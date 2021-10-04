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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

04.10.2021 18:44
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.801,00-2,37-28,89
İş Bankası (C)5,15-0,19-24,18
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,950,68-23,58
İş Girişim8,23-0,48-56,57
İş GMYO2,151,42-15,35
İş Y. Men. Değ.13,37-0,82-19,45
İş Yat. Ort.2,64-0,38-21,50
İşbir Holding65,409,9221,84
Işık Plastik6,300,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,001,01-12,28
İttifak Holding1,330,00-40,36
İz Hayvancılık Tarım23,181,3128,78
İzmir Demir Çelik2,30-0,43-30,50
İzmir Fırça6,20-1,2711,51
Jantsa Jant Sanayi56,70-0,7036,80
Kafein Yazılım20,40-1,35-4,40
Kalekim Kimyevi Maddeler13,10-0,53

Kaplamin23,503,07-30,47
Kardemir (A)5,52-1,25-7,23
Kardemir (B)5,53-0,904,93
Kardemir (D)6,39-1,2410,55
Karel Elektronik8,900,7932,36
Karsan Otomotiv3,59-0,5510,46
Karsu Tekstil8,892,183,98
Kartal Yenilenebilir Enerji16,50-5,71

Kartonsan46,600,65-50,78
Katmerciler Ekipman1,330,00-23,22
Kent Gıda194,002,54-45,44
Kerevitaş Gıda4,140,24-37,08
Kervan Gıda12,21-0,4919,29
Kervansaray Yat. Holding0,738,96-42,06
Kiler GMYO2,001,01-20,32
Kızılbük GYO27,10-3,49

Klimasan Klima10,00-0,7018,52
Koç Holding22,40-1,589,52
Konfrut Gıda4,139,84-2,25
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,80-0,42153,39
Konya Çimento810,20-0,22-28,30
Koray GMYO6,900,0055,06
Kordsa Teknik Tekstil25,08-1,4261,29
Koza Altın94,45-0,74-2,33
Koza Madencilik14,590,27-5,81
Körfez GMYO5,402,86-6,90
Kristal Kola1,330,76-56,46
Kron Telekomünikasyon34,062,10-7,55
Kuştur Kuşadası Turizm173,00-0,529,98
Kuyas Yatırım2,52-0,799,57
Kütahya Porselen65,502,3429,83
Kütahya Şeker Fabrikası37,72-3,53

Lider Faktoring3,34-4,02-2,05
Link Bilgisayar28,280,21-10,50
Logo Yazılım41,24-0,4832,43
Lokman Hekim Sağlık11,201,8257,80
Lüks Kadife45,502,1658,46
Makina Takım2,840,35-16,72
Manas Enerji Yönetimi16,640,67

Margün Enerji10,059,96

Marka Yatırım Holding4,381,39-31,88
Marmaris Altınyunus168,50-1,5251,67
Marshall266,80-1,55-13,01
Martı GMYO0,991,02-61,23
Martı Otel1,680,00-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım33,240,06

Mavi Giyim63,95-0,5423,91
Mazhar Zorlu Holding31,86-1,731,21
Meditera Tıbbi Malzeme36,043,68

Mega Polietilen4,99-0,40-34,86
Menderes Tekstil2,08-0,48-32,69
Mercan Kimya9,94-4,51

Merit Turizm14,70-2,6541,90
Merko Gıda4,80-0,83-44,44
Metemtur Yatırım3,22-1,83-60,17
Metro Holding1,390,00-33,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,65-0,75-8,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,80-1,64-22,75
Migros Ticaret31,700,00-25,93
Milpa4,12-0,96-10,43
Mistral GMYO4,594,56-2,55
MLP Sağlık26,72-0,5234,47
MMC San. ve Tic. Yat.5,805,4526,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,54-0,76-44,81
Mondi Tire Kutsan8,150,007,24
Nasmed Egepol5,71-0,35

Naturel Enerji34,481,89-2,90
Naturelgaz7,462,33

Net Holding4,63-3,3434,99
Netaş Telekom.16,752,82-40,35
Niğbaş Niğde Beton8,25-1,79-84,13
Nuh Çimento35,424,79-26,25
Nurol GMYO10,289,9541,02
Odaş Elektrik1,433,62-51,08
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,342,54

Orge Enerji Elektrik6,022,0330,51
Orma Orman Mahsulleri26,004,0076,63
Osmanlı Menkul25,52-2,67-17,25
Ostim Endüstriyel Yat1,860,54-20,30
Otokar316,10-2,353,88
Oyak Çimento6,60-0,15-24,83
Oyak Yat. Ort.6,872,54-0,46
Oyak Yatırım Menkul27,869,94

Oylum Sınai Yatırımlar7,79-9,9465,39
Özak GMYO4,651,31-8,82
Özbal Çelik Boru13,602,64107,63
Özderici GMYO1,527,04-31,53
Özerden Plastik7,88-2,60-12,44
Pamel Elektrik50,501,41136,87
Panora GMYO7,094,2620,32
Papilon Savunma12,800,63-43,71
Park Elek.Madencilik4,490,90-16,39
Parsan27,263,2612,18
Pegasus75,80-2,821,61
Peker GMYO0,950,00-59,39
Penguen Gıda3,16-2,77-37,43
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım180,000,67

