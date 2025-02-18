A.C.E. Awards 10. Yılında İstanbul\'da Sahiplerini Buldu

Ekonomi

ŞİKAYETVAR'IN müşteri deneyimi, şikayet yönetimindeki uzmanlığı ve 1,5 milyon tüketicinin geri bildirimiyle belirlenen A.C.E. Awards, İstanbul'da düzenlenen törenle sektör liderlerini ödüllendirdi. Bu yıl 10'uncu kez düzenlenen törende 'mükemmel müşteri deneyimi' yaşatan 59 sektörden 100 marka ödüllerine kavuştu.

Şikayetvar tarafından düzenlenen Achievement in Customer Excellence (A.C.E.) Awards, dün İstanbul'da düzenlenen ödül töreniyle kazananlarını ağırladı. 1,5 milyon müşteri geri bildirimiyle oluşturulan metodolojisiyle öne çıkan ödül töreninde, başarılı markaların müşteri deneyimi alanındaki liderlikleri ödüllendirildi.

Üst düzey isimlerin katıldığı törende, 59 sektörden 100 marka Diamond, Gold ve Silver olmak üzere 3 farklı kategoride ödüllendirildi.

BEREKETOĞLU: A.C.E. AWARDS'TA KAZANANLAR SADECE SORUN ÇÖZMEDİ, GÜVEN İNŞA ETTİ

Ödül töreninde açıklamada bulunan Şikayetvar CMO'su Sezin Bereketoğlu şunları söyledi:

"Müşteri memnuniyeti, markalar için sürdürülebilir başarının temel dinamiğini oluşturur. Şikayetvar olarak dünyada benzeri olmayan iş modeline sahibiz. 24 yıllık tecrübemizle sadece markalarla tüketiciler arasında köprü görevi üstlenmiyoruz aynı zamanda veri analitiği ve içgörü geliştirme stratejimizle kusursuz müşteri deneyimi sunan markaları A.C.E. Awards'ta onurlandırıyoruz. Bu ödül, kusursuz müşteri deneyimini odağına alan ve rekabetin yoğun olduğu pazarda fark yaratan markaların zirvedeki yerini belirliyor. Ödül alan markalar sadece müşterilerini memnun etmekle kalmadı, markalar sürdürülebilir büyüme, daha fazla kar ve güçlü bir pazar konumu elde ettiler. A.C.E. Awards, bu başarıya ulaşmanın ne denli emek ve adanmışlık gerektirdiğinin en somut kanıtı."

Bereketoğlu, "Bu başarının temelinde ise büyük bir özveriyle çalışan marka temsilcileri bulunuyor. Onlar, sorunları çözmekle kalmayıp markalarının itibarını ve gelecekteki müşteri bağlılığını da inşa eden görünmeyen kahramanlar. Şikayetvar olarak, 13 milyon bireysel üyemiz ve aylık 30 milyon ziyaretçimizle, markalar ve tüketiciler arasında güvene dayalı bir çözüm platformu olmaya devam ediyoruz. Burada ödül alan markalar, yalnızca bugünün değil, yarının müşteri liderleri olacaklarının işaretini veriyor. Tüm kazananları yürekten kutluyoruz" dedi.

ARAŞTIRMANIN METOLOJİSİ

A.C.E. Awards ödülleri, 1,5 milyon anket ile hem nicel (kantitatif) hem de nitel (kalitatif) analizler birleştirilerek müşteri şikayetlerini ve geri bildirimlerini derinlemesine incelemesi sonucunda verilir. Bu birleştiren karma araştırma metodolojisi (mixed-methods approach), müşteri memnuniyetini en kapsamlı şekilde değerlendirmek için kullanılır.

Şikayetvar 10'uncu A.C.E. Awards'ta ödül alan markalar ve dereceleri şöyle sıralandı:

Otomotiv A Segment

Renault (Diamond)

Ford (Gold)

Otomotiv B Segment

Dacia (Diamond)

Chery (Gold)

Kia (Silver)

Otomotiv Premium

BMV (Diamond)

Tasarruf Finansman Şirketleri (Ev)

Eminevim (Diamond)

Fuzul Ev (Gold)

Katılımevim (Silver)

Tasarruf Finansman Şirketleri (Otomobil)

Eminotomotiv (Diamond)

Beyaz Eşya

Arçelik (Diamond)

Kargo

Yurtiçi Kargo (Diamond)

MNG Kargo (Gold)

Beyaz Eşya

Beko (Gold)

Yemek Kartları

Multinet (Diamond)

Kamu Bankacılığı

Ziraat Bankası (Diamond)

İletişim (GSM)

Vodafone (Diamond)

E-ticaret Yazılım Altyapı

ikas (Diamond)

Televizyon Ses ve Görüntü Sistemleri

Arçelik (Diamond)

Beko (Gold)

Grundig (Silver)

Bankacılık A Segment

QNB Türkiye (Diamond)

Bankacılık B Segment

Odeabank (Diamond)

Lojistik

Horoz Lojistik (Diamond)

Kargo E-Ticaret

HepsiJET (Diamond)

Elektronik Para Uygulamaları

ininal (Diamond)

Ödeme Sistemleri

PayTR (Gold)

Ödeme Sistemleri

PayFix (Silver)

İnternet Servis Sağlayıcılar

Kablonet (Diamond)

Vodafone Net (Gold)

Dijital Platform

Kablo TV (Diamond)

Pazar Yeri Siteleri A Segment

Hepsiburada (Diamond)

Pazar Yeri Siteleri B Segment

idefıx (Diamond)

Teknoloji Mağaza Zinciri

Teknosa (Diamond)

Kozmetik Mağaza Zinciri

Watsons (Diamond)

Elementer Sigorta A Segment

Aksigorta (Diamond)

Ray Sigorta (Gold)

Anadolu Sigorta (Silver)

Elementer Sigorta B

Ethica Sigorta (Diamond)

Emeklilik ve Hayat Sigorta

BNP Paribas Cardif Emeklilik (Diamond)

MetLife Emeklilik ve Hayat (Gold)

Akaryakıt

BP Petrolleri (Diamond)

Ankastre

Simfer (Diamond)

Ayakkabı Mağaza Zinciri

FLO Ayakkabı (Diamond)

Bisiklet- Scooter Kiralama

Martı (Diamond)

Bilet Siteleri

Obilet (Diamond)

Bebek Maması

Evolvia (Diamond)

Digital Yayıncılık

EXXEN (Diamond)

Enerji Dağıtım

TREDAŞ (Diamond)

YEDAŞ (Gold)

Enerji Perakende

Zorlu Enerji (Diamond)

Depsaş Enerji (Gold)

Elektrikli Ev-Mutfak Aletleri

Stilevs Küçük Ev Aletleri (Diamond)

Giyim Markaları C Segment

DeFacto (Diamond)

Mavi (Gold)

Güvenlik Sistemleri

Kale Alarm (Diamond)

Marketler Zinciri

CarrefourSA (Diamond)

Mobilya Mağaza Zinciri B Segment

Kilim Mobilya (Diamond)

Konfor Mobilya (Gold)

Network Satış Markaları

Homm Bitkisel Ürünler (Diamond)

Vitrifiye

Creavit (Diamond)

Yatak Marka Mağaza

İşbir Yatak (Diamond)

Yurt Dışı Lojistik Entegrasyon

Shipentegra (Diamond)

Şarj istasyonları

Zes Şarj İstasyonları (Diamond)

Klima

Gree Klima (Diamond)

Cep Telefonu

Tecno (Diamond)

Fast Casual Restoran

Tavuk Dünyası (Diamond)

Fast Casual Restoran

Baydöner (Gold)

Fast Food Zinciri

Domino's Pizza (Diamond)

Gayrimenkul Danışmanlık

RE/MAX (Diamond)

Kripto- Sanal Para Borsası A Segment

Bitexen (Diamond)

Kripto- Sanal Para Borsası B Segment

Bitlo (Diamond)

icrypex (Gold)

Bitci (Silver)

Online İkinci El Otomobil

Vavacars (Diamond)

Oto Kiralama

SIXT (Diamond)

NovaCar (Gold)