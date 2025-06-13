İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor - Son Dakika
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Dünya

İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor

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İran\'ın başkenti Tahran\'da yeniden patlama sesleri duyuluyor
13.06.2025 19:01  Güncelleme: 19:33
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İran\'ın başkenti Tahran\'da yeniden patlama sesleri duyuluyor
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İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu. İran basını, saldırıların hedefinin Fordo nükleer tesisi olduğunu bildirdi.

İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.

NÜKLEER SANTRALE SALDIRI

İran medyasında paylaşılan görüntülere göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, saldırıların hedefinin Fordo nükleer tesisi olduğunu bildirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor
Fordo nükleer tesisi

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF HALE GELDİ"

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV, hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini ve Tahran'ın güneyinde İsrail füzelerinin önlediğini öne sürdü. Kanalın iddiasına göre İsrail'e ait bir İHA bölgede düşürüldü.

İSRAİL'İN İRAN'DAKİ BİRÇOK KENTİ HEDEF ALAN SALDIRILARI

İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarına hava saldırısı düzenledi.

Saldırıların hedefinde Tebriz, Kirmanşah, Huzistan, İlam ve İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi ile bazı diğer bölgeler yer aldı. Ayrıca, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz Rafinerisi çevresi, kuzeybatı hava savunma sistemleri, Tebriz'deki Şehit Fakuri Hava Üssü, Karamelek-Dizelabad bölgesi, Aşura Ordusu ve Khasban Kolordusu çevresi ile Merage'deki gözetleme üssünün de İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında yer aldığı aktarıldı.

78 ÖLÜ, 329 YARALI

İran medyası, İsrail'in Tahran'daki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucunda 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 329 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor

TEBRİZ'E ŞİDDETLİ SALDIRI

Gece yarısı başlatılan saldırıları sürdüren İsrail ordusu, İran'ın Tebriz kentindeki havalimanının yakınını vurdu. Bölgeden yoğun duman yükseldi. İran basını, saldırıyı "Tebriz İsrail'in şiddetli saldırısının hedefinde" sözleriyle duyurdu.

NÜFUSUN ÇOĞUNLUĞU AZERBAYCAN TÜRKÜ

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkenti olan Tebriz, bölgenin en büyük Türk şehri olarak biliniyor. Nüfusunun çoğunluğunu Azerbaycan Türkleri'nin oluşturduğu kent, aynı zamanda İran'ın dördüncü büyük şehri ve önemli bir sanayi merkezi.

İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor

BİR SALDIRI DA ŞİRAZ VE HAMEDAN'A

İsrail ordusu, Tebriz'in ardından Şiraz kentini de vurdu. İsrail'e ait savaş uçakları Şiraz kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait üsse bomba yağdırdı. İran'ın batısındaki Hamedan'da bulunan İran radar üssünde de saldırılar sonucu patlamalar yaşandı.

İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor

6 BİLİM İNSANI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan; İsrail saldırılarında altı İranlı nükleer bilim insanı da öldürüldü. Saldırılarda Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zülfikari, Seyyid Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi adlı 6 bilim insanının öldürüldüğü bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor

GENELKURMAY BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

İran basını, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca saldırılarda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin de aralarında bulunduğu en az 20 üst düzey İranlı komutanın daha öldürüldüğü kaydedildi.

İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ayhan Sevilir:
    David topu at. Ali topu tut. hayatınız yalan tiyatro ve fitne. iki yılan devlet piyes yapıyor 19 8 Yanıtla
  • Hakan Topcu:
    iran inda bi b.k olmadığı belli oldu sözde devlet 15 6 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    İran'a taş atan münafıktır, İsrail dostudur. 0 3 Yanıtla
  • 008294:
    İran uyuma hani issircam koparcam kemircem itraili pişman edicem diyordun ne oldu 1 0 Yanıtla
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