Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.501,20 0,86 -27,16 İş Bankası (C) 5,19 0,97 -23,59 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,94 0,00 -23,83 İş Girişim 8,23 0,37 -56,57 İş GMYO 2,10 0,48 -17,32 İş Y. Men. Değ. 13,26 0,45 -20,11 İş Yat. Ort. 2,65 0,38 -21,20 İşbir Holding 61,40 8,87 14,38 Işık Plastik 6,24 -0,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 -3,00 -14,91 İttifak Holding 1,34 0,00 -39,91 İz Hayvancılık Tarım 23,30 4,11 29,44 İzmir Demir Çelik 2,26 -0,44 -31,71 İzmir Fırça 6,43 -0,46 15,65 Jantsa Jant Sanayi 57,10 0,09 37,76 Kafein Yazılım 20,46 1,99 -4,12 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,60 0,80 Kaplamin 22,46 -5,87 -33,55 Kardemir (A) 5,63 1,44 -5,38 Kardemir (B) 5,60 1,27 6,26 Kardemir (D) 6,45 2,22 11,59 Karel Elektronik 9,04 -0,44 34,44 Karsan Otomotiv 3,62 -0,82 11,38 Karsu Tekstil 8,36 1,09 -2,22 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,91 9,95 Kartonsan 46,08 -0,04 -51,33 Katmerciler Ekipman 1,28 0,00 -26,11 Kent Gıda 189,20 4,30 -46,79 Kerevitaş Gıda 4,12 0,00 -37,39 Kervan Gıda 12,41 0,57 21,25 Kervansaray Yat. Holding 0,64 8,47 -49,21 Kiler GMYO 1,95 -0,51 -22,31 Kızılbük GYO 27,38 0,37 Klimasan Klima 9,70 0,00 14,96 Koç Holding 22,62 1,43 10,60 Konfrut Gıda 3,60 -0,83 -14,79 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,55 -0,74 156,57 Konya Çimento 812,00 -0,36 -28,14 Koray GMYO 7,05 -1,12 58,43 Kordsa Teknik Tekstil 25,30 0,48 62,70 Koza Altın 95,50 -0,21 -1,24 Koza Madencilik 14,57 0,83 -5,94 Körfez GMYO 4,90 0,41 -15,52 Kristal Kola 1,32 0,76 -56,79 Kron Telekomünikasyon 33,60 3,07 -8,79 Kuştur Kuşadası Turizm 168,00 -1,70 6,80 Kuyas Yatırım 2,53 -1,17 10,00 Kütahya Porselen 60,80 3,75 20,52 Kütahya Şeker Fabrikası 37,56 -8,48 Lider Faktoring 3,43 2,08 0,59 Link Bilgisayar 28,30 3,44 -10,43 Logo Yazılım 41,64 -0,14 33,72 Lokman Hekim Sağlık 10,87 1,68 53,15 Lüks Kadife 44,60 -3,00 55,32 Makina Takım 2,82 0,00 -17,30 Manas Enerji Yönetimi 16,48 -4,68 Margün Enerji 8,31 Marka Yatırım Holding 4,35 -0,23 -32,35 Marmaris Altınyunus 170,00 2,16 53,02 Marshall 277,50 0,84 -9,52 Martı GMYO 0,99 -1,98 -61,23 Martı Otel 1,67 0,60 -21,60 Matriks Bilgi Dağıtım 33,34 0,36 Mavi Giyim 64,40 1,50 24,78 Mazhar Zorlu Holding 32,10 -0,31 1,97 Meditera Tıbbi Malzeme 34,10 0,29 Mega Polietilen 4,91 0,20 -35,90 Menderes Tekstil 2,09 1,46 -32,36 Mercan Kimya 11,00 -0,36 Merit Turizm 15,15 -0,13 46,24 Merko Gıda 4,82 -0,21 -44,21 Metemtur Yatırım 3,21 -0,62 -60,30 Metro Holding 1,32 -1,49 -36,54 Metro Petrol ve Tesisleri 2,64 0,38 -8,65 Metro Yatırım Ortaklığı 1,81 2,26 -22,32 Migros Ticaret 31,52 -1,19 -26,36 Milpa 4,12 4,30 -10,43 Mistral GMYO 4,45 -2,41 -5,52 MLP Sağlık 27,48 1,78 38,30 MMC San. ve Tic. Yat. 5,50 -1,79 19,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,58 -1,50 -44,47 Mondi Tire Kutsan 8,00 -0,62 5,26 Nasmed Egepol 5,64 0,00 Naturel Enerji 33,96 -2,69 -4,36 Naturelgaz 7,32 0,55 Net Holding 5,01 3,30 46,06 Netaş Telekom. 16,43 2,50 -41,49 Niğbaş Niğde Beton 7,96 0,00 -84,69 Nuh Çimento 33,80 3,87 -29,62 Nurol GMYO 8,50 2,41 16,60 Odaş Elektrik 1,37 0,74 -53,14 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,90 -1,46 Orge Enerji Elektrik 5,88 0,00 27,48 Orma Orman Mahsulleri 25,48 -1,01 73,10 Osmanlı Menkul 26,50 7,11 -14,07 Ostim Endüstriyel Yat 1,85 0,00 -20,73 Otokar 321,80 5,20 5,76 Oyak Çimento 6,63 -1,34 -24,49 Oyak Yat. Ort. 6,71 0,15 -2,78 Oyak Yatırım Menkul 25,08 2,12 Oylum Sınai Yatırımlar 9,34 -9,93 98,30 Özak GMYO 4,52 0,22 -11,37 Özbal Çelik Boru 13,29 -0,60 102,90 Özderici GMYO 1,41 -0,70 -36,49 Özerden Plastik 7,71 1,58 -14,33 Pamel Elektrik 48,76 2,27 128,71 Panora GMYO 6,75 5,63 14,55 Papilon Savunma 12,87 1,66 -43,40 Park Elek.Madencilik 4,44 0,68 -17,32 Parsan 26,30 0,15 8,23 Pegasus 77,85 1,76 4,36 Peker GMYO 0,95 -1,04 -59,39 Penguen Gıda 3,15 5,00 -37,62 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 172,60 0,35 Pera GMYO 1,44 2,86 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 22,62 0,00 23,41 Petkim 6,53 1,71 31,12 Petrokent Turizm 2.839,90 1,50 213,32 Pınar Et ve Un 15,75 0,83 -28,03 Pınar Su 7,77 -0,13 4,58 Pınar Süt 15,82 2,00 -29,84 Plastikkart 22,48 0,00 55,57 Polisan Holding 2,64 0,00 -31,33 Politeknik Metal 326,50 0,46 -19,53 Prizma Press Matbaacılık 3,99 1,27 -27,19 QNB Finans Fin. Kir. 67,95 1,49 -45,77 QNB Finansbank 36,48 1,33 -48,14 QUA Granite Hayal Yapı 13,13 0,00 Ral Yatırım Holding 5,87 -9,97 32,21 Ray Sigorta 9,65 -0,72 -37,54 Reysaş GMYO 2,74 0,37 -15,48 Reysaş Lojistik 4,87 -1,22 -5,88 Rhea Girişim 1,92 0,52 -48,39 Rodrigo Tekstil 13,40 0,15 -2,26 Royal Halı 3,00 0,00 -12,79 RTA Laboratuvarları 22,42 0,90 -25,96 Sabancı Holding 9,79 2,51 -11,21 Safkar Ege Soğutmacılık 7,33 -4,68 -32,63 Sanel Mühendislik 4,81 0,63 40,64 Sanifoam Sünger 22,72 4,41 67,06 Sanko Pazarlama 9,52 0,53 2,72 Saray Matbaacılık 4,09 0,74 -53,36 Sarkuysan 12,45 0,89 43,15 Sasa Polyester 26,68 0,45 78,05 Say Yenilenebilir Enerji 22,32 9,95 162,28 Sekuro Plastik 20,52 0,20 46,99 Selçuk Ecza Deposu 8,40 0,00 -37,46 Selçuk Gıda 4,78 0,63 -4,02 Selva Gıda Sanayi 8,66 2,49 Senkron Güvenlik 26,98 3,77 2,74 Serve Film Prodüksiyon 14,92 3,04 -6,75 Servet GMYO 76,20 3,25 -2,81 Seyitler Kimya 22,08 0,09 64,00 Silverline Endüstri 5,08 2,42 -40,93 Sinpaş GMYO 4,25 0,00 1,67 Smartiks Yazılım 5,37 1,13 -39,39 Sodaş Sodyum Sanayii 23,50 -4,08 -10,77 Söktaş 2,91 -2,68 -10,48 Sönmez Filament 37,80 0,27 -46,15 Sönmez Pamuklu 13,59 -1,66 -43,38 Sumaş Suni Tahta 88,40 -2,00 73,30 Şeker Fin. Kir. 4,89 -0,20 -23,59 Şekerbank 0,97 1,04 -35,76 Şişe Cam 8,19 0,24 14,39 Şok Marketler Ticaret 11,80 0,77 -5,45 T. Halk Bankası 4,30 1,18 -22,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,22 -2,57 -31,68 T.S.K.B. 