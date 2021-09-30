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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

30.09.2021 18:42
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.501,200,86-27,16
İş Bankası (C)5,190,97-23,59
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,940,00-23,83
İş Girişim8,230,37-56,57
İş GMYO2,100,48-17,32
İş Y. Men. Değ.13,260,45-20,11
İş Yat. Ort.2,650,38-21,20
İşbir Holding61,408,8714,38
Işık Plastik6,24-0,48

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,97-3,00-14,91
İttifak Holding1,340,00-39,91
İz Hayvancılık Tarım23,304,1129,44
İzmir Demir Çelik2,26-0,44-31,71
İzmir Fırça6,43-0,4615,65
Jantsa Jant Sanayi57,100,0937,76
Kafein Yazılım20,461,99-4,12
Kalekim Kimyevi Maddeler12,600,80

Kaplamin22,46-5,87-33,55
Kardemir (A)5,631,44-5,38
Kardemir (B)5,601,276,26
Kardemir (D)6,452,2211,59
Karel Elektronik9,04-0,4434,44
Karsan Otomotiv3,62-0,8211,38
Karsu Tekstil8,361,09-2,22
Kartal Yenilenebilir Enerji15,919,95

Kartonsan46,08-0,04-51,33
Katmerciler Ekipman1,280,00-26,11
Kent Gıda189,204,30-46,79
Kerevitaş Gıda4,120,00-37,39
Kervan Gıda12,410,5721,25
Kervansaray Yat. Holding0,648,47-49,21
Kiler GMYO1,95-0,51-22,31
Kızılbük GYO27,380,37

Klimasan Klima9,700,0014,96
Koç Holding22,621,4310,60
Konfrut Gıda3,60-0,83-14,79
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,55-0,74156,57
Konya Çimento812,00-0,36-28,14
Koray GMYO7,05-1,1258,43
Kordsa Teknik Tekstil25,300,4862,70
Koza Altın95,50-0,21-1,24
Koza Madencilik14,570,83-5,94
Körfez GMYO4,900,41-15,52
Kristal Kola1,320,76-56,79
Kron Telekomünikasyon33,603,07-8,79
Kuştur Kuşadası Turizm168,00-1,706,80
Kuyas Yatırım2,53-1,1710,00
Kütahya Porselen60,803,7520,52
Kütahya Şeker Fabrikası37,56-8,48

Lider Faktoring3,432,080,59
Link Bilgisayar28,303,44-10,43
Logo Yazılım41,64-0,1433,72
Lokman Hekim Sağlık10,871,6853,15
Lüks Kadife44,60-3,0055,32
Makina Takım2,820,00-17,30
Manas Enerji Yönetimi16,48-4,68

Margün Enerji8,31

Marka Yatırım Holding4,35-0,23-32,35
Marmaris Altınyunus170,002,1653,02
Marshall277,500,84-9,52
Martı GMYO0,99-1,98-61,23
Martı Otel1,670,60-21,60
Matriks Bilgi Dağıtım33,340,36

Mavi Giyim64,401,5024,78
Mazhar Zorlu Holding32,10-0,311,97
Meditera Tıbbi Malzeme34,100,29

Mega Polietilen4,910,20-35,90
Menderes Tekstil2,091,46-32,36
Mercan Kimya11,00-0,36

Merit Turizm15,15-0,1346,24
Merko Gıda4,82-0,21-44,21
Metemtur Yatırım3,21-0,62-60,30
Metro Holding1,32-1,49-36,54
Metro Petrol ve Tesisleri2,640,38-8,65
Metro Yatırım Ortaklığı1,812,26-22,32
Migros Ticaret31,52-1,19-26,36
Milpa4,124,30-10,43
Mistral GMYO4,45-2,41-5,52
MLP Sağlık27,481,7838,30
MMC San. ve Tic. Yat.5,50-1,7919,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,58-1,50-44,47
Mondi Tire Kutsan8,00-0,625,26
Nasmed Egepol5,640,00

Naturel Enerji33,96-2,69-4,36
Naturelgaz7,320,55

Net Holding5,013,3046,06
Netaş Telekom.16,432,50-41,49
Niğbaş Niğde Beton7,960,00-84,69
Nuh Çimento33,803,87-29,62
Nurol GMYO8,502,4116,60
Odaş Elektrik1,370,74-53,14
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,90-1,46

Orge Enerji Elektrik5,880,0027,48
Orma Orman Mahsulleri25,48-1,0173,10
Osmanlı Menkul26,507,11-14,07
Ostim Endüstriyel Yat1,850,00-20,73
Otokar321,805,205,76
Oyak Çimento6,63-1,34-24,49
Oyak Yat. Ort.6,710,15-2,78
Oyak Yatırım Menkul25,082,12

Oylum Sınai Yatırımlar9,34-9,9398,30
Özak GMYO4,520,22-11,37
Özbal Çelik Boru13,29-0,60102,90
Özderici GMYO1,41-0,70-36,49
Özerden Plastik7,711,58-14,33
Pamel Elektrik48,762,27128,71
Panora GMYO6,755,6314,55
Papilon Savunma12,871,66-43,40
Park Elek.Madencilik4,440,68-17,32
Parsan26,300,158,23
Pegasus77,851,764,36
Peker GMYO0,95-1,04-59,39
Penguen Gıda3,155,00-37,62
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım172,600,35

Pera GMYO1,442,86-17,79
Pergamon Dış Ticaret22,620,0023,41
Petkim6,531,7131,12
Petrokent Turizm2.839,901,50213,32
Pınar Et ve Un15,750,83-28,03
Pınar Su7,77-0,134,58
Pınar Süt15,822,00-29,84
Plastikkart22,480,0055,57
Polisan Holding2,640,00-31,33
Politeknik Metal326,500,46-19,53
Prizma Press Matbaacılık3,991,27-27,19
QNB Finans Fin. Kir.67,951,49-45,77
QNB Finansbank36,481,33-48,14
QUA Granite Hayal Yapı13,130,00

Ral Yatırım Holding5,87-9,9732,21
Ray Sigorta9,65-0,72-37,54
Reysaş GMYO2,740,37-15,48
Reysaş Lojistik4,87-1,22-5,88
Rhea Girişim1,920,52-48,39
Rodrigo Tekstil13,400,15-2,26
Royal Halı3,000,00-12,79
RTA Laboratuvarları22,420,90-25,96
Sabancı Holding9,792,51-11,21
Safkar Ege Soğutmacılık7,33-4,68-32,63
Sanel Mühendislik4,810,6340,64
Sanifoam Sünger22,724,4167,06
Sanko Pazarlama9,520,532,72
Saray Matbaacılık4,090,74-53,36
Sarkuysan12,450,8943,15
Sasa Polyester26,680,4578,05
Say Yenilenebilir Enerji22,329,95162,28
Sekuro Plastik20,520,2046,99
Selçuk Ecza Deposu8,400,00-37,46
Selçuk Gıda4,780,63-4,02
Selva Gıda Sanayi8,662,49

Senkron Güvenlik26,983,772,74
Serve Film Prodüksiyon14,923,04-6,75
Servet GMYO76,203,25-2,81
Seyitler Kimya22,080,0964,00
Silverline Endüstri5,082,42-40,93
Sinpaş GMYO4,250,001,67
Smartiks Yazılım5,371,13-39,39
Sodaş Sodyum Sanayii23,50-4,08-10,77
Söktaş2,91-2,68-10,48
Sönmez Filament37,800,27-46,15
Sönmez Pamuklu13,59-1,66-43,38
Sumaş Suni Tahta88,40-2,0073,30
Şeker Fin. Kir.4,89-0,20-23,59
Şekerbank0,971,04-35,76
Şişe Cam8,190,2414,39
Şok Marketler Ticaret11,800,77-5,45
T. Halk Bankası4,301,18-22,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,22-2,57-31,68
T.S.K.B.1,20-0,83-31,29
T.Tuborg16,451,42-7,22
Taç Tarım Ürünleri24,582,42133,43
Tat Gıda9,091,79-21,38
TAV Havalimanları26,280,6923,38
Taze Kuru Gıda194,50-0,21-10,08
Tek-Art Turizm1,22-0,81-39,60
Tekfen Holding13,830,51-15,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,870,00-32,22
Temapol Polimer Plastik14,31-0,9024,43
TGS Dış Ticaret16,288,6828,09
Tofaş Oto. Fab.52,004,9268,22
Torunlar GMYO3,38-2,31-13,33
Trabzon Liman26,86-0,37-16,38
Trabzonspor Sportif3,271,5534,02
Trend GMYO6,510,62-48,21
TSKB GMYO2,831,43-41,36
Tuğçelik13,980,9473,02
Tukaş6,740,75-30,44
Turcas Petrol3,470,29-28,45
Tureks Turizm Taşımacılık10,94-0,09

Turkcell15,330,460,21
Tümosan Motor ve Traktör15,712,2111,66
Tüpraş114,601,696,11
Türk Hava Yolları13,951,238,06
Türk İlaç Serum12,27-2,70

Türk Prysmian Kablo16,300,4935,13
Türk Telekom7,493,45-7,44
Türk Traktör162,207,20-4,80
Türker Proje Gayrimenkul130,70-1,9515,77
Türkiye Sigorta4,900,41-20,69
Ufuk Yatırım18,600,5938,81
Ulaşlar Turizm Yat.3,80-0,52-10,38
Ulusoy Elektrik50,700,10-1,27
Ulusoy Un Sanayi5,532,038,68
Umpaş Holding1,191,71-54,41
Uşak Seramik1,640,00-29,91
Utopya Turizm21,80-3,11-43,81
Uzertaş Boya29,003,20-48,76
Ülker Bisküvi19,120,21-14,33
Ünlü Yatırım Holding5,68-1,22

Vakıf Fin. Kir.7,65-0,39124,47
Vakıf GMYO1,491,36-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,040,00-17,93
Vakıflar Bankası3,260,62-30,79
Vakko Tekstil9,100,3345,22
Vanet Gıda6,601,54-14,62
VBT Yazılım20,749,97

Verusa Holding45,740,131,46
Verusaturk Girisim20,58-0,1057,72
Vestel26,30-0,9646,58
Vestel Beyaz Eşya48,94-0,5330,94
Viking Kağıt6,320,16-29,78
Yapı ve Kredi Bank.2,411,69-19,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,680,41-17,99
Yataş14,001,74-3,11
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,22-0,31-26,82
Yeni Gimat GMYO15,780,0036,13
Yeo Teknoloji77,10-9,35

Yeşil GMYO0,962,13-30,43
Yeşil Yapı1,070,00-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,100,00-50,89
Yibitaş İnşaat Malzeme9.989,800,00-35,96
Yonga Mobilya18,98-0,68-36,29
Yükselen Çelik4,980,00-4,81
Yünsa15,784,7113,59
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,53-0,65-39,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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