Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.801,00
|-2,37
|-28,89
|İş Bankası (C)
|5,15
|-0,19
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,95
|0,68
|-23,58
|İş Girişim
|8,23
|-0,48
|-56,57
|İş GMYO
|2,15
|1,42
|-15,35
|İş Y. Men. Değ.
|13,37
|-0,82
|-19,45
|İş Yat. Ort.
|2,64
|-0,38
|-21,50
|İşbir Holding
|65,40
|9,92
|21,84
|Işık Plastik
|6,30
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|1,01
|-12,28
|İttifak Holding
|1,33
|0,00
|-40,36
|İz Hayvancılık Tarım
|23,18
|1,31
|28,78
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|-0,43
|-30,50
|İzmir Fırça
|6,20
|-1,27
|11,51
|Jantsa Jant Sanayi
|56,70
|-0,70
|36,80
|Kafein Yazılım
|20,40
|-1,35
|-4,40
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,10
|-0,53
|Kaplamin
|23,50
|3,07
|-30,47
|Kardemir (A)
|5,52
|-1,25
|-7,23
|Kardemir (B)
|5,53
|-0,90
|4,93
|Kardemir (D)
|6,39
|-1,24
|10,55
|Karel Elektronik
|8,90
|0,79
|32,36
|Karsan Otomotiv
|3,59
|-0,55
|10,46
|Karsu Tekstil
|8,89
|2,18
|3,98
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|16,50
|-5,71
|Kartonsan
|46,60
|0,65
|-50,78
|Katmerciler Ekipman
|1,33
|0,00
|-23,22
|Kent Gıda
|194,00
|2,54
|-45,44
|Kerevitaş Gıda
|4,14
|0,24
|-37,08
|Kervan Gıda
|12,21
|-0,49
|19,29
|Kervansaray Yat. Holding
|0,73
|8,96
|-42,06
|Kiler GMYO
|2,00
|1,01
|-20,32
|Kızılbük GYO
|27,10
|-3,49
|Klimasan Klima
|10,00
|-0,70
|18,52
|Koç Holding
|22,40
|-1,58
|9,52
|Konfrut Gıda
|4,13
|9,84
|-2,25
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,80
|-0,42
|153,39
|Konya Çimento
|810,20
|-0,22
|-28,30
|Koray GMYO
|6,90
|0,00
|55,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,08
|-1,42
|61,29
|Koza Altın
|94,45
|-0,74
|-2,33
|Koza Madencilik
|14,59
|0,27
|-5,81
|Körfez GMYO
|5,40
|2,86
|-6,90
|Kristal Kola
|1,33
|0,76
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|34,06
|2,10
|-7,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|173,00
|-0,52
|9,98
|Kuyas Yatırım
|2,52
|-0,79
|9,57
|Kütahya Porselen
|65,50
|2,34
|29,83
|Kütahya Şeker Fabrikası
|37,72
|-3,53
|Lider Faktoring
|3,34
|-4,02
|-2,05
|Link Bilgisayar
|28,28
|0,21
|-10,50
|Logo Yazılım
|41,24
|-0,48
|32,43
|Lokman Hekim Sağlık
|11,20
|1,82
|57,80
|Lüks Kadife
|45,50
|2,16
|58,46
|Makina Takım
|2,84
|0,35
|-16,72
|Manas Enerji Yönetimi
|16,64
|0,67
|Margün Enerji
|10,05
|9,96
|Marka Yatırım Holding
|4,38
|1,39
|-31,88
|Marmaris Altınyunus
|168,50
|-1,52
|51,67
|Marshall
|266,80
|-1,55
|-13,01
|Martı GMYO
|0,99
|1,02
|-61,23
|Martı Otel
|1,68
|0,00
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,24
|0,06
|Mavi Giyim
|63,95
|-0,54
|23,91
|Mazhar Zorlu Holding
|31,86
|-1,73
|1,21
|Meditera Tıbbi Malzeme
|36,04
|3,68
|Mega Polietilen
|4,99
|-0,40
|-34,86
|Menderes Tekstil
|2,08
|-0,48
|-32,69
|Mercan Kimya
|9,94
|-4,51
|Merit Turizm
|14,70
|-2,65
|41,90
|Merko Gıda
|4,80
|-0,83
|-44,44
|Metemtur Yatırım
|3,22
|-1,83
|-60,17
|Metro Holding
|1,39
|0,00
|-33,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,65
|-0,75
|-8,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,80
|-1,64
|-22,75
|Migros Ticaret
|31,70
|0,00
|-25,93
|Milpa
|4,12
|-0,96
|-10,43
|Mistral GMYO
|4,59
|4,56
|-2,55
|MLP Sağlık
|26,72
|-0,52
|34,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|5,45
|26,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,54
|-0,76
|-44,81
|Mondi Tire Kutsan
|8,15
|0,00
|7,24
|Nasmed Egepol
|5,71
|-0,35
|Naturel Enerji
|34,48
|1,89
|-2,90
|Naturelgaz
|7,46
|2,33
|Net Holding
|4,63
|-3,34
|34,99
|Netaş Telekom.
