Üye Girişi
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor - Son Dakika

Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor

20.10.2021 10:36
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor

Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler, sanayi-okul işbirliğinde 4-5 bin lira maaşla işe başlayabiliyor ya da isterlerse alanlarına göre kendi iş yerini açma belgesine sahip oluyor

Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Mesleki Eğitim Merkezi programlarıyla kalifiye eleman yetiştiriyor. Okuldan mezun olan öğrenciler, sanayi-okul işbirliğinde 4-5 bin lira maaşla işe başlayabiliyor ya da isterlerse alanlarına göre kendi iş yerini açma belgesine sahip oluyor. Okul, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Makine Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Kimya Teknolojisi ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümlerinde gerçekleştirilen üretimle yılda 5 milyon ciro yapıyor.

Bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor! 5 bin lira maaşla hemen işe başlıyorlar

'EUROPASS' BELGELERİYLE MEZUN OLUYORLAR

Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Aksoy, 2022-2023 eğitim öğretim yılında da merkezi sınavla öğrenci alacaklarını ifade ederek, mezuniyetten sonra kendi ayakları üzerinde duran gençler yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye'de 50 Ar-Ge merkezinden biri olduklarını hatırlatan Aksoy, öğretmen ve öğrencilerin tasarladıkları ürünlerin ekonomik bir değere dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi. Ar-Ge merkeziyle öğrencilerin meslekleriyle ilgili teknolojileri de yakından takip etme imkanı bulduğunu ifade eden Aksoy, öğrencilerin diplomalarının yanında iş yeri açma ve mesleki eğitim yeterliliğinin bulunduğunu gösteren 'Europass' belgeleriyle mezun olduğunu söyledi

Bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor! 5 bin lira maaşla hemen işe başlıyorlar

"ÖĞRENCİLERİMİZ YÜZDE 100 İŞ İMKANIYLA MEZUN OLUYOR"

Aksoy, işletmelerin kendilerinden öğrenci talep ettiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızı bu işletmelerle ilişkilendiriyoruz. Öğrencilerimiz yüzde 100 iş imkanıyla mezun oluyorlar. Açıkta kalan hiçbir öğrencimiz yok. Okulumuz aynı zamanda döner sermayesi olan ve iş yapan bir okul. Pandemi başladığından buyana ürettiğimiz dezenfektan, maske gibi ürünlerimize yoğun talep oldu. Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle biraz yüksek bir ciroya sahiptik. Yaklaşık 5 milyon liralık bir ciromuz var. Bu sene de o ciroyu yakalama azmindeyiz. Hem öğretmen arkadaşlarımız hem öğrencilerimiz bu üretimde dahil." dedi.

Bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor! 5 bin lira maaşla hemen işe başlıyorlar

"ÖĞRENCİ SAYIMIZ PİYASANIN TALEPLERİNİ KARŞILAYABİLECEK BOYUTTA DEĞİL"

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Zühtü Mert ise motorlu araçlar teknolojisi alanının dünyada otomotiv ve inşaat sektöründen sonra 3. büyük sektör olduğunu ifade etti. Mert, bu alan mezunlarının iş bulmalarının çok kolay olduğunu belirterek, "Biz burada her türlü motorlu aracın üzerindeki teknolojileri, onların bakım-onarımlarını, üzerinde yer alan sistemlerin her türlü teknolojisini teorik ve uygulamalı olarak öğrencilerimize aktarıyoruz. Bizim öğrencilerimiz teknisyen unvanıyla mezun oluyorlar, ustalık ve iş yeri açma belgesi veriyoruz. Öğrencilerimiz, iş yeri açabilirler, yüksek okula giderek eğitimlerine devam edebilirler." dedi.

Döner sermaye kapsamında her türlü binek ve hafif ticari aracın bakım ve onarımını yaptıklarını anlatan Mert, öğrencilerin de bu işten gelir elde ettiğini söyledi. Piyasada öğrencilere yoğun talep olduğunu vurgulayan Mert, "Bizim öğrenci sayımız piyasanın taleplerini karşılayabilecek boyutta bile değil. Bu nedenle istihdam konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Yetkili servislerde, özel atölye ve servislerde, otomobil fabrikalarında, yedek parça dükkanlarında alanımızla ilgili çok açık bulunmakta. Dolayısıyla mezunlarımızın işsiz kalma gibi bir şansı yok. Buradan mezun olan öğrenciler bugünkü şartlarda asgari ücretin 2 katı maaşla başlıyorlar." diye konuştu.

Bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor! 5 bin lira maaşla hemen işe başlıyorlar

12. sınıf öğrencilerinden Yaprak Sivrikaya da otomobillere merakından dolayı Motorlu Araç Teknolojisi alanını tercih ettiğini belirterek, "İş imkanımız fazla. Makine ya da otomotiv mühendisliği istiyorum. 'Kadın yaptı' dedirtmek istiyorum. Mesleğimi burada öğreniyorum. Buradan çıkar çıkmaz teknisyen olarak işe girebilirim." dedi.

Hatice Orhanlı da hem teorik hem uygulamalı eğitim aldığını dile getirerek, "Başta erkek öğrenciler garip baktı ama biz bu ön yargıyı yavaş yavaş kırdık. Ağır işlerde yardımcı oluyorlar. Makine ya da otomotiv mühendisi olmak istiyorum. Uygulamalı ve teorik bilgim olduğu için daha avantajlı olacağım." ifadelerini kullandı.

"5 BİN 500 LİRAYA İŞE BAŞLAYABİLİYORLAR"

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Kısım Şefi İsmail Canayakın, öğrencilerin ev ve ofis mobilyaları ürettiklerini belirterek, "Ankara Ders Aletleri Yapım Merkezi, Tapu Kadastro 5. Bölge Müdürlüğü'nün işlerini yapıyoruz. Sipariş de alıyoruz. Gençlerimizi yetiştiriyoruz. Üretim ve tasarım bölümümüz ayrıdır. Herhangi bir ofisin, büronun, iş yerinin dekorasyon tasarlaması da yapılıyor." dedi.

Canayakın, öğrencilerin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümünden iş yeri açma belgesi aldığını, ustalık belgesi almaya hazır olarak mezun olduğunu dile getirdi. Tasarım yapmayı seven, ağaca şekil vermek isteyen öğrencilerin bu bölümü tercih etmelerini isteyen Canayakın, "Sonuçta para kazanma arzusu var. İş bulamaz mıyız? Kesinlikle buluruz. Şu anda benden sanayide o kadar çok eleman isteyen fabrikalar var ama ben eleman gönderemiyorum. Çünkü toplum okumaya meyletmiş, herkes üniversite kapısında. Dolayısıyla çocuklar meslek sahibi olmuyorlar. 2018 mezunu bir öğrencim Konya Mobilyacılar Sanayisinde bir firmada 5 bin 500 lira maaşla sigortalı, uygun çalışma şartlarında çalışıyor. Aynı iş yerine hala eleman istiyorlar." diye konuştu.

Bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor! 5 bin lira maaşla hemen işe başlıyorlar

11. sınıf öğrencisi Muammer Enes Özbahar, "Küçükken eniştemin mobilyacı dükkanına giderdim. Bu mesleğe heveslendim. Mezun olunca kendi iş yerimi açmak istiyorum. Ben ağaca dokunmayı, şekil vermeyi çok seviyorum. Döner sermayede de çalışıyorum. Ne kadar üretim yaparsak o kadar para kazanıyoruz. Geçen ay 46 saat çalıştım ve 300 lira aldım." ifadelerini kullandı.

9. sınıf öğrencisi Zeynep Ayhan da iç mekan tasarımı yapmayı çok sevdiğini anlatarak, "Çocukluğumdan beri hayalimde tasarımlar yapıyorum. Atölyeye ilk geldiğimde 'Burası bana ait.' dedim. İç mimar olmak istiyorum." dedi.

Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor

Anadolu Lisesi, Selçuklu, Konya, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor 11:49 Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor Altın fiyatları bugün ne oldu? 20 Ekim 2021 güncel gram, çeyrek altın fiyatları 11:45 Altın fiyatları bugün ne oldu? 20 Ekim 2021 güncel gram, çeyrek altın fiyatları Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı 11:29 Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar 11:10 Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı 11:04 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi 10:49 Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı 10:10 Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek 10:04 Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek

Son Dakika Haberleri
11:50 Kadın, tartıştığı kocasını bıçakladı
11:49 Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor
11:46 Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü
11:44 Altın fiyatları bugün ne oldu? 20 Ekim 2021 güncel gram, çeyrek altın fiyatları
11:33 Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, ayrıldı
11:28 Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı
11:10 Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar
11:05 Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri
11:03 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı
11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım
Kadın, tartıştığı kocasını bıçakladı Kadın, tartıştığı kocasını bıçakladı         
11:51
Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü         
11:47
Masaya vurarak, Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, ayrıldı         
11:33
Karısını benzin dökerek yakan kocadan dehşete düşüren ifade: Hava soğuk, ateşinde ısınayım Karısını benzin dökerek yakan kocadan dehşete düşüren ifade: Hava soğuk, ateşinde ısınayım         
11:26
Hastaneye yatmak istemeyen yaşlı kadın, bıçak çekip çocuklarını rehin aldı Hastaneye yatmak istemeyen yaşlı kadın, bıçak çekip çocuklarını rehin aldı         
11:08
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım         
11:03
Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu         
10:18
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 12:02:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement