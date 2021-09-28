Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.251,00
|-6,14
|-30,24
|İş Bankası (C)
|5,08
|-0,97
|-25,21
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,91
|0,34
|-24,61
|İş Girişim
|8,20
|-1,80
|-56,73
|İş GMYO
|2,07
|5,08
|-18,50
|İş Y. Men. Değ.
|13,29
|-0,45
|-19,93
|İş Yat. Ort.
|2,60
|-0,76
|-22,69
|İşbir Holding
|51,30
|-8,06
|-4,43
|Işık Plastik
|6,17
|-3,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|-0,98
|-11,40
|İttifak Holding
|1,36
|0,74
|-39,01
|İz Hayvancılık Tarım
|21,94
|-2,05
|21,89
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|-2,59
|-31,71
|İzmir Fırça
|6,71
|3,87
|20,68
|Jantsa Jant Sanayi
|57,55
|-3,84
|38,85
|Kafein Yazılım
|20,20
|-3,16
|-5,34
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,48
|0,81
|Kaplamin
|21,70
|-2,52
|-35,80
|Kardemir (A)
|5,63
|-1,40
|-5,38
|Kardemir (B)
|5,63
|-1,40
|6,83
|Kardemir (D)
|6,35
|-0,31
|9,86
|Karel Elektronik
|8,98
|0,90
|33,55
|Karsan Otomotiv
|3,69
|-1,86
|13,54
|Karsu Tekstil
|8,04
|-2,07
|-5,96
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,42
|-1,23
|Kartonsan
|45,54
|-2,53
|-51,90
|Katmerciler Ekipman
|1,30
|-0,76
|-24,95
|Kent Gıda
|187,00
|0,27
|-47,41
|Kerevitaş Gıda
|4,10
|0,24
|-37,69
|Kervan Gıda
|12,35
|3,00
|20,66
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|3,77
|-56,35
|Kiler GMYO
|1,93
|1,58
|-23,11
|Kızılbük GYO
|27,00
|-1,82
|Klimasan Klima
|9,68
|-0,41
|14,72
|Koç Holding
|22,02
|0,55
|7,66
|Konfrut Gıda
|3,64
|-3,70
|-13,85
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,55
|1,99
|160,81
|Konya Çimento
|821,50
|-2,20
|-27,30
|Koray GMYO
|7,25
|-3,07
|62,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,10
|-2,33
|61,41
|Koza Altın
|94,35
|-0,58
|-2,43
|Koza Madencilik
|14,71
|2,01
|-5,04
|Körfez GMYO
|5,00
|-9,91
|-13,79
|Kristal Kola
|1,31
|-2,24
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|33,00
|-3,57
|-10,42
|Kuştur Kuşadası Turizm
|171,00
|-4,47
|8,71
|Kuyas Yatırım
|2,52
|-3,82
|9,57
|Kütahya Porselen
|58,50
|0,09
|15,96
|Kütahya Şeker Fabrikası
|45,60
|-9,61
|Lider Faktoring
|3,50
|3,24
|2,64
|Link Bilgisayar
|27,38
|-2,77
|-13,34
|Logo Yazılım
|42,16
|0,00
|35,39
|Lokman Hekim Sağlık
|10,61
|0,09
|49,48
|Lüks Kadife
|43,74
|-0,91
|52,33
|Makina Takım
|2,85
|-1,04
|-16,42
|Manas Enerji Yönetimi
|15,72
|2,81
|Marka Yatırım Holding
|4,47
|-1,54
|-30,48
|Marmaris Altınyunus
|167,40
|-0,95
|50,68
|Marshall
|268,80
|-5,02
|-12,36
|Martı GMYO
|1,02
|-3,77
|-60,06
|Martı Otel
|1,66
|-2,92
|-22,07
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,12
|-2,19
|Mavi Giyim
|62,35
|-0,72
|20,81
|Mazhar Zorlu Holding
|31,52
|-2,05
|0,13
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,42
|-0,81
|Mega Polietilen
|4,96
|1,22
|-35,25
|Menderes Tekstil
|2,06
|-2,83
|-33,33
|Mercan Kimya
|11,10
|0,73
|Merit Turizm
|15,40
|0,00
|48,66
|Merko Gıda
|4,85
|-3,00
|-43,87
|Metemtur Yatırım
|3,25
|-2,99
|-59,80
|Metro Holding
|1,35
|-1,46
|-35,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,61
|0,00
|-9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,80
|-3,23
|-22,75
|Migros Ticaret
|32,10
|0,94
|-25,00
|Milpa
|3,87
|-1,28
|-15,87
|Mistral GMYO
|4,73
|4,65
|0,42
|MLP Sağlık
|27,00
|1,28
|35,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,60
|0,00
|21,74
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,66
|-2,06
|-43,80
|Mondi Tire Kutsan
|8,19
|0,74
|7,76
|Nasmed Egepol
|5,68
|-0,70
|Naturel Enerji
|34,90
|-2,13
|-1,71
|Naturelgaz
|7,33
|-1,08
|Net Holding
|4,82
|1,90
|40,52
|Netaş Telekom.
