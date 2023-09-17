Libya Kızılayı, sel felaketindeki ölü sayısını yalanladı - Son Dakika

Libya Kızılayı, sel felaketindeki ölü sayısını yalanladı

Libya Kızılayı, sel felaketindeki ölü sayısını yalanladı
Son Güncelleme: 17.09.2023 16:38

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, Birleşmiş Milletler'in verileriyle açıklanan Libya'daki selde 11 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini yalanladı. Şükri, belirtilen rakamın kayıp ailelerinin kafa karışıklığını ve sıkıntısını artırdığını belirterek, adlarının bu rakamlara karıştırılmasının kendilerini şoke ettiğini ifade etti.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, Birleşmiş Milletler'in verileriyle açıklanan Libya'daki selde 11 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini yalanladı.
Libya Kızılayı, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını yalanladı. Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri bugün yaptığı açıklamada, belirtilen rakamın kayıp ailelerinin kafa karışıklığını ve sıkıntısını artırdığını belirterek, "Adımızın bu rakamlara karıştırıldığını görmek bizi şoke etti" ifadelerini kullandı. Şükri, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ile ilgili ise net bir açıklama yapmadı. - TOBRUK

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya Kızılayı, sel felaketindeki ölü sayısını yalanladı - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Son Dakika: Kadıköy'de geçit yok! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü
18:56 Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu! Dev maçta şaşırtan tercihler
18:34 Manchester City'den bu yana ilk! Dzeko'dan 12 yıl sonra çılgın başlangıç
18:31 Maç bitti, milletvekilleri birbirine girdi: Vekil misin mafya m?, sen git bakanın gelsin
18:25 İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Tarih verdiler
17:48 Öne çıkan 2 isim çok konuşulur! İşe A Milli Takım'ın muhtemel hoca adayları
17:39 İzmir'de baraja düşen helikopterdekileri arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi
17:18 İzmir'in baraja düşen yangın söndürme helikopterindeki 3 mürettebatın cansız bedeni bulundu
17:16 Fenerbahçe'de Cengiz Ünder depremi! Oyuna devam edemedi
16:59 Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı Tete için bomba kehanet: İlk 11'deki son maçıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2023 19:12:59. #1.11#
SON DAKİKA: Libya Kızılayı, sel felaketindeki ölü sayısını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement