Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna\'yı savaş uçaklarıyla vurdu

Brezilya'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ve Espiritu Santo eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 12 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığı ve bazı bölgelerde tahliye çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.