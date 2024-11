Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Putin\'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Dünya

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi, üye 193 ülkenin hakkını gözetmek yerine sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen, bu ülkelere hizmet eden elitist bir yapıya dönüştü. Batılı güçlerin desteğiyle İsrail'in bölgemizde estirdiği devlet terörünün insani maliyeti her geçen gün artmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun bu zulme, dozu giderek artan bu vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir. İsrail insanlığa karşı suç işliyor" dedi. Erdoğan açıklamasında, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

"DÜNYAMIZ AYNI ANDA HEM SAVAŞ HEM SOYKIRIMLA BAŞ BAŞA"

Erdoğan şöyle devam etti: Bizim sorunumuz, işgal ve istila politikasıyla coğrafyamızı kaosa ve istikrarsızlığa sürükleyenlerledir. Girişimlerimizin de neticesinde G20 liderler bildirgesinde Gazze'ye dair güçlü ifadeler yer aldı. Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması bilhassa bu dönemde çok önemlidir. Türkiye olarak 2015'ten bu yana milli gelire oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkelerden biriyiz. Türkiye ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanındadır. Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatıyoruz. İsrail saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi mücadelesi veren Filistin'e en fazla destek veren ülkeyiz. Kardeşlerimize el uzatıyoruz. İsrail'in zulmüne karşı dünya beklediğimiz tavrı henüz koymuş değil, Türkiye olarak dostlarımızla el ele vererek bu mücadelemizi aynen sürdürüyoruz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi Dünya 5'ten büyüktür. BM Güvenlik Konseyinde reform olmalı. G20 temsil yeteneği yüksek bir platform olarak önemli bir işleve sahiptir. Tüm samimiyetimle söylemek durumundayım. Dünyamızın aynı anda birden fazla savaşla ve soykırımla baş başa kaldığı bir dönem olmamıştır.

"İSRAİL'E ZORLAYICI TEDBİR ŞART"

Gazze nüfusunun yüzde 96'sı sağlıklı gıdaya ve suya erişemiyor. İsrail hükümeti Gazze'ye insani yardım girişlerini engelleyerek insanlığa karşı suç işliyor. Ağır bombardıman altında bir kap yemeye ulaşmak için canlarını tehlikeye atan çocukların dramlarını izliyoruz. İsrail'e silah ve mühimmat sevkinin durdurulmasını talep eden mektubumuz bir BM belgesi olarak yayınlanmıştır. Batılı güçlerin desteğiyle İsrail'in bölgemizde estirdiği devlet terörünün insani maliyeti her geçen gün artmaktadır. İsrail'e zorlayıcı tedbir şart. Yeni Amerikan yönetiminin barışa giden yolda daha cesur, daha basiretli, daha destekleyici adımlar atmasını ümit ve arzu ediyorum. Tek de kalsak mazlumların yanındayız.

RUSYA'NIN NÜKLEER DOKTRİNİ DEĞİŞTİRMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, yabancı bir basın mensubunun BRICS ile ilgili sorusuna, "Görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.

Bir diğer soru ise Rusya'nın nükleer doktrini değiştirmesi ile ilgili oldu. Erdoğan, "Görüşmelerimizi, taraflara barışı tavsiye eden adımlarımızı atıyoruz. Nükleer silahların kullanıldığı bir savaşın olumlu bir yanı vardır diyemeyiz. Rusya'nın attığı bu adım NATO yetkilileri tarafından değerlendirilmelidir, bu adım gözden geçirilmelidir" şeklinde yanıt verdi. Erdoğan "Temenni ediyorum ki bir an önce kesin ateşkesi Ukrayna ve Rusya arasında da sağlarız ve dünyanın beklediği barışı da temin etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fotoğraf çekiminde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı.