de sıkmaya başladı. Karşılıklı çatışma çıktı. Biz arkasındaydık. İşaret ediyorduk.

İzmir'de 2 polisi şehit eden katilin babasının ifadesi ortaya çıktı: Son dönemde radikalleşti

Burada deyince, bize doğru ses bombası attı. Elinde tüfek vardı. Tüfeğin ya kurşunu bittiği için ya da vurulduğu için yerde hareketsiz halde durdu ve çantasından bir şeyler çıkarmaya uğraşıyordu. O süreçte de üzerine çullandık, yakaladık. Polislere teslim ettik. Saldırganın babasını tanıyoruz, efendi biri 15 seneden beri burada oturuyor. Hatta babasının haberi yoktu. Babasını uyandırdık. Babasının haberi dahi yoktu. Arabaya gelip görünce babası yıldı, kaldı. Pompalı tüfek babasının ruhsatlı tüfeğiymiş. Yaklaşık 40-50 tane mermi vardı. Bıçağı vardı. Kapüşon takmıştı" dedi.

İRAN UYRUKLU ŞÜPHELİ'YE İSTANBUL'DA OPERASYON

Soruşturma kapsamında, saldırının faili E.B. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen İran doğumlu Khaleg Nooriborojerdi, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilgisayar, Güvenlik, 3-sayfa, Balçova, Polis, Polis, izmir, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 2 polisi şehit eden saldırganın babasından ilk ifade - Son Dakika

Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı
14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Özilhan’ın yeni evinin kirası dudak uçuklattı 14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Özilhan'ın yeni evinin kirası dudak uçuklattı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gözaltına alındı Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gözaltına alındı
Balıkesir’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya “Provokasyona müsaade yok“ dedi, Özel’den yanıt geldi: Evimizin önünden çekilin Bakan Yerlikaya "Provokasyona müsaade yok" dedi, Özel'den yanıt geldi: Evimizin önünden çekilin
A Milli Takımımız İspanya karşısında hüsrana uğradı A Milli Takımımız İspanya karşısında hüsrana uğradı
Konya’da futbolculara büyük tepki Konya'da futbolculara büyük tepki
Rıdvan Dilmen’den A Milli Takım’a sert tepki Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a sert tepki
Uğurcan Çakır’dan tarihi hezimet sonrası umut dolu mesaj Uğurcan Çakır'dan tarihi hezimet sonrası umut dolu mesaj
Pedri: Zor bir maç olacağını biliyorduk Pedri: Zor bir maç olacağını biliyorduk
Türkiye, 4 yıl sonra elemelerde 6 gol yedi Türkiye, 4 yıl sonra elemelerde 6 gol yedi
Hamas’tan ateşkes çıkışı Şartları sıraladılar Hamas'tan ateşkes çıkışı! Şartları sıraladılar
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara müsamaha gösterilmeyecek RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara müsamaha gösterilmeyecek
Montella’nın 6-0’lık yenilgi sonrası yaptığı açıklama taraftarları kızdırdı Montella'nın 6-0'lık yenilgi sonrası yaptığı açıklama taraftarları kızdırdı
Emniyet Genel Müdürlüğü: 14 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı Emniyet Genel Müdürlüğü: 14 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı
Montella’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt Montella'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt
Bakan Tunç: CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Tunç: CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı
CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek Yeni bariyerler getirildi CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi
Venezuela’dan ABD’ye rest Uyuşturucu kaçakçılığı yapılan gizli pist imha edildi Venezuela'dan ABD'ye rest! Uyuşturucu kaçakçılığı yapılan gizli pist imha edildi
Neye uğradığını şaşırdı Lamine Yamal’a Konya’da büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Özel’in yardımcısından Gürsel Tekin’e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi Özel'in yardımcısından Gürsel Tekin'e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi?
CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nı kapatma kararı aldı CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye’de Yeni takımı çok şaşırttı Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye'de! Yeni takımı çok şaşırttı
İzmir’deki karakol saldırısında gözaltı sayısı yükseldi İran uyruklu şahıs İstanbul’da yakalandı İzmir'deki karakol saldırısında gözaltı sayısı yükseldi! İran uyruklu şahıs İstanbul'da yakalandı

