Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.800,10
|6,21
|-23,95
|İş Bankası (C)
|5,05
|-2,32
|-25,66
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,87
|-2,05
|-25,65
|İş Girişim
|8,10
|-4,48
|-57,26
|İş GMYO
|2,00
|0,50
|-21,26
|İş Y. Men. Değ.
|13,40
|-0,07
|-19,26
|İş Yat. Ort.
|2,60
|-2,62
|-22,69
|İşbir Holding
|55,55
|-9,97
|3,49
|Işık Plastik
|6,51
|2,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|10,00
|-13,16
|İttifak Holding
|1,34
|0,75
|-39,91
|İz Hayvancılık Tarım
|20,38
|-0,59
|13,22
|İzmir Demir Çelik
|2,32
|0,00
|-29,90
|İzmir Fırça
|6,28
|2,45
|12,95
|Jantsa Jant Sanayi
|60,00
|-1,32
|44,76
|Kafein Yazılım
|20,78
|-1,42
|-2,62
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,46
|3,15
|Kaplamin
|22,26
|-0,27
|-34,14
|Kardemir (A)
|5,60
|-2,10
|-5,88
|Kardemir (B)
|5,70
|-0,18
|8,16
|Kardemir (D)
|6,25
|-3,10
|8,13
|Karel Elektronik
|8,84
|3,76
|31,46
|Karsan Otomotiv
|3,69
|3,36
|13,54
|Karsu Tekstil
|8,22
|-3,18
|-3,86
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,41
|-2,17
|Kartonsan
|47,00
|-2,49
|-50,36
|Katmerciler Ekipman
|1,29
|-3,73
|-25,53
|Kent Gıda
|188,90
|-2,63
|-46,88
|Kerevitaş Gıda
|4,10
|-1,44
|-37,69
|Kervan Gıda
|12,00
|0,00
|17,24
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|8,89
|-61,11
|Kiler GMYO
|1,94
|1,57
|-22,71
|Kızılbük GYO
|26,40
|0,76
|Klimasan Klima
|9,69
|-1,82
|14,84
|Koç Holding
|21,64
|-2,43
|5,81
|Konfrut Gıda
|3,79
|0,00
|-10,30
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,30
|-1,92
|159,75
|Konya Çimento
|844,40
|-1,01
|-25,27
|Koray GMYO
|7,28
|1,68
|63,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,36
|3,85
|63,09
|Koza Altın
|93,30
|-1,69
|-3,52
|Koza Madencilik
|14,05
|-3,10
|-9,30
|Körfez GMYO
|5,85
|1,04
|0,86
|Kristal Kola
|1,32
|0,76
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|32,80
|-3,24
|-10,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|175,90
|3,05
|11,82
|Kuyas Yatırım
|2,54
|-3,79
|10,43
|Kütahya Porselen
|58,00
|-0,85
|14,97
|Kütahya Şeker Fabrikası
|53,75
|-9,82
|Lider Faktoring
|3,27
|-2,97
|-4,11
|Link Bilgisayar
|28,14
|-0,71
|-10,94
|Logo Yazılım
|41,50
|-0,95
|33,27
|Lokman Hekim Sağlık
|10,24
|-6,06
|44,27
|Lüks Kadife
|44,08
|0,87
|53,51
|Makina Takım
|2,88
|-0,35
|-15,54
|Manas Enerji Yönetimi
|15,57
|-4,01
|Marka Yatırım Holding
|4,44
|-0,45
|-30,95
|Marmaris Altınyunus
|171,10
|0,77
|54,01
|Marshall
|286,70
|1,13
|-6,52
|Martı GMYO
|1,04
|-1,89
|-59,27
|Martı Otel
|1,72
|-1,15
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,00
|-2,24
|Mavi Giyim
|63,00
|-1,87
|22,07
|Mazhar Zorlu Holding
|32,12
|-2,67
|2,03
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,46
|-0,51
|Mega Polietilen
|4,95
|-2,94
|-35,38
|Menderes Tekstil
|2,10
|-1,41
|-32,04
|Mercan Kimya
|11,06
|-1,60
|Merit Turizm
|15,75
|-2,78
|52,04
|Merko Gıda
|5,01
|-0,60
|-42,01
|Metemtur Yatırım
|3,21
|-1,83
|-60,30
|Metro Holding
|1,38
|-1,43
|-33,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,65
|-1,85
|-8,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,84
|2,22
|-21,03
|Migros Ticaret
|32,16
|-3,94
|-24,86
|Milpa
|3,92
|-2,00
|-14,78
|Mistral GMYO
|4,34
|-2,47
|-7,86
|MLP Sağlık
|26,54
|-0,67
|33,57
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|-2,06
|23,91
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,66
|-2,20
|-43,80
|Mondi Tire Kutsan
|7,84
|-0,13
|3,16
|Nasmed Egepol
|5,75
|-2,87
|Naturel Enerji
|35,82
|-2,24
|0,88
|Naturelgaz
|7,50
|0,00
|Net Holding
|4,61
|-5,92
|34,40
|Netaş Telekom.
