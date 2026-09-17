Çin Halk Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 77. yılı Ankara\'da kutlandı

(ANKARA) - Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77'nci yıl dönümü ve Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55'inci yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenledi. Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar dolara ulaştığını söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ise Çin'in geçen yıl Türkiye'nin en büyük ticari ortağı konumuna yükseldiğini belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin dengeli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini arzu ettiklerini belirtti.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77'nci yıl dönümü ve Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55'inci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'nun yanı sıra çok sayıda büyükelçi, diplomat, bürokrat ve akademisyen katıldı.

Törende şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türkiye ve Çin'in milli marşları çalındı. Törenin açılış konuşmasını Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin yaptı.

BÜYÜKELÇİ JİANG XUEBİN: "ÇİN HALKI DA TÜRK HALKI DA ÇALIŞKANLIĞIN REFAH GETİRECEĞİNE İNANIYOR"

Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen 77 yıllık sürecin Çin'in bağımsızlık ve özerklik ruhuyla kendi kalkınma yolunu belirlediği, yoksulluk ve zayıflıktan refah ve güce doğru ilerlediği bir dönem olduğunu söyledi. Çin'in önümüzdeki dönemde dışa açılma kapısını daha da genişleteceğini belirten Büyükelçi, yüksek kaliteli kalkınma yoluyla dünyaya daha fazla öngörülebilirlik ve yeni ivme kazandıracaklarını ifade etti.

Türkiye'deki görevine başlayalı yaklaşık iki yıl olduğunu belirten Büyükelçisi Jiang Xuebin, Türkiye'de toplumun her kesiminin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çalıştığını gözlemlediğini söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak" sözünü hatırlatan Büyükelçisi Jiang Xuebin, "Çin halkı da Türk halkı da çalışkanlığın ancak refah getireceğine yürekten inanmaktadır. Bu ortak anlayış, geçtiğimiz 55 yılda Çin-Türkiye ilişkilerinin sıçramalı bir gelişim göstermesi ve iki ülkenin el ele vererek ortak kalkınma ve refah yolunda ilerlemesi için sağlam bir temel oluşturmuştur" dedi.

"İKİLİ TİCARET HACMİ YAKLAŞIK 50 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Çin-Türkiye ilişkilerinin son 55 yılda önemli mesafe katettiğini belirten Büyükelçisi Jiang Xuebin, iki ülkenin birbirlerinin temel çıkarları ve başlıca hassasiyetlerini ilgilendiren konularda karşılıklı destek verdiğini, son yıllarda iki ülke liderlerinin stratejik yönlendirmesiyle ilişkilerin gelişiminin hız kazandığını söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin verileri paylaşan Büyükelçi, "İkili ticaret hacmi bir milyon doların altından yaklaşık 50 milyar dolara ulaşmış, karşılıklı yatırımlar sıfırdan 3,6 milyar doları aşmış, iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerin sayısı ise 500 bini geçmiştir" dedi.

Türkiye üzerinden geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin düzenli şekilde işletilmeye başlandığını, Renminbi takas bankasının Türkiye'de faaliyete geçtiğini belirten Büyükelçisi Jiang Xuebin, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ikinci etabı gibi çeşitli projelerin de hayata geçirildiğini anlattı.

ÇİN'İN TÜRKİYE'YE YATIRIMLARI 11,8 KAT ARTTI

Bu yılın ilk yarısına ilişkin ekonomik verileri de paylaşan Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin'in Türkiye'ye yaptığı yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre 11,8 kat artarak, 210 milyon dolara ulaştığını, ikili ticaret hacminin de yüzde 10,4 artışla 24,8 milyar dolara çıktığını bildirdi.

Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,05 artarak 240 bini aştığını belirten Büyükelçi, verilerin iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlü bir potansiyel ve dinamizm taşıdığını gösterdiğini ifade etti.

"ÇİN, TÜRKİYE'NİN COP31'E BAŞARIYLA EV SAHİPLİĞİ YAPMASINA AKTİF DESTEK VERECEK"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Orta Doğu'daki duruma ilişkin dört maddelik önerisini aktaran Büyükelçisi Jiang Xuebin, söz konusu önerinin bölgesel ortak güvenliğin güçlendirilmesi, ortak güvenliğin kapsamlı yönetişiminin ilerletilmesi, kalkınma temelinin güçlendirilmesi ve uluslararası koordinasyonun artırılmasını kapsadığını belirtti.

Çin'in Orta Doğu'da jeopolitik çıkar peşinde koşmadığını, siyasi bloklaşma ve zıtlaşmaya yönelmediğini ifade eden Büyükelçisi Jiang Xuebin, bölge halklarının temel çıkarlarını merkeze aldığını ve kalıcı barış ile istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçladığını söyledi.

Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31'e de değinen Büyükelçi, Çin'in Türkiye'nin COP31'e başarılı şekilde ev sahipliği yapmasına aktif destek vereceğini ve iki ülke arasındaki karşılıklı güven ile iş birliğini derinleştirmeye devam edeceğini kaydetti.

