Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.800,10 0,07 -26,42 İş Bankası (C) 6,19 -1,28 -8,87 İş Bankası (Kur.) 356.000,00 -6,32 İş Fin.Kir. 3,15 0,00 -18,39 İş Girişim 7,90 -0,63 -58,31 İş GMYO 2,28 4,11 -10,24 İş Y. Men. Değ. 17,50 0,81 5,44 İş Yat. Ort. 2,74 0,37 -18,53 İşbir Holding 48,00 -4,00 -10,58 Işık Plastik 5,55 -0,54 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 0,00 -18,42 İttifak Holding 1,32 -0,75 -40,81 İz Hayvancılık Tarım 20,34 -1,17 13,00 İzmir Demir Çelik 2,28 -0,87 -31,11 İzmir Fırça 6,76 1,05 21,58 Jantsa Jant Sanayi 59,50 0,17 43,55 Kafein Yazılım 18,94 -2,37 -11,25 Kalekim Kimyevi Maddeler 15,05 4,44 Kaplamin 23,50 -1,01 -30,47 Kardemir (A) 6,80 3,82 14,29 Kardemir (B) 6,78 4,79 28,65 Kardemir (D) 7,42 1,50 28,37 Karel Elektronik 8,92 -0,89 32,65 Karsan Otomotiv 3,61 -0,28 11,08 Karsu Tekstil 7,88 -2,23 -7,84 Kartal Yenilenebilir Enerji 12,56 -6,76 Kartonsan 52,35 -0,29 -44,71 Katmerciler Ekipman 1,44 2,86 -16,87 Kent Gıda 167,00 -1,76 -53,04 Kerevitaş Gıda 4,10 -1,20 -37,69 Kervan Gıda 11,58 -1,36 13,14 Kervansaray Yat. Holding 0,71 -2,74 -43,65 Kiler GMYO 2,13 1,43 -15,14 Kızılbük GYO 35,56 -9,97 Klimasan Klima 9,97 -1,77 18,16 Koç Holding 25,92 -0,54 26,73 Konfrut Gıda 3,88 -1,77 -8,17 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,95 -1,29 209,11 Konya Çimento 823,00 -1,44 -27,17 Koray GMYO 7,07 -0,28 58,88 Kordsa Teknik Tekstil 28,66 3,39 84,31 Koza Altın 113,70 1,97 17,58 Koza Madencilik 17,47 1,87 12,78 Körfez GMYO 5,95 -2,78 2,59 Kristal Kola 1,31 -0,76 -57,12 Kron Telekomünikasyon 34,60 -3,94 -6,08 Kuştur Kuşadası Turizm 206,70 -4,17 31,40 Kuyas Yatırım 2,80 4,09 21,74 Kütahya Porselen 76,60 0,26 51,83 Kütahya Şeker Fabrikası 28,70 0,91 Lider Faktoring 2,99 -2,29 -12,32 Link Bilgisayar 26,44 -1,34 -16,32 Logo Yazılım 41,02 -1,16 31,73 Lokman Hekim Sağlık 11,35 -1,30 59,91 Lüks Kadife 49,00 -1,96 70,65 Makina Takım 3,09 -1,28 -9,38 Manas Enerji Yönetimi 15,63 -1,64 Margün Enerji 8,58 -2,39 Marka Yatırım Holding 4,05 -0,49 -37,01 Marmaris Altınyunus 175,00 1,33 57,52 Marshall 235,10 -1,67 -23,35 Martı GMYO 0,92 0,00 -63,97 Martı Otel 1,70 -1,16 -20,19 Matriks Bilgi Dağıtım 22,20 -0,72 Mavi Giyim 78,85 3,89 52,78 Mazhar Zorlu Holding 30,38 0,00 -3,49 Meditera Tıbbi Malzeme 34,10 -0,35 Mega Polietilen 4,89 -0,61 -36,16 Menderes Tekstil 2,03 -0,98 -34,30 Mercan Kimya 11,17 9,94 Merit Turizm 25,28 -2,84 144,03 Merko Gıda 4,61 2,90 -46,64 Metemtur Yatırım 2,89 -0,69 -64,26 Metro Holding 1,30 -0,76 -37,50 Metro Petrol ve Tesisleri 2,84 0,00 -1,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,00 -25,75 Migros Ticaret 38,14 -0,94 -10,89 Milpa 3,80 -0,52 -17,39 Mistral GMYO 4,50 -0,22 -4,46 MLP Sağlık 28,92 -0,07 45,55 MMC San. ve Tic. Yat. 5,95 -4,03 29,35 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,93 -0,43 -41,52 Mondi Tire Kutsan 8,29 1,34 9,08 Nasmed Egepol 6,21 4,19 Naturel Enerji 34,76 -3,34 -2,11 Naturelgaz 7,15 -0,14 Net Holding 4,81 -0,41 40,23 Netaş Telekom. 