Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar

Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
21.01.2026 09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı Türk bayrağına yapılan alçak saldırı ülkeyi ayağa kaldırırken provokasyonun ardından bölgede sıcak bir gelişme yaşandı. Askerlerimiz indirilen şanlı Türk bayrağını tekrar göndere çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, milyonlarca kullanıcı bu videoyu paylaşmaya başladı.

DEM Parti, bu hafta grup toplantısını Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptı. Toplantının ardından ortalık karıştı. Suriye ordusunun YPG terör örgütüne yönelik operasyonlarına tepki göstermek isteyen bir grup sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sınırın diğer tarafına geçmek isteyen grup Türk bayrağını hedef alarak gönderden indirdi.

ŞANLI TÜRK BAYRAĞI TEKRAR GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türk Bayrağı'na yönelik alçak saldırı ülkeyi ayağa kaldırırken, tepkiler çığ gibi büyüdü. Provokatif saldırının ardından askerlerimiz indirilen şanlı Türk bayrağını tekrar göndere çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"HAİN SALDIRI, AÇIK BİR PROVOKASYONDUR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, alçak saldırıya sert tepki gösterdi. Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

"HER ALÇAKLIK, KARARLI ŞEKİLDE KARŞILIK BULACAKTIR"

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

"KARANLIK ODAKLARIN DEVREYE GİRDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR"

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."

"BAYRAĞIMIZA YAPILAN ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yapılan saldırıya bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, bunu yapanların bedelini muhakkak ödeyeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz.

"BEDELİNİ MUHAKKAK ÖDEYECEKLER"

Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TEPKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise şunları söyledi: "Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan bayrağımıza yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Şanlı bayrağımıza uzanan her el tüm milletimize ve asırlık kardeşliğimize uzanmış demektir.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülen sürece karşı bir süredir devam eden provokasyonların son halkası olan bu menfur eylem, ülkemizin barış ve huzur iklimini zehirlemek, tarihî fırsatları boşa çıkarmak üzere planlanmış açık bir sabotajdır. Unutulmamalıdır ki milletimiz, sınırlarımız içinde veya dışında bayrağımızın şanını koruma iradesine, gücüne ve kararlılığına sahiptir."

MSB: İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı, bayrağımıza saldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ: BAYRAKLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise şu açıklamayı yaptı: "Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz."

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından yapılan ortak açıklamada, şunlar kaydedildi: "Nusaybin-Kamışlı sınırında meydana gelen bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Türkiye toplumunun ortak değeri ve ülkenin sembolü olan bayrağa saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. DEM Parti olarak, haklı bir protesto yürüyüşünü amacından saptıran bu davranışı kesinlikle tasvip etmediğimizi, doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    belli guruh bunuda unutur ama biz unutmayız. 26 5 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    o güruh dediğin O bayrağı İndireni de unutmaz musulu Kerküğü Irak’ı Suriye’yi 12 adaları Trakya yı Satanları da unutmaz 27 11
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami o dediklerini senin pafisahlarin sattı yanlız. tarihi iyi oku. Kıbrıs'ı Felan kim satmış. 9 14
    Ali Levent Ali Levent :
    O güruh, Kıbrıs'ı İngilizlere kendi tatlı canı için peşkeş çekeni unuttu ama biz unutmadık. O güruh, Ege'de "onlar kayalık ada değil" diyerek Yunan Bayrağı çekilmesine razı gelir ama biz unutmayız. 9 2
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    mustafa sagdic. Günde 5 adet ceviz beyin sağlığı için çok önemli Ben demiyorum uzmanlar öyle diyor:) 5 3
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    birisi su selamiye okumayı öğretsin. cehaletin vücut bulmuş hali. 0 0
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ali Levent Ali bakıyorum da hiç musul kerkük Irak Suriye konularına girmiyorsun 2.500.000 metre² olan Türkiye Toprakları kurtuluş Savaşından sonra neden 780.000 km²’ye düştü Yani şu anki Türkiye topraklarının Üçte ikisini düşmana hadi satmasın demeyelim de vermişsin diyelim Sen 12 adalarını yunana ver sonra da gel burada Bayrak edebiyatı yap Sen 12 adaları yunanistan a verdikten sonra karışmaya hakkın yok adam ister bayrak diker ister kulübe diker isterse bina diker O adaları zamanında vermeyecektiniiz 0 0
  • Murat Murat:
    ünlü klavye delikanlısı selamı gülle de teşrif etmişler 2 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    KEŞKE O BAYRAĞI İNDİRENİ İNDİRSEYDİNİZDE TEKRAR ASMAK ZORUNDA KALMASAYDINIZ 4 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bunları yaşatmamak lazım idam kesin gelmeli benim babam Kürt annem Karadenizli ben o Türk bayrağı için canımı veririm ???? 1 0 Yanıtla
  • Murat Mertkol Murat Mertkol:
    gordugunuzu indirin aslanlarim 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
