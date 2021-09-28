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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

28.09.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.251,00-6,14-30,24
İş Bankası (C)5,08-0,97-25,21
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,910,34-24,61
İş Girişim8,20-1,80-56,73
İş GMYO2,075,08-18,50
İş Y. Men. Değ.13,29-0,45-19,93
İş Yat. Ort.2,60-0,76-22,69
İşbir Holding51,30-8,06-4,43
Işık Plastik6,17-3,29

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,01-0,98-11,40
İttifak Holding1,360,74-39,01
İz Hayvancılık Tarım21,94-2,0521,89
İzmir Demir Çelik2,26-2,59-31,71
İzmir Fırça6,713,8720,68
Jantsa Jant Sanayi57,55-3,8438,85
Kafein Yazılım20,20-3,16-5,34
Kalekim Kimyevi Maddeler12,480,81

Kaplamin21,70-2,52-35,80
Kardemir (A)5,63-1,40-5,38
Kardemir (B)5,63-1,406,83
Kardemir (D)6,35-0,319,86
Karel Elektronik8,980,9033,55
Karsan Otomotiv3,69-1,8613,54
Karsu Tekstil8,04-2,07-5,96
Kartal Yenilenebilir Enerji14,42-1,23

Kartonsan45,54-2,53-51,90
Katmerciler Ekipman1,30-0,76-24,95
Kent Gıda187,000,27-47,41
Kerevitaş Gıda4,100,24-37,69
Kervan Gıda12,353,0020,66
Kervansaray Yat. Holding0,553,77-56,35
Kiler GMYO1,931,58-23,11
Kızılbük GYO27,00-1,82

Klimasan Klima9,68-0,4114,72
Koç Holding22,020,557,66
Konfrut Gıda3,64-3,70-13,85
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,551,99160,81
Konya Çimento821,50-2,20-27,30
Koray GMYO7,25-3,0762,92
Kordsa Teknik Tekstil25,10-2,3361,41
Koza Altın94,35-0,58-2,43
Koza Madencilik14,712,01-5,04
Körfez GMYO5,00-9,91-13,79
Kristal Kola1,31-2,24-57,12
Kron Telekomünikasyon33,00-3,57-10,42
Kuştur Kuşadası Turizm171,00-4,478,71
Kuyas Yatırım2,52-3,829,57
Kütahya Porselen58,500,0915,96
Kütahya Şeker Fabrikası45,60-9,61

Lider Faktoring3,503,242,64
Link Bilgisayar27,38-2,77-13,34
Logo Yazılım42,160,0035,39
Lokman Hekim Sağlık10,610,0949,48
Lüks Kadife43,74-0,9152,33
Makina Takım2,85-1,04-16,42
Manas Enerji Yönetimi15,722,81

Marka Yatırım Holding4,47-1,54-30,48
Marmaris Altınyunus167,40-0,9550,68
Marshall268,80-5,02-12,36
Martı GMYO1,02-3,77-60,06
Martı Otel1,66-2,92-22,07
Matriks Bilgi Dağıtım33,12-2,19

Mavi Giyim62,35-0,7220,81
Mazhar Zorlu Holding31,52-2,050,13
Meditera Tıbbi Malzeme34,42-0,81

Mega Polietilen4,961,22-35,25
Menderes Tekstil2,06-2,83-33,33
Mercan Kimya11,100,73

Merit Turizm15,400,0048,66
Merko Gıda4,85-3,00-43,87
Metemtur Yatırım3,25-2,99-59,80
Metro Holding1,35-1,46-35,10
Metro Petrol ve Tesisleri2,610,00-9,69
Metro Yatırım Ortaklığı1,80-3,23-22,75
Migros Ticaret32,100,94-25,00
Milpa3,87-1,28-15,87
Mistral GMYO4,734,650,42
MLP Sağlık27,001,2835,88
MMC San. ve Tic. Yat.5,600,0021,74
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,66-2,06-43,80
Mondi Tire Kutsan8,190,747,76
Nasmed Egepol5,68-0,70

Naturel Enerji34,90-2,13-1,71
Naturelgaz7,33-1,08

Net Holding4,821,9040,52
Netaş Telekom.15,99-2,26-43,06
Niğbaş Niğde Beton7,89-1,38-84,83
Nuh Çimento33,401,21-30,46
Nurol GMYO8,27-9,8113,44
Odaş Elektrik1,340,00-54,16
Orçay Ortaköy Çay Sanayi19,059,99

Orge Enerji Elektrik5,90-2,9627,91
Orma Orman Mahsulleri25,00-0,0869,84
Osmanlı Menkul25,000,56-18,94
Ostim Endüstriyel Yat2,21-0,45-19,75
Otokar300,10-0,73-1,38
Oyak Çimento6,750,90-23,12
Oyak Yat. Ort.6,68-1,91-3,22
Oyak Yatırım Menkul24,541,24

Oylum Sınai Yatırımlar11,52-9,93144,59
Özak GMYO4,48-1,10-12,16
Özbal Çelik Boru13,65-2,99108,40
Özderici GMYO1,42-1,39-36,04
Özerden Plastik7,68-0,90-14,67
Pamel Elektrik48,667,32128,24
Panora GMYO6,440,479,29
Papilon Savunma12,56-1,88-44,76
Park Elek.Madencilik4,35-2,25-18,99
Parsan26,18-1,507,74
Pegasus76,802,262,95
Peker GMYO0,960,00-58,96
Penguen Gıda3,061,66-39,41
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım175,600,34

Pera GMYO1,35-0,74-22,93
Pergamon Dış Ticaret22,60-2,1623,30
Petkim6,38-0,4728,11
Petrokent Turizm2.757,105,99204,18
Pınar Et ve Un15,58-2,14-28,81
Pınar Su7,911,806,46
Pınar Süt15,55-2,32-31,04
Plastikkart21,101,2546,02
Polisan Holding2,63-0,75-31,59
Politeknik Metal325,00-3,96-19,90
Prizma Press Matbaacılık3,97-0,75-27,55
QNB Finans Fin. Kir.67,902,65-45,81
QNB Finansbank36,60-1,40-47,97
QUA Granite Hayal Yapı13,070,15

Ral Yatırım Holding6,209,9339,64
Ray Sigorta9,50-1,76-38,51
Reysaş GMYO2,73-1,44-15,79
Reysaş Lojistik5,110,39-1,24
Rhea Girişim1,91-0,52-48,66
Rodrigo Tekstil13,45-0,07-1,90
Royal Halı3,020,67-12,21
RTA Laboratuvarları22,442,47-25,89
Sabancı Holding9,48-2,47-14,02
Safkar Ege Soğutmacılık7,19-1,10-33,92
Sanel Mühendislik4,74-1,6638,60
Sanifoam Sünger22,203,8463,24
Sanko Pazarlama9,48-1,462,29
Saray Matbaacılık4,00-0,74-54,39
Sarkuysan12,480,7343,49
Sasa Polyester26,52-2,0076,98
Say Yenilenebilir Enerji19,69-2,23131,37
Sekuro Plastik20,30-1,8445,42
Selçuk Ecza Deposu8,36-1,42-37,76
Selçuk Gıda4,73-0,42-5,02
Selva Gıda Sanayi8,848,20

Senkron Güvenlik25,24-2,92-3,88
Serve Film Prodüksiyon14,400,70-10,00
Servet GMYO74,25-2,04-5,29
Seyitler Kimya22,100,0964,15
Silverline Endüstri4,92-2,77-42,79
Sinpaş GMYO4,301,902,87
Smartiks Yazılım5,30-2,03-40,18
Sodaş Sodyum Sanayii22,32-2,45-15,25
Söktaş3,105,80-4,64
Sönmez Filament34,28-0,58-51,17
Sönmez Pamuklu13,60-2,86-43,33
Sumaş Suni Tahta91,50-1,5679,37
Şeker Fin. Kir.5,165,09-19,38
Şekerbank0,97-1,02-35,76
Şişe Cam8,02-1,7212,02
Şok Marketler Ticaret11,841,72-5,13
T. Halk Bankası4,24-0,24-23,74
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,20-6,17-28,53
T.S.K.B.1,18-0,84-32,44
T.Tuborg16,15-0,55-8,92
Taç Tarım Ürünleri24,98-2,04137,23
Tat Gıda8,78-1,79-24,06
TAV Havalimanları26,542,6324,60
Taze Kuru Gıda195,00-2,50-9,85
Tek-Art Turizm1,23-3,91-39,11
Tekfen Holding13,67-0,94-16,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,90-2,32-31,87
Temapol Polimer Plastik14,450,9125,65
TGS Dış Ticaret13,62-2,717,16
Tofaş Oto. Fab.50,050,2661,92
Torunlar GMYO3,37-4,26-13,59
Trabzon Liman26,46-1,71-17,62
Trabzonspor Sportif3,26-6,8633,61
Trend GMYO6,510,31-48,21
TSKB GMYO2,79-3,79-42,19
Tuğçelik13,90-4,1472,03
Tukaş6,65-0,30-31,37
Turcas Petrol3,47-0,57-28,45
Tureks Turizm Taşımacılık10,98-1,88

Turkcell15,19-0,85-0,70
Tümosan Motor ve Traktör15,29-1,678,67
Tüpraş112,900,804,54
Türk Hava Yolları13,781,856,74
Türk İlaç Serum12,786,41

Türk Prysmian Kablo16,211,3134,38
Türk Telekom7,26-1,36-10,28
Türk Traktör150,50-0,33-11,66
Türker Proje Gayrimenkul138,40-1,4922,59
Türkiye Sigorta4,850,21-21,50
Ufuk Yatırım18,02-2,5434,48
Ulaşlar Turizm Yat.3,81-1,80-10,14
Ulusoy Elektrik50,600,00-1,46
Ulusoy Un Sanayi5,36-0,745,34
Umpaş Holding1,190,00-54,41
Uşak Seramik1,61-1,23-31,20
Utopya Turizm22,007,95-43,30
Uzertaş Boya27,72-3,21-51,02
Ülker Bisküvi19,070,37-14,55
Ünlü Yatırım Holding5,73-4,66

Vakıf Fin. Kir.7,68-4,00125,35
Vakıf GMYO1,504,90-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,05-3,51-17,80
Vakıflar Bankası3,24-1,22-31,21
Vakko Tekstil9,18-2,3446,50
Vanet Gıda6,43-1,38-16,82
VBT Yazılım19,513,45

Verusa Holding45,22-2,330,31
Verusaturk Girisim20,28-1,4655,42
Vestel29,02-1,0948,61
Vestel Beyaz Eşya49,34-0,3232,01
Viking Kağıt6,280,00-30,22
Yapı ve Kredi Bank.2,34-0,85-21,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,74-0,54-17,83
Yataş13,65-1,44-5,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,26-2,69-25,91
Yeni Gimat GMYO15,382,4732,68
Yeo Teknoloji88,5510,00

Yeşil GMYO0,94-1,05-31,88
Yeşil Yapı1,09-1,80-40,76
Yeşil Yatırım Holding2,10-0,94-50,89
Yibitaş İnşaat Malzeme10.000,000,00-35,90
Yonga Mobilya18,50-3,70-37,90
Yükselen Çelik4,95-1,20-5,39
Yünsa14,47-0,894,16
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,54-0,65-39,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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