18:40
İzmir’deki karakol saldırısında gözaltı sayısı yükseldi İran uyruklu şahıs İstanbul’da yakalandı
İzmir'deki karakol saldırısında gözaltı sayısı yükseldi! İran uyruklu şahıs İstanbul'da yakalandı
18:12
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye’de Yeni takımı çok şaşırttı
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye'de! Yeni takımı çok şaşırttı
16:48
77 yaşında hayatını kaybeden Anta Toros’a gözyaşlarıyla veda
77 yaşında hayatını kaybeden Anta Toros'a gözyaşlarıyla veda
16:40
CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nı kapatma kararı aldı
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
16:20
Küçük kızın kahreden sonu Okulun ilk gününde hayatını kaybetti
Küçük kızın kahreden sonu! Okulun ilk gününde hayatını kaybetti
15:58
Özel’in yardımcısından Gürsel Tekin’e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi
Özel'in yardımcısından Gürsel Tekin'e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi?
15:35
İspanyollar, Arda Güler’i yerin dibine soktu: Lamine Yamal...
İspanyollar, Arda Güler'i yerin dibine soktu: Lamine Yamal...
15:34
2 polisin şehit olduğu karakol saldırısıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
2 polisin şehit olduğu karakol saldırısıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
15:19
Ne yaptın Ali Koç Fener taraftarını küplere bindiren oylama
Ne yaptın Ali Koç! Fener taraftarını küplere bindiren oylama
15:13
CHP’li vekiller Gürsel Tekin’in girmeye çalıştığı makam odasına barikat kurdu
CHP'li vekiller Gürsel Tekin'in girmeye çalıştığı makam odasına barikat kurdu
15:04
Bildiği bir şey mi var Bahçeli’den İzmir’deki saldırı için dikkat çeken yorum
Bildiği bir şey mi var? Bahçeli'den İzmir'deki saldırı için dikkat çeken yorum
14:49
Gürsel Tekin, protestolar sürerken CHP İl Başkanlığı binasına girdi
Gürsel Tekin, protestolar sürerken CHP İl Başkanlığı binasına girdi
14:18
Teknesine kadar gittiği isimden İsmail Kartal’ı yıkan sözler
Teknesine kadar gittiği isimden İsmail Kartal'ı yıkan sözler
14:16
İşte Türk polisinin merhameti Meslektaşlarını şehit eden saldırganı linçten kurtardı
İşte Türk polisinin merhameti! Meslektaşlarını şehit eden saldırganı linçten kurtardı
14:10
Gürsel Tekin “Bu bağıranlar CHP’li değil“ dedi, partiden jet yanıt geldi
Gürsel Tekin "Bu bağıranlar CHP'li değil" dedi, partiden jet yanıt geldi
13:48
CHP İl Başkanlığı’nın önünde Gürsel Tekin’e su şişesi fırlatıldı
CHP İl Başkanlığı'nın önünde Gürsel Tekin'e su şişesi fırlatıldı
13:33
CHP il binasına gelen Gürsel Tekin: Şu bağıranların bir tanesi CHP’li değil
CHP il binasına gelen Gürsel Tekin: Şu bağıranların bir tanesi CHP'li değil
13:11
CHP il binası önünde gerginlik Tansiyon bir anda yükseldi
CHP il binası önünde gerginlik! Tansiyon bir anda yükseldi
12:34
2 polisimizi şehit eden saldırganın ailesinden kafa karıştıran sözler
2 polisimizi şehit eden saldırganın ailesinden kafa karıştıran sözler
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2 polisimizin şehit edilmesine ilk yorum: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 polisimizin şehit edilmesine ilk yorum: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor
11:13
İşte 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur
İşte 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2025 19:05:51. #7.11#
SON DAKİKA: 2 polisi şehit eden saldırganın babasından ilk ifade - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.