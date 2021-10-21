Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.000,00 5,26 -25,93 İş Bankası (C) 5,34 0,00 -21,39 İş Bankası (Kur.) 347.999,90 -4,66 -8,42 İş Fin.Kir. 2,97 0,68 -23,06 İş Girişim 7,83 0,64 -58,68 İş GMYO 1,88 1,08 -25,98 İş Y. Men. Değ. 14,08 1,73 -15,17 İş Yat. Ort. 2,67 0,75 -20,61 İşbir Holding 57,75 -1,28 7,59 Işık Plastik 6,13 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 -1,03 -15,79 İttifak Holding 1,24 2,48 -44,39 İz Hayvancılık Tarım 24,00 1,18 33,33 İzmir Demir Çelik 2,26 0,00 -31,71 İzmir Fırça 6,02 -0,82 8,27 Jantsa Jant Sanayi 55,40 0,36 33,66 Kafein Yazılım 19,80 0,35 -7,22 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,91 -0,07 Kaplamin 23,74 -1,82 -29,76 Kardemir (A) 6,22 1,30 4,54 Kardemir (B) 6,19 1,14 17,46 Kardemir (D) 7,25 1,26 25,43 Karel Elektronik 8,64 0,12 28,49 Karsan Otomotiv 3,55 0,28 9,23 Karsu Tekstil 8,30 0,00 -2,92 Kartal Yenilenebilir Enerji 17,21 0,82 Kartonsan 46,64 -1,89 -50,74 Katmerciler Ekipman 1,30 -1,52 -24,95 Kent Gıda 178,00 -0,95 -49,94 Kerevitaş Gıda 4,09 -0,97 -37,84 Kervan Gıda 11,64 -0,60 13,72 Kervansaray Yat. Holding 0,79 0,00 -37,30 Kiler GMYO 1,95 -0,51 -22,31 Kızılbük GYO 27,50 1,33 Klimasan Klima 10,05 0,50 19,11 Koç Holding 21,24 -0,56 3,85 Konfrut Gıda 4,23 -3,42 0,12 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,00 2,40 179,66 Konya Çimento 810,00 0,07 -28,32 Koray GMYO 7,40 0,68 66,29 Kordsa Teknik Tekstil 25,68 2,56 65,14 Koza Altın 99,95 1,22 3,36 Koza Madencilik 15,89 1,34 2,58 Körfez GMYO 5,32 0,00 -8,28 Kristal Kola 1,28 0,00 -58,10 Kron Telekomünikasyon 32,80 -0,36 -10,97 Kuştur Kuşadası Turizm 263,00 -8,87 67,20 Kuyas Yatırım 2,52 1,61 9,57 Kütahya Porselen 70,20 0,86 39,15 Kütahya Şeker Fabrikası 31,28 3,23 Lider Faktoring 3,23 -0,62 -5,28 Link Bilgisayar 27,40 -0,29 -13,28 Logo Yazılım 41,82 0,10 34,30 Lokman Hekim Sağlık 10,16 -0,29 43,14 Lüks Kadife 45,40 -1,56 58,11 Makina Takım 3,29 3,79 -3,52 Manas Enerji Yönetimi 15,55 -1,77 Margün Enerji 8,38 0,96 Marka Yatırım Holding 4,23 0,00 -34,21 Marmaris Altınyunus 177,00 1,09 59,32 Marshall 235,10 -0,68 -23,35 Martı GMYO 0,91 1,11 -64,36 Martı Otel 1,68 3,07 -21,13 Matriks Bilgi Dağıtım 22,36 -1,06 Mavi Giyim 70,35 -1,47 36,31 Mazhar Zorlu Holding 33,00 9,20 4,83 Meditera Tıbbi Malzeme 34,70 -1,53 Mega Polietilen 4,96 -1,00 -35,25 Menderes Tekstil 2,04 0,99 -33,98 Mercan Kimya 10,12 0,90 Merit Turizm 26,38 -9,90 154,65 Merko Gıda 4,37 -0,91 -49,42 Metemtur Yatırım 3,04 -0,33 -62,40 Metro Holding 1,27 -0,78 -38,94 Metro Petrol ve Tesisleri 2,72 0,74 -5,88 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 0,00 -25,32 Migros Ticaret 33,50 3,20 -21,73 Milpa 3,86 0,00 -16,09 Mistral GMYO 4,48 -1,54 -4,88 MLP Sağlık 25,46 -0,93 28,13 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 -3,55 23,91 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,70 9,38 -35,02 Mondi Tire Kutsan 9,35 0,97 23,03 Nasmed Egepol 5,19 -2,81 Naturel Enerji 32,26 -1,47 -9,15 Naturelgaz 7,21 -0,28 Net Holding 4,62 5,96 34,69 Netaş Telekom. 