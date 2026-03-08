İran\'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var

ABD- İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolama alanlarını hedef almasının ardından çıkan yangınlar nedeniyle kentin gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yağan küllerden dolayı evlerin ve araçların yüzeyinde siyah bir tabaka oluştu.

TAHRAN'DA PETROL DEPOLARI VURULDU

ABD-İsrail saldırılarının devam ettiği İran'da dün gece başta Tahran olmak üzere birçok yerde petrol depolama alanları hedef alındı. İsrail ordusunun saldırısı sonucu Tahran yakınlarındaki petrol depolama alanlarında büyük yangın çıktı.

SAATLERDİR SİYAH DUMANLAR YÜKSELİYOR

Tahran'ın hemen hemen her noktasından görülebilen yangın gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde ise petrol depolama tesislerindeki yangın nedeniyle Tahran semalarını siyah bulutların kapladığı görüldü.

"MASKE TAKMADAN DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Tahran'daki petrol depolama alanlarındaki yangının ardından kente gökyüzünden kül yağdığı gözlendi. Evlerin ve araçların yüzeyi ise siyah tabakayla kaplandı.

Öte yandan, yangının ardından başkentte havanın kirlenmesi nedeniyle İranlı yetkililer, halka maske takmadan dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.