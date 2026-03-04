İçişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması: Sınırda olağanüstü hareketlilik yok - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması: Sınırda olağanüstü hareketlilik yok

İçişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması: Sınırda olağanüstü hareketlilik yok
04.03.2026 18:09
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu tarafından gerçekleştirilen programda ABD-İsrail-İran gerilimi hakkında konuştu. Türkiye'nin İran sınırındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Bakan Çiftçi, yapılan incelemeler ve alınan veriler doğrultusunda sınır kapılarında şu ana kadar olağanüstü bir hareketlilik tespit edilmediğini açıkladı.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından gerçekleştirilen programla Yönetim Kurulu Üyeleri ve Basın mensupları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bakan Mustafa Çiftçi gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan Bakan Çiftçi 'ye hayırlı olsun dileklerinde bulunarak ABD-İsrail- İran savaşına ilişkin gelişmeleri sordu.

Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, "Hemen komşu ülkelerimizde yaşanan İran–ABD–İsrail gerilimi ve savaş ihtimaline ilişkin Türkiye'de de güvenlik ve göç başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın savaşın başlaması ihtimali üzerine hafta sonu ilgili tüm kurumların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD başta olmak üzere ilgili tüm birimler katıldı. Toplantıda savaşın Türkiye açısından oluşturabileceği muhtemel etkiler ve özellikle göç hareketliliği ihtimali masaya yatırıldı." dedi.

"SINIR KAPILARINDA OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK YOK"

İçişleri Bakanlığı'nın, İran sınırındaki Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı valileriyle görüşerek sınır kapılarındaki durumu yakından takip ettiğini belirten Bakan Çiftçi, sınırlarda olağanüstü bir hareketlilik yaşanmadığını vurguladı.

Paylaşılan verilere göre son günlerde Türkiye'ye giriş ve çıkış sayıları birbirine yakın seviyelerde seyrediyor.

Rakamlara göre;

• 3 Mart: Türkiye'ye giriş 2032, çıkış 1966

• 2 Mart: Giriş 1754, çıkış 1938

• 1 Mart: Giriş 1224, çıkış 1591 kişilik bir hareketlilik yaşandı.

İRAN, VATANDAŞLARININ ÇIKIŞINI SINIRLANDIRDI

İran'ın aldığı bir karar doğrultusunda şu anda kendi vatandaşlarının ülke dışına çıkışına izin verilmediği, ancak Türkiye vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışına izin verildiği ifade edildi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İRAN'DAKİ SAVAŞTAN ETKİLENMEYECEK"

İçişleri Bakanı Çiftçi, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde "Terörsüz Türkiye" süreci, İran'daki savaşın etkileri ve çetelerle mücadele konularına değindi.

Bakan, İran'da yaşanan savaşın Türkiye'de yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğinin önemli bir başlık olduğunu belirterek sürecin devlet politikası olarak kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Bakan Çiftçi, geçen yıldan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katkılarıyla yürütülen sürecin önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Sürecin herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlanmasının temenni edildiğini belirten Bakan, şu ifadeleri kullandı: "Bu süreç bir devlet politikası olarak yürütülüyor. İnşallah herhangi bir yol kazasına uğramadan başarıyla tamamlanır. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak üzerimize düşeni titizlikle yerine getiriyoruz."

DEM HEYETİ İLE GÖRÜŞME

İçişleri Bakanı, sabah saatlerinde DEM heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek heyetin hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu hem de sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

"TÜRKİYE KENDİ SORUNUNU KENDİSİ ÇÖZÜYOR"

Bakan Çiftçi , dünyada benzer süreçlerin yaşandığını hatırlatarak İngiltere'de IRA, İspanya'da ETA ve bazı Asya ülkelerinde yürütülen çözüm süreçlerine dikkat çekti.

Türkiye'nin ise bu süreci dış destek almadan kendi imkânlarıyla yürüttüğünü vurgulayan Bakan şöyle konuştu: "Diğer ülkelerde bu tür süreçlerde dış destekler vardı. Biz ise kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Türkiye bu 50 yıllık prangadan kurtulacak."

"ANNELER ARTIK AĞLAMASIN"

Terörle mücadelede yıllarca ağır bedeller ödendiğini belirten İçişleri Bakanı Çiftçi, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi ve "Bu süreç başarıya ulaşsın ki anneler artık ağlamasın. Ülkemizin enerjisini daha olumlu alanlara yönlendirebilelim." dedi.

ÇETELERE KARŞI KARARLI MÜCADELE

İçişleri Bakanı, konuşmasında çeteler ve organize suç örgütleriyle mücadeleye de değindi.

Göreve geldiği günden bu yana bu konunun öncelikleri arasında olduğunu belirten Bakan Çiftçi, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin istihbarat desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti ve "İnsanımızın huzurunu bozan, canına ve malına kasteden çetelerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nerede varsa üzerine gideceğiz." mesajı verdi.

Bakan Çiftçi uyuşturucuyla mücadele konusunun da İçişleri Bakanlığı'nın en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

