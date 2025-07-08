Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu - Son Dakika
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Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu

Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump\'a sundu
08.07.2025 14:45
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyleyerek adaylık mektubunu Trump'a teslim etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından üçüncü defa Washington'a ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ve İran meselelerinde siyasi hedeflerine ulaşmak için Beyaz Saray'ın desteğini almaya çalışıyor.

NETANYAHU TRUMP'A NÖBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYLIK MEKTUBUNU SUNDU

Öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşen Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki en dikkati çekici hamlesi ise Trump'ı, Nobel barış ödülüne aday gösterdiği mektubu paylaşması oldu.

Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu

"ÖZELLİKLE SİZDEN GELMESİ ÇOK ANLAMLI"

Netanyahu, Trump'ın bölgede barışı sağlamak için büyük çabalar gösterdiğini ve ödülü hak ettiğini belirtti. Trump, bu jest karşısında duygulandığını belirterek, "Özellikle sizden gelmesi çok anlamlı" dedi.

Öte yandan ateşkes ihtimalinin ve barış planı müzakerelerinin belirdiği her süreçte olduğu gibi Gazze'de son 24 saatte İsrail yine saldırılarını yoğunlaştırdı. Doha'da devam eden müzakerelerde ise henüz tam mutabakat sağlanmış değil.

"FİLİSTİNLİLER GAZZE'DE KALMAK İSTERLERSE KALABİLİRLER"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Filistinlilerin başka bir yere yerleştirilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Netanyahu, "(Gazze'de) Kalmak isterlerse kalabilirler ancak ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler. Burası bir hapishane olmamalı. İnsanlara özgür seçim hakkı verilmeli." ifadesini kullandı. Netanyahu, Filistinlilerin kendi kendilerini yönetme hakkına sahip olması gerektiğini savunurken, güvenlik gibi bazı yetkilerin ise İsrail'in kontrolünde kalması gerektiğini belirtti.

Trump'ın liderliğinde bölgesel barışın mümkün olduğunu ifade eden Netanyahu, "Bence Başkan Trump'ın liderliğinde tüm Orta Doğu ile aramızda barış sağlayabiliriz ve birlikte çalışarak tüm komşularımızı kapsayacak çok ama çok geniş bir barış tesis edebiliriz." diye konuştu.

Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu

İRAN MÜZAKERELERİ

Başkan Trump, İran ile yapılması planlanan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, "İran ile görüşmeleri planladık ve onlar da görüşmek istiyor. Büyük darbe aldılar." dedi.

İran'a yönelik başka bir saldırı planları olup olmadığına dair yöneltilen soruyu yanıtlayan Trump, "Umarım bunu yapmak zorunda kalmayız." yanıtını verdi.

Trump, İran'ın yaşanan gerilim sonrasında görüşmeler için istekli olduğuna işaret ederek, "Buluşmak istiyorlar. Bir şeyler yapmak istiyorlar. (İran) Onlar farklı. İki hafta önce olduklarından çok farklılar." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU ZAMANDA İRAN'A YAPTIRIMLARI KALDIRMAK İSTERİM"

Trump, bölge ülkelerinin ve Netanyahu'nun isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını ve bununla Şam yönetimine "şans vermek istediklerini" söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan "çok etkilendiğini" belirten Trump, Şara'nın "sert bir geçmişten ve coğrafyadan geldiğini" ifade etti.

Trump, "doğru zaman geldiğinde İran'a yaptırımları da kaldırmak istediğini" kaydederek "Onlara yeniden inşa etme şansı vermek isterim çünkü İran'ın kendini barışçıl bir şekilde yeniden inşa ettiğini görmek isterim. 'ABD'ye ölüm, İsrail'e ölüm' demiyorlar artık. Eskiden Orta Doğu'nun zorbasıydı, artık değil." diye konuştu.

Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu

Netanyahu ise istikrar, güvenlik ve barış konusunda Suriye'de artık yeni fırsatlar olduğunu düşündüğünü aktardı.

Ayrıca Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyleyerek adaylık mektubunu Trump'a teslim etti.

Trump bu arada, Ukrayna'ya silah gönderme konusu hakkında da "Daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız, kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Çok ağır saldırı altındalar." ifadelerini kullandı.

"ÇEVRE ÜLKELER FİLİSTİN HALKINI KABUL ETMEYE İSTEKLİ"

Gazze'de yerinden edilecek Filistinliler konusunda İsrail'in komşu ülkeleriyle işbirliği içinde olduklarını belirten Trump, bu ülkelerin Filistinlileri kabul etmeye istekli olduğunu vurguladı.

Trump, "Çevre ülkelerden işbirliği konusunda büyük destek gördük, hem de her bir ülkeden. Bu nedenle iyi şeyler olacak." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu - Son Dakika

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