Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.801,00 -2,37 -28,89 İş Bankası (C) 5,15 -0,19 -24,18 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,95 0,68 -23,58 İş Girişim 8,23 -0,48 -56,57 İş GMYO 2,15 1,42 -15,35 İş Y. Men. Değ. 13,37 -0,82 -19,45 İş Yat. Ort. 2,64 -0,38 -21,50 İşbir Holding 65,40 9,92 21,84 Işık Plastik 6,30 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 1,01 -12,28 İttifak Holding 1,33 0,00 -40,36 İz Hayvancılık Tarım 23,18 1,31 28,78 İzmir Demir Çelik 2,30 -0,43 -30,50 İzmir Fırça 6,20 -1,27 11,51 Jantsa Jant Sanayi 56,70 -0,70 36,80 Kafein Yazılım 20,40 -1,35 -4,40 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,10 -0,53 Kaplamin 23,50 3,07 -30,47 Kardemir (A) 5,52 -1,25 -7,23 Kardemir (B) 5,53 -0,90 4,93 Kardemir (D) 6,39 -1,24 10,55 Karel Elektronik 8,90 0,79 32,36 Karsan Otomotiv 3,59 -0,55 10,46 Karsu Tekstil 8,89 2,18 3,98 Kartal Yenilenebilir Enerji 16,50 -5,71 Kartonsan 46,60 0,65 -50,78 Katmerciler Ekipman 1,33 0,00 -23,22 Kent Gıda 194,00 2,54 -45,44 Kerevitaş Gıda 4,14 0,24 -37,08 Kervan Gıda 12,21 -0,49 19,29 Kervansaray Yat. Holding 0,73 8,96 -42,06 Kiler GMYO 2,00 1,01 -20,32 Kızılbük GYO 27,10 -3,49 Klimasan Klima 10,00 -0,70 18,52 Koç Holding 22,40 -1,58 9,52 Konfrut Gıda 4,13 9,84 -2,25 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,80 -0,42 153,39 Konya Çimento 810,20 -0,22 -28,30 Koray GMYO 6,90 0,00 55,06 Kordsa Teknik Tekstil 25,08 -1,42 61,29 Koza Altın 94,45 -0,74 -2,33 Koza Madencilik 14,59 0,27 -5,81 Körfez GMYO 5,40 2,86 -6,90 Kristal Kola 1,33 0,76 -56,46 Kron Telekomünikasyon 34,06 2,10 -7,55 Kuştur Kuşadası Turizm 173,00 -0,52 9,98 Kuyas Yatırım 2,52 -0,79 9,57 Kütahya Porselen 65,50 2,34 29,83 Kütahya Şeker Fabrikası 37,72 -3,53 Lider Faktoring 3,34 -4,02 -2,05 Link Bilgisayar 28,28 0,21 -10,50 Logo Yazılım 41,24 -0,48 32,43 Lokman Hekim Sağlık 11,20 1,82 57,80 Lüks Kadife 45,50 2,16 58,46 Makina Takım 2,84 0,35 -16,72 Manas Enerji Yönetimi 16,64 0,67 Margün Enerji 10,05 9,96 Marka Yatırım Holding 4,38 1,39 -31,88 Marmaris Altınyunus 168,50 -1,52 51,67 Marshall 266,80 -1,55 -13,01 Martı GMYO 0,99 1,02 -61,23 Martı Otel 1,68 0,00 -21,13 Matriks Bilgi Dağıtım 33,24 0,06 Mavi Giyim 63,95 -0,54 23,91 Mazhar Zorlu Holding 31,86 -1,73 1,21 Meditera Tıbbi Malzeme 36,04 3,68 Mega Polietilen 4,99 -0,40 -34,86 Menderes Tekstil 2,08 -0,48 -32,69 Mercan Kimya 9,94 -4,51 Merit Turizm 14,70 -2,65 41,90 Merko Gıda 4,80 -0,83 -44,44 Metemtur Yatırım 3,22 -1,83 -60,17 Metro Holding 1,39 0,00 -33,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,65 -0,75 -8,30 Metro Yatırım Ortaklığı 1,80 -1,64 -22,75 Migros Ticaret 31,70 0,00 -25,93 Milpa 4,12 -0,96 -10,43 Mistral GMYO 4,59 4,56 -2,55 MLP Sağlık 26,72 -0,52 34,47 MMC San. ve Tic. Yat. 5,80 5,45 26,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,54 -0,76 -44,81 Mondi Tire Kutsan 8,15 0,00 7,24 Nasmed Egepol 5,71 -0,35 Naturel Enerji 34,48 1,89 -2,90 Naturelgaz 7,46 2,33 Net Holding 4,63 -3,34 34,99 Netaş Telekom. 