1,20 -0,83 -31,29 T.Tuborg 16,45 1,42 -7,22 Taç Tarım Ürünleri 24,58 2,42 133,43 Tat Gıda 9,09 1,79 -21,38 TAV Havalimanları 26,28 0,69 23,38 Taze Kuru Gıda 194,50 -0,21 -10,08 Tek-Art Turizm 1,22 -0,81 -39,60 Tekfen Holding 13,83 0,51 -15,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,87 0,00 -32,22 Temapol Polimer Plastik 14,31 -0,90 24,43 TGS Dış Ticaret 16,28 8,68 28,09 Tofaş Oto. Fab. 52,00 4,92 68,22 Torunlar GMYO 3,38 -2,31 -13,33 Trabzon Liman 26,86 -0,37 -16,38 Trabzonspor Sportif 3,27 1,55 34,02 Trend GMYO 6,51 0,62 -48,21 TSKB GMYO 2,83 1,43 -41,36 Tuğçelik 13,98 0,94 73,02 Tukaş 6,74 0,75 -30,44 Turcas Petrol 3,47 0,29 -28,45 Tureks Turizm Taşımacılık 10,94 -0,09 Turkcell 15,33 0,46 0,21 Tümosan Motor ve Traktör 15,71 2,21 11,66 Tüpraş 114,60 1,69 6,11 Türk Hava Yolları 13,95 1,23 8,06 Türk İlaç Serum 12,27 -2,70 Türk Prysmian Kablo 16,30 0,49 35,13 Türk Telekom 7,49 3,45 -7,44 Türk Traktör 162,20 7,20 -4,80 Türker Proje Gayrimenkul 130,70 -1,95 15,77 Türkiye Sigorta 4,90 0,41 -20,69 Ufuk Yatırım 18,60 0,59 38,81 Ulaşlar Turizm Yat. 3,80 -0,52 -10,38 Ulusoy Elektrik 50,70 0,10 -1,27 Ulusoy Un Sanayi 5,53 2,03 8,68 Umpaş Holding 1,19 1,71 -54,41 Uşak Seramik 1,64 0,00 -29,91 Utopya Turizm 21,80 -3,11 -43,81 Uzertaş Boya 29,00 3,20 -48,76 Ülker Bisküvi 19,12 0,21 -14,33 Ünlü Yatırım Holding 5,68 -1,22 Vakıf Fin. Kir. 7,65 -0,39 124,47 Vakıf GMYO 1,49 1,36 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,04 0,00 -17,93 Vakıflar Bankası 3,26 0,62 -30,79 Vakko Tekstil 9,10 0,33 45,22 Vanet Gıda 6,60 1,54 -14,62 VBT Yazılım 20,74 9,97 Verusa Holding 45,74 0,13 1,46 Verusaturk Girisim 20,58 -0,10 57,72 Vestel 26,30 -0,96 46,58 Vestel Beyaz Eşya 48,94 -0,53 30,94 Viking Kağıt 6,32 0,16 -29,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,41 1,69 -19,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,68 0,41 -17,99 Yataş 14,00 1,74 -3,11 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,22 -0,31 -26,82 Yeni Gimat GMYO 15,78 0,00 36,13 Yeo Teknoloji 77,10 -9,35 Yeşil GMYO 0,96 2,13 -30,43 Yeşil Yapı 1,07 0,00 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,10 0,00 -50,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.989,80 0,00 -35,96 Yonga Mobilya 18,98 -0,68 -36,29 Yükselen Çelik 4,98 0,00 -4,81 Yünsa 15,78 4,71 13,59 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,53 -0,65 -39,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü operasyonu! Şüphelilerin araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi

CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu iple asılı halde ölü bulundu

Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak

Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu

Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor

Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi

Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor