Antalya Turizm Fuarı Başladı

Ekonomi

Antalya Turizm Fuarı (ATF), 6. kez yerli ve yabancı turizm profesyonellerini Antalya'da bir araya getirdi.

GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, 350'ye yakın firmayla Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Vali Hulusi Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda turizmin büyük bir atılım içinde olduğunu söyledi.

Dünya turizminde yaşanan krizlerin Türk turizmine önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Şahin, "Dünya turizminde biz tünele 14'üncü olarak girdik, ilk 5'e çıktık. Bu büyük bir başarı. Hem geliri hem turist sayısını artıran, rekor üstüne rekor kıran bir Türk turizmi var." dedi.

Turizmin bugün çok iyi noktaya geldiğini, daha da iyi olacağını aktaran Şahin, bunun devlet ve özel sektör işbirliğiyle gerçekleştiğini kaydetti.

Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Geçen yıl 16,7 milyon yabancı turisti ağırladık. Bu yıl yüzde 8'lik bir büyümeyle geçen yılki rakamı aşacağımızı düşünüyoruz. Tüm zamanların rekoru olacak. Ülke olarak 60 milyar dolar ile 60 milyon turist hedefine adım adım ilerliyoruz. Antalya bu rakamın üçte birini karşılayacak durumda. Bu rakamlar kendiliğinden oluşmuyor. Acente, tur operatörleri arı gibi çalışıyorlar ama kovan da çok güzel, bizim otellerimiz, çiçeklerimiz, bahçemiz çok güzel. Bu açıdan bahçivanımıza da teşekkür etmeliyiz. Turizmin bu aşamaya gelmesinde Cumhurbaşkanı'mızın ve Kültür Turizm Bakanımızın gayretleri, emekleri var."

Şahin, turizmde bu yıl yeni rekorların gerçekleştirileceğini ve başarılı bir yıl olacağını belirtti.

Sektör temsilcilerine zincir otelciğe ağırlık vermelerini öneren Şahin, "Turizm işini çok iyi biliyoruz. Türk turizmi olarak otel işletmeciliğini bizden daha iyi bilen yok. Dünya pazarında herkesten önce yerimizi almalıyız. Dünyanın her yerinde otellerimizi yapalım, hizmet verelim, gelirini de Türkiye'ye aktaralım. Türk turizmi her yerde otelcilik yapsın, bu bayrağı her yerde dalgalandırsın." diye konuştu.

"Turizmde çok iyiyiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmin ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu belirterek, KKTC'ye yatırım yapan turizmcilere teşekkür etti.

Yeni açılan havalimanının ulaşım konusunda konfor ve kolaylık sunduğunu anlatan Ataoğlu, "Çok farklı ülkelerden misafir ağırlamaya başladık. Yaptığımız planlı çalışmalar turizmdeki payımızı artırıyor. Acentelerimiz arı gibi çalışıyor. KKTC olarak ana vatan ile daima birlik, beraberlik, işbirliği içinde olduk, olmaya devam edeceğiz. Turizmde çok iyiyiz, biz Türkler her şeyin üzerinden geliriz, yeter ki birlik, beraberlik içinde olalım." diye konuştu.

İş Bankasından sektöre destek

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz da fuarın sektörün tüm oyuncularını Antalya'da buluşturduğunu belirtti.

Sanayinin, üretimin, ihracatın, istihdamın artışı için ihtiyaç duyulan desteği her zaman sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, hep ekonomiye katkı sağlayan, toplumsal yaşamı iyileştirmeye yönelik, dönüştürücü etkisi yüksek çalışmaların içinde olduklarını kaydetti.

Turizmin 54 sektörü etkilediğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Ülkemiz için önemli bir tanıtım aracı olan turizmin, milli gelire sağladığı katkı, döviz kazandırma potansiyeli ve istihdama olan etkisi, sektörü aynı zamanda ekonomik ve sosyal açıdan bir denge unsuru haline getiriyor. Nitekim göstergeler de bunu destekliyor, 2023 yılında turizm sektörünün gayri safi yurt içi hasılaya katkısı yaklaşık yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı yıl, yaklaşık 55 milyar dolar olan turizm gelirleri cari açığın azaltılmasına önemli katkı sağladı."

Yılmaz, Türkiye'nin geçen yıl hem turist sayısında hem de turizm gelirlerinde dünya liginde 5'inci sıraya yükseldiğini bildirdi.

İş Bankası olarak turizme desteklerde bulunduklarını anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılı itibarıyla 2 yılık süreçte sektöre 1 milyar dolar kaynak aktaracağımız taahhüdünde bulunmuştuk. Bu sözümüzü, turizm sektörünün farklı ihtiyaçlarına yönelik özel ürün ve kredi çözümleriyle yerine getiriyoruz. Otel yatırımlarından renovasyonlara, yeşil dönüşümden enerji kredilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak ekosistemin tüm ihtiyaçlarına destek olmaya devam ediyoruz."

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, 17 binin üzerinde üyeleriyle dünyanın en büyük turizm örgütlerinden biri olduklarını söyledi.

Türkiye'ye gelen turistin yüzde 80'ini seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin getirdiğini dile getiren Günaydın, bunu artırmak için yurt dışında gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da ATF'nin dünyanın dört bir yanından turizmcilerin etkileşim haline geldiği bir fuar olduğunu söyledi.

ATF Kurucusu ve GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, 2019'da 4 bin metrekarelik alanda başlayan fuarın, bu yıl 35 bin metrekarelik alanda yaklaşık 35 bin ziyaretçiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fuar, 25 Ekim'de sona erecek.