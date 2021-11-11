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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

11.11.2021 18:44
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.800,100,07-26,42
İş Bankası (C)6,19-1,28-8,87
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,150,00-18,39
İş Girişim7,90-0,63-58,31
İş GMYO2,284,11-10,24
İş Y. Men. Değ.17,500,815,44
İş Yat. Ort.2,740,37-18,53
İşbir Holding48,00-4,00-10,58
Işık Plastik5,55-0,54

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,930,00-18,42
İttifak Holding1,32-0,75-40,81
İz Hayvancılık Tarım20,34-1,1713,00
İzmir Demir Çelik2,28-0,87-31,11
İzmir Fırça6,761,0521,58
Jantsa Jant Sanayi59,500,1743,55
Kafein Yazılım18,94-2,37-11,25
Kalekim Kimyevi Maddeler15,054,44

Kaplamin23,50-1,01-30,47
Kardemir (A)6,803,8214,29
Kardemir (B)6,784,7928,65
Kardemir (D)7,421,5028,37
Karel Elektronik8,92-0,8932,65
Karsan Otomotiv3,61-0,2811,08
Karsu Tekstil7,88-2,23-7,84
Kartal Yenilenebilir Enerji12,56-6,76

Kartonsan52,35-0,29-44,71
Katmerciler Ekipman1,442,86-16,87
Kent Gıda167,00-1,76-53,04
Kerevitaş Gıda4,10-1,20-37,69
Kervan Gıda11,58-1,3613,14
Kervansaray Yat. Holding0,71-2,74-43,65
Kiler GMYO2,131,43-15,14
Kızılbük GYO35,56-9,97

Klimasan Klima9,97-1,7718,16
Koç Holding25,92-0,5426,73
Konfrut Gıda3,88-1,77-8,17
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,95-1,29209,11
Konya Çimento823,00-1,44-27,17
Koray GMYO7,07-0,2858,88
Kordsa Teknik Tekstil28,663,3984,31
Koza Altın113,701,9717,58
Koza Madencilik17,471,8712,78
Körfez GMYO5,95-2,782,59
Kristal Kola1,31-0,76-57,12
Kron Telekomünikasyon34,60-3,94-6,08
Kuştur Kuşadası Turizm206,70-4,1731,40
Kuyas Yatırım2,804,0921,74
Kütahya Porselen76,600,2651,83
Kütahya Şeker Fabrikası28,700,91

Lider Faktoring2,99-2,29-12,32
Link Bilgisayar26,44-1,34-16,32
Logo Yazılım41,02-1,1631,73
Lokman Hekim Sağlık11,35-1,3059,91
Lüks Kadife49,00-1,9670,65
Makina Takım3,09-1,28-9,38
Manas Enerji Yönetimi15,63-1,64

Margün Enerji8,58-2,39

Marka Yatırım Holding4,05-0,49-37,01
Marmaris Altınyunus175,001,3357,52
Marshall235,10-1,67-23,35
Martı GMYO0,920,00-63,97
Martı Otel1,70-1,16-20,19
Matriks Bilgi Dağıtım22,20-0,72

Mavi Giyim78,853,8952,78
Mazhar Zorlu Holding30,380,00-3,49
Meditera Tıbbi Malzeme34,10-0,35

Mega Polietilen4,89-0,61-36,16
Menderes Tekstil2,03-0,98-34,30
Mercan Kimya11,179,94

Merit Turizm25,28-2,84144,03
Merko Gıda4,612,90-46,64
Metemtur Yatırım2,89-0,69-64,26
Metro Holding1,30-0,76-37,50
Metro Petrol ve Tesisleri2,840,00-1,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,00-25,75
Migros Ticaret38,14-0,94-10,89
Milpa3,80-0,52-17,39
Mistral GMYO4,50-0,22-4,46
MLP Sağlık28,92-0,0745,55
MMC San. ve Tic. Yat.5,95-4,0329,35
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,93-0,43-41,52
Mondi Tire Kutsan8,291,349,08
Nasmed Egepol6,214,19

Naturel Enerji34,76-3,34-2,11
Naturelgaz7,15-0,14

Net Holding4,81-0,4140,23
Netaş Telekom.16,77-1,12-40,28
Niğbaş Niğde Beton7,060,57-86,42
Nuh Çimento40,64-1,98-15,38
Nurol GMYO12,145,8466,53
Odaş Elektrik1,51-0,66-48,35
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,24-0,90

Orge Enerji Elektrik6,17-1,4433,77
Orma Orman Mahsulleri26,602,7880,71
Osmanlı Menkul24,60-0,81-19,99
Ostim Endüstriyel Yat1,72-1,71-26,30
Otokar335,00-0,3610,09
Oyak Çimento6,850,15-21,98
Oyak Yat. Ort.6,90-0,14-0,03
Oyak Yatırım Menkul28,82-3,87

Oylum Sınai Yatırımlar8,859,9487,90
Özak GMYO5,04-1,56-1,18
Özbal Çelik Boru18,520,16182,75
Özderici GMYO1,65-1,79-25,68
Özerden Plastik8,4710,00-5,89
Pamel Elektrik60,800,00185,18
Panora GMYO6,942,2118,21
Papilon Savunma13,00-2,55-42,83
Park Elek.Madencilik4,970,20-7,45
Parsan31,36-2,4929,05
Pegasus96,700,4229,62
Peker GMYO0,982,08-58,11
Penguen Gıda3,961,02-21,58
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım209,80-3,76

Pera GMYO1,37-0,72-21,79
Pergamon Dış Ticaret22,60-0,6223,30
Petkim7,655,5253,61
Petrokent Turizm3.700,002,07308,21
Pınar Et ve Un17,14-1,44-21,68
Pınar Su3,76-1,31-7,48
Pınar Süt16,21-1,58-28,11
Plastikkart17,31-3,5121,52
Polisan Holding2,801,45-27,17
Politeknik Metal330,30-0,33-18,59
Prizma Press Matbaacılık3,832,41-30,11
QNB Finans Fin. Kir.64,10-0,70-48,84
QNB Finansbank35,68-1,22-49,28
QUA Granite Hayal Yapı11,50-1,88

Ral Yatırım Holding7,18-9,9161,71
Ray Sigorta9,46-0,11-38,77
Reysaş GMYO2,94-0,34-9,31
Reysaş Lojistik4,84-0,62-6,46
Rhea Girişim2,353,07-36,83
Rodrigo Tekstil13,41-0,07-2,19
Royal Halı2,95-1,67-14,24
RTA Laboratuvarları20,66-1,99-31,77
Sabancı Holding12,71-0,7015,27
Safkar Ege Soğutmacılık7,02-0,85-35,48
Sanel Mühendislik4,800,0040,35
Sanifoam Sünger29,06-2,42113,68
Sanko Pazarlama9,420,321,64
Saray Matbaacılık3,68-1,87-58,04
Sarkuysan16,71-1,5992,13
Sasa Polyester32,181,07114,76
Say Yenilenebilir Enerji21,66-0,64154,52
Sekuro Plastik18,49-1,6032,45
Selçuk Ecza Deposu9,08-0,44-32,40
Selçuk Gıda4,091,24-17,87
Selva Gıda Sanayi9,120,66

Senkron Güvenlik24,40-2,40-7,08
Serve Film Prodüksiyon12,81-2,95-19,94
Servet GMYO67,70-1,38-13,65
Seyitler Kimya18,31-0,5436,00
Silverline Endüstri5,03-1,18-41,51
Sinpaş GMYO4,213,950,72
Smartiks Yazılım5,03-2,14-43,23
Sodaş Sodyum Sanayii22,82-2,06-13,35
Söktaş2,73-0,73-16,02
Sönmez Filament32,905,45-38,14
Sönmez Pamuklu9,18-2,24-37,79
Sumaş Suni Tahta94,10-8,9984,47
Şeker Fin. Kir.4,70-1,67-26,56
Şekerbank1,100,00-27,15
Şişe Cam9,47-1,0432,27
Şok Marketler Ticaret13,103,154,97
T. Halk Bankası4,61-1,07-17,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,460,00-34,13
T.S.K.B.1,55-3,13-11,25
T.Tuborg17,201,24-2,99
Taç Tarım Ürünleri25,00-0,24137,42
Tat Gıda9,921,54-14,20
TAV Havalimanları28,90-1,4335,68
Tek-Art Turizm1,270,00-37,13
Tekfen Holding16,131,26-1,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,33-1,40-26,90
Temapol Polimer Plastik13,62-1,1618,43
Tetamat Gıda Yatırımları167,90-2,89-22,38
TGS Dış Ticaret15,992,9025,81
Tofaş Oto. Fab.61,150,5897,83
Torunlar GMYO3,83-2,54-1,79
Trabzon Liman30,50-0,46-5,04
Trabzonspor Sportif6,703,08174,59
Trend GMYO6,31-0,63-49,80
TSKB GMYO2,77-1,07-42,61
Tuğçelik14,061,5974,01
Tukaş6,92-2,12-28,59
Turcas Petrol3,911,82-19,38
Tureks Turizm Taşımacılık14,304,00

Turkcell17,141,3014,91
Tümosan Motor ve Traktör16,59-1,5417,91
Tüpraş156,50-0,8944,91
Türk Hava Yolları17,72-2,2637,26
Türk İlaç Serum9,12-1,41

Türk Prysmian Kablo32,263,33167,44
Türk Telekom8,781,2711,15
Türk Traktör165,00-0,66-3,15
Türker Proje Gayrimenkul130,30-9,8915,41
Türkiye Sigorta4,85-0,82-21,50
Ufuk Yatırım19,06-0,7342,24
Ulaşlar Turizm Yat.3,64-1,09-14,15
Ulusal Faktoring A.Ş.2,58

Ulusoy Elektrik50,900,10-0,88
Ulusoy Un Sanayi5,120,000,62
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,62-1,82-30,77
Utopya Turizm18,99-0,05-51,06
Uzertaş Boya27,02-3,36-52,26
Ülker Bisküvi19,33-0,72-13,39
Ünlü Yatırım Holding5,510,00

Vakıf Fin. Kir.6,41-5,4688,09
Vakıf GMYO1,63-1,21-32,05
Vakıf Yat. Ort.5,94-1,16-19,29
Vakıflar Bankası3,69-2,12-21,66
Vakko Tekstil10,050,6060,38
Vanet Gıda6,14-0,97-20,57
VBT Yazılım20,10-0,99

Verusa Holding46,84-3,023,90
Verusaturk Girisim25,36-3,9494,36
Vestel26,880,4549,81
Vestel Beyaz Eşya6,27-0,1641,26
Viking Kağıt6,59-2,95-26,78
Yapı ve Kredi Bank.3,08-1,602,76
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,10-0,89-19,59
Yataş13,09-1,87-7,49
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,10-0,32-29,55
Yeni Gimat GMYO15,730,9635,70
Yeo Teknoloji55,95-5,89

Yeşil GMYO0,88-2,22-36,23
Yeşil Yapı1,060,00-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,02-1,46-52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme10.000,00-0,44-35,90
Yonga Mobilya18,37-1,45-38,33
Yükselen Çelik5,320,192,40
Yünsa11,953,20-13,98
Ziraat GMYO2,30-0,86

Zorlu Enerji1,69-1,17-33,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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