Pera GMYO1,42-1,39-18,94
Pergamon Dış Ticaret22,500,0922,76
Petkim6,550,4631,53
Petrokent Turizm2.890,000,00218,84
Pınar Et ve Un16,303,36-25,51
Pınar Su7,21-2,17-2,96
Pınar Süt16,031,71-28,91
Plastikkart21,90-1,7951,56
Polisan Holding2,68-0,37-30,29
Politeknik Metal326,50-0,43-19,53
Prizma Press Matbaacılık3,89-1,27-29,01
QNB Finans Fin. Kir.68,75-0,36-45,13
QNB Finansbank36,28-0,06-48,43
QUA Granite Hayal Yapı12,27-3,76

Ral Yatırım Holding4,77-9,837,43
Ray Sigorta9,51-1,14-38,45
Reysaş GMYO2,73-0,36-15,79
Reysaş Lojistik5,012,24-3,17
Rhea Girişim1,94-1,52-47,85
Rodrigo Tekstil13,40-1,69-2,26
Royal Halı3,000,33-12,79
RTA Laboratuvarları22,04-1,87-27,21
Sabancı Holding9,68-1,02-12,21
Safkar Ege Soğutmacılık7,27-0,27-33,18
Sanel Mühendislik4,96-0,8045,03
Sanifoam Sünger23,160,2670,29
Sanko Pazarlama9,650,424,12
Saray Matbaacılık4,061,00-53,71
Sarkuysan12,811,1047,29
Sasa Polyester26,760,0078,58
Say Yenilenebilir Enerji21,62-2,70154,05
Sekuro Plastik20,42-0,2046,28
Selçuk Ecza Deposu8,35-0,71-37,83
Selçuk Gıda4,71-0,21-5,42
Selva Gıda Sanayi8,35-0,71

Senkron Güvenlik28,503,268,53
Serve Film Prodüksiyon15,201,20-5,00
Servet GMYO75,90-4,35-3,19
Seyitler Kimya21,82-1,9862,07
Silverline Endüstri5,100,20-40,70
Sinpaş GMYO4,13-2,59-1,20
Smartiks Yazılım5,35-0,74-39,62
Sodaş Sodyum Sanayii23,90-0,42-9,25
Söktaş2,90-1,02-10,79
Sönmez Filament38,000,00-45,87
Sönmez Pamuklu13,42-0,59-44,08
Sumaş Suni Tahta87,50-2,7871,53
Şeker Fin. Kir.4,90-0,20-23,44
Şekerbank0,981,03-35,10
Şişe Cam8,14-0,6113,69
Şok Marketler Ticaret11,60-1,44-7,05
T. Halk Bankası4,270,00-23,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,36-1,57-31,23
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg16,25-1,22-8,35
Taç Tarım Ürünleri24,401,24131,72
Tat Gıda9,382,40-18,87
TAV Havalimanları25,28-3,7318,69
Taze Kuru Gıda191,00-1,19-11,70
Tek-Art Turizm1,23-0,81-39,11
Tekfen Holding13,810,44-15,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,84-0,17-32,56
Temapol Polimer Plastik14,25-0,9723,91
TGS Dış Ticaret15,770,4524,08
Tofaş Oto. Fab.51,00-1,3564,99
Torunlar GMYO3,450,88-11,54
Trabzon Liman27,080,45-15,69
Trabzonspor Sportif3,13-3,6928,28
Trend GMYO6,49-0,46-48,37
TSKB GMYO2,81-0,35-41,78
Tuğçelik13,17-3,5263,00
Tukaş6,71-0,74-30,75
Turcas Petrol3,643,41-24,95
Tureks Turizm Taşımacılık11,020,00

Turkcell15,01-0,53-1,88
Tümosan Motor ve Traktör15,750,0011,94
Tüpraş116,002,207,41
Türk Hava Yolları13,87-1,287,44
Türk İlaç Serum12,10-0,82

Türk Prysmian Kablo16,550,3037,20
Türk Telekom7,511,62-4,93
Türk Traktör165,10-1,73-3,09
Türker Proje Gayrimenkul138,002,2222,23
Türkiye Sigorta4,880,00-21,01
Ufuk Yatırım19,000,3741,79
Ulaşlar Turizm Yat.3,72-2,36-12,26
Ulusoy Elektrik50,700,00-1,27
Ulusoy Un Sanayi5,55-1,079,07
Umpaş Holding1,232,50-52,87
Uşak Seramik1,630,00-30,34
Utopya Turizm19,93-7,30-48,63
Uzertaş Boya31,940,13-43,57
Ülker Bisküvi19,160,52-14,15
Ünlü Yatırım Holding5,661,25

Vakıf Fin. Kir.7,63-0,52123,88
Vakıf GMYO1,47-1,34-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,050,17-17,80
Vakıflar Bankası3,250,00-31,00
Vakko Tekstil9,240,1147,45
Vanet Gıda6,480,47-16,17
VBT Yazılım20,18-3,63

Verusa Holding45,08-0,880,00
Verusaturk Girisim20,52-0,3957,26
Vestel25,36-1,5541,34
Vestel Beyaz Eşya48,28-0,2929,17
Viking Kağıt6,350,16-29,44
Yapı ve Kredi Bank.2,38-0,42-20,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,92-5,27-14,56
Yataş13,80-1,08-4,50
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,250,00-26,14
Yeni Gimat GMYO15,84-0,6336,64
Yeo Teknoloji76,309,94

Yeşil GMYO0,950,00-31,16
Yeşil Yapı1,102,80-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,100,00-50,89
Yibitaş İnşaat Malzeme9.259,80-7,30-40,64
Yonga Mobilya18,25-2,72-38,74
Yükselen Çelik5,04-0,20-3,67
Yünsa16,872,5521,44
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,540,00-39,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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