|15,99
|-2,26
|-43,06
|Niğbaş Niğde Beton
|7,89
|-1,38
|-84,83
|Nuh Çimento
|33,40
|1,21
|-30,46
|Nurol GMYO
|8,27
|-9,81
|13,44
|Odaş Elektrik
|1,34
|0,00
|-54,16
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|19,05
|9,99
|Orge Enerji Elektrik
|5,90
|-2,96
|27,91
|Orma Orman Mahsulleri
|25,00
|-0,08
|69,84
|Osmanlı Menkul
|25,00
|0,56
|-18,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,21
|-0,45
|-19,75
|Otokar
|300,10
|-0,73
|-1,38
|Oyak Çimento
|6,75
|0,90
|-23,12
|Oyak Yat. Ort.
|6,68
|-1,91
|-3,22
|Oyak Yatırım Menkul
|24,54
|1,24
|Oylum Sınai Yatırımlar
|11,52
|-9,93
|144,59
|Özak GMYO
|4,48
|-1,10
|-12,16
|Özbal Çelik Boru
|13,65
|-2,99
|108,40
|Özderici GMYO
|1,42
|-1,39
|-36,04
|Özerden Plastik
|7,68
|-0,90
|-14,67
|Pamel Elektrik
|48,66
|7,32
|128,24
|Panora GMYO
|6,44
|0,47
|9,29
|Papilon Savunma
|12,56
|-1,88
|-44,76
|Park Elek.Madencilik
|4,35
|-2,25
|-18,99
|Parsan
|26,18
|-1,50
|7,74
|Pegasus
|76,80
|2,26
|2,95
|Peker GMYO
|0,96
|0,00
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,06
|1,66
|-39,41
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|175,60
|0,34
|Pera GMYO
|1,35
|-0,74
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|22,60
|-2,16
|23,30
|Petkim
|6,38
|-0,47
|28,11
|Petrokent Turizm
|2.757,10
|5,99
|204,18
|Pınar Et ve Un
|15,58
|-2,14
|-28,81
|Pınar Su
|7,91
|1,80
|6,46
|Pınar Süt
|15,55
|-2,32
|-31,04
|Plastikkart
|21,10
|1,25
|46,02
|Polisan Holding
|2,63
|-0,75
|-31,59
|Politeknik Metal
|325,00
|-3,96
|-19,90
|Prizma Press Matbaacılık
|3,97
|-0,75
|-27,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,90
|2,65
|-45,81
|QNB Finansbank
|36,60
|-1,40
|-47,97
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,07
|0,15
|Ral Yatırım Holding
|6,20
|9,93
|39,64
|Ray Sigorta
|9,50
|-1,76
|-38,51
|Reysaş GMYO
|2,73
|-1,44
|-15,79
|Reysaş Lojistik
|5,11
|0,39
|-1,24
|Rhea Girişim
|1,91
|-0,52
|-48,66
|Rodrigo Tekstil
|13,45
|-0,07
|-1,90
|Royal Halı
|3,02
|0,67
|-12,21
|RTA Laboratuvarları
|22,44
|2,47
|-25,89
|Sabancı Holding
|9,48
|-2,47
|-14,02
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,19
|-1,10
|-33,92
|Sanel Mühendislik
|4,74
|-1,66
|38,60
|Sanifoam Sünger
|22,20
|3,84
|63,24
|Sanko Pazarlama
|9,48
|-1,46
|2,29
|Saray Matbaacılık
|4,00
|-0,74
|-54,39
|Sarkuysan
|12,48
|0,73
|43,49
|Sasa Polyester
|26,52
|-2,00
|76,98
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,69
|-2,23
|131,37
|Sekuro Plastik
|20,30
|-1,84
|45,42
|Selçuk Ecza Deposu
|8,36
|-1,42
|-37,76
|Selçuk Gıda
|4,73
|-0,42
|-5,02
|Selva Gıda Sanayi
|8,84
|8,20
|Senkron Güvenlik
|25,24
|-2,92
|-3,88
|Serve Film Prodüksiyon
|14,40
|0,70
|-10,00
|Servet GMYO
|74,25
|-2,04
|-5,29
|Seyitler Kimya
|22,10
|0,09
|64,15
|Silverline Endüstri
|4,92
|-2,77
|-42,79
|Sinpaş GMYO
|4,30
|1,90
|2,87
|Smartiks Yazılım
|5,30
|-2,03
|-40,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,32
|-2,45
|-15,25
|Söktaş
|3,10
|5,80
|-4,64
|Sönmez Filament
|34,28
|-0,58
|-51,17
|Sönmez Pamuklu
|13,60
|-2,86
|-43,33
|Sumaş Suni Tahta
|91,50
|-1,56
|79,37
|Şeker Fin. Kir.