16,71 0,54 -40,49 Niğbaş Niğde Beton 7,89 -1,99 -84,83 Nuh Çimento 39,88 1,99 -16,97 Nurol GMYO 14,95 0,67 105,08 Odaş Elektrik 1,40 -2,10 -52,11 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,81 -3,56 Orge Enerji Elektrik 5,74 0,17 24,44 Orma Orman Mahsulleri 26,00 -0,76 76,63 Osmanlı Menkul 23,66 -0,34 -23,28 Ostim Endüstriyel Yat 1,70 0,59 -27,15 Otokar 331,30 0,94 8,88 Oyak Çimento 6,60 0,92 -24,83 Oyak Yat. Ort. 6,78 0,15 -1,77 Oyak Yatırım Menkul 30,04 0,47 Oylum Sınai Yatırımlar 7,78 6,58 65,18 Özak GMYO 5,04 2,65 -1,18 Özbal Çelik Boru 16,45 -0,90 151,15 Özderici GMYO 1,58 3,95 -28,83 Özerden Plastik 7,35 -0,68 -18,33 Pamel Elektrik 63,60 2,66 198,31 Panora GMYO 6,27 0,48 6,80 Papilon Savunma 12,62 0,08 -44,50 Park Elek.Madencilik 4,73 0,42 -11,92 Parsan 29,08 1,68 19,67 Pegasus 78,60 0,38 5,36 Peker GMYO 0,94 1,08 -59,82 Penguen Gıda 3,32 -2,06 -34,26 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 189,30 -1,10 Pera GMYO 1,37 0,74 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 22,86 -2,56 24,72 Petkim 6,28 1,78 26,10 Petrokent Turizm 3.525,00 -0,17 288,90 Pınar Et ve Un 16,20 0,62 -25,97 Pınar Su 3,90 -2,50 -4,04 Pınar Süt 16,21 0,37 -28,11 Plastikkart 19,10 0,42 34,09 Polisan Holding 2,66 0,38 -30,81 Politeknik Metal 325,00 -0,43 -19,90 Prizma Press Matbaacılık 3,95 -0,25 -27,92 QNB Finans Fin. Kir. 64,15 0,08 -48,80 QNB Finansbank 34,00 -1,39 -51,67 QUA Granite Hayal Yapı 10,85 -0,37 Ral Yatırım Holding 5,83 4,11 31,31 Ray Sigorta 9,35 -0,74 -39,48 Reysaş GMYO 2,78 2,58 -14,25 Reysaş Lojistik 4,82 1,69 -6,84 Rhea Girişim 1,85 -1,60 -50,27 Rodrigo Tekstil 12,74 -0,08 -7,08 Royal Halı 3,03 0,00 -11,92 RTA Laboratuvarları 21,02 -1,13 -30,58 Sabancı Holding 10,29 0,00 -6,67 Safkar Ege Soğutmacılık 7,05 0,00 -35,20 Sanel Mühendislik 4,90 1,66 43,27 Sanifoam Sünger 24,46 -4,53 79,85 Sanko Pazarlama 9,60 0,52 3,58 Saray Matbaacılık 3,85 2,67 -56,10 Sarkuysan 14,57 4,44 67,52 Sasa Polyester 27,60 1,47 84,19 Say Yenilenebilir Enerji 21,30 3,30 150,29 Sekuro Plastik 18,95 -0,16 35,74 Selçuk Ecza Deposu 8,58 1,42 -36,12 Selçuk Gıda 4,35 -3,33 -12,65 Selva Gıda Sanayi 8,10 0,00 Senkron Güvenlik 29,06 -6,26 10,66 Serve Film Prodüksiyon 14,31 9,99 -10,56 Servet GMYO 68,25 -0,80 -12,95 Seyitler Kimya 15,50 0,85 15,13 Silverline Endüstri 5,09 0,39 -40,81 Sinpaş GMYO 4,00 0,25 -4,31 Smartiks Yazılım 5,30 0,76 -40,18 Sodaş Sodyum Sanayii 24,20 -2,34 -8,11 Söktaş 3,12 0,32 -4,02 Sönmez Filament 27,50 -1,79 -48,29 Sönmez Pamuklu 13,86 1,17 -42,25 Sumaş Suni Tahta 83,00 -2,35 62,71 Şeker Fin. Kir. 4,77 -3,25 -25,47 Şekerbank 0,99 0,00 -34,44 Şişe Cam 8,36 2,45 16,77 Şok Marketler Ticaret 11,18 2,57 -10,42 T. Halk Bankası 4,40 0,23 -20,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,40 1,39 -34,32 T.S.K.B. 1,25 2,46 -28,43 T.Tuborg 15,87 -0,25 -10,50 Taç Tarım Ürünleri 23,76 -8,62 125,64 Tat Gıda 9,88 -0,10 -14,54 TAV Havalimanları 25,16 0,64 18,12 Tek-Art Turizm 1,18 -1,67 -41,58 Tekfen Holding 14,53 1,82 -11,40 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,01 -0,17 -30,60 Temapol Polimer Plastik 13,85 -0,43 20,43 Tetamat Gıda Yatırımları 189,20 -1,56 -12,53 TGS Dış Ticaret 14,17 -0,63 11,49 Tofaş Oto. Fab. 57,15 1,42 84,88 Torunlar GMYO 3,73 0,54 -4,36 Trabzon Liman 29,90 -4,41 -6,91 Trabzonspor Sportif 3,91 2,62 60,25 Trend GMYO 6,27 0,80 -50,12 TSKB GMYO 3,13 1,29 -35,15 Tuğçelik 12,71 -1,17 57,30 Tukaş 6,65 -0,15 -31,37 Turcas Petrol 3,55 1,43 -26,80 Tureks Turizm Taşımacılık 11,51 -1,37 Turkcell 15,87 2,19 3,74 Tümosan Motor ve Traktör 15,39 0,59 9,38 Tüpraş 136,30 3,34 26,20 Türk Hava Yolları 13,97 1,23 8,21 Türk İlaç Serum 10,16 -3,79 Türk Prysmian Kablo 19,96 -0,89 65,47 Türk Telekom 7,47 2,75 -5,44 Türk Traktör 172,00 4,75 0,96 Türker Proje Gayrimenkul 136,30 1,34 20,73 Türkiye Sigorta 5,11 1,19 -17,29 Ufuk Yatırım 22,10 0,64 64,93 Ulaşlar Turizm Yat. 4,15 6,41 -2,12 Ulusoy Elektrik 50,95 0,20 -0,78 Ulusoy Un Sanayi 5,10 -0,39 0,23 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,61 1,26 -31,20 Utopya Turizm 18,95 -0,79 -51,16 Uzertaş Boya 29,10 -2,61 -48,59 Ülker Bisküvi 19,80 1,02 -11,28 Ünlü Yatırım Holding 5,66 -0,18 Vakıf Fin. Kir. 6,53 0,00 91,61 Vakıf GMYO 1,57 4,67 -34,55 Vakıf Yat. Ort. 6,02 0,67 -18,21 Vakıflar Bankası 3,38 0,30 -28,24 Vakko Tekstil 9,09 -0,22 45,06 Vanet Gıda 5,72 -1,89 -26,00 VBT Yazılım 20,30 -1,07 Verusa Holding 44,00 0,50 -2,40 Verusaturk Girisim 19,34 -0,67 48,22 Vestel 24,50 2,08 36,55 Vestel Beyaz Eşya 49,40 3,17 32,17 Viking Kağıt 6,32 0,64 -29,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,49 1,22 -16,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,18 -0,26 -16,61 Yataş 12,50 -1,81 -11,66 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,18 0,95 -27,73 Yeni Gimat GMYO 14,92 -0,53 28,71 Yeo Teknoloji 59,70 -9,95 Yeşil GMYO 0,88 0,00 -36,23 Yeşil Yapı 1,07 0,00 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,02 -0,98 -52,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.100,00 -2,63 -35,26 Yonga Mobilya 18,98 -2,57 -36,29 Yükselen Çelik 5,11 0,79 -1,64 Yünsa 13,73 -1,93 -1,16 Ziraat GMYO 1,63 2,52 Zorlu Enerji 1,54 -1,28 -39,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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