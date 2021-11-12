Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.900,00 0,34 -26,17 İş Bankası (C) 6,30 1,78 -7,25 İş Bankası (Kur.) 356.000,00 -6,32 İş Fin.Kir. 3,18 0,95 -17,62 İş Girişim 7,93 0,38 -58,15 İş GMYO 2,32 1,75 -8,66 İş Y. Men. Değ. 17,22 -1,60 3,75 İş Yat. Ort. 2,78 1,46 -17,34 İşbir Holding 47,46 -1,12 -11,58 Işık Plastik 5,43 -2,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -1,08 -19,30 İttifak Holding 1,28 -3,03 -42,60 İz Hayvancılık Tarım 20,20 -0,69 12,22 İzmir Demir Çelik 2,28 0,00 -31,11 İzmir Fırça 6,68 -1,18 20,14 Jantsa Jant Sanayi 60,00 0,84 44,76 Kafein Yazılım 18,72 -1,16 -12,28 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,92 -0,86 Kaplamin 23,96 1,96 -29,11 Kardemir (A) 6,75 -0,74 13,45 Kardemir (B) 6,74 -0,59 27,89 Kardemir (D) 7,45 0,40 28,89 Karel Elektronik 9,03 1,23 34,29 Karsan Otomotiv 3,63 0,55 11,69 Karsu Tekstil 7,84 -0,51 -8,30 Kartal Yenilenebilir Enerji 12,51 -0,40 Kartonsan 52,90 1,05 -44,12 Katmerciler Ekipman 1,44 0,00 -16,87 Kent Gıda 165,00 -1,20 -53,60 Kerevitaş Gıda 4,14 0,98 -37,08 Kervan Gıda 11,69 0,95 14,21 Kervansaray Yat. Holding 0,72 1,41 -42,86 Kiler GMYO 2,13 0,00 -15,14 Kızılbük GYO 32,02 -9,96 Klimasan Klima 9,87 -1,00 16,98 Koç Holding 25,98 0,23 27,03 Konfrut Gıda 3,91 0,77 -7,46 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,50 0,75 211,44 Konya Çimento 831,80 1,07 -26,39 Koray GMYO 7,06 -0,14 58,65 Kordsa Teknik Tekstil 28,48 -0,63 83,15 Koza Altın 113,80 0,09 17,68 Koza Madencilik 17,43 -0,23 12,52 Körfez GMYO 5,88 -1,18 1,38 Kristal Kola 1,30 -0,76 -57,45 Kron Telekomünikasyon 34,80 0,58 -5,54 Kuştur Kuşadası Turizm 212,90 3,00 35,35 Kuyas Yatırım 2,84 1,43 23,48 Kütahya Porselen 77,55 1,24 53,72 Kütahya Şeker Fabrikası 28,72 0,07 Lider Faktoring 3,00 0,33 -12,02 Link Bilgisayar 26,30 -0,53 -16,76 Logo Yazılım 41,56 1,32 33,46 Lokman Hekim Sağlık 11,16 -1,67 57,23 Lüks Kadife 48,64 -0,73 69,39 Makina Takım 3,13 1,29 -8,21 Manas Enerji Yönetimi 15,65 0,13 Margün Enerji 8,69 1,28 Marka Yatırım Holding 3,97 -1,98 -38,26 Marmaris Altınyunus 174,50 -0,29 57,07 Marshall 237,40 0,98 -22,60 Martı GMYO 0,92 0,00 -63,97 Martı Otel 1,71 0,59 -19,72 Matriks Bilgi Dağıtım 22,76 2,52 Mavi Giyim 78,80 -0,06 52,69 Mazhar Zorlu Holding 30,28 -0,33 -3,81 Meditera Tıbbi Malzeme 34,20 0,29 Mega Polietilen 4,91 0,41 -35,90 Menderes Tekstil 2,03 0,00 -34,30 Mercan Kimya 11,44 2,42 Merit Turizm 25,64 1,42 147,51 Merko Gıda 4,54 -1,52 -47,45 Metemtur Yatırım 2,83 -2,08 -65,00 Metro Holding 1,32 1,54 -36,54 Metro Petrol ve Tesisleri 2,82 -0,70 -2,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,00 -25,75 Migros Ticaret 38,78 1,68 -9,39 Milpa 3,77 -0,79 -18,04 Mistral GMYO 4,52 0,44 -4,03 MLP Sağlık 28,78 -0,48 44,84 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 0,84 30,43 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,91 -0,29 -41,69 Mondi Tire Kutsan 8,55 3,14 12,50 Nasmed Egepol 6,31 1,61 Naturel Enerji 35,00 0,69 -1,43 Naturelgaz 7,16 0,14 Net Holding 4,76 -1,04 38,78 Netaş Telekom. 16,91 0,83 -39,78 Niğbaş Niğde Beton 7,00 -0,85 -86,54 Nuh Çimento 40,34 -0,74 -16,01 Nurol GMYO 11,52 -5,11 58,02 Odaş Elektrik 1,57 3,97 -46,30 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,20 -0,30 Orge Enerji Elektrik 6,28 1,78 36,15 Orma Orman Mahsulleri 26,44 -0,60 79,62 Osmanlı Menkul 24,20 -1,63 -21,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,73 0,58 -25,87 Otokar 335,70 0,21 10,32 Oyak Çimento 6,94 1,31 -20,96 Oyak Yat. Ort. 6,85 -0,72 -0,75 Oyak Yatırım Menkul 29,36 1,87 Oylum Sınai Yatırımlar 9,68 9,38 105,52 Özak GMYO 5,04 0,00 -1,18 Özbal Çelik Boru 18,16 -1,94 177,25 Özderici GMYO 1,65 0,00 -25,68 Özerden Plastik 9,05 6,85 0,56 Pamel Elektrik 60,65 -0,25 184,47 Panora GMYO 6,87 -1,01 17,02 Papilon Savunma 12,89 -0,85 -43,31 Park Elek.Madencilik 4,99 0,40 -7,08 Parsan 31,22 -0,45 28,48 Pegasus 98,25 1,60 31,70 Peker GMYO 0,98 0,00 -58,11 Penguen Gıda 3,91 -1,26 -22,57 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 204,90 -2,34 Pera GMYO 1,39 1,46 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 22,62 0,09 23,41 Petkim 7,55 -1,31 51,61 Petrokent Turizm 3.650,00 -1,35 302,69 Pınar Et ve Un 17,30 0,93 -20,95 Pınar Su 3,74 -0,53 -7,98 Pınar Süt 16,48 1,67 -26,92 Plastikkart 17,52 1,21 23,00 Polisan Holding 2,81 0,36 -26,91 Politeknik Metal 326,10 -1,27 -19,62 Prizma Press Matbaacılık 3,86 0,78 -29,56 QNB Finans Fin. Kir. 65,40 2,03 -47,81 QNB Finansbank 35,00 -1,91 -50,25 QUA Granite Hayal Yapı 11,52 0,17 Ral Yatırım Holding 7,16 -0,28 61,26 Ray Sigorta 9,43 -0,32 -38,96 Reysaş GMYO 2,97 1,02 -8,39 Reysaş Lojistik 4,87 0,62 -5,88 Rhea Girişim 2,29 -2,55 -38,44 Rodrigo Tekstil 13,33 -0,60 -2,77 Royal Halı 2,93 -0,68 -14,83 RTA Laboratuvarları 21,02 1,74 -30,58 Sabancı Holding 12,79 0,63 16,00 Safkar Ege Soğutmacılık 7,06 0,57 -35,11 Sanel Mühendislik 4,79 -0,21 40,06 Sanifoam Sünger 29,00 -0,21 113,24 Sanko Pazarlama 9,43 0,11 1,75 Saray Matbaacılık 3,69 0,27 -57,92 Sarkuysan 16,83 0,72 93,51 Sasa Polyester 32,42 0,75 116,36 Say Yenilenebilir Enerji 21,52 -0,65 152,88 Sekuro Plastik 18,44 -0,27 32,09 Selçuk Ecza Deposu 9,25 1,87 -31,13 Selçuk Gıda 4,10 0,24 -17,67 Selva Gıda Sanayi 9,03 -0,99 Senkron Güvenlik 24,24 -0,66 -7,69 Serve Film Prodüksiyon 13,15 2,65 -17,81 Servet GMYO 67,85 0,22 -13,46 Seyitler Kimya 18,34 0,16 36,22 Silverline Endüstri 5,23 3,98 -39,19 Sinpaş GMYO 4,27 1,43 2,15 Smartiks Yazılım 5,02 -0,20 -43,34 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 0,79 -12,67 Söktaş 2,75 0,73 -15,40 Sönmez Filament 33,36 1,40 -37,28 Sönmez Pamuklu 9,10 -0,87 -38,33 Sumaş Suni Tahta 94,05 -0,05 84,37 Şeker Fin. Kir. 4,75 1,06 -25,78 Şekerbank 1,12 1,82 -25,83 Şişe Cam 9,53 0,63 33,11 Şok Marketler Ticaret 13,39 2,21 7,29 T. Halk Bankası 4,58 -0,65 -17,63 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,50 0,20 -34,00 T.S.K.B. 1,59 2,58 -8,96 T.Tuborg 17,19 -0,06 -3,05 Taç Tarım Ürünleri 26,00 4,00 146,91 Tat Gıda 10,39 4,74 -10,13 TAV Havalimanları 29,22 1,11 37,18 Tek-Art Turizm 1,27 0,00 -37,13 Tekfen Holding 16,16 0,19 -1,46 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,37 0,63 -26,44 Temapol Polimer Plastik 13,60 -0,15 18,26 Tetamat Gıda Yatırımları 167,10 -0,48 -22,75 TGS Dış Ticaret 15,93 -0,38 25,33 Tofaş Oto. Fab. 62,05 1,47 100,74 Torunlar GMYO 3,89 1,57 -0,26 Trabzon Liman 32,12 5,31 0,00 Trabzonspor Sportif 6,78 1,19 177,87 Trend GMYO 6,28 -0,48 -50,04 TSKB GMYO 2,78 0,36 -42,40 Tuğçelik 13,92 -1,00 72,28 Tukaş 7,10 2,60 -26,73 Turcas Petrol 3,91 0,00 -19,38 Tureks Turizm Taşımacılık 14,00 -2,10 Turkcell 17,31 0,99 16,05 Tümosan Motor ve Traktör 16,93 2,05 20,33 Tüpraş 155,50 -0,64 43,98 Türk Hava Yolları 17,84 0,68 38,19 Türk İlaç Serum 9,10 -0,22 Türk Prysmian Kablo 33,80 4,77 180,21 Türk Telekom 8,81 0,34 11,53 Türk Traktör 170,40 3,27 0,02 Türker Proje Gayrimenkul 128,10 -1,69 13,46 Türkiye Sigorta 4,89 0,82 -20,85 Ufuk Yatırım 19,00 -0,31 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 3,73 2,47 -12,03 Ulusal Faktoring A.Ş. 2,40 -6,98 Ulusoy Elektrik 52,00 2,16 1,27 Ulusoy Un Sanayi 5,19 1,37 1,99 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,62 0,00 -30,77 Utopya Turizm 18,90 -0,47 -51,29 Uzertaş Boya 27,02 0,00 -52,26 Ülker Bisküvi 19,27 -0,31 -13,66 Ünlü Yatırım Holding 5,57 1,09 Vakıf Fin. Kir. 6,40 -0,16 87,79 Vakıf GMYO 1,63 0,00 -32,05 Vakıf Yat. Ort. 5,91 -0,51 -19,70 Vakıflar Bankası 3,68 -0,27 -21,87 Vakko Tekstil 10,06 0,10 60,54 Vanet Gıda 6,13 -0,16 -20,70 VBT Yazılım 20,74 3,18 Verusa Holding 47,24 0,85 4,79 Verusaturk Girisim 24,82 -2,13 90,22 Vestel 26,98 0,37 50,37 Vestel Beyaz Eşya 6,42 2,39 44,64 Viking Kağıt 6,63 0,61 -26,33 Yapı ve Kredi Bank. 3,07 -0,32 2,43 Yaprak Süt ve Besi Çift. 28,90 -0,69 -20,15 Yataş 12,90 -1,45 -8,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,08 -0,65 -30,00 Yeni Gimat GMYO 15,84 0,70 36,64 Yeo Teknoloji 53,35 -4,65 Yeşil GMYO 0,86 -2,27 -37,68 Yeşil Yapı 1,06 0,00 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,02 0,00 -52,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.999,50 -0,01 -35,90 Yonga Mobilya 18,35 -0,11 -38,40 Yükselen Çelik 5,36 0,75 3,17 Yünsa 11,84 -0,92 -14,77 Ziraat GMYO 2,33 1,30 Zorlu Enerji 1,69 0,00 -33,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Diyanet'ten 81 ile genelge! Cemaatlerdeki mesafe kuralları kaldırıldı, normal saf düzenine geçiliyor

Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti

Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti

"Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt

Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi

Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı

Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir