Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

12.11.2021 13:42
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.900,000,34-26,17
İş Bankası (C)6,301,78-7,25
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,180,95-17,62
İş Girişim7,930,38-58,15
İş GMYO2,321,75-8,66
İş Y. Men. Değ.17,22-1,603,75
İş Yat. Ort.2,781,46-17,34
İşbir Holding47,46-1,12-11,58
Işık Plastik5,43-2,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-1,08-19,30
İttifak Holding1,28-3,03-42,60
İz Hayvancılık Tarım20,20-0,6912,22
İzmir Demir Çelik2,280,00-31,11
İzmir Fırça6,68-1,1820,14
Jantsa Jant Sanayi60,000,8444,76
Kafein Yazılım18,72-1,16-12,28
Kalekim Kimyevi Maddeler14,92-0,86

Kaplamin23,961,96-29,11
Kardemir (A)6,75-0,7413,45
Kardemir (B)6,74-0,5927,89
Kardemir (D)7,450,4028,89
Karel Elektronik9,031,2334,29
Karsan Otomotiv3,630,5511,69
Karsu Tekstil7,84-0,51-8,30
Kartal Yenilenebilir Enerji12,51-0,40

Kartonsan52,901,05-44,12
Katmerciler Ekipman1,440,00-16,87
Kent Gıda165,00-1,20-53,60
Kerevitaş Gıda4,140,98-37,08
Kervan Gıda11,690,9514,21
Kervansaray Yat. Holding0,721,41-42,86
Kiler GMYO2,130,00-15,14
Kızılbük GYO32,02-9,96

Klimasan Klima9,87-1,0016,98
Koç Holding25,980,2327,03
Konfrut Gıda3,910,77-7,46
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,500,75211,44
Konya Çimento831,801,07-26,39
Koray GMYO7,06-0,1458,65
Kordsa Teknik Tekstil28,48-0,6383,15
Koza Altın113,800,0917,68
Koza Madencilik17,43-0,2312,52
Körfez GMYO5,88-1,181,38
Kristal Kola1,30-0,76-57,45
Kron Telekomünikasyon34,800,58-5,54
Kuştur Kuşadası Turizm212,903,0035,35
Kuyas Yatırım2,841,4323,48
Kütahya Porselen77,551,2453,72
Kütahya Şeker Fabrikası28,720,07

Lider Faktoring3,000,33-12,02
Link Bilgisayar26,30-0,53-16,76
Logo Yazılım41,561,3233,46
Lokman Hekim Sağlık11,16-1,6757,23
Lüks Kadife48,64-0,7369,39
Makina Takım3,131,29-8,21
Manas Enerji Yönetimi15,650,13

Margün Enerji8,691,28

Marka Yatırım Holding3,97-1,98-38,26
Marmaris Altınyunus174,50-0,2957,07
Marshall237,400,98-22,60
Martı GMYO0,920,00-63,97
Martı Otel1,710,59-19,72
Matriks Bilgi Dağıtım22,762,52

Mavi Giyim78,80-0,0652,69
Mazhar Zorlu Holding30,28-0,33-3,81
Meditera Tıbbi Malzeme34,200,29

Mega Polietilen4,910,41-35,90
Menderes Tekstil2,030,00-34,30
Mercan Kimya11,442,42

Merit Turizm25,641,42147,51
Merko Gıda4,54-1,52-47,45
Metemtur Yatırım2,83-2,08-65,00
Metro Holding1,321,54-36,54
Metro Petrol ve Tesisleri2,82-0,70-2,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,00-25,75
Migros Ticaret38,781,68-9,39
Milpa3,77-0,79-18,04
Mistral GMYO4,520,44-4,03
MLP Sağlık28,78-0,4844,84
MMC San. ve Tic. Yat.6,000,8430,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,91-0,29-41,69
Mondi Tire Kutsan8,553,1412,50
Nasmed Egepol6,311,61

Naturel Enerji35,000,69-1,43
Naturelgaz7,160,14

Net Holding4,76-1,0438,78
Netaş Telekom.16,910,83-39,78
Niğbaş Niğde Beton7,00-0,85-86,54
Nuh Çimento40,34-0,74-16,01
Nurol GMYO11,52-5,1158,02
Odaş Elektrik1,573,97-46,30
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,20-0,30

Orge Enerji Elektrik6,281,7836,15
Orma Orman Mahsulleri26,44-0,6079,62
Osmanlı Menkul24,20-1,63-21,29
Ostim Endüstriyel Yat1,730,58-25,87
Otokar335,700,2110,32
Oyak Çimento6,941,31-20,96
Oyak Yat. Ort.6,85-0,72-0,75
Oyak Yatırım Menkul29,361,87

Oylum Sınai Yatırımlar9,689,38105,52
Özak GMYO5,040,00-1,18
Özbal Çelik Boru18,16-1,94177,25
Özderici GMYO1,650,00-25,68
Özerden Plastik9,056,850,56
Pamel Elektrik60,65-0,25184,47
Panora GMYO6,87-1,0117,02
Papilon Savunma12,89-0,85-43,31
Park Elek.Madencilik4,990,40-7,08
Parsan31,22-0,4528,48
Pegasus98,251,6031,70
Peker GMYO0,980,00-58,11
Penguen Gıda3,91-1,26-22,57
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım204,90-2,34

Pera GMYO1,391,46-20,65
Pergamon Dış Ticaret22,620,0923,41
Petkim7,55-1,3151,61
Petrokent Turizm3.650,00-1,35302,69
Pınar Et ve Un17,300,93-20,95
Pınar Su3,74-0,53-7,98
Pınar Süt16,481,67-26,92
Plastikkart17,521,2123,00
Polisan Holding2,810,36-26,91
Politeknik Metal326,10-1,27-19,62
Prizma Press Matbaacılık3,860,78-29,56
QNB Finans Fin. Kir.65,402,03-47,81
QNB Finansbank35,00-1,91-50,25
QUA Granite Hayal Yapı11,520,17

Ral Yatırım Holding7,16-0,2861,26
Ray Sigorta9,43-0,32-38,96
Reysaş GMYO2,971,02-8,39
Reysaş Lojistik4,870,62-5,88
Rhea Girişim2,29-2,55-38,44
Rodrigo Tekstil13,33-0,60-2,77
Royal Halı2,93-0,68-14,83
RTA Laboratuvarları21,021,74-30,58
Sabancı Holding12,790,6316,00
Safkar Ege Soğutmacılık7,060,57-35,11
Sanel Mühendislik4,79-0,2140,06
Sanifoam Sünger29,00-0,21113,24
Sanko Pazarlama9,430,111,75
Saray Matbaacılık3,690,27-57,92
Sarkuysan16,830,7293,51
Sasa Polyester32,420,75116,36
Say Yenilenebilir Enerji21,52-0,65152,88
Sekuro Plastik18,44-0,2732,09
Selçuk Ecza Deposu9,251,87-31,13
Selçuk Gıda4,100,24-17,67
Selva Gıda Sanayi9,03-0,99

Senkron Güvenlik24,24-0,66-7,69
Serve Film Prodüksiyon13,152,65-17,81
Servet GMYO67,850,22-13,46
Seyitler Kimya18,340,1636,22
Silverline Endüstri5,233,98-39,19
Sinpaş GMYO4,271,432,15
Smartiks Yazılım5,02-0,20-43,34
Sodaş Sodyum Sanayii23,000,79-12,67
Söktaş2,750,73-15,40
Sönmez Filament33,361,40-37,28
Sönmez Pamuklu9,10-0,87-38,33
Sumaş Suni Tahta94,05-0,0584,37
Şeker Fin. Kir.4,751,06-25,78
Şekerbank1,121,82-25,83
Şişe Cam9,530,6333,11
Şok Marketler Ticaret13,392,217,29
T. Halk Bankası4,58-0,65-17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,500,20-34,00
T.S.K.B.1,592,58-8,96
T.Tuborg17,19-0,06-3,05
Taç Tarım Ürünleri26,004,00146,91
Tat Gıda10,394,74-10,13
TAV Havalimanları29,221,1137,18
Tek-Art Turizm1,270,00-37,13
Tekfen Holding16,160,19-1,46
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,370,63-26,44
Temapol Polimer Plastik13,60-0,1518,26
Tetamat Gıda Yatırımları167,10-0,48-22,75
TGS Dış Ticaret15,93-0,3825,33
Tofaş Oto. Fab.62,051,47100,74
Torunlar GMYO3,891,57-0,26
Trabzon Liman32,125,310,00
Trabzonspor Sportif6,781,19177,87
Trend GMYO6,28-0,48-50,04
TSKB GMYO2,780,36-42,40
Tuğçelik13,92-1,0072,28
Tukaş7,102,60-26,73
Turcas Petrol3,910,00-19,38
Tureks Turizm Taşımacılık14,00-2,10

Turkcell17,310,9916,05
Tümosan Motor ve Traktör16,932,0520,33
Tüpraş155,50-0,6443,98
Türk Hava Yolları17,840,6838,19
Türk İlaç Serum9,10-0,22

Türk Prysmian Kablo33,804,77180,21
Türk Telekom8,810,3411,53
Türk Traktör170,403,270,02
Türker Proje Gayrimenkul128,10-1,6913,46
Türkiye Sigorta4,890,82-20,85
Ufuk Yatırım19,00-0,3141,79
Ulaşlar Turizm Yat.3,732,47-12,03
Ulusal Faktoring A.Ş.2,40-6,98

Ulusoy Elektrik52,002,161,27
Ulusoy Un Sanayi5,191,371,99
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,620,00-30,77
Utopya Turizm18,90-0,47-51,29
Uzertaş Boya27,020,00-52,26
Ülker Bisküvi19,27-0,31-13,66
Ünlü Yatırım Holding5,571,09

Vakıf Fin. Kir.6,40-0,1687,79
Vakıf GMYO1,630,00-32,05
Vakıf Yat. Ort.5,91-0,51-19,70
Vakıflar Bankası3,68-0,27-21,87
Vakko Tekstil10,060,1060,54
Vanet Gıda6,13-0,16-20,70
VBT Yazılım20,743,18

Verusa Holding47,240,854,79
Verusaturk Girisim24,82-2,1390,22
Vestel26,980,3750,37
Vestel Beyaz Eşya6,422,3944,64
Viking Kağıt6,630,61-26,33
Yapı ve Kredi Bank.3,07-0,322,43
Yaprak Süt ve Besi Çift.28,90-0,69-20,15
Yataş12,90-1,45-8,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,08-0,65-30,00
Yeni Gimat GMYO15,840,7036,64
Yeo Teknoloji53,35-4,65

Yeşil GMYO0,86-2,27-37,68
Yeşil Yapı1,060,00-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,020,00-52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme9.999,50-0,01-35,90
Yonga Mobilya18,35-0,11-38,40
Yükselen Çelik5,360,753,17
Yünsa11,84-0,92-14,77
Ziraat GMYO2,331,30

Zorlu Enerji1,690,00-33,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyanet'ten 81 ile genelge! Cemaatlerdeki mesafe kuralları kaldırıldı, normal saf düzenine geçiliyor 13:29 Diyanet'ten 81 ile genelge! Cemaatlerdeki mesafe kuralları kaldırıldı, normal saf düzenine geçiliyor Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti 13:13 Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi 12:02 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı 11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir

Son Dakika Haberleri
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:13 Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:30 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
12:25 Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı
12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:07 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı
12:02 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
12:01 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
BİM raflarda şeker olmamasıyla ilgili açıklama yaptı: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz BİM raflarda şeker olmamasıyla ilgili açıklama yaptı: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz         
13:41
Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!         
13:20
Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti         
13:11
Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu         
12:31
Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı         
12:08
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 13:45:54. #1.13#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement