Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.900,00
|0,34
|-26,17
|İş Bankası (C)
|6,30
|1,78
|-7,25
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,18
|0,95
|-17,62
|İş Girişim
|7,93
|0,38
|-58,15
|İş GMYO
|2,32
|1,75
|-8,66
|İş Y. Men. Değ.
|17,22
|-1,60
|3,75
|İş Yat. Ort.
|2,78
|1,46
|-17,34
|İşbir Holding
|47,46
|-1,12
|-11,58
|Işık Plastik
|5,43
|-2,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-1,08
|-19,30
|İttifak Holding
|1,28
|-3,03
|-42,60
|İz Hayvancılık Tarım
|20,20
|-0,69
|12,22
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|0,00
|-31,11
|İzmir Fırça
|6,68
|-1,18
|20,14
|Jantsa Jant Sanayi
|60,00
|0,84
|44,76
|Kafein Yazılım
|18,72
|-1,16
|-12,28
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,92
|-0,86
|Kaplamin
|23,96
|1,96
|-29,11
|Kardemir (A)
|6,75
|-0,74
|13,45
|Kardemir (B)
|6,74
|-0,59
|27,89
|Kardemir (D)
|7,45
|0,40
|28,89
|Karel Elektronik
|9,03
|1,23
|34,29
|Karsan Otomotiv
|3,63
|0,55
|11,69
|Karsu Tekstil
|7,84
|-0,51
|-8,30
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,51
|-0,40
|Kartonsan
|52,90
|1,05
|-44,12
|Katmerciler Ekipman
|1,44
|0,00
|-16,87
|Kent Gıda
|165,00
|-1,20
|-53,60
|Kerevitaş Gıda
|4,14
|0,98
|-37,08
|Kervan Gıda
|11,69
|0,95
|14,21
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|1,41
|-42,86
|Kiler GMYO
|2,13
|0,00
|-15,14
|Kızılbük GYO
|32,02
|-9,96
|Klimasan Klima
|9,87
|-1,00
|16,98
|Koç Holding
|25,98
|0,23
|27,03
|Konfrut Gıda
|3,91
|0,77
|-7,46
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,50
|0,75
|211,44
|Konya Çimento
|831,80
|1,07
|-26,39
|Koray GMYO
|7,06
|-0,14
|58,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,48
|-0,63
|83,15
|Koza Altın
|113,80
|0,09
|17,68
|Koza Madencilik
|17,43
|-0,23
|12,52
|Körfez GMYO
|5,88
|-1,18
|1,38
|Kristal Kola
|1,30
|-0,76
|-57,45
|Kron Telekomünikasyon
|34,80
|0,58
|-5,54
|Kuştur Kuşadası Turizm
|212,90
|3,00
|35,35
|Kuyas Yatırım
|2,84
|1,43
|23,48
|Kütahya Porselen
|77,55
|1,24
|53,72
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,72
|0,07
|Lider Faktoring
|3,00
|0,33
|-12,02
|Link Bilgisayar
|26,30
|-0,53
|-16,76
|Logo Yazılım
|41,56
|1,32
|33,46
|Lokman Hekim Sağlık
|11,16
|-1,67
|57,23
|Lüks Kadife
|48,64
|-0,73
|69,39
|Makina Takım
|3,13
|1,29
|-8,21
|Manas Enerji Yönetimi
|15,65
|0,13
|Margün Enerji
|8,69
|1,28
|Marka Yatırım Holding
|3,97
|-1,98
|-38,26
|Marmaris Altınyunus
|174,50
|-0,29
|57,07
|Marshall
|237,40
|0,98
|-22,60
|Martı GMYO
|0,92
|0,00
|-63,97
|Martı Otel
|1,71
|0,59
|-19,72
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,76
|2,52
|Mavi Giyim
|78,80
|-0,06
|52,69
|Mazhar Zorlu Holding
|30,28
|-0,33
|-3,81
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,20
|0,29
|Mega Polietilen
|4,91
|0,41
|-35,90
|Menderes Tekstil
|2,03
|0,00
|-34,30
|Mercan Kimya
|11,44
|2,42
|Merit Turizm
|25,64
|1,42
|147,51
|Merko Gıda
|4,54
|-1,52
|-47,45
|Metemtur Yatırım
|2,83
|-2,08
|-65,00
|Metro Holding
|1,32
|1,54
|-36,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,82
|-0,70
|-2,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,00
|-25,75
|Migros Ticaret
|38,78
|1,68
|-9,39
|Milpa
|3,77
|-0,79
|-18,04
|Mistral GMYO
|4,52
|0,44
|-4,03
|MLP Sağlık
|28,78
|-0,48
|44,84
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|0,84
|30,43
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,91
|-0,29
|-41,69
|Mondi Tire Kutsan
|8,55
|3,14
|12,50
|Nasmed Egepol
|6,31
|1,61
|Naturel Enerji
|35,00
|0,69
|-1,43
|Naturelgaz
|7,16
|0,14
|Net Holding
|4,76
|-1,04
|38,78
|Netaş Telekom.
