Kırım Krizi: Trump ve Zelenskiy\'in Çelişkili Görüşmeleri

Tanımlanamayan yeşil üniformalı, gizemli, maskeli komandoların yerel parlamentoyu ele geçirdiği ve yarımada boyunca yayıldığı Şubat 2014'te, Rusya lideri Vladimir Putin ülkesinin Kırım'ı ele geçirmesiyle herhangi bir ilgisi olmadığını söyledi.

Bu "küçük yeşil adamlar" Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 2022'de işgalle sonuçlanan savaşının başlangıcı oldu.

Kırım'ın geleceği şu anda Başkan Donald Trump'ın barış planının merkezinde yer alıyor. Bu durum, Ukrayna lideri Volodyimir Zelensiy'nin yarımadanın Rus kontrolünü tanımayı reddetmesini beraberinde getirdi.

Trump'ın planının şartları tam olarak bilinmiyor, ancak haberlere bakılırsa ABD'nin Kırım'ı Rusya'nın yasal bir parçası olarak - Latince de jure - tanımasını içereceği öne sürülüyor.

Trump'a göre Ukrayna'nın güney yarımadası "yıllar önce kaybedildi" ve barış görüşmelerinde "müzakerelerin bir parçası bile değil".

Ancak Zelenskiy'nin Kırım'ı Ukrayna'nın bölünmez bir parçası olarak kabul etmeyi bırakması akla bile getirilmiyor.

Ukraynalı muhalefet milletvekili Iryna Gerashchenko'nun ifadesiyle "toprak bütünlüğü ve egemenlik Ukrayna ve Ukraynalılar için kırmızı çizgi".

Trump, "[Volodymyr Zelensky] Kırım'ı istiyorsa, neden 11 yıl önce tek kurşun atılmadan Rusya'ya teslim edildiğinde bunun için savaşmadılar?" sorusunu yöneltti.

Pek kurşun atılmadı, ancak Kırım bir iktidar boşluğu döneminde silah zoruyla ele geçirildi.

Putin daha sonra, Ukrayna'nın Rusya yanlısı liderinin devrilmesinden günler sonra yetkilileriyle gece boyunca süren bir toplantıda bu toprak gaspını planladığını itiraf etti.

Kırım, Trump'ın önünde bir engel

Barış anlaşması yapmak için acele eden bir ABD lideri için Kırım büyük bir engel teşkil edebilir.

Trump, Ukrayna'nın öngörülebilir bir gelecekte Kırım'ı geri alma şansının çok az olduğu ve gerçekte - fiilen - Rusya'nın kontrolü altında olduğu konusunda haklı.

Ancak bu, durumu yasal olarak tanımaktan çok farklı bir tutum.

Zelenskiy, Trump'ın o dönemki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2018'de yaptığı bir "Kırım açıklamasına" işaret ediyor.

Pompeo, ABD'nin "Rusya'nın Kırım'ı ilhak girişimini" reddettiğini ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü yeniden sağlanana kadar devam etme sözü verdiğini söylemişti.

Zelenskiy'nin ima ettiği şey, Trump'ın o zaman Kırım konusunda Ukrayna'yı desteklediği ve şimdi de buna sadık kalması gerektiği.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan bir toprak ilhakı ABD tarafından yasal kabul edilirse, bu uluslararası hukuk ve BM Şartı ilkeleri açısından ne anlama gelecek?

Rusya'nın işgali başlatmasından haftalar sonra İstanbul'da, Rusya ve Ukrayna'nın önümüzdeki sorunu 10-15 yıl içinde çözmeyi hedeflemesi önerisi yapıldı.

Fikir tutmadı ama bu engelin üstesinden gelmenin bir yoluydu.

Zelenskiy'nin elleri Ukrayna anayasası ile bağlı

Zelenskiy, Kırım'dan vazgeçme gücüne sahip olmadığı konusunda kararlıydı: "Burada konuşulacak bir şey yok. Bu anayasamıza aykırı" demişti.

Anayasanın 2. Maddesi'nde Ukrayna'nın egemenliğinin "mevcut sınırları içinde bölünmez ve dokunulmaz" olan "tüm topraklarına yayıldığı" belirtiliyor.

Ukrayna'nın topraklarında yapılacak herhangi bir değişiklik, Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanması gereken ulusal bir referanduma sunulmak zorunda.

Kiev ile sorun yaşayan sadece Başkan Trump değil.

Rusya ayrıca Ukrayna anayasasını barış çabalarının önünde bir "engel" olarak görüyor.

