8 gündür aranan Elif Kumal\'ın cansız bedenine ulaşıldı

Öte yandan, Elif Kumal'a ait aracın 8 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi. Profesyonel dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarda saatteki hızı 50 kilometreyi bulan lodos ile de mücadele edildi. Kumal'ın kesin ölüm sebebi Adli Tıp raporunun ardından kesinlik kazanacak.

Sevgilisi E.G. ile kavga ettikten sonra kaybolan Elif Kumal'ın neden göl kenarına geldiği ve aracının nasıl göle düştüğü henüz bilinmezken, gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest kalan E.G.'nin, cenazenin bulunmasının ardından jandarma ekiplerine gittiği ve geceyi de orada geçireceği iddia edildi.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yukarıyapıcı Göleti'nde kullandığı araçla birlikte 34 yaşındaki Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Jandarma dalgıç ekiplerince çıkartılan cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Balıkesir 'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı erkek arkadaşıyla tartışıp bölgeden ayrıldığı iddia edilen ve 8 gündür kendisinden haber alınamayan Elif Kumal'dan acı haber geldi.

NE OLMUŞTU?

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık'ta, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi.

Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından, genç kadının kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

"ARAÇTA KAPILAR SIKIŞTI" İDDİASI

İddiaya göre Elif Kumal, kaybolduğu gece kamp alanından ayrıldıktan bir süre sonra Enis G.'yi telefonla aradı. Bu görüşmede Elif "Araçta kapılar sıkıştı, çıkamıyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

SON KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞ

Genç kadının, kampa gitmek için evinden çıktığı anın görüntüsü de ortaya çıktı. 27 Aralık 2025 tarihinde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde oturduğu apartmanın önünde görülen Kumal, bir süre sonra ise kameradan uzaklaşıyor.

Kaynak: İHA/ DHA/ AA