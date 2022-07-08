Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi

Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vuruldu. 67 yaşındaki Abe, vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Abe, hayatını kaybetti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Shinzo'yu vuran 40 yaşlarındaki saldırgan, suikastı gerçekleştirdiği pompalı tüfekle yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan suçunu itiraf etti. Polis yetkilileri, zanlının suikastı Abe'nin bağlantılı olduğuna inandığı bir örgüte kin beslemesiyle gerekçelendirdiğini belirtti.

"ZANLI BELİRLİ BİR ÖRGÜTE KİN BESLİYOR"

Japon polisi, gazetecilere yaptıkları açıklamada, "Zanlı belirli bir örgüte karşı kin beslediğini ve eski başbakan Şinzo Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işlediğini belirtti" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: SALDIRIYI KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil dünya genelinde çok sayıda lider, Abe'ye yönelik saldırıyı kınayarak dayanışma mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abe'nin hayatını kaybettiği saldırıya dair "Değerli dostum Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

ABD: DERİN ÜZÜNTÜ VE ENDİŞE DUYUYORUZ

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Emanuel, saldırıdan duyduğu üzüntü ve şoku dile getirirken "Abe, Japonya'nın seçkin bir lideri ve ABD'nin sarsılmaz müttefiki oldu. ABD hükümeti ve Amerikan halkı, Abe'nin ailesi ve Japonya halkı için dua ediyor." değerlendirmesini yaptı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Bali'deki G20 toplantısında saldırıya ilişkin gazetecilere verdiği demeçte, saldırı dolayısıyla ABD'nin "derinden üzgün ve endişeli" olduğunu söyledi.

İNGİLTERE: DÜŞÜNCELERİM AİLESİ VE SEVDİKLERİYLE

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Abe'ye yönelik alçakça saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü ve üzüntüyü duyduğunu dile getirerek, "Düşüncelerim ailesi ve sevdikleriyle." ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Liz Truss da Abe'ye yapılan saldırıyı duyunca şoke olduğunu belirterek, "Bu zor zamanda Japon dostlarımızın yanındayız. Düşüncelerimiz ve dualarımız ailesi ve dostlarıyla." paylaşımında bulundu.

ALMANYA: ABE'NİN VURULDUĞU HABERİ ŞOK ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Abe'nin vurulduğu haberi beni şok etti. Düşüncelerim onunla ve ailesiyle." ifadelerine yer verdi.

FRANSA: JAPON HALKININ YANINDAYIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Abe'nin maruz kaldığı menfur saldırı karşısında şok olduğunu ve Fransa'nın Japon halkının yanında olduğunu belirtti.

İTALYA: SUKASTI SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin olaya ilişkin açıklamasında, "İtalyan Hükümeti, Abe'ye yönelik suikastı sert şekilde kınıyor. İtalya, bu dramatik anda Abe ve Japon halkının yakınlığını belirtir." şeklinde tepkisini aktardı.

SHINZO ABE KİMDİR?

Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon başbakanı Abe, parlamenter Kan Abe'nın torunu ve eski dışişleri bakanı Shintaro Abe'nin oğlu. Nagata'da doğan Abe, Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Abe, Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı.

9 Eylül 2007'de, Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı. 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti. Shinzo Abe , 478 oyun 328'ini alarak ikinci kez başbakan oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. başbakan oldu. 26 Aralık 2012'de göreve başladı. 28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığından istifa edeceğini duyurdu ve 16 Eylül 2020'de görevi devretti.