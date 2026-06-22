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Andy Burnham'ın Başbakanlık Yolu

Andy Burnham\'ın Başbakanlık Yolu
22.06.2026 15:26
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Andy Burnham, İşçi Partisi liderliği için üçüncü kez aday olmaya hazırlanıyor, destekçiler arttı.

Andy Burnham daha önce de İşçi Partisi lideri olmaya çalışmıştı; iki kez aday oldu, iki kez de başaramadı.

Ancak Keir Starmer'ın istifası ve birçok İşçi Partisi milletvekilinin, Makerfield bölgesinde yapılan ara seçimi kazanıp yeniden milletvekili olan Burnham'ın etrafında kenetlenmesi, ona başbakanlık yolunu açarken, bu kez "üçüncü denemede şans yüzüne gülecek" gibi görünüyor.

Burnham, liderlik yarışına girmeyi planladığını doğruladı ve Starmer'ın eski sağlık bakanı Wes Streeting'in desteği, onun şansını artırdı. Streeting de daha önce bu göreve aday olmak istiyordu.

Burnham'ın başbakanlığa giden yolda karşılaştığı ilk büyük engel, geçen hafta Makerfield ara seçimlerini kazanmasıyla aşıldı. Göçmen karşıtı Reform Partisi'nin meydan okumasını boşa düşüren Burnham, onlara 9.000'den fazla oy fark attı.

Eski Manchester belediye başkanı, İşçi Partisi'nin oy oranını 2024 genel seçimlerindeki %45'ten neredeyse %55'e çıkardı.

2001 yılında ilk kez Parlamento'ya seçilen İşçi Partisi milletvekili, 22 Hazrian Pazartesi günü parlamentoda yemin edecek.

Peki, başbakanlığa giden yarışta nasıl en öndeki aday haline geldi?

Genç Burnham: Everton taraftarı ve indie müzik tutkunu

1970 yılında Liverpool'da doğan Burnham, Cheshire'daki sakin bir banliyö köyü olan Culcheth'te büyüdü.

Babası British Telecom mühendisi, annesi ise bir aile hekiminde resepsiyonda çalışıyordu. İkisi de İşçi Partisi'nin sıkı destekçileriydi. Burnham da siyasete erken yaşta ilgi duydu.

Burnham, Liverpool'da işsizlerin yaşamını konu alan BBC televizyon dizisi Boys from the Blackstuff'tan etkilenerek 14 yaşında İşçi Partisi'ne katılmaya karar verdiğini anlatmıştır.

Yaşam boyu Everton taraftarı olan Burnham'ı arkadaşları rekabetçi, spor tutkunu bir çocuk olarak hatırlıyor; Lancashire okul kriket takımında hızlı atıcıydı.

Yerel Roma Katolik karma okulundaki İngilizce öğretmeni, okulda yapılan temsili seçimlerde İşçi Partisi adayı olduğunu ve açık farkla kazandığını hatırlıyor.

Burnham ve iki kardeşi, ailelerinde üniversiteye giden ilk kişiler oldu; Andy Cambridge'de İngilizce bölümünde okudu.

Head North adlı kitabında Burnham, üniversitede "kendini ait hissedemediğini" ve "sahtekar gibi" hissettiğini yazdı.

Bununla birlikte The Smiths ve The Stone Roses gibi kuzey kökenli indie grupların hayranı olan Burnham, "Manchester müziğine duyduğum artan ilginin bana bir kimlik ve avantaj kazandırdığını" söyledi.

Milletvekilliğinden Manchester belediye başkanlığına

Mezuniyetinin ardından gazeteciliğe başladı; Tank World ve Passenger World Management dahil olmak üzere sektör dergilerinde çalıştı.

20'li yaşlarının başında siyasette ilk fırsatını yakalayarak, o dönemde Dulwich ve West Norwood bölgesi milletvekili olan ve daha sonra Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde bakanlık yapacak olan Tessa Jowell için araştırmacı olarak çalıştı.

Daha sonra Westminster merkezli siyaseti eleştirse de Burnham hızlı biçimde yükseldi; önce Kültür Bakanı Chris Smith'in özel danışmanı oldu, ardından 2001 yılında Manchester'da Leigh bölgesinden milletvekili seçildi.

İlk olarak Blair döneminde alt düzey bakan yardımcısı olarak görev yaptı, ardından Brown döneminde Hazine Baş Sekreteri, daha sonra Kültür Bakanı ve Sağlık Bakanı olarak kabinede yer aldı.

Kültür, medya ve spor bakanı olduğu dönemde Burnham, Hillsborough felaketinin 20. yıldönümü anma töreninde protesto edildi.

