Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.800,10
|0,07
|-26,42
|İş Bankası (C)
|6,19
|-1,28
|-8,87
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,15
|0,00
|-18,39
|İş Girişim
|7,90
|-0,63
|-58,31
|İş GMYO
|2,28
|4,11
|-10,24
|İş Y. Men. Değ.
|17,50
|0,81
|5,44
|İş Yat. Ort.
|2,74
|0,37
|-18,53
|İşbir Holding
|48,00
|-4,00
|-10,58
|Işık Plastik
|5,55
|-0,54
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|0,00
|-18,42
|İttifak Holding
|1,32
|-0,75
|-40,81
|İz Hayvancılık Tarım
|20,34
|-1,17
|13,00
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|-0,87
|-31,11
|İzmir Fırça
|6,76
|1,05
|21,58
|Jantsa Jant Sanayi
|59,50
|0,17
|43,55
|Kafein Yazılım
|18,94
|-2,37
|-11,25
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|15,05
|4,44
|Kaplamin
|23,50
|-1,01
|-30,47
|Kardemir (A)
|6,80
|3,82
|14,29
|Kardemir (B)
|6,78
|4,79
|28,65
|Kardemir (D)
|7,42
|1,50
|28,37
|Karel Elektronik
|8,92
|-0,89
|32,65
|Karsan Otomotiv
|3,61
|-0,28
|11,08
|Karsu Tekstil
|7,88
|-2,23
|-7,84
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,56
|-6,76
|Kartonsan
|52,35
|-0,29
|-44,71
|Katmerciler Ekipman
|1,44
|2,86
|-16,87
|Kent Gıda
|167,00
|-1,76
|-53,04
|Kerevitaş Gıda
|4,10
|-1,20
|-37,69
|Kervan Gıda
|11,58
|-1,36
|13,14
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|-2,74
|-43,65
|Kiler GMYO
|2,13
|1,43
|-15,14
|Kızılbük GYO
|35,56
|-9,97
|Klimasan Klima
|9,97
|-1,77
|18,16
|Koç Holding
|25,92
|-0,54
|26,73
|Konfrut Gıda
|3,88
|-1,77
|-8,17
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,95
|-1,29
|209,11
|Konya Çimento
|823,00
|-1,44
|-27,17
|Koray GMYO
|7,07
|-0,28
|58,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,66
|3,39
|84,31
|Koza Altın
|113,70
|1,97
|17,58
|Koza Madencilik
|17,47
|1,87
|12,78
|Körfez GMYO
|5,95
|-2,78
|2,59
|Kristal Kola
|1,31
|-0,76
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|34,60
|-3,94
|-6,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|206,70
|-4,17
|31,40
|Kuyas Yatırım
|2,80
|4,09
|21,74
|Kütahya Porselen
|76,60
|0,26
|51,83
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,70
|0,91
|Lider Faktoring
|2,99
|-2,29
|-12,32
|Link Bilgisayar
|26,44
|-1,34
|-16,32
|Logo Yazılım
|41,02
|-1,16
|31,73
|Lokman Hekim Sağlık
|11,35
|-1,30
|59,91
|Lüks Kadife
|49,00
|-1,96
|70,65
|Makina Takım
|3,09
|-1,28
|-9,38
|Manas Enerji Yönetimi
|15,63
|-1,64
|Margün Enerji
|8,58
|-2,39
|Marka Yatırım Holding
|4,05
|-0,49
|-37,01
|Marmaris Altınyunus
|175,00
|1,33
|57,52
|Marshall
|235,10
|-1,67
|-23,35
|Martı GMYO
|0,92
|0,00
|-63,97
|Martı Otel
|1,70
|-1,16
|-20,19
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,20
|-0,72
|Mavi Giyim
|78,85
|3,89
|52,78
|Mazhar Zorlu Holding
|30,38
|0,00
|-3,49
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,10
|-0,35
|Mega Polietilen
|4,89
|-0,61
|-36,16
|Menderes Tekstil
|2,03
|-0,98
|-34,30
|Mercan Kimya
|11,17
|9,94
|Merit Turizm
|25,28
|-2,84
|144,03
|Merko Gıda
|4,61
|2,90
|-46,64
|Metemtur Yatırım
|2,89
|-0,69
|-64,26
|Metro Holding
|1,30
|-0,76
|-37,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,84
|0,00
|-1,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,00
|-25,75
|Migros Ticaret
|38,14
|-0,94
|-10,89
|Milpa
|3,80
|-0,52
|-17,39
|Mistral GMYO
|4,50
|-0,22
|-4,46
|MLP Sağlık
|28,92
|-0,07
|45,55
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,95
|-4,03
|29,35
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,93
|-0,43
|-41,52
|Mondi Tire Kutsan
|8,29
|1,34
|9,08
|Nasmed Egepol
|6,21
|4,19
|Naturel Enerji
|34,76
|-3,34
|-2,11
|Naturelgaz
|7,15
|-0,14
|Net Holding
|4,81
|-0,41
|40,23
|Netaş Telekom.