|16,75
|2,82
|-40,35
|Niğbaş Niğde Beton
|8,25
|-1,79
|-84,13
|Nuh Çimento
|35,42
|4,79
|-26,25
|Nurol GMYO
|10,28
|9,95
|41,02
|Odaş Elektrik
|1,43
|3,62
|-51,08
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,34
|2,54
|Orge Enerji Elektrik
|6,02
|2,03
|30,51
|Orma Orman Mahsulleri
|26,00
|4,00
|76,63
|Osmanlı Menkul
|25,52
|-2,67
|-17,25
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,86
|0,54
|-20,30
|Otokar
|316,10
|-2,35
|3,88
|Oyak Çimento
|6,60
|-0,15
|-24,83
|Oyak Yat. Ort.
|6,87
|2,54
|-0,46
|Oyak Yatırım Menkul
|27,86
|9,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,79
|-9,94
|65,39
|Özak GMYO
|4,65
|1,31
|-8,82
|Özbal Çelik Boru
|13,60
|2,64
|107,63
|Özderici GMYO
|1,52
|7,04
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,88
|-2,60
|-12,44
|Pamel Elektrik
|50,50
|1,41
|136,87
|Panora GMYO
|7,09
|4,26
|20,32
|Papilon Savunma
|12,80
|0,63
|-43,71
|Park Elek.Madencilik
|4,49
|0,90
|-16,39
|Parsan
|27,26
|3,26
|12,18
|Pegasus
|75,80
|-2,82
|1,61
|Peker GMYO
|0,95
|0,00
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,16
|-2,77
|-37,43
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|180,00
|0,67
|Pera GMYO
|1,42
|-1,39
|-18,94
|Pergamon Dış Ticaret
|22,50
|0,09
|22,76
|Petkim
|6,55
|0,46
|31,53
|Petrokent Turizm
|2.890,00
|0,00
|218,84
|Pınar Et ve Un
|16,30
|3,36
|-25,51
|Pınar Su
|7,21
|-2,17
|-2,96
|Pınar Süt
|16,03
|1,71
|-28,91
|Plastikkart
|21,90
|-1,79
|51,56
|Polisan Holding
|2,68
|-0,37
|-30,29
|Politeknik Metal
|326,50
|-0,43
|-19,53
|Prizma Press Matbaacılık
|3,89
|-1,27
|-29,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|68,75
|-0,36
|-45,13
|QNB Finansbank
|36,28
|-0,06
|-48,43
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,27
|-3,76
|Ral Yatırım Holding
|4,77
|-9,83
|7,43
|Ray Sigorta
|9,51
|-1,14
|-38,45
|Reysaş GMYO
|2,73
|-0,36
|-15,79
|Reysaş Lojistik
|5,01
|2,24
|-3,17
|Rhea Girişim
|1,94
|-1,52
|-47,85
|Rodrigo Tekstil
|13,40
|-1,69
|-2,26
|Royal Halı
|3,00
|0,33
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|22,04
|-1,87
|-27,21
|Sabancı Holding
|9,68
|-1,02
|-12,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,27
|-0,27
|-33,18
|Sanel Mühendislik
|4,96
|-0,80
|45,03
|Sanifoam Sünger
|23,16
|0,26
|70,29
|Sanko Pazarlama
|9,65
|0,42
|4,12
|Saray Matbaacılık
|4,06
|1,00
|-53,71
|Sarkuysan
|12,81
|1,10
|47,29
|Sasa Polyester
|26,76
|0,00
|78,58
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,62
|-2,70
|154,05
|Sekuro Plastik
|20,42
|-0,20
|46,28
|Selçuk Ecza Deposu
|8,35
|-0,71
|-37,83
|Selçuk Gıda
|4,71
|-0,21
|-5,42
|Selva Gıda Sanayi
|8,35
|-0,71
|Senkron Güvenlik
|28,50
|3,26
|8,53
|Serve Film Prodüksiyon
|15,20
|1,20
|-5,00
|Servet GMYO
|75,90
|-4,35
|-3,19
|Seyitler Kimya
|21,82
|-1,98
|62,07
|Silverline Endüstri
|5,10
|0,20
|-40,70
|Sinpaş GMYO
|4,13
|-2,59
|-1,20
|Smartiks Yazılım
|5,35
|-0,74
|-39,62
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,90
|-0,42
|-9,25
|Söktaş
|2,90
|-1,02
|-10,79
|Sönmez Filament
|38,00
|0,00
|-45,87
|Sönmez Pamuklu
|13,42
|-0,59
|-44,08
|Sumaş Suni Tahta
|87,50
|-2,78
|71,53
|Şeker Fin. Kir.