|5,16
|5,09
|-19,38
|Şekerbank
|0,97
|-1,02
|-35,76
|Şişe Cam
|8,02
|-1,72
|12,02
|Şok Marketler Ticaret
|11,84
|1,72
|-5,13
|T. Halk Bankası
|4,24
|-0,24
|-23,74
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,20
|-6,17
|-28,53
|T.S.K.B.
|1,18
|-0,84
|-32,44
|T.Tuborg
|16,15
|-0,55
|-8,92
|Taç Tarım Ürünleri
|24,98
|-2,04
|137,23
|Tat Gıda
|8,78
|-1,79
|-24,06
|TAV Havalimanları
|26,54
|2,63
|24,60
|Taze Kuru Gıda
|195,00
|-2,50
|-9,85
|Tek-Art Turizm
|1,23
|-3,91
|-39,11
|Tekfen Holding
|13,67
|-0,94
|-16,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,90
|-2,32
|-31,87
|Temapol Polimer Plastik
|14,45
|0,91
|25,65
|TGS Dış Ticaret
|13,62
|-2,71
|7,16
|Tofaş Oto. Fab.
|50,05
|0,26
|61,92
|Torunlar GMYO
|3,37
|-4,26
|-13,59
|Trabzon Liman
|26,46
|-1,71
|-17,62
|Trabzonspor Sportif
|3,26
|-6,86
|33,61
|Trend GMYO
|6,51
|0,31
|-48,21
|TSKB GMYO
|2,79
|-3,79
|-42,19
|Tuğçelik
|13,90
|-4,14
|72,03
|Tukaş
|6,65
|-0,30
|-31,37
|Turcas Petrol
|3,47
|-0,57
|-28,45
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,98
|-1,88
|Turkcell
|15,19
|-0,85
|-0,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,29
|-1,67
|8,67
|Tüpraş
|112,90
|0,80
|4,54
|Türk Hava Yolları
|13,78
|1,85
|6,74
|Türk İlaç Serum
|12,78
|6,41
|Türk Prysmian Kablo
|16,21
|1,31
|34,38
|Türk Telekom
|7,26
|-1,36
|-10,28
|Türk Traktör
|150,50
|-0,33
|-11,66
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,40
|-1,49
|22,59
|Türkiye Sigorta
|4,85
|0,21
|-21,50
|Ufuk Yatırım
|18,02
|-2,54
|34,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,81
|-1,80
|-10,14
|Ulusoy Elektrik
|50,60
|0,00
|-1,46
|Ulusoy Un Sanayi
|5,36
|-0,74
|5,34
|Umpaş Holding
|1,19
|0,00
|-54,41
|Uşak Seramik
|1,61
|-1,23
|-31,20
|Utopya Turizm
|22,00
|7,95
|-43,30
|Uzertaş Boya
|27,72
|-3,21
|-51,02
|Ülker Bisküvi
|19,07
|0,37
|-14,55
|Ünlü Yatırım Holding
|5,73
|-4,66
|Vakıf Fin. Kir.
|7,68
|-4,00
|125,35
|Vakıf GMYO
|1,50
|4,90
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,05
|-3,51
|-17,80
|Vakıflar Bankası
|3,24
|-1,22
|-31,21
|Vakko Tekstil
|9,18
|-2,34
|46,50
|Vanet Gıda
|6,43
|-1,38
|-16,82
|VBT Yazılım
|19,51
|3,45
|Verusa Holding
|45,22
|-2,33
|0,31
|Verusaturk Girisim
|20,28
|-1,46
|55,42
|Vestel
|29,02
|-1,09
|48,61
|Vestel Beyaz Eşya
|49,34
|-0,32
|32,01
|Viking Kağıt
|6,28
|0,00
|-30,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|-0,85
|-21,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,74
|-0,54
|-17,83
|Yataş
|13,65
|-1,44
|-5,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,26
|-2,69
|-25,91
|Yeni Gimat GMYO
|15,38
|2,47
|32,68
|Yeo Teknoloji
|88,55
|10,00
|Yeşil GMYO
|0,94
|-1,05
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,09
|-1,80
|-40,76
|Yeşil Yatırım Holding
|2,10
|-0,94
|-50,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.000,00
|0,00
|-35,90
|Yonga Mobilya
|18,50
|-3,70
|-37,90
|Yükselen Çelik
|4,95
|-1,20
|-5,39
|Yünsa
|14,47
|-0,89
|4,16
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,54
|-0,65
|-39,11
(Son)
Kaynak: AA
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