|16,77
|-1,12
|-40,28
|Niğbaş Niğde Beton
|7,06
|0,57
|-86,42
|Nuh Çimento
|40,64
|-1,98
|-15,38
|Nurol GMYO
|12,14
|5,84
|66,53
|Odaş Elektrik
|1,51
|-0,66
|-48,35
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,24
|-0,90
|Orge Enerji Elektrik
|6,17
|-1,44
|33,77
|Orma Orman Mahsulleri
|26,60
|2,78
|80,71
|Osmanlı Menkul
|24,60
|-0,81
|-19,99
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,72
|-1,71
|-26,30
|Otokar
|335,00
|-0,36
|10,09
|Oyak Çimento
|6,85
|0,15
|-21,98
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|-0,14
|-0,03
|Oyak Yatırım Menkul
|28,82
|-3,87
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,85
|9,94
|87,90
|Özak GMYO
|5,04
|-1,56
|-1,18
|Özbal Çelik Boru
|18,52
|0,16
|182,75
|Özderici GMYO
|1,65
|-1,79
|-25,68
|Özerden Plastik
|8,47
|10,00
|-5,89
|Pamel Elektrik
|60,80
|0,00
|185,18
|Panora GMYO
|6,94
|2,21
|18,21
|Papilon Savunma
|13,00
|-2,55
|-42,83
|Park Elek.Madencilik
|4,97
|0,20
|-7,45
|Parsan
|31,36
|-2,49
|29,05
|Pegasus
|96,70
|0,42
|29,62
|Peker GMYO
|0,98
|2,08
|-58,11
|Penguen Gıda
|3,96
|1,02
|-21,58
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|209,80
|-3,76
|Pera GMYO
|1,37
|-0,72
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,60
|-0,62
|23,30
|Petkim
|7,65
|5,52
|53,61
|Petrokent Turizm
|3.700,00
|2,07
|308,21
|Pınar Et ve Un
|17,14
|-1,44
|-21,68
|Pınar Su
|3,76
|-1,31
|-7,48
|Pınar Süt
|16,21
|-1,58
|-28,11
|Plastikkart
|17,31
|-3,51
|21,52
|Polisan Holding
|2,80
|1,45
|-27,17
|Politeknik Metal
|330,30
|-0,33
|-18,59
|Prizma Press Matbaacılık
|3,83
|2,41
|-30,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,10
|-0,70
|-48,84
|QNB Finansbank
|35,68
|-1,22
|-49,28
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,50
|-1,88
|Ral Yatırım Holding
|7,18
|-9,91
|61,71
|Ray Sigorta
|9,46
|-0,11
|-38,77
|Reysaş GMYO
|2,94
|-0,34
|-9,31
|Reysaş Lojistik
|4,84
|-0,62
|-6,46
|Rhea Girişim
|2,35
|3,07
|-36,83
|Rodrigo Tekstil
|13,41
|-0,07
|-2,19
|Royal Halı
|2,95
|-1,67
|-14,24
|RTA Laboratuvarları
|20,66
|-1,99
|-31,77
|Sabancı Holding
|12,71
|-0,70
|15,27
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,02
|-0,85
|-35,48
|Sanel Mühendislik
|4,80
|0,00
|40,35
|Sanifoam Sünger
|29,06
|-2,42
|113,68
|Sanko Pazarlama
|9,42
|0,32
|1,64
|Saray Matbaacılık
|3,68
|-1,87
|-58,04
|Sarkuysan
|16,71
|-1,59
|92,13
|Sasa Polyester
|32,18
|1,07
|114,76
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,66
|-0,64
|154,52
|Sekuro Plastik
|18,49
|-1,60
|32,45
|Selçuk Ecza Deposu
|9,08
|-0,44
|-32,40
|Selçuk Gıda
|4,09
|1,24
|-17,87
|Selva Gıda Sanayi
|9,12
|0,66
|Senkron Güvenlik
|24,40
|-2,40
|-7,08
|Serve Film Prodüksiyon
|12,81
|-2,95
|-19,94
|Servet GMYO
|67,70
|-1,38
|-13,65
|Seyitler Kimya
|18,31
|-0,54
|36,00
|Silverline Endüstri
|5,03
|-1,18
|-41,51
|Sinpaş GMYO
|4,21
|3,95
|0,72
|Smartiks Yazılım
|5,03
|-2,14
|-43,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,82
|-2,06
|-13,35
|Söktaş
|2,73
|-0,73
|-16,02
|Sönmez Filament
|32,90
|5,45
|-38,14
|Sönmez Pamuklu
|9,18
|-2,24
|-37,79
|Sumaş Suni Tahta
|94,10
|-8,99
|84,47
|Şeker Fin. Kir.
|4,70
|-1,67
|-26,56
|Şekerbank
|1,10
|0,00
|-27,15
|Şişe Cam
|9,47
|-1,04
|32,27
|Şok Marketler Ticaret
|13,10
|3,15
|4,97
|T. Halk Bankası
|4,61
|-1,07
|-17,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,46
|0,00
|-34,13
|T.S.K.B.
|1,55
|-3,13
|-11,25
|T.Tuborg
|17,20
|1,24
|-2,99
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|-0,24
|137,42
|Tat Gıda
|9,92
|1,54
|-14,20
|TAV Havalimanları
|28,90
|-1,43
|35,68
|Tek-Art Turizm
|1,27
|0,00
|-37,13
|Tekfen Holding
|16,13
|1,26
|-1,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,33
|-1,40
|-26,90
|Temapol Polimer Plastik
|13,62
|-1,16
|18,43
|Tetamat Gıda Yatırımları
|167,90
|-2,89
|-22,38
|TGS Dış Ticaret
|15,99
|2,90
|25,81
|Tofaş Oto. Fab.
|61,15
|0,58
|97,83
|Torunlar GMYO
|3,83
|-2,54
|-1,79
|Trabzon Liman
|30,50
|-0,46
|-5,04
|Trabzonspor Sportif
|6,70
|3,08
|174,59
|Trend GMYO
|6,31
|-0,63
|-49,80
|TSKB GMYO
|2,77
|-1,07
|-42,61
|Tuğçelik
|14,06
|1,59
|74,01
|Tukaş
|6,92
|-2,12
|-28,59
|Turcas Petrol
|3,91
|1,82
|-19,38
|Tureks Turizm Taşımacılık
|14,30
|4,00
|Turkcell
|17,14
|1,30
|14,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,59
|-1,54
|17,91
|Tüpraş
|156,50
|-0,89
|44,91
|Türk Hava Yolları
|17,72
|-2,26
|37,26
|Türk İlaç Serum
|9,12
|-1,41
|Türk Prysmian Kablo
|32,26
|3,33
|167,44
|Türk Telekom
|8,78
|1,27
|11,15
|Türk Traktör
|165,00
|-0,66
|-3,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,30
|-9,89
|15,41
|Türkiye Sigorta
|4,85
|-0,82
|-21,50
|Ufuk Yatırım
|19,06
|-0,73
|42,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,64
|-1,09
|-14,15
|Ulusal Faktoring A.Ş.
|2,58
|Ulusoy Elektrik
|50,90
|0,10
|-0,88
|Ulusoy Un Sanayi
|5,12
|0,00
|0,62
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,62
|-1,82
|-30,77
|Utopya Turizm
|18,99
|-0,05
|-51,06
|Uzertaş Boya
|27,02
|-3,36
|-52,26
|Ülker Bisküvi
|19,33
|-0,72
|-13,39
|Ünlü Yatırım Holding
|5,51
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|6,41
|-5,46
|88,09
|Vakıf GMYO
|1,63
|-1,21
|-32,05
|Vakıf Yat. Ort.
|5,94
|-1,16
|-19,29
|Vakıflar Bankası
|3,69
|-2,12
|-21,66
|Vakko Tekstil
|10,05
|0,60
|60,38
|Vanet Gıda
|6,14
|-0,97
|-20,57
|VBT Yazılım
|20,10
|-0,99
|Verusa Holding
|46,84
|-3,02
|3,90
|Verusaturk Girisim
|25,36
|-3,94
|94,36
|Vestel
|26,88
|0,45
|49,81
|Vestel Beyaz Eşya
|6,27
|-0,16
|41,26
|Viking Kağıt
|6,59
|-2,95
|-26,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,08
|-1,60
|2,76
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,10
|-0,89
|-19,59
|Yataş
|13,09
|-1,87
|-7,49
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,10
|-0,32
|-29,55
|Yeni Gimat GMYO
|15,73
|0,96
|35,70
|Yeo Teknoloji
|55,95
|-5,89
|Yeşil GMYO
|0,88
|-2,22
|-36,23
|Yeşil Yapı
|1,06
|0,00
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,02
|-1,46
|-52,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.000,00
|-0,44
|-35,90
|Yonga Mobilya
|18,37
|-1,45
|-38,33
|Yükselen Çelik
|5,32
|0,19
|2,40
|Yünsa
|11,95
|3,20
|-13,98
|Ziraat GMYO
|2,30
|-0,86
|Zorlu Enerji
|1,69
|-1,17
|-33,18
(Son)
Kaynak: AA
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