16,75 2,82 -40,35 Niğbaş Niğde Beton 8,25 -1,79 -84,13 Nuh Çimento 35,42 4,79 -26,25 Nurol GMYO 10,28 9,95 41,02 Odaş Elektrik 1,43 3,62 -51,08 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,34 2,54 Orge Enerji Elektrik 6,02 2,03 30,51 Orma Orman Mahsulleri 26,00 4,00 76,63 Osmanlı Menkul 25,52 -2,67 -17,25 Ostim Endüstriyel Yat 1,86 0,54 -20,30 Otokar 316,10 -2,35 3,88 Oyak Çimento 6,60 -0,15 -24,83 Oyak Yat. Ort. 6,87 2,54 -0,46 Oyak Yatırım Menkul 27,86 9,94 Oylum Sınai Yatırımlar 7,79 -9,94 65,39 Özak GMYO 4,65 1,31 -8,82 Özbal Çelik Boru 13,60 2,64 107,63 Özderici GMYO 1,52 7,04 -31,53 Özerden Plastik 7,88 -2,60 -12,44 Pamel Elektrik 50,50 1,41 136,87 Panora GMYO 7,09 4,26 20,32 Papilon Savunma 12,80 0,63 -43,71 Park Elek.Madencilik 4,49 0,90 -16,39 Parsan 27,26 3,26 12,18 Pegasus 75,80 -2,82 1,61 Peker GMYO 0,95 0,00 -59,39 Penguen Gıda 3,16 -2,77 -37,43 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 180,00 0,67 Pera GMYO 1,42 -1,39 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 22,50 0,09 22,76 Petkim 6,55 0,46 31,53 Petrokent Turizm 2.890,00 0,00 218,84 Pınar Et ve Un 16,30 3,36 -25,51 Pınar Su 7,21 -2,17 -2,96 Pınar Süt 16,03 1,71 -28,91 Plastikkart 21,90 -1,79 51,56 Polisan Holding 2,68 -0,37 -30,29 Politeknik Metal 326,50 -0,43 -19,53 Prizma Press Matbaacılık 3,89 -1,27 -29,01 QNB Finans Fin. Kir. 68,75 -0,36 -45,13 QNB Finansbank 36,28 -0,06 -48,43 QUA Granite Hayal Yapı 12,27 -3,76 Ral Yatırım Holding 4,77 -9,83 7,43 Ray Sigorta 9,51 -1,14 -38,45 Reysaş GMYO 2,73 -0,36 -15,79 Reysaş Lojistik 5,01 2,24 -3,17 Rhea Girişim 1,94 -1,52 -47,85 Rodrigo Tekstil 13,40 -1,69 -2,26 Royal Halı 3,00 0,33 -12,79 RTA Laboratuvarları 22,04 -1,87 -27,21 Sabancı Holding 9,68 -1,02 -12,21 Safkar Ege Soğutmacılık 7,27 -0,27 -33,18 Sanel Mühendislik 4,96 -0,80 45,03 Sanifoam Sünger 23,16 0,26 70,29 Sanko Pazarlama 9,65 0,42 4,12 Saray Matbaacılık 4,06 1,00 -53,71 Sarkuysan 12,81 1,10 47,29 Sasa Polyester 26,76 0,00 78,58 Say Yenilenebilir Enerji 21,62 -2,70 154,05 Sekuro Plastik 20,42 -0,20 46,28 Selçuk Ecza Deposu 8,35 -0,71 -37,83 Selçuk Gıda 4,71 -0,21 -5,42 Selva Gıda Sanayi 8,35 -0,71 Senkron Güvenlik 28,50 3,26 8,53 Serve Film Prodüksiyon 15,20 1,20 -5,00 Servet GMYO 75,90 -4,35 -3,19 Seyitler Kimya 21,82 -1,98 62,07 Silverline Endüstri 5,10 0,20 -40,70 Sinpaş GMYO 4,13 -2,59 -1,20 Smartiks Yazılım 5,35 -0,74 -39,62 Sodaş Sodyum Sanayii 23,90 -0,42 -9,25 Söktaş 2,90 -1,02 -10,79 Sönmez Filament 38,00 0,00 -45,87 Sönmez Pamuklu 13,42 -0,59 -44,08 Sumaş Suni Tahta 87,50 -2,78 71,53 Şeker