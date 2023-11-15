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Hamas, 3 günlük ateşkes karşılığında 50 esirin serbest bırakılmasını kabul etti - Son Dakika

Hamas, 3 günlük ateşkes karşılığında 50 esirin serbest bırakılmasını kabul etti

Hamas, 3 günlük ateşkes karşılığında 50 esirin serbest bırakılmasını kabul etti
15.11.2023 18:28

Reuters, Katarlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde 3 günlük ateşkes karşılığında 50 esirin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmayı kabul ettiğini iddia etti. Anlaşma kapsamında İsrail'in de bazı Filistinli kadın ve çocukları serbest bırakacağı ve Gazze'ye insani yardım girişini artıracağı belirtildi. Ancak İsrail henüz anlaşmanın şartlarını kabul etmedi.

Reuters, Katarlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde 3 günlük ateşkes karşılığında 50 esirin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmayı kabul ettiğini iddia etti.

Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması konusunda Katar arabuluculuğunda müzakereler devam ederken Reuters, Katarlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde 3 günlük ateşkes karşılığında 50 esirin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmayı kabul ettiğini iddia etti.

Haberde, anlaşma kapsamında ayrıca İsrail'in de halen hapiste bulunan bazı Filistinli kadın ve çocukları serbest bırakacağı ve Gazze'ye insani yardım girişini artıracağı belirtildi. İsrail tarafından söz konusu anlaşma ile ilgili açıklama gelmezken haberde, İsrail'in henüz anlaşmanın şartlarını kabul etmediği ifade edildi.

"5 günlük ateşkes karşılığında 70 rehineyi serbest bırakmaya hazırız"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde daha önce yaptığı açıklamada, 5 günlük ateşkes ve İsrail hapishanelerinde tutulan 275 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında 70 civarında kadın ve çocuğun serbest bırakılması konusunda hazır olduklarını bildirmişti.

Ubeyde, İsrail'in söz konusu anlaşmadan kaçtığını ve ertelendiğini belirterek, konuyla ilgili Katarlı arabulucularla görüştüklerini ifade etmişti.

Gazze Şeridi'nde yaşları 9 ay ile 85 arasında değişen yaklaşık 240 kişinin esir tutulduğu tahmin ediliyor. Hamas bugüne kadar toplam 4 rehineyi serbest bıraktı, 1 rehine ise İsrail ordusunun düzenlediği operasyon ile kurtarılmıştı. - DOHA

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas, 3 günlük ateşkes karşılığında 50 esirin serbest bırakılmasını kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, 3 günlük ateşkes karşılığında 50 esirin serbest bırakılmasını kabul etti - Son Dakika
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