Anayasalar değiştirilebilir, ancak Ukrayna sıkıyönetim altındayken bu mümkün değil.

Rusya'nın yasadışı ilhakını onaylamak sadece Ukrayna için kırmızı çizgi olmakla kalmayacak, aynı zamanda Romanya gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler için de korkutucu bir emsal teşkil edecek.

Bu emsal Karadeniz'in çok ötesinde hissedilecektir.

Rusya neden Kırım'da hak iddia ediyor?

Tarihi nedenlerden ötürü Ruslar Kırım'ı uzun zamandır kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve Putin, Karadeniz tatil beldeleri ve ılıman yaz iklimiyle yarımadayla "yaşayan ve kopmaz bir bağ" olduğundan söz ediyor.

Ancak Kırım, Ukrayna'nın geri kalanıyla birlikte 1991 yılında çökmekte olan Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık yönünde oy kullandı ve Kiev, Rusya'nın Sivastopol limanını Karadeniz Filosu için bir üs olarak kiralamasına izin verdi.

2014'teki ilhakın ardından Putin, önce 2018'de Kerç Boğazı üzerinde inşa edilen bir köprü inşa ederek ve ardından 2022'de Azak Denizi kıyısı boyunca bir kara köprüsü ele geçirerek Rusya'nın Kırım üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırmaya çalıştı.

Putin, Sovyet lideri Nikita Kruşçev'in 1954 yılında Kırım'ı Ukrayna'ya devretmesiyle yapılan bir yanlışı düzelttiğini düşünüyordu.

Rusya'nın "sadece soyulmadığını, yağmalandığını" söyledi.

Kırım ilk olarak 1783 yılında Çarlık Rusyası tarafından ilhak edilmiş ve Kruşçev'in kararına kadar büyük ölçüde Rusya'nın bir parçası olarak kaldı.

Rusya ve Ukrayna'nın her ikisi de Sovyet cumhuriyetiydi, bu nedenle 1954 yılında Kremlin için büyük bir mesele değildi.

Kırım'ın nüfusunun yarısından fazlası Rus'tu, çünkü Kırım Tatarlarının çoğunlukta olduğu asıl nüfus 1944 yılında Sovyet diktatörü Stalin tarafından sürgün edilmişti.

Tatarlar Kırım'a ancak 1989'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla dönebildiler ve şu anda Kırım nüfusunun yaklaşık %15'ini oluşturuyorlar.

Rusya Mart 2014'te hızlı bir şekilde bir referandum düzenledi ancak bu referandum uluslararası toplum tarafından düzmece olduğu gerekçesiyle reddedildi ve BM Genel Kurulu Ukrayna'nın egemenliğini destekleyen bir kararı kabul etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya'nın Kırım'daki faaliyetlerinin "devam eden işgal" anlamına geldiğine karar verdi.

Kırım Tatarlarını temsil eden Meclis'in Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna'nın barış karşılığında herhangi bir toprak tavizini kategorik olarak reddetmesi gerektiğinde ısrarlı.

Çubarov "Kırım, yerli Kırım Tatar halkının vatanı ve Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Tek sorun Kırım olmayabilir

Trump'ın barış planı henüz bilinmiyor, ancak çeşitli habarlere ve ABD yetkililerinin açıklamalarına göre Ukrayna'nın başka zor koşullara da uyması gerekecek.

Rusya'nın Ukrayna'nın neredeyse %20'sini işgal etmesi, fiilen tanınacak.

ABD'li yayın organı Axios'a göre bu "sağlam bir güvenlik garantisi" ile desteklenecek ve muhtemelen ABD'nin değil ama İngiltere ve Fransa'nın dahil olduğu bir "gönüllüler koalisyonu" tarafından desteklenecek.

AB'ye katılabilecek olmasına rağmen Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağına dair bir söz verilecek.

ABD'nin tüm yaptırımları kaldırılacak ve ABD ile ekonomik işbirliği geliştirilecek.

Axios ayrıca Rusya'nın işgal ettiği Kharkiv'in küçük bir bölümünü geri vereceğini ve Ukrayna'ya Dinyeper nehrinde "engelsiz geçiş" izni vereceğini, ABD'nin ise 2022'de Rusya tarafından ele geçirilen Zaporijya'daki nükleer santralin sorumluluğunu üstleneceğini öne sürüyor.

Bir de Ukrayna Başbakanı Denis Şimiyal'in Cumartesi gününe kadar ABD ile imzalaması beklenen ABD ile Ukrayna arasındaki maden kârlarının paylaşılmasına yönelik bir anlaşma var.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.