|15,74
|-1,81
|-43,95
|Niğbaş Niğde Beton
|8,00
|-8,05
|-84,62
|Nuh Çimento
|33,18
|-0,42
|-30,92
|Nurol GMYO
|8,69
|-9,95
|19,20
|Odaş Elektrik
|1,36
|-1,45
|-53,48
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,75
|-3,79
|Orge Enerji Elektrik
|6,10
|-2,24
|32,25
|Orma Orman Mahsulleri
|25,50
|-1,92
|73,23
|Osmanlı Menkul
|24,40
|-5,13
|-20,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,22
|-1,33
|-19,38
|Otokar
|301,80
|-1,89
|-0,82
|Oyak Çimento
|6,65
|1,22
|-24,26
|Oyak Yat. Ort.
|6,70
|1,52
|-2,93
|Oyak Yatırım Menkul
|23,30
|-0,43
|Oylum Sınai Yatırımlar
|11,63
|9,92
|146,92
|Özak GMYO
|4,51
|-2,17
|-11,57
|Özbal Çelik Boru
|14,07
|-3,63
|114,81
|Özderici GMYO
|1,45
|-2,03
|-34,68
|Özerden Plastik
|7,49
|1,22
|-16,78
|Pamel Elektrik
|45,22
|-2,79
|112,10
|Panora GMYO
|6,60
|-0,90
|12,01
|Papilon Savunma
|12,70
|-1,40
|-44,15
|Park Elek.Madencilik
|4,49
|-0,88
|-16,39
|Parsan
|26,56
|0,00
|9,30
|Pegasus
|71,75
|0,63
|-3,82
|Peker GMYO
|0,94
|-2,08
|-59,82
|Penguen Gıda
|2,94
|-1,01
|-41,78
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|179,50
|3,88
|Pera GMYO
|1,36
|-1,45
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|22,62
|1,53
|23,41
|Petkim
|6,26
|-0,16
|25,70
|Petrokent Turizm
|2.364,80
|10,00
|160,90
|Pınar Et ve Un
|15,70
|-1,32
|-28,26
|Pınar Su
|7,83
|0,38
|5,38
|Pınar Süt
|15,67
|-1,63
|-30,51
|Plastikkart
|21,00
|5,00
|45,33
|Polisan Holding
|2,66
|-1,12
|-30,81
|Politeknik Metal
|339,80
|-0,61
|-16,25
|Prizma Press Matbaacılık
|4,03
|-0,49
|-26,46
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,10
|-3,87
|-46,45
|QNB Finansbank
|37,70
|0,05
|-46,41
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,79
|1,75
|Ral Yatırım Holding
|5,13
|9,85
|15,54
|Ray Sigorta
|9,33
|0,86
|-39,61
|Reysaş GMYO
|2,86
|-1,38
|-11,78
|Reysaş Lojistik
|5,30
|1,53
|2,43
|Rhea Girişim
|1,93
|1,05
|-48,12
|Rodrigo Tekstil
|13,52
|-2,17
|-1,39
|Royal Halı
|3,00
|-3,23
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|21,60
|-3,14
|-28,67
|Sabancı Holding
|9,41
|-2,18
|-14,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,30
|-1,48
|-32,90
|Sanel Mühendislik
|4,74
|-2,47
|38,60
|Sanifoam Sünger
|21,72
|-5,15
|59,71
|Sanko Pazarlama
|9,53
|-2,26
|2,83
|Saray Matbaacılık
|4,04
|1,00
|-53,93
|Sarkuysan
|11,97
|-2,13
|37,63
|Sasa Polyester
|26,36
|-0,83
|75,92
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,22
|-1,84
|137,60
|Sekuro Plastik
|20,84
|-2,89
|49,28
|Selçuk Ecza Deposu
|8,32
|-1,89
|-38,06
|Selçuk Gıda
|4,89
|0,82
|-1,81
|Selva Gıda Sanayi
|7,98
|-6,01
|Senkron Güvenlik
|26,30
|1,15
|0,15
|Serve Film Prodüksiyon
|13,00
|0,08
|-18,75
|Servet GMYO
|78,00
|-1,27
|-0,51
|Seyitler Kimya
|21,96
|0,46
|63,11
|Silverline Endüstri
|5,06
|-2,32
|-41,16
|Sinpaş GMYO
|4,20
|0,00
|0,48
|Smartiks Yazılım
|5,42
|-0,37
|-38,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|-3,12
|-12,67
|Söktaş
|2,88
|2,49
|-11,41
|Sönmez Filament
|35,00
|-3,53
|-50,14
|Sönmez Pamuklu
|13,80
|-1,43
|-42,50
|Sumaş Suni Tahta
|84,50
|-2,31
|65,65
|Şeker Fin. Kir.
|4,88
|-1,81
|-23,75
|Şekerbank
|0,98
|-1,01
|-35,10
|Şişe Cam
|8,19
|-0,61
|14,39
|Şok Marketler Ticaret
|12,07
|-3,21
|-3,29
|T. Halk Bankası
|4,29
|-4,03
|-22,84
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,96
|-2,79
|-26,08
|T.S.K.B.
|1,18
|-2,48
|-32,44
|T.Tuborg
|16,22
|-2,05
|-8,52
|Taç Tarım Ürünleri
|24,62
|-3,45
|133,81
|Tat Gıda
|8,80
|-1,12
|-23,88
|TAV Havalimanları
|25,74
|5,06
|20,85
|Taze Kuru Gıda
|210,10
|10,00
|-2,87
|Tek-Art Turizm
|1,28
|0,00
|-36,63
|Tekfen Holding
|13,78
|-0,79
|-15,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,04
|0,67
|-30,25
|Temapol Polimer Plastik
|14,14
|-0,70
|22,96
|TGS Dış Ticaret
|14,00
|-1,48
|10,15
|Tofaş Oto. Fab.
|50,00
|0,28
|61,75
|Torunlar GMYO
|3,52
|-2,22
|-9,74
|Trabzon Liman
|26,72
|-0,96
|-16,81
|Trabzonspor Sportif
|3,43
|5,86
|40,57
|Trend GMYO
|6,51
|-1,36
|-48,21
|TSKB GMYO
|3,00
|-2,60
|-37,84
|Tuğçelik
|13,40
|0,75
|65,84
|Tukaş
|6,67
|0,15
|-31,17
|Turcas Petrol
|3,36
|-1,47
|-30,72
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,89
|-0,27
|Turkcell
|15,40
|-0,13
|0,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,47
|-1,78
|9,95
|Tüpraş
|110,80
|-0,36
|2,59
|Türk Hava Yolları
|13,62
|2,18
|5,50
|Türk İlaç Serum
|11,98
|-3,23
|Türk Prysmian Kablo
|15,38
|2,06
|27,50
|Türk Telekom
|7,25
|-0,96
|-10,41
|Türk Traktör
|149,70
|-2,41
|-12,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,40
|0,30
|19,93
|Türkiye Sigorta
|4,77
|-1,85
|-22,79
|Ufuk Yatırım
|19,01
|-3,99
|41,87
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,92
|0,26
|-7,55
|Ulusoy Elektrik
|50,45
|-0,30
|-1,75
|Ulusoy Un Sanayi
|5,18
|-0,38
|1,80
|Umpaş Holding
|1,20
|0,00
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,63
|-1,81
|-30,34
|Utopya Turizm
|22,00
|2,23
|-43,30
|Uzertaş Boya
|28,40
|-3,40
|-49,82
|Ülker Bisküvi
|19,03
|-0,21
|-14,73
|Ünlü Yatırım Holding
|6,19
|1,48
|Vakıf Fin. Kir.
|7,51
|-1,96
|120,36
|Vakıf GMYO
|1,44
|-1,37
|-39,97
|Vakıf Yat. Ort.
|6,12
|-0,81
|-16,85
|Vakıflar Bankası
|3,27
|-2,10
|-30,57
|Vakko Tekstil
|9,23
|-1,81
|47,29
|Vanet Gıda
|6,45
|2,06
|-16,56
|VBT Yazılım
|20,02
|-3,66
|Verusa Holding
|46,20
|-0,52
|2,48
|Verusaturk Girisim
|20,58
|-1,06
|57,72
|Vestel
|28,42
|0,50
|45,54
|Vestel Beyaz Eşya
|48,80
|0,16
|30,56
|Viking Kağıt
|6,23
|-2,50
|-30,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|-2,93
|-22,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,10
|-1,57
|-16,83
|Yataş
|13,80
|-1,43
|-4,50
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,32
|-2,06
|-24,55
|Yeni Gimat GMYO
|14,85
|-2,11
|28,10
|Yeo Teknoloji
|73,20
|9,99
|Yeşil GMYO
|0,95
|-2,06
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,11
|-0,89
|-39,67
|Yeşil Yatırım Holding
|2,13
|-1,84
|-50,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.000,00
|0,00
|-35,90
|Yonga Mobilya
|19,43
|-1,32
|-34,77
|Yükselen Çelik
|5,04
|0,80
|-3,67
|Yünsa
|14,99
|5,34
|7,91
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,54
|-1,91
|-39,11
(Son)
Kaynak: AA
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