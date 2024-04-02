Hindistan\'dan Rusya\'ya göçmen kaçakçılığı: İki Hint erkek savaşmaya zorlandı

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Muhammed Asfan, Hindistan'ın güneyindeki Haydarabad kentinden Rusya'ya giderken, ailesinin umutlarını ve düşlerini de taşıyordu.

Bir giyecek mağazasının müdürlüğünü yapan Asfan, "askeri yardımcı" olarak çalışacağını düşünüyordu.

YouTube'da ayda 100 bin Rupi (1207 ABD Doları) veren yüksek maaşlı bir iş ilanı görmüştü. Altı ay sonra sürekli oturma izni de alacaktı.

Ağabeyi İmran BBC Pencapça'da yaptığı açıklamada "Ukrayna cephesine gönderilmeyecekti ve sadece ordu karargahında yardımcı olarak çalışacaktı" dedi.

Asfan'ın daha sonra Ukrayna sınırından kendilerini aradığını, pasaportuna el konulduğunu ve savaşmaya zorlandığını anlattığını söyledi.

İmran, kardeşinden iki ay boyunca haber alamadı. Bilgi almak için Rusya'daki Hint Büyükelçiliğini aradığında kardeşinin öldüğünü söylediler.

İmran "Kardeşim ölmüşse, cenazesi derhal buraya getirilmeli. Babam ve eşi gerçekten kaygılı" diyor.

Asfan geride eşini ve iki yaşından küçük iki çocuğunu bıraktı.

Aileleri, son günlerde orduda "yardımcı" olarak çalışmak üzere Rusya'ya giden en az iki Hint erkeğin öldüğünü söyledi.

Benzer bir YouTube videosu 23 yaşındaki nakışçı Hemil Manguyika'nın Aralık'ta Rusya'ya gitmesine neden oldu.

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde yaşayan babası Ashwin "Hemil'e orduda yardımcı olarak çalışacağı ve üç ay eğitim alacağı söylendi. Ama Rusya'ya gittikten sonra savaşmak üzere eğitildiğini anladı" diyor.

'Büyük insan kaçakçılığı şebekesi'

Hindistan geçtiğimiz günlerde gençleri iş vaadiyle Rusya'ya götürüp, Ukrayna'da savaşmaya zorlayan "büyük bir insan kaçakçılığı şebekesini" ortaya çıkardığını açıkladı.

Merkezi Soruşturma Bürosu şu ana dek 35 dolayında erkeğin Rusya'ya gönderildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, savaşmaya zorlanan her bir Hint vakasının Moskova'yla "güçlü bir şekilde ele alındığını" söyledi.

Rusya'ya gidenlerin çektiklerini anlattığı videolar da sosyal medyada görülmeye başlandı.

Bu ay paylaşılan bir videoda yedi Hint erkek, hükümetlerinden dönüşlerine yardımcı olmalarını istiyor. Turist vizesiyle Rusya'ya gittiklerini ama şimdi Rus ordusunda savaşmalarının istendiğini anlatıyorlar.

Yardım isteyenlerden biri Gagandeep Singh.

Annesi Balwinder Kaur'a göre, Rus Ordusu'nda savaşmazsa 10 yıl hapis cezası alacağı söylendi.

BBC Pencapça'ya konuşan Kaur "Her gece oğlumuzdan bir mesaj ya da telefon gelir diye bekliyoruz. Ukrayna Savaşı'nda çarpışmak üzere cepheye gönderildiklerini söylüyor. Hepimiz çok kötü durumdayız" diyor.

BBC'ye konuşan diğer Pencaplı aileler de dolandırılan çocuklarının Rusya'ya gitmeden önce turist vizesiyle ya Dubai'ye ya da Belarus'a gittiklerini anlatıyor.

Kurbanlar ve aileleri aracıların yolculuk için 300 bin rupi (3621 ABD Doları) istediklerini ve birkaç ay orduda geçirdikten sonra Rus pasaportları vaat ettiklerini söylüyor.

En az 254 yabancı öldü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Savaşı'nın Rusya açısından 350 bin ölü ve yaralıya mal olduğunu söyledi, ancak net rakamlar vermedi.

BBC Rusça, 46.678 askerin öldüğünü teyit etti. Bu durum, Rus silahlı güçlerinin neden artan oranda yabancıları orduya katmak istediklerin açıklıyor.

2022'de Rusya Savunma Bakanlığı ile en az bir yıllık sözleşme imzalayıp, altı ay boyunca savaşanlar, oturum ya da son beş yıl Rusya'da yaşamak gerekmeksizin Rus vatandaşlığına başvurma hakkı kazanıyordu.

Ocak ayında, Rusya lideri Vladimir Putin, süreci daha da basitleştiren bir yönerge imzaladı.

Çoğu yabancı savaşçı, başta Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan gibi Orta Asya cumhuriyetlerinden gelen ekonomik göçmenler.

Rusya için savaşanlar arasında Küba, Nepal, Hindistan, Suriye, Irak, Sırbistan, Afganistan, Somali, Sri Lanka ve Malezya vatandaşları da bulunuyor. Toplam sayılarının binlerce olduğu söyleniyor.

BBC Rusça'nın verilerine göre Aralık 2023 itibarıyla Rus Ordusu için savaşan en az 254 yabancı öldü.

Aralık ayında Nepal, altı vatandaşı Ukrayna'da savaşırken öldükten sonra, Nepalli paralı askerlerin geri dönmesini istedi.

Katmandu Polisi, insan kaçakçılarının Rusya'ya turist vizesiyle sokmak için kişi başına 9 bin dolar aldıklarını söyledi.

BBC Rusça ayrıca, Rusya'da vize kurallarını ihlalden tutulan yabancıların da risk altında olduğunu belirledi.

Geçen Kasım'da, Rusya-Finlandiya sınırında vize ihlali yüzünden gözaltına alınan yabancılar Ukrayna sınırı yakınlarındaki bir askeri kampa gönderildi.

40'lı yaşlarındaki Somalili Awad (gerçek adı değil) Kasım ortalarında gözaltına alındı, 2 bin ruble (20 euro) para cezası aldı ve sınır dışı edilmek üzere tutuklandı. Bu, vize ihlallerindeki standart uygulamaydı.

Gözetim merkezinde sınır dışı edilmeyi beklerken kendisine ve en az 10 yabancıya askeri temsilcilerin yaklaştığını ve "devlet işi" teklif edildiğini söyledi.

Awad, kandırılıp Rus Ordusuna yazıldığını iddia ediyor. Yapılan öneriyi tamamen anlayamadığını söylüyor.

"Hayır dedim, çünkü imzaladığım kağıt benim dilimde değildi. Ben bir mülteciyim, asker değil.

"Bir yıllık sözleşme ile eğitim ve iyi bir maaş verileceği söylendi. Ukrayna sınırına ya da savaşa gönderilmeyeceğim söylendi. Bize söylenen her şey yalandı."

Otobüslerle Ukrayna sınırı yakınlarındaki bir kampa götürüldüler. İtirazlarından sonra tehdit azaldı. En az bir göçmen sınır dışı edildi ve Awad şimdi Rusya'da iltica başvurusunda bulundu. Hala gözetim altında ve başvurusunun görüşüleceği tarih belli değil.

BBC, Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yorum talebine yanıt alamadı.