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6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri - Son Dakika
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6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 23 Aralık'ta şehit düşen 6 askerin kimliği belli oldu.

6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
24.12.2023 - 00:27,  Güncelleme: 00:48
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Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. Dün de 6 askerimizin şehit olduğu bölgede şehit sayısı 12'ye yükselirken, 23 Aralık'taki çatışmada şehit olan askerlerimizin kimliği belli oldu.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak 23 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

SEMİH YILMAZ: ÇORUM

Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin üs bölgesinde sızmaya çalışması sonucu çıkan çatışmada şehit oldu. 23 yaşındaki şehidin ailesi Çorum'da ikamet ederken şehidin acı haberi ise Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvan mahallesinde ikamet eden kardeşini ziyaret eden annesine verildi. Şehidin akrabalarının evine Türk bayrağı asılırken şehidin Kırıkkale ile Yahşihan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
Semih Yılmaz

KEMAL ASLAN: ELAZIĞ

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin, Elazığ Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Ekiplerin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da şehit evine giderek, ailenin yanında oldu.

6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
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Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri - Son Dakika
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