"ÇİN-TÜRKİYE DOSTLUĞU SONSUZA DEK SÜRSÜN"

Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeni bir tarihi başlangıç noktasında bulunduğunu, iki ülkenin diplomatik ilişkilerin kuruluşundaki ortak vizyondan sapmadan, liderler arasındaki önemli mutabakatları hayata geçirmeye devam edeceğini söyleyen Büyükelçisi Jiang Xuebin, "Karşılıklı saygı, karşılıklı güven ve karşılıklı destek temelinde kararlılıkla ilerlemeye; ikili ilişkilerin kazanımlarını ve içeriğini sürekli zenginleştirmeye ve İnsanlık için Ortak Kader Topluluğu'nun inşasına yeni katkılar yapmaya hazırız" dedi. Konuşmasının sonunda Türkiye ve Çin halklarına refah ve huzur dileyen Büyükelçi, "Çin-Türkiye dostluğu sonsuza dek sürsün" ifadelerini kullandı.

EKİNCİ: "ÜST DÜZEY TEMASLARDAKİ İVMEYİ MEMNUNİYETLE İZLİYORUZ"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci de konuşmasında, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77'nci yıl dönümünü kutlayarak, Çin Hükümeti ve Çin halkına tebriklerini iletti.

Türkiye ve Çin'in köklü tarihleri ve güçlü kültürel bağları bulunan iki Asya medeniyeti olduğunu belirten Ekinci, iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve işbirliğinin bu sağlam temeller üzerine kurulduğunu söyledi.

Son dönemde Türkiye ile Çin arasındaki üst düzey temaslarda görülen ivmeyi memnuniyetle izlediklerini belirten Ekinci, "En üst düzeyde devam eden temaslarımız, ikili ilişkilerimizi daha da geliştirme doğrultusundaki karşılıklı siyasi iradeyi teyit etmektedir" dedi.

Berris Ekinci, iki ülke arasındaki işbirliği mekanizmalarının daha etkin kullanılmasına önem verdiklerini belirterek, ortak güvenlik işbirliği mekanizması toplantısının bu yıl Pekin'de gerçekleştirildiğini aktardı.

Geçtiğimiz aylarda Pekin'i ziyaret ederek ilgili bakanlıkla siyasi istişarelerde bulunduğunu aktaran Ekinci, Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı ile Ankara ve Pekin'de ilk kez bir araya gelerek kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğunu, görüşmelerde ikili işbirliğini genişletme ve derinleştirme imkanlarının ele alındığını belirtti. Ekinci, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında görüş alışverişinin artırılmasının öneminin vurgulandığını söyledi.

HÜKÜMETLERARASI İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTISINA HAZIRLIK

Ekinci, gerçekleştirilen siyasi istişarelerin, iki ülke arasındaki en üst düzey işbirliği mekanizması olan Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin önümüzdeki dönemde yapılması planlanan toplantısına da hazırlık niteliğinde olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55'inci yıl dönümünün yıl boyunca çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Ekinci, devlet başkanlarının karşılıklı mesajlarının yanı sıra Ankara ve Pekin'de sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendiğini, iki ülke büyükelçilerinin Türk ve Çin basınında makaleler yayımladığını anlattı.

"ÇİN, GEÇTİĞİMİZ YIL EN BÜYÜK TİCARİ ORTAĞIMIZ KONUMUNA YÜKSELDİ"

Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanmasına önem verdiklerini belirten Ekinci, "Çin geçtiğimiz yıl en büyük ticari ortağımız konumuna yükseldi. Ticaretimizdeki büyümenin devam edeceğini değerlendiriyoruz" dedi. Ekinci, Çin ile ekonomik ilişkilerin dengeli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini istediklerini belirterek, Çinli yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Türkiye ile Çin arasındaki işbirliğinin yeni alanlarda yaygınlaşmasını arzu ettiklerini belirten Ekinci, yılın başında uygulamaya konulan vize serbestisinin de etkisiyle daha fazla Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

"ORTA KORİDOR İLE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİNİ UYUMLU HALE GETİRMEK İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ"

Türkiye ve Çin'i birbirine yakınlaştıracak ulaşım koridorlarının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Ekinci, güvenilir ve verimli ulaşım koridorları ile bunları destekleyen altyapıların yalnızca refahın değil, barış ve istikrarın da anahtarı olduğunu söyledi. Ekinci, "Türkiye ve Çin olarak İpek Yolu'nu yeniden canlandırmak amacıyla Orta Koridor projesi ile Kuşak ve Yol girişimini uyumlu hale getirmek için işbirliği yapıyoruz" diye konuştu. Bu işbirliğinin bölgesel ve küresel ticaretin gelişmesine ve daha verimli küresel tedarik zincirlerinin oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirten Ekinci, iki ülke arasındaki işbirliğinin yapay zeka, yeni teknolojiler, yeşil enerji, sağlık, sürdürülebilir tarım ve finans gibi alanlarda da geliştirilmesini istediklerini kaydetti.

Berris Ekinci, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesinde küresel ekonomik büyümenin ve jeopolitik dönüşümün önemli eksenlerinden biri olan Çin ile ilişkilerini karşılıklı saygı ve menfaat temelinde daha da geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti.

EMİNE ERDOĞAN'DAN ÇİN'İN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE MESAJ

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajı da okundu. Emine Erdoğan mesajında, iki ülkenin kadim medeniyetlerin temsilcileri olduğunu belirterek, "Aramızdaki köklü tarihi bağların ve güçlü iş birliğinin, bölgemizin ve dünyanın huzur, barış, istikrar ve refahına da önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye ile Çin arasındaki dostluğun her geçen gün derinleştiğini belirten Emine Erdoğan, iki ülke arasındaki birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni etti.