40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti - Son Dakika
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40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti

40\'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
31.07.2025 07:37
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Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda üst düzey atama ve terfi rüzgarı esti. Cumhurbaşkanlığı kararıyla çok sayıda general, amiral ve albayın rütbeleri yükseltilirken, 40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yönelik atama kararları ile bir üst rütbeye terfilere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

JANDARMA'DA 21 İSİM BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELDİ

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 10 ve 11'inci maddeleri uyarınca Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 21 general ve albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Karar kapsamında, Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu Korgeneralliğe yükseltilirken, Tuğgeneraller İdris Tataroğlu, Tarık Hekimoğlu, Emrullah Büyük, Ali Gemalmaz ve Zafer Tombul Tümgeneral rütbesine terfi etti. Ayrıca 14'ü Jandarma Kıdemli Albay, biri Jandarma Pilot Kıdemli Albay olmak üzere toplam 15 albay Tuğgeneralliğe yükseltildi.

78 İSMİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 11'inci maddesi uyarınca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki generaller ve albaylardan 78 ismin görev yeri değiştirildi.

Korgeneral Aykut Tanrıverdi, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine Ankara'ya atandı. Daha önce bu görevi Aydın'da yürütüyordu. Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı (İntibak) görevine getirildi.

Tümgeneral Ali Doğan Jandarma Havacılık Komutanlığı'ndan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na atanırken, daha önce Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı olan Tümgeneral Şakir Uslu Denetleme ve Değerlendirme Başkanı oldu.

Asayiş Başkanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Balıkesir İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirilirken, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Murat Bulut Asayiş Başkanlığı'na getirildi. İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ise Antalya İl Jandarma Komutanı oldu.

Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevinden Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Tuğgeneral Yusuf Aslan, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı görevinden Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı'na atandı. Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Şırnak'tan Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na atandı.

Tuğgeneral Hasan Semiz, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı görevinden İstihbarat Başkanı görevine getirildi. Tuğgeneral İbrahim Karakulak, Hatay Jandarma Komando Tugay Komutanlığı görevinden Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı görevine atandı. Tuğgeneral Cafer Öz, Batman İl Jandarma Komutanlığı görevinden Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Tuğgeneral Tamer Bilacan, Beytepe JSGA Başkanlığı Genel Sekreterliği görevinden Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığı görevine atandı. Tuğgeneral Alper Çetinkaya, Asayiş Başkanlığı CTE Daire Başkanlığı görevinden Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı görevine atandı.

40'TAN FAZLA İLİN JANDARMA KOMUTANI DEĞİŞTİ

Kararnameyle, 40'tan fazla ilin Jandarma Komutanı değişti. Bursa, Antalya, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Hatay, Muğla, Kayseri, Sakarya, Kırklareli, Giresun ve daha birçok ilde yeni komutanlar göreve getirildi.

Ayrıca, bazı komutanlar Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki çeşitli başkanlıklara (Asayiş, İstihbarat, Göç ve Kaçakçılıkla Mücadele, Trafik, Hukuk Hizmetleri vb.) alınırken, bazı isimler de "emrine" kaydıyla merkez teşkilatına çekildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDA RÜTBE TERFİLERİ VE ATAMALAR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 10 ve 11'inci maddeleri uyarınca Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli iki amiral ve üç albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Karara göre, Tuğamiral rütbesinde bulunan Serkan Tezel ve Tayfun Paşaoğlu, Tümamiralliğe yükseltildi. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu Albaylar Mehmet Yakın, Gökmen Gücüyen ve Alpaslan Baysal, Tuğamiral rütbesine terfi ettirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup bazı amirallerin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 11. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Tümamiral Serkan Tezel, mevcut görevi olan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına intibak kapsamında yeniden atandı. Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, mevcut görevini Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığında intibak kapsamında sürdürecek.

Tuğamiral Oğuz Bavbek, Sahil Güvenlik Strateji Geliştirme Başkanı olarak atandı. Tuğamiral Mehmet Yakın, mevcut görevi olan Sahil Güvenlik Personel Başkanlığına intibak kapsamında yeniden atandı.

Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı görevine getirildi. Tuğamiral Alpaslan Baysal, Sahil Güvenlik Harekât Başkanlığı görevine atandı.

Kaynak: ANKA

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