Antalya Turizm Fuarı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya Turizm Fuarı Başladı

Antalya Turizm Fuarı Başladı

Antalya Turizm Fuarı, 350 firma ile turizm profesyonellerini bir araya getirdi.

23.10.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Turizm Fuarı (ATF), 6. kez yerli ve yabancı turizm profesyonellerini Antalya'da bir araya getirdi.

GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, 350'ye yakın firmayla Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Vali Hulusi Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda turizmin büyük bir atılım içinde olduğunu söyledi.

Dünya turizminde yaşanan krizlerin Türk turizmine önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Şahin, "Dünya turizminde biz tünele 14'üncü olarak girdik, ilk 5'e çıktık. Bu büyük bir başarı. Hem geliri hem turist sayısını artıran, rekor üstüne rekor kıran bir Türk turizmi var." dedi.

Turizmin bugün çok iyi noktaya geldiğini, daha da iyi olacağını aktaran Şahin, bunun devlet ve özel sektör işbirliğiyle gerçekleştiğini kaydetti.

Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Geçen yıl 16,7 milyon yabancı turisti ağırladık. Bu yıl yüzde 8'lik bir büyümeyle geçen yılki rakamı aşacağımızı düşünüyoruz. Tüm zamanların rekoru olacak. Ülke olarak 60 milyar dolar ile 60 milyon turist hedefine adım adım ilerliyoruz. Antalya bu rakamın üçte birini karşılayacak durumda. Bu rakamlar kendiliğinden oluşmuyor. Acente, tur operatörleri arı gibi çalışıyorlar ama kovan da çok güzel, bizim otellerimiz, çiçeklerimiz, bahçemiz çok güzel. Bu açıdan bahçivanımıza da teşekkür etmeliyiz. Turizmin bu aşamaya gelmesinde Cumhurbaşkanı'mızın ve Kültür Turizm Bakanımızın gayretleri, emekleri var."

Şahin, turizmde bu yıl yeni rekorların gerçekleştirileceğini ve başarılı bir yıl olacağını belirtti.

Sektör temsilcilerine zincir otelciğe ağırlık vermelerini öneren Şahin, "Turizm işini çok iyi biliyoruz. Türk turizmi olarak otel işletmeciliğini bizden daha iyi bilen yok. Dünya pazarında herkesten önce yerimizi almalıyız. Dünyanın her yerinde otellerimizi yapalım, hizmet verelim, gelirini de Türkiye'ye aktaralım. Türk turizmi her yerde otelcilik yapsın, bu bayrağı her yerde dalgalandırsın." diye konuştu.

"Turizmde çok iyiyiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmin ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu belirterek, KKTC'ye yatırım yapan turizmcilere teşekkür etti.

Yeni açılan havalimanının ulaşım konusunda konfor ve kolaylık sunduğunu anlatan Ataoğlu, "Çok farklı ülkelerden misafir ağırlamaya başladık. Yaptığımız planlı çalışmalar turizmdeki payımızı artırıyor. Acentelerimiz arı gibi çalışıyor. KKTC olarak ana vatan ile daima birlik, beraberlik, işbirliği içinde olduk, olmaya devam edeceğiz. Turizmde çok iyiyiz, biz Türkler her şeyin üzerinden geliriz, yeter ki birlik, beraberlik içinde olalım." diye konuştu.

İş Bankasından sektöre destek

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz da fuarın sektörün tüm oyuncularını Antalya'da buluşturduğunu belirtti.

Sanayinin, üretimin, ihracatın, istihdamın artışı için ihtiyaç duyulan desteği her zaman sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, hep ekonomiye katkı sağlayan, toplumsal yaşamı iyileştirmeye yönelik, dönüştürücü etkisi yüksek çalışmaların içinde olduklarını kaydetti.

Turizmin 54 sektörü etkilediğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Ülkemiz için önemli bir tanıtım aracı olan turizmin, milli gelire sağladığı katkı, döviz kazandırma potansiyeli ve istihdama olan etkisi, sektörü aynı zamanda ekonomik ve sosyal açıdan bir denge unsuru haline getiriyor. Nitekim göstergeler de bunu destekliyor, 2023 yılında turizm sektörünün gayri safi yurt içi hasılaya katkısı yaklaşık yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı yıl, yaklaşık 55 milyar dolar olan turizm gelirleri cari açığın azaltılmasına önemli katkı sağladı."

Yılmaz, Türkiye'nin geçen yıl hem turist sayısında hem de turizm gelirlerinde dünya liginde 5'inci sıraya yükseldiğini bildirdi.

İş Bankası olarak turizme desteklerde bulunduklarını anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılı itibarıyla 2 yılık süreçte sektöre 1 milyar dolar kaynak aktaracağımız taahhüdünde bulunmuştuk. Bu sözümüzü, turizm sektörünün farklı ihtiyaçlarına yönelik özel ürün ve kredi çözümleriyle yerine getiriyoruz. Otel yatırımlarından renovasyonlara, yeşil dönüşümden enerji kredilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak ekosistemin tüm ihtiyaçlarına destek olmaya devam ediyoruz."

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, 17 binin üzerinde üyeleriyle dünyanın en büyük turizm örgütlerinden biri olduklarını söyledi.

Türkiye'ye gelen turistin yüzde 80'ini seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin getirdiğini dile getiren Günaydın, bunu artırmak için yurt dışında gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da ATF'nin dünyanın dört bir yanından turizmcilerin etkileşim haline geldiği bir fuar olduğunu söyledi.

ATF Kurucusu ve GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, 2019'da 4 bin metrekarelik alanda başlayan fuarın, bu yıl 35 bin metrekarelik alanda yaklaşık 35 bin ziyaretçiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fuar, 25 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA

antalya, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Turizm Fuarı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
15:31 İYİ Parti, Bahçeli’nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:16 Tarih vererek duyurdular: İran’a saldırı planı hazır Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 16:53:16. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Turizm Fuarı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.