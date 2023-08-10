Nijer'de Cunta, Cumhurbaşkanı Bazum'u Devirdi

CUNTA, CUMHURBAŞKANI BAZUM'U DEVİRDİ

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenerek geçiş hükümetinin başına geçti.

SINIRLAR KAPATILDI, TÜM KURUMLAR LAĞVEDİLDİ

Grubun devlet televizyonunda yaptığı açıklamada ülkenin anayasasının askıya alındığı, tüm kurumların lağvedildiği, ülke sınırlarının kapatıldığı bildirildi. Televizyonda darbe bildirisini okuyan bir komutan, giderek kötüleşen güvenlik durumu ve ülkenin içinden geçtiği sosyoekonomik kriz nedeniyle darbe yapıldığını bildirildi. Bildiride, 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve tüm sınırların kapatıldığı kaydedildi. Ordunun da darbeye katılacağı belirtildi.

İŞTE GÜN GÜN NİJER'DE YAŞANANLAR

Batı Afrika ülkesinde yaşananlar tüm dünya tarafından ilgiyle takip edilirken, Nijer'de ilk günden bu yana yaşananları sizler için derledik.

26 Temmuz

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alkonuldu. Asker yönetime el koydu.

28 Temmuz

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi ( CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendi ve geçiş hükümetinin başına geçti.

30 Temmuz

Batı Afrika Devletleri Ekonomi,k Topluluğu'nun (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için cuntaya bir haftalık süre verdi.

3 Ağustos

Nijer'de France 24 ve RFI radyosunun yayınları kesildi. ABD, Nijer'deki büyükelçiliğini kısmen tahliye etti. Fransa Nijer'deki vatandaşlarını tahliye etti.

4 Ağustos

Cunta, ABD, Fransa, Nijerya ve Togo büyükelçilerinin görevlerine son verdi.

5 Ağustos

ABD, AB, Almanya ve Fransa Nijer'e maddi desteğini kesti. Nijerya, Nijer'e elektrik sağlamayı durdurdu. Cunta Rus güvenlik şirketi Wagner'den yardım istedi.

6 Ağustos

İtalya Nijer'deki asker sayısını azaltmaya başladı.

7 Ağustos

30.000 kişi askeri rejime destek vermek için stadyumda toplandı.

8 Ağustos

Fransa karşıtı göstericiler Türk bayrağı açtı.

9 Ağustos

Nijer'deki Türk vatandaşları tahliye edildi.

10 Ağustos

Cunta 21 bakanın yer aldığı yeni kabineyi açıkladı. ECOWAS, Nijer'deki darbe ile ilgili olağanüstü zirve düzenledi.

NİJER NEDEN ÖNEMLİ?

Nijer, dünyanın en büyük uranyum tedarikçileri listesinde de 7. sırada yer alıyor. Tek başına küresel uranyum arzının yüzde 43'ünü karşılayan Kazakistan, geçen sene ürettiği 21 bin 227 metrik tonluk uranyumla dünyanın en büyük uranyum tedarikçisi olarak kabul ediliyor. Kazakistan'ı 7 bin 351 metrik tonla Kanada, 5 bin 613 metrik tonla Namibya izliyor. Dünyadaki uranyum arzının yüzde 5'ini karşılayan Nijer'de 311 bin 110 metrik tonluk uranyum rezervi bulunuyor.