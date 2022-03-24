NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor - Son Dakika

Rusya-Ukrayna savaşı gündemi ile toplanan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi bugün Brüksel'de başladı. Liderler basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantı sonrası ortak bir bildiri yayınladı.

"ÇİNLİ YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Yayınlanan ortak bildiride, "Çin de dahil olmak üzere tüm devletleri, BM Şartı'nda yer alan egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası düzeni korumaya, Rusya'nın savaş çabalarını desteklemekten kaçınmaya ve Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı olacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz. Çinli yetkililerinin son zamanlarda yaptığı açıklamalardan endişe duyuyoruz ve Çin'i, Kremlin'in özellikle savaş ve NATO hakkındaki yanlış söylemlerini büyütmeye son vermeye, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

NATO: RUSYA'YA EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ BİR BEDEL ÖDETECEĞİZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve sonrası yaptığı açıklamada, "Ukrayna halkı işgale büyük bir cesaretle direniyor. Özgürlükleri için savaşıyorlar. Biz de onlarla birlikte duruyoruz. Zelenski tutkulu bir mesaj gönderdi, NATO müttefiklerine verdikleri destek için teşekkür etti, daha fazla destek istedi. Rusya'ya emsali görülmemiş bir bedel ödetmeyi sürdüreceğiz." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"4 MUHAREBE GÜCÜ DAHA KONUŞLANDIRILACAK"

"4 muharebe gücü daha konuşlandıracağız. Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanadalılar da çabalarını arttırdı. Buna eşi benzeri görülmemiş 5 uçak gemisi grubu da dahil. Karada çok daha fazla askerimiz olacak ittifakın Doğu kanadında. Yüksek hazırlıkta tutacağız bunları. Havada ise daha fazla jet kullanacağız. Denizde ise uçak gemisi gruplarımız olacak. Ciddi sayıda savaş gemimiz olacak. Siber güvenliğimizi de kuvvetlendireceğiz. Bugün müttefik liderler Ukrayna'ya daha fazla destek vermeyi de kabul etti.

Müttefikler Ukrayna'ya ciddi askeri teçhizat sağlıyor. Ekonomik ve insani yardım da vereceğiz. Bu savaşın daha da büyümesini engellemek zorundayız. Bu daha ölümcül ve yıkıcı sonuçlara yol açar. Müttefikler diğer risk altındaki ortaklara desteğimizi arttırmada da mutabık kaldık.

LİDERLERDEN ÇİN'E ÇAĞRI

Pekin'in bu krizdeki rolüne değindik. Liderler Çin'e, Rusya'nın savaşını desteklememesi için çağrı yaptı. Pekin, hatırı sayılır nüfuzunu iyiye kullanmalı. İttifak ayrıca Belarus'a işgal ortaklığını sonlandırma çağrısı yaptı.

İşgalin başlangıcından bu yana bir ay oldu. Ne yazık ki güvenlik ücretsiz değil, daha fazlasını yapmak daha fazlasına mal olacak. Burada NATO'nun caydırıcılık kapasitelerini uzun vadede yeniden ayarlıyoruz dedik. 4 yeni muharebe grubu kuracağımızı duyurduk. Uzun vadeli bir plan. Başkan Putin'in işgali güvenliğimizi uzun vadeli olarak değiştirdi. Artık yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Elle tutulabilir haberler gördük sivillere yönelik askeri saldırılar olduğuna dair.

Çin'e mesajımız şu; dünyanın geri kalanına katılmalı ve bu vahşi savaşı kınamalı. Bugün birçok farklı konuyu ele aldık. Mesajımız şu: Birlikte durmalıyız ve Ukrayna'ya destek vermeliyiz. Bu savaşın tam teşekküllü bir savaş haline gelmemesi gerekiyor.

KİMYASAL SİLAH KULLANIMI SAVAŞIN DOĞASINI DEĞİŞTİRİR

Müttefikler sahaya, Ukrayna'ya asker gönderilmeyeceğini söyledi. Endişeleniyoruz. Rusya'nın Ukrayna'da bahane yaratmaya çalıştığını görüyoruz. Bunun başkalarını suçlama yolu olduğunu biliyoruz. Burada Ukrayna'ya, NATO müttefiklerine iddialar asılsızdır. Kimyasal silah kullanımı savaşın doğasını değiştirir. Büyük çaplı etkileri olur, çok da tehlikeli olur. Ukrayna halkını etkiler, NATO üyesi ülkelerin halklarını da tehdit edebilir. Rusya'nın daha önce kimyasal maddeler kullandığını biliyoruz. Bu savaşın derhal bitirilmesinin önemini de gösteriyor.

NATO KİMYASAL SAVUMA UNSURLARINI DEVREYE SOKTU

Müttefikler teçhizat verme konusunda da mutabık kaldı. Burada tespit için teçhizatlar var. Tıbbi destek ve korunmak için de var. Risk yönetimi gibi konularda da eğitimler vereceğiz. Üst düzey yetkilimiz, NATO'nun kimyasal savunma unsurlarını devreye soktu.

Zelenski'yi hepimiz dikkatlice dinledik. Duygu dolu mesajını dinledik. NATO müttefikleri ciddi bir destek veriyor. Silah, uçakları düşürmelerine yarayan sistemler veriyoruz buna İHA'lar, SİHA'lar da dahil. Müttefikler elinden geleni yapıyor. Bizim bir yükümlülüğümüz var. Bu çatışmanın tam teşekküllü bir savaşa dönmesini önlememiz lazım. Bu yüzden dürüst olmalıyız bu konuda. Zaten teçhizat teslim ediyoruz, bu bir cevap aslında. Zaten bu sayede Rusya işgaline karşı direniyorlar."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Krizin başından beri savaşın sonlandırılmasına dönük mekik diplomasisi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gelir gelmez NATO Karargahı'na geçti. Erdoğan burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Kritik zirveye katılan devlet başkanları aile fotoğrafında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası aile fotoğrafına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında en ön sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yanında yer aldı. Erdoğan, çekim öncesi liderlerle el sıkışarak kısa süreli sohbet etti.

ERDOĞAN İTALYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Brüksel'deki görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi liderlerle ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

YÜRÜTTÜĞÜ DİPLOMASİ TRAFİĞİNİ ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede hem NATO'nun birlik ve dayanışması hem de bundan sonraki dönemde müttefikler arasındaki ilişkilerin hangi temel ilkeler üzerine bina edilmesi gerektiğiyle ilgili önemli mesajlar verecek.

Erdoğan, ayrıca görüşeceği liderlere Türkiye'nin savaşın sonlandırılmasına dönük çabalarının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili bilgi verecek. Türkiye'nin istikrar, barış ve müzakere için bugüne kadar sürdürdüğü çabaları paylaşacak olan Erdoğan, zirvede Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde gündeme gelen 6 maddeyle ilgili de atılabilecek adımlar hakkında mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulunacak.