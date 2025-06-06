Türk Kızılay, Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasına Başladı

TÜRK Kızılay, vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında yurt içinde ve üç kıtada 22 ülkede vekalet aldığı kurbanların kesim işlemlerine başladı. Ek kotayla genişletilen Filistin/ Gazze kurbanlarının kesimleri de yurt içinde organize edildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için bağışladığı kurbanın kesimi Konya'da yapılıyor.

Türk Kızılay'ın 2006 yılından bu yana uyguladığı vekaletle kurban kesim kampanyasına, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra büyükelçiler ve iş dünyasından temsilciler de destek verdi.

Türkiye'nin yanı sıra Asya, Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 22 ülkede bayram namazının ardından kesim işlemlerini başlatan Türk Kızılay, vekaletle kestiği kurbanlarla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

YURT İÇİ DAĞITIMLARDA ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNDE

Kızılay, 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla yürüttüğü kampanyayla, yurt içindeki kesimlerden elde edilen kurban paylarını kavurma konserveleri haline getirerek sadece bayram günlerinde değil, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını amaçlıyor. Yurt içinde Diyarbakır, Van ve Konya'daki modern kombinalarda, hijyen kurallarına ve İslami şartlara uygun olarak kesilen kurbanlar, konservelemeye hazır hale getiriliyor. Kızılay, kavurma konservelerinin ağırlıklı bölümünü bu yıl da deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağını açıkladı. Konservelerin bir bölümünün ise Kızılay'ın ülke genelindeki 46 aşevinde sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı aktarıldı.

GAZZE İÇİN YURT İÇİNDE KESİLEN KURBANLAR KONSERVE YAPILIYOR

Türk Kızılay, Gazze halkı için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da uzun ömürlü konserve modelini uygulayacağını duyurdu. Filistin/ Gazze için verilen kurban vekaletleri yurt içindeki kombinalarda kesildikten sonra hazırlanan uzun ömürlü konservelerin, yardım geçişine izin verildiği anda hızla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı aktarıldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için bağışladığı kurbanlığın kesiminin de Konya'daki kombinada yapılacağı bildirildi.

YURT DIŞINDA 22 ÜLKEDE DAĞITILIYOR

Kızılay ekipleri, yurt dışında Balkanlar'da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya; Ortadoğu'da Irak,? Suriye, Yemen, Afrika'da Somali, Sudan, Çad, Nijer, Kenya, Tanzanya, Uganda,? Gine,? Etiyopya, Burkina Faso, Kamerun; Asya'da Afganistan, Bangladeş,?Kırgızistan?ve? Moğolistan olmak üzere toplam 22 ülkede gerçekleştirilen kesimlerden elde edilen kurban paylarını ise soğuk zincir korunarak ve taze et olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

DİN GÖREVLİLERİ, VETERİNER VE NOTER EŞLİĞİNDE

Vekalet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlar ile ilgili anlık olarak bilgi verildiği ve bayramın ilk üç günü gerçekleştirilen kesimlere, din görevlileri, veteriner hekimler ve noterlerin eşlik ettiği aktarıldı.