|16,91
|0,83
|-39,78
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|-0,85
|-86,54
|Nuh Çimento
|40,34
|-0,74
|-16,01
|Nurol GMYO
|11,52
|-5,11
|58,02
|Odaş Elektrik
|1,57
|3,97
|-46,30
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,20
|-0,30
|Orge Enerji Elektrik
|6,28
|1,78
|36,15
|Orma Orman Mahsulleri
|26,44
|-0,60
|79,62
|Osmanlı Menkul
|24,20
|-1,63
|-21,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|0,58
|-25,87
|Otokar
|335,70
|0,21
|10,32
|Oyak Çimento
|6,94
|1,31
|-20,96
|Oyak Yat. Ort.
|6,85
|-0,72
|-0,75
|Oyak Yatırım Menkul
|29,36
|1,87
|Oylum Sınai Yatırımlar
|9,68
|9,38
|105,52
|Özak GMYO
|5,04
|0,00
|-1,18
|Özbal Çelik Boru
|18,16
|-1,94
|177,25
|Özderici GMYO
|1,65
|0,00
|-25,68
|Özerden Plastik
|9,05
|6,85
|0,56
|Pamel Elektrik
|60,65
|-0,25
|184,47
|Panora GMYO
|6,87
|-1,01
|17,02
|Papilon Savunma
|12,89
|-0,85
|-43,31
|Park Elek.Madencilik
|4,99
|0,40
|-7,08
|Parsan
|31,22
|-0,45
|28,48
|Pegasus
|98,25
|1,60
|31,70
|Peker GMYO
|0,98
|0,00
|-58,11
|Penguen Gıda
|3,91
|-1,26
|-22,57
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|204,90
|-2,34
|Pera GMYO
|1,39
|1,46
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|22,62
|0,09
|23,41
|Petkim
|7,55
|-1,31
|51,61
|Petrokent Turizm
|3.650,00
|-1,35
|302,69
|Pınar Et ve Un
|17,30
|0,93
|-20,95
|Pınar Su
|3,74
|-0,53
|-7,98
|Pınar Süt
|16,48
|1,67
|-26,92
|Plastikkart
|17,52
|1,21
|23,00
|Polisan Holding
|2,81
|0,36
|-26,91
|Politeknik Metal
|326,10
|-1,27
|-19,62
|Prizma Press Matbaacılık
|3,86
|0,78
|-29,56
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,40
|2,03
|-47,81
|QNB Finansbank
|35,00
|-1,91
|-50,25
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,52
|0,17
|Ral Yatırım Holding
|7,16
|-0,28
|61,26
|Ray Sigorta
|9,43
|-0,32
|-38,96
|Reysaş GMYO
|2,97
|1,02
|-8,39
|Reysaş Lojistik
|4,87
|0,62
|-5,88
|Rhea Girişim
|2,29
|-2,55
|-38,44
|Rodrigo Tekstil
|13,33
|-0,60
|-2,77
|Royal Halı
|2,93
|-0,68
|-14,83
|RTA Laboratuvarları
|21,02
|1,74
|-30,58
|Sabancı Holding
|12,79
|0,63
|16,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,06
|0,57
|-35,11
|Sanel Mühendislik
|4,79
|-0,21
|40,06
|Sanifoam Sünger
|29,00
|-0,21
|113,24
|Sanko Pazarlama
|9,43
|0,11
|1,75
|Saray Matbaacılık
|3,69
|0,27
|-57,92
|Sarkuysan
|16,83
|0,72
|93,51
|Sasa Polyester
|32,42
|0,75
|116,36
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,52
|-0,65
|152,88
|Sekuro Plastik
|18,44
|-0,27
|32,09
|Selçuk Ecza Deposu
|9,25
|1,87
|-31,13
|Selçuk Gıda
|4,10
|0,24
|-17,67
|Selva Gıda Sanayi
|9,03
|-0,99
|Senkron Güvenlik
|24,24
|-0,66
|-7,69
|Serve Film Prodüksiyon
|13,15
|2,65
|-17,81
|Servet GMYO
|67,85
|0,22
|-13,46
|Seyitler Kimya
|18,34
|0,16
|36,22
|Silverline Endüstri
|5,23
|3,98
|-39,19
|Sinpaş GMYO
|4,27
|1,43
|2,15
|Smartiks Yazılım
|5,02
|-0,20
|-43,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|0,79
|-12,67
|Söktaş
|2,75
|0,73
|-15,40
|Sönmez Filament
|33,36
|1,40
|-37,28
|Sönmez Pamuklu
|9,10
|-0,87
|-38,33
|Sumaş Suni Tahta
|94,05
|-0,05
|84,37
|Şeker Fin. Kir.
|4,75
|1,06
|-25,78
|Şekerbank
|1,12
|1,82
|-25,83
|Şişe Cam
|9,53
|0,63
|33,11
|Şok Marketler Ticaret
|13,39
|2,21
|7,29
|T. Halk Bankası
|4,58
|-0,65
|-17,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,50
|0,20
|-34,00
|T.S.K.B.
|1,59
|2,58
|-8,96
|T.Tuborg
|17,19
|-0,06
|-3,05
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|4,00
|146,91
|Tat Gıda
|10,39
|4,74
|-10,13
|TAV Havalimanları
|29,22
|1,11
|37,18
|Tek-Art Turizm
|1,27
|0,00
|-37,13
|Tekfen Holding
|16,16
|0,19
|-1,46
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,37
|0,63
|-26,44
|Temapol Polimer Plastik
|13,60
|-0,15
|18,26
|Tetamat Gıda Yatırımları
|167,10
|-0,48
|-22,75
|TGS Dış Ticaret
|15,93
|-0,38
|25,33
|Tofaş Oto. Fab.
|62,05
|1,47
|100,74
|Torunlar GMYO
|3,89
|1,57
|-0,26
|Trabzon Liman
|32,12
|5,31
|0,00
|Trabzonspor Sportif
|6,78
|1,19
|177,87
|Trend GMYO
|6,28
|-0,48
|-50,04
|TSKB GMYO
|2,78
|0,36
|-42,40
|Tuğçelik
|13,92
|-1,00
|72,28
|Tukaş
|7,10
|2,60
|-26,73
|Turcas Petrol
|3,91
|0,00
|-19,38
|Tureks Turizm Taşımacılık
|14,00
|-2,10
|Turkcell
|17,31
|0,99
|16,05
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,93
|2,05
|20,33
|Tüpraş
|155,50
|-0,64
|43,98
|Türk Hava Yolları
|17,84
|0,68
|38,19
|Türk İlaç Serum
|9,10
|-0,22
|Türk Prysmian Kablo
|33,80
|4,77
|180,21
|Türk Telekom
|8,81
|0,34
|11,53
|Türk Traktör
|170,40
|3,27
|0,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,10
|-1,69
|13,46
|Türkiye Sigorta
|4,89
|0,82
|-20,85
|Ufuk Yatırım
|19,00
|-0,31
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,73
|2,47
|-12,03
|Ulusal Faktoring A.Ş.
|2,40
|-6,98
|Ulusoy Elektrik
|52,00
|2,16
|1,27
|Ulusoy Un Sanayi
|5,19
|1,37
|1,99
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,62
|0,00
|-30,77
|Utopya Turizm
|18,90
|-0,47
|-51,29
|Uzertaş Boya
|27,02
|0,00
|-52,26
|Ülker Bisküvi
|19,27
|-0,31
|-13,66
|Ünlü Yatırım Holding
|5,57
|1,09
|Vakıf Fin. Kir.
|6,40
|-0,16
|87,79
|Vakıf GMYO
|1,63
|0,00
|-32,05
|Vakıf Yat. Ort.
|5,91
|-0,51
|-19,70
|Vakıflar Bankası
|3,68
|-0,27
|-21,87
|Vakko Tekstil
|10,06
|0,10
|60,54
|Vanet Gıda
|6,13
|-0,16
|-20,70
|VBT Yazılım
|20,74
|3,18
|Verusa Holding
|47,24
|0,85
|4,79
|Verusaturk Girisim
|24,82
|-2,13
|90,22
|Vestel
|26,98
|0,37
|50,37
|Vestel Beyaz Eşya
|6,42
|2,39
|44,64
|Viking Kağıt
|6,63
|0,61
|-26,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,07
|-0,32
|2,43
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|28,90
|-0,69
|-20,15
|Yataş
|12,90
|-1,45
|-8,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,08
|-0,65
|-30,00
|Yeni Gimat GMYO
|15,84
|0,70
|36,64
|Yeo Teknoloji
|53,35
|-4,65
|Yeşil GMYO
|0,86
|-2,27
|-37,68
|Yeşil Yapı
|1,06
|0,00
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,02
|0,00
|-52,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.999,50
|-0,01
|-35,90
|Yonga Mobilya
|18,35
|-0,11
|-38,40
|Yükselen Çelik
|5,36
|0,75
|3,17
|Yünsa
|11,84
|-0,92
|-14,77
|Ziraat GMYO
|2,33
|1,30
|Zorlu Enerji
|1,69
|0,00
|-33,18
(Son)
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