16,77 -1,12 -40,28 Niğbaş Niğde Beton 7,06 0,57 -86,42 Nuh Çimento 40,64 -1,98 -15,38 Nurol GMYO 12,14 5,84 66,53 Odaş Elektrik 1,51 -0,66 -48,35 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,24 -0,90 Orge Enerji Elektrik 6,17 -1,44 33,77 Orma Orman Mahsulleri 26,60 2,78 80,71 Osmanlı Menkul 24,60 -0,81 -19,99 Ostim Endüstriyel Yat 1,72 -1,71 -26,30 Otokar 335,00 -0,36 10,09 Oyak Çimento 6,85 0,15 -21,98 Oyak Yat. Ort. 6,90 -0,14 -0,03 Oyak Yatırım Menkul 28,82 -3,87 Oylum Sınai Yatırımlar 8,85 9,94 87,90 Özak GMYO 5,04 -1,56 -1,18 Özbal Çelik Boru 18,52 0,16 182,75 Özderici GMYO 1,65 -1,79 -25,68 Özerden Plastik 8,47 10,00 -5,89 Pamel Elektrik 60,80 0,00 185,18 Panora GMYO 6,94 2,21 18,21 Papilon Savunma 13,00 -2,55 -42,83 Park Elek.Madencilik 4,97 0,20 -7,45 Parsan 31,36 -2,49 29,05 Pegasus 96,70 0,42 29,62 Peker GMYO 0,98 2,08 -58,11 Penguen Gıda 3,96 1,02 -21,58 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 209,80 -3,76 Pera GMYO 1,37 -0,72 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 22,60 -0,62 23,30 Petkim 7,65 5,52 53,61 Petrokent Turizm 3.700,00 2,07 308,21 Pınar Et ve Un 17,14 -1,44 -21,68 Pınar Su 3,76 -1,31 -7,48 Pınar Süt 16,21 -1,58 -28,11 Plastikkart 17,31 -3,51 21,52 Polisan Holding 2,80 1,45 -27,17 Politeknik Metal 330,30 -0,33 -18,59 Prizma Press Matbaacılık 3,83 2,41 -30,11 QNB Finans Fin. Kir. 64,10 -0,70 -48,84 QNB Finansbank 35,68 -1,22 -49,28 QUA Granite Hayal Yapı 11,50 -1,88 Ral Yatırım Holding 7,18 -9,91 61,71 Ray Sigorta 9,46 -0,11 -38,77 Reysaş GMYO 2,94 -0,34 -9,31 Reysaş Lojistik 4,84 -0,62 -6,46 Rhea Girişim 2,35 3,07 -36,83 Rodrigo Tekstil 13,41 -0,07 -2,19 Royal Halı 2,95 -1,67 -14,24 RTA Laboratuvarları 20,66 -1,99 -31,77 Sabancı Holding 12,71 -0,70 15,27 Safkar Ege Soğutmacılık 7,02 -0,85 -35,48 Sanel Mühendislik 4,80 0,00 40,35 Sanifoam Sünger 29,06 -2,42 113,68 Sanko Pazarlama 9,42 0,32 1,64 Saray Matbaacılık 3,68 -1,87 -58,04 Sarkuysan 16,71 -1,59 92,13 Sasa Polyester 32,18 1,07 114,76 Say Yenilenebilir Enerji 21,66 -0,64 154,52 Sekuro Plastik 18,49 -1,60 32,45 Selçuk Ecza Deposu 9,08 -0,44 -32,40 Selçuk Gıda 4,09 1,24 -17,87 Selva Gıda Sanayi 9,12 0,66 Senkron Güvenlik 24,40 -2,40 -7,08 Serve Film Prodüksiyon 12,81 -2,95 -19,94 Servet GMYO 67,70 -1,38 -13,65 Seyitler Kimya 18,31 -0,54 36,00 Silverline Endüstri 5,03 -1,18 -41,51 Sinpaş GMYO 4,21 3,95 0,72 Smartiks Yazılım 5,03 -2,14 -43,23 Sodaş Sodyum Sanayii 22,82 -2,06 -13,35 Söktaş 2,73 -0,73 -16,02 Sönmez Filament 32,90 5,45 -38,14 Sönmez Pamuklu 9,18 -2,24 -37,79 Sumaş Suni Tahta 94,10 -8,99 84,47 Şeker Fin. Kir. 4,70 -1,67 -26,56 Şekerbank 1,10 0,00 -27,15 Şişe Cam 9,47 -1,04 32,27 Şok Marketler Ticaret 13,10 3,15 4,97 T. Halk Bankası 4,61 -1,07 -17,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,46 0,00 -34,13 T.S.K.B. 1,55 -3,13 -11,25 T.Tuborg 17,20 1,24 -2,99 Taç Tarım Ürünleri 25,00 -0,24 137,42 Tat Gıda 9,92 1,54 -14,20 TAV Havalimanları 28,90 -1,43 35,68 Tek-Art Turizm 1,27 0,00 -37,13 Tekfen Holding 16,13 1,26 -1,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,33 -1,40 -26,90 Temapol Polimer Plastik 13,62 -1,16 18,43 Tetamat Gıda Yatırımları 167,90 -2,89 -22,38 TGS Dış Ticaret 15,99 2,90 25,81 Tofaş Oto. Fab. 61,15 0,58 97,83 Torunlar GMYO 3,83 -2,54 -1,79 Trabzon Liman 30,50 -0,46 -5,04 Trabzonspor Sportif 6,70 3,08 174,59 Trend GMYO 6,31 -0,63 -49,80 TSKB GMYO 2,77 -1,07 -42,61 Tuğçelik 14,06 1,59 74,01 Tukaş 6,92 -2,12 -28,59 Turcas Petrol 3,91 1,82 -19,38 Tureks Turizm Taşımacılık 14,30 4,00 Turkcell 17,14 1,30 14,91 Tümosan Motor ve Traktör 16,59 -1,54 17,91 Tüpraş 156,50 -0,89 44,91 Türk Hava Yolları 17,72 -2,26 37,26 Türk İlaç Serum 9,12 -1,41 Türk Prysmian Kablo 32,26 3,33 167,44 Türk Telekom 8,78 1,27 11,15 Türk Traktör 165,00 -0,66 -3,15 Türker Proje Gayrimenkul 130,30 -9,89 15,41 Türkiye Sigorta 4,85 -0,82 -21,50 Ufuk Yatırım 19,06 -0,73 42,24 Ulaşlar Turizm Yat. 3,64 -1,09 -14,15 Ulusal Faktoring A.Ş. 2,58 Ulusoy Elektrik 50,90 0,10 -0,88 Ulusoy Un Sanayi 5,12 0,00 0,62 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,62 -1,82 -30,77 Utopya Turizm 18,99 -0,05 -51,06 Uzertaş Boya 27,02 -3,36 -52,26 Ülker Bisküvi 19,33 -0,72 -13,39 Ünlü Yatırım Holding 5,51 0,00 Vakıf Fin. Kir. 6,41 -5,46 88,09 Vakıf GMYO 1,63 -1,21 -32,05 Vakıf Yat. Ort. 5,94 -1,16 -19,29 Vakıflar Bankası 3,69 -2,12 -21,66 Vakko Tekstil 10,05 0,60 60,38 Vanet Gıda 6,14 -0,97 -20,57 VBT Yazılım 20,10 -0,99 Verusa Holding 46,84 -3,02 3,90 Verusaturk Girisim 25,36 -3,94 94,36 Vestel 26,88 0,45 49,81 Vestel Beyaz Eşya 6,27 -0,16 41,26 Viking Kağıt 6,59 -2,95 -26,78 Yapı ve Kredi Bank. 3,08 -1,60 2,76 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,10 -0,89 -19,59 Yataş 13,09 -1,87 -7,49 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,10 -0,32 -29,55 Yeni Gimat GMYO 15,73 0,96 35,70 Yeo Teknoloji 55,95 -5,89 Yeşil GMYO 0,88 -2,22 -36,23 Yeşil Yapı 1,06 0,00 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,02 -1,46 -52,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.000,00 -0,44 -35,90 Yonga Mobilya 18,37 -1,45 -38,33 Yükselen Çelik 5,32 0,19 2,40 Yünsa 11,95 3,20 -13,98 Ziraat GMYO 2,30 -0,86 Zorlu Enerji 1,69 -1,17 -33,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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