1989'daki stadyum izdihamında 97 Liverpool taraftarı hayatını kaybetmişti.

Bu protesto Burnham'ı konuyu kabinede gündeme getirmeye teşvik etti ve felaketle ilgili ikinci bir soruşturmanın başlatılmasına katkı sağladı.

2010 yılında, Gordon Brown'ın İşçi Partisi'nin genel seçim yenilgisinin ardından istifa etmesi üzerine Burnham parti liderliği için yarıştı.

Beş aday arasında dördüncü olduğu adaylık seçimini Ed Miliband kazandı; ancak sonraki beş yılı parti tabanındaki desteğini artırarak geçirdi.

2015'te yeniden denedi, bu kez Jeremy Corbyn'e yenildi.

Burnham'ı eleştirenler onu, başarı şansını artırmak için görüşlerini siyasi rüzgara göre değiştiren biri olarak nitelendirdi.

Brexit referandumunda AB'de kalma yanlısı olan Burnham, yaşamı boyunca Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne yeniden katılmasını görmek istediğini dile getirdi.

Ancak yakın zamanda uzun vadede yeniden katılım için bir gerekçe olduğunu düşündüğünü yinelemesine rağmen, Brexit'e güçlü destek verilen Makerfield ara seçiminde bunu savunmayacağını söyledi.

Blair çizgisinde, partinin merkez sağında görülmesine rağmen solcu Corbyn'in gölge kabinesinde içişlerinden sorumlu gölge bakan olarak görev yaptı.

Burnham'ın görüşleri giderek sola kaydı; su ve enerji sektörlerinin kamulaştırılmasını destekledi.

2016'da Corbyn liderliğine karşı istifa edenler arasında yer almadı.

Bunun yerine 2017'de istifa ederek Manchester'ın seçimle gelen ilk büyükşehir belediye başkanı olmak için yarıştı.

Burnham oyların yüzde 60'ından fazlasını alarak seçimi kazandı ve 2021'de daha da büyük bir farkla yeniden seçildi.

Otobüs hizmetlerini yeniden kamulaştırdı

Belediye başkanı olarak bölgenin ulaşım sistemini dönüştürmesiyle övgüler aldı.

Onun liderliğinde Manchester, Londra dışındaki bölgeler arasında otobüs hizmetlerini yeniden kamu kontrolüne alan ilk yer oldu ve bu hizmetler diğer ulaşım araçlarıyla "Bee Network" markası altında entegre edildi.

Diğer iddialı vaatleri arasında 2020'ye kadar evsizliği ve sokakta yatmayı sona erdirmek vardı – ancak bu hedefe ulaşılamadı.

Covid pandemisi sırasında, bölgesel karantina kısıtlamaları nedeniyle Muhafazakâr Parti hükümetini İngiltere'nin kuzeyine "küçümseyici" davranmakla suçlayınca profili daha da yükseldi.

Bu karşı karşıya geliş ona "Kuzeyin Kralı" lakabını kazandırdı.

2025 sonbaharındaki parti konferansları döneminde Burnham, liderlik adaylığı ihtimalini dışlamayarak açıkça bu en üst görev için hazırlık yapıyordu.

Ancak hükümetin harcama ve borçlanmayı sınırlayan kendi kurallarına atıfla hükümetin "tahvil piyasalarına bağımlı" olduğunu öne sürmesi tepki çekince bu müdahaleleri ters tepti.

Ocak ayında Manchester milletvekili Andrew Gwynne'in görevden çekileceğini açıklamasıyla Westminster'a dönüş için olası bir fırsat doğdu ve bu da Gorton and Denton seçim bölgesinde bir ara seçim başlattı.

Ancak Başbakan Starmer'ın onayıyla Burnham'ın adaylığı İşçi Partisi'nin yönetim organı tarafından engellendi.

Mayıs ayına gelindiğinde durum değişti.

İşçi Partisi İngiltere, İskoçya ve Galler'de yapılan seçimlerde kötü sonuçlar aldı; Reform Partisi anketlerde yükselişe geçti ve Burnham'ın bölgesinde de başarı gösterdi.

Starmer üzerindeki baskı arttı; bazı milletvekilleri değişim çağrısı yaptı ve bakanlık düzeyinde istifalar oldu.

Josh Simons, Burnham'ın parlamentoya geri dönme girişiminin önünü açmak için Makerfield milletvekilliğinden ayrılacağını açıkladı.

Burnham daha sonra bu seçim bölgesinde İşçi Partisi adayı olarak seçildi ve milletvekili olarak parlamentoya dönüşünü güvence altına aldı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Yerel Yönetim, İşçi Partisi, Başbakanlık, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Andy Burnham'ın Başbakanlık Yolu - Son Dakika

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