Fin. Kir. 4,90 -0,20 -23,44 Şekerbank 0,98 1,03 -35,10 Şişe Cam 8,14 -0,61 13,69 Şok Marketler Ticaret 11,60 -1,44 -7,05 T. Halk Bankası 4,27 0,00 -23,20 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,36 -1,57 -31,23 T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29 T.Tuborg 16,25 -1,22 -8,35 Taç Tarım Ürünleri 24,40 1,24 131,72 Tat Gıda 9,38 2,40 -18,87 TAV Havalimanları 25,28 -3,73 18,69 Taze Kuru Gıda 191,00 -1,19 -11,70 Tek-Art Turizm 1,23 -0,81 -39,11 Tekfen Holding 13,81 0,44 -15,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,84 -0,17 -32,56 Temapol Polimer Plastik 14,25 -0,97 23,91 TGS Dış Ticaret 15,77 0,45 24,08 Tofaş Oto. Fab. 51,00 -1,35 64,99 Torunlar GMYO 3,45 0,88 -11,54 Trabzon Liman 27,08 0,45 -15,69 Trabzonspor Sportif 3,13 -3,69 28,28 Trend GMYO 6,49 -0,46 -48,37 TSKB GMYO 2,81 -0,35 -41,78 Tuğçelik 13,17 -3,52 63,00 Tukaş 6,71 -0,74 -30,75 Turcas Petrol 3,64 3,41 -24,95 Tureks Turizm Taşımacılık 11,02 0,00 Turkcell 15,01 -0,53 -1,88 Tümosan Motor ve Traktör 15,75 0,00 11,94 Tüpraş 116,00 2,20 7,41 Türk Hava Yolları 13,87 -1,28 7,44 Türk İlaç Serum 12,10 -0,82 Türk Prysmian Kablo 16,55 0,30 37,20 Türk Telekom 7,51 1,62 -4,93 Türk Traktör 165,10 -1,73 -3,09 Türker Proje Gayrimenkul 138,00 2,22 22,23 Türkiye Sigorta 4,88 0,00 -21,01 Ufuk Yatırım 19,00 0,37 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 3,72 -2,36 -12,26 Ulusoy Elektrik 50,70 0,00 -1,27 Ulusoy Un Sanayi 5,55 -1,07 9,07 Umpaş Holding 1,23 2,50 -52,87 Uşak Seramik 1,63 0,00 -30,34 Utopya Turizm 19,93 -7,30 -48,63 Uzertaş Boya 31,94 0,13 -43,57 Ülker Bisküvi 19,16 0,52 -14,15 Ünlü Yatırım Holding 5,66 1,25 Vakıf Fin. Kir. 7,63 -0,52 123,88 Vakıf GMYO 1,47 -1,34 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,05 0,17 -17,80 Vakıflar Bankası 3,25 0,00 -31,00 Vakko Tekstil 9,24 0,11 47,45 Vanet Gıda 6,48 0,47 -16,17 VBT Yazılım 20,18 -3,63 Verusa Holding 45,08 -0,88 0,00 Verusaturk Girisim 20,52 -0,39 57,26 Vestel 25,36 -1,55 41,34 Vestel Beyaz Eşya 48,28 -0,29 29,17 Viking Kağıt 6,35 0,16 -29,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,38 -0,42 -20,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,92 -5,27 -14,56 Yataş 13,80 -1,08 -4,50 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,25 0,00 -26,14 Yeni Gimat GMYO 15,84 -0,63 36,64 Yeo Teknoloji 76,30 9,94 Yeşil GMYO 0,95 0,00 -31,16 Yeşil Yapı 1,10 2,80 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,10 0,00 -50,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.259,80 -7,30 -40,64 Yonga Mobilya 18,25 -2,72 -38,74 Yükselen Çelik 5,04 -0,20 -3,67 Yünsa 16,87 2,55 21,44 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,54 0,00 -39,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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