|4,90
|-0,20
|-23,44
|Şekerbank
|0,98
|1,03
|-35,10
|Şişe Cam
|8,14
|-0,61
|13,69
|Şok Marketler Ticaret
|11,60
|-1,44
|-7,05
|T. Halk Bankası
|4,27
|0,00
|-23,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,36
|-1,57
|-31,23
|T.S.K.B.
|1,20
|0,00
|-31,29
|T.Tuborg
|16,25
|-1,22
|-8,35
|Taç Tarım Ürünleri
|24,40
|1,24
|131,72
|Tat Gıda
|9,38
|2,40
|-18,87
|TAV Havalimanları
|25,28
|-3,73
|18,69
|Taze Kuru Gıda
|191,00
|-1,19
|-11,70
|Tek-Art Turizm
|1,23
|-0,81
|-39,11
|Tekfen Holding
|13,81
|0,44
|-15,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,84
|-0,17
|-32,56
|Temapol Polimer Plastik
|14,25
|-0,97
|23,91
|TGS Dış Ticaret
|15,77
|0,45
|24,08
|Tofaş Oto. Fab.
|51,00
|-1,35
|64,99
|Torunlar GMYO
|3,45
|0,88
|-11,54
|Trabzon Liman
|27,08
|0,45
|-15,69
|Trabzonspor Sportif
|3,13
|-3,69
|28,28
|Trend GMYO
|6,49
|-0,46
|-48,37
|TSKB GMYO
|2,81
|-0,35
|-41,78
|Tuğçelik
|13,17
|-3,52
|63,00
|Tukaş
|6,71
|-0,74
|-30,75
|Turcas Petrol
|3,64
|3,41
|-24,95
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,02
|0,00
|Turkcell
|15,01
|-0,53
|-1,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,75
|0,00
|11,94
|Tüpraş
|116,00
|2,20
|7,41
|Türk Hava Yolları
|13,87
|-1,28
|7,44
|Türk İlaç Serum
|12,10
|-0,82
|Türk Prysmian Kablo
|16,55
|0,30
|37,20
|Türk Telekom
|7,51
|1,62
|-4,93
|Türk Traktör
|165,10
|-1,73
|-3,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,00
|2,22
|22,23
|Türkiye Sigorta
|4,88
|0,00
|-21,01
|Ufuk Yatırım
|19,00
|0,37
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,72
|-2,36
|-12,26
|Ulusoy Elektrik
|50,70
|0,00
|-1,27
|Ulusoy Un Sanayi
|5,55
|-1,07
|9,07
|Umpaş Holding
|1,23
|2,50
|-52,87
|Uşak Seramik
|1,63
|0,00
|-30,34
|Utopya Turizm
|19,93
|-7,30
|-48,63
|Uzertaş Boya
|31,94
|0,13
|-43,57
|Ülker Bisküvi
|19,16
|0,52
|-14,15
|Ünlü Yatırım Holding
|5,66
|1,25
|Vakıf Fin. Kir.
|7,63
|-0,52
|123,88
|Vakıf GMYO
|1,47
|-1,34
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,05
|0,17
|-17,80
|Vakıflar Bankası
|3,25
|0,00
|-31,00
|Vakko Tekstil
|9,24
|0,11
|47,45
|Vanet Gıda
|6,48
|0,47
|-16,17
|VBT Yazılım
|20,18
|-3,63
|Verusa Holding
|45,08
|-0,88
|0,00
|Verusaturk Girisim
|20,52
|-0,39
|57,26
|Vestel
|25,36
|-1,55
|41,34
|Vestel Beyaz Eşya
|48,28
|-0,29
|29,17
|Viking Kağıt
|6,35
|0,16
|-29,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|-0,42
|-20,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,92
|-5,27
|-14,56
|Yataş
|13,80
|-1,08
|-4,50
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,25
|0,00
|-26,14
|Yeni Gimat GMYO
|15,84
|-0,63
|36,64
|Yeo Teknoloji
|76,30
|9,94
|Yeşil GMYO
|0,95
|0,00
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,10
|2,80
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,10
|0,00
|-50,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.259,80
|-7,30
|-40,64
|Yonga Mobilya
|18,25
|-2,72
|-38,74
|Yükselen Çelik
|5,04
|-0,20
|-3,67
|Yünsa
|16,87
|2,55
|21,44
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,54
|0,00
|-39,11
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi