Her şey dakikalar içinde oldu! Libya'da binlerce kişiyi hayattan koparan sel suları böyle gelmiş - Son Dakika

Her şey dakikalar içinde oldu! Libya'da binlerce kişiyi hayattan koparan sel suları böyle gelmiş

Son Güncelleme: 12.09.2023 23:36

Libya'daki Daniel Kasırgası'nın neden olduğu sel felaketinde binlerce kişi hayatını kaybetti. Bölgede çekilen görüntülerde felaketin boyutu gözler önüne serildi. Sel sularının ilk geliş anının yer aldığı görüntülerde, köprü üzerindekilerin arabalarıyla kaçmaya çalıştığı görüldü.

Libya'da Daniel Kasırgası'nın ardından yaşanan sel felaketinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Felakette 10 bin kişinin hala kayıp olduğu belirtilirken, ülkede çekilen görüntüler krizin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, sel sularının şehir merkezine doğru hızla ilerlediği anlar yer aldı.

Her şey dakikalar içinde oldu! Libya'da binlerce kişinin ölümüne neden olan sel suları böyle gelmiş

DANIEL KASIRGASI, LİBYA'YI YIKTI GEÇTİ

Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'da çok sayıda kişinin hayatına mal olan Daniel Kasırgası, Afrika ülkesi Libya'da 10 Eylül'de felakete yol açtı. Kasırganın ardından oluşan sel, birçok şehri yıkıp geçti. En büyük zararı ülkenin doğusuna veren selde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Her şey dakikalar içinde oldu! Libya'da binlerce kişinin ölümüne neden olan sel suları böyle gelmiş

SEL SULARININ GELDİĞİ İLK ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Ülkeden gelen görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, sel sularının dere yatağından akarak hızla şehir merkezine geldiği görüldü. Sel sularını gören vatandaşların arabalarıyla birlikte kaçmaya çalıştığı anlar görüntülerde yer aldı.

YALNIZCA DERNE'DE CAN KAYBI 5 BİN 200'E ULAŞTI

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, ülkenin doğusunu etkisi altına alan sel felaketinde yalnızca Derne'de ölenlerin sayısının 5 bin 200 kişiye ulaştığını söyledi. Selde hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılanlardan 1300 kişinin naaşının toprağa verildiğini aktaran Harraz, sel felaketinde bazı ailelerin tamamının yok olması dolayısıyla kimlik tespiti yapılamayan çok sayıda ceset bulunduğunu ve bunların şu an defnedilemeyeceğini belirtti. Harraz, hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bini aşabileceğini belirtti.

Her şey dakikalar içinde oldu! Libya'da binlerce kişinin ölümüne neden olan sel suları böyle gelmiş

"HALEN BULUNAMAYAN ÇOK SAYIDA CESET VAR"

Derne'de sel felaketinden ölenlerin sayısının 10 bini aşabileceğini ifade eden Harraz, "Halen bulunamayan çok sayıda ceset var ve şu anda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan gelen uzman kurtarma ekipleri sele kapılarak denize sürüklenen cesetleri kurtarmak için çalışıyor." dedi.

Her şey dakikalar içinde oldu! Libya'da binlerce kişinin ölümüne neden olan sel suları böyle gelmiş

KASIRGAYLA BİRLİKTE 5 KENTTE SEL

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Her şey dakikalar içinde oldu! Libya'da binlerce kişinin ölümüne neden olan sel suları böyle gelmiş

KAYIP KİŞİ SAYISI 10 BİN

Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti. Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yükseği" olduğu ifade ediliyor.

Her şey dakikalar içinde oldu! Libya'da binlerce kişinin ölümüne neden olan sel suları böyle gelmiş

ÜLKE DOĞU VE BATI OLARAK İKİYE AYRILMIŞ DURUMDA

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor.

Her şey dakikalar içinde oldu! Libya'da binlerce kişinin ölümüne neden olan sel suları böyle gelmiş

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Son Dakika Dünya Her şey dakikalar içinde oldu! Libya'da binlerce kişiyi hayattan koparan sel suları böyle gelmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her şey dakikalar içinde oldu! Libya'da binlerce kişiyi hayattan koparan sel suları böyle gelmiş - Son Dakika
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