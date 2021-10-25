Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,12
|0,79
|-33,85
|Acıpayam Selüloz
|16,05
|-0,56
|-5,74
|Adel Kalemcilik
|25,54
|-0,23
|-23,51
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|-0,85
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,45
|-0,86
|-32,49
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,38
|-4,94
|18,93
|Ak Enerji
|1,88
|0,53
|-14,93
|Akbank
|5,50
|0,92
|-18,61
|Akçansa
|15,64
|0,13
|-2,87
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|-0,52
|-20,94
|Akfen GMYO
|6,14
|7,72
|135,18
|Akın Tekstil
|30,74
|0,20
|-3,21
|Akiş GMYO
|1,78
|-1,11
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|36,50
|0,16
|-40,96
|Aksa
|22,60
|3,01
|63,60
|Aksa Enerji
|7,22
|2,12
|94,09
|Aksigorta
|7,22
|0,00
|-13,11
|Aksu Enerji
|17,94
|-0,11
|137,70
|Alarko Carrıer
|291,30
|-0,41
|-19,87
|Alarko GMYO
|22,60
|-0,09
|-10,78
|Alarko Holding
|9,37
|2,07
|9,96
|Albaraka Türk
|1,79
|-0,56
|-7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,94
|0,89
|-15,91
|Alkim Kağıt
|14,98
|-0,66
|15,73
|Alkim Kimya
|17,18
|-1,09
|21,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,44
|1,41
|-1,76
|Altınyunus Çeşme
|52,35
|-0,29
|4,78
|Anadolu Efes
|22,06
|1,01
|3,27
|Anadolu Grubu Holding
|25,72
|2,88
|-1,55
|Anadolu Hayat Emek.
|9,26
|0,33
|15,24
|Anadolu Isuzu
|19,05
|2,58
|5,83
|Anadolu Sigorta
|6,00
|0,00
|-16,90
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|23,10
|-4,31
|Anel Elektrik
|2,73
|0,74
|-13,88
|Arçelik
|33,30
|-0,83
|17,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,40
|0,32
|-7,65
|Arena Bilgisayar
|9,52
|2,37
|-12,68
|Armada Bilgisayar
|48,88
|-0,24
|-0,41
|Arsan Tekstil
|4,60
|1,77
|15,41
|Arzum Ev Aletleri
|17,29
|1,17
|-28,45
|Aselsan
|16,65
|-0,30
|-8,77
|Ata GMYO
|4,24
|2,42
|-23,05
|Atakule GMYO
|2,70
|0,00
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|5,77
|1,23
|3,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,34
|0,00
|-23,43
|ATP Bilgisayar
|35,32
|0,40
|Avrasya GMYO
|1,87
|1,08
|-28,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,32
|-1,28
|-27,50
|Avrupa Yatırım Holding
|6,38
|-0,78
|6,33
|Aydem Enerji
|6,73
|0,30
|Ayen Enerji
|5,47
|-1,62
|1,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,55
|0,27
|64,46
|Aygaz
|18,59
|-0,59
|31,04
|Bagfaş
|20,56
|0,10
|2,80
|Bak Ambalaj
|19,45
|0,99
|-1,65
|Balatacılar Balatacılık
|8,70
|-0,91
|5,58
|Bantaş Ambalaj
|3,30
|1,23
|5,54
|Banvit
|65,00
|0,78
|25,00
|Başkent Doğalgaz GMYO
|33,70
|-0,30
|Baştaş Başkent Çimento
|9,71
|0,10
|-44,10
|Batı Çimento
|15,67
|-0,38
|232,70
|Batısöke Çimento
|2,58
|-0,77
|5,74
|Bayrak Taban Sanayi
|8,15
|-1,69
|-23,19
|Bera Holding
|10,13
|0,50
|-50,05
|Berkosan Yalıtım
|7,64
|-1,55
|-14,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,95
|2,23
|47,28
|Beyaz Filo
|8,97
|-0,55
|-11,01
|Bilici Yatırım
|14,57
|-1,15
|163,31
|Bim Mağazalar
|61,60
|-1,12
|-13,60
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,26
|2,76
|Birko Mensucat
|1,04
|-0,95
|-6,31
|Birleşim Mühendislik
|9,55
|0,63
|Birlik Mensucat
|2,03
|1,00
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|12,24
|-1,29
|-18,26
|BMS Çelik Hasır
|8,04
|0,00
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,45
|1,14
|Borusan Mannesmann
|23,60
|0,68
|-15,11
|Borusan Yat. Paz.
|330,40
|0,00
|-27,27
|Bosch Fren Sistemleri
|817,20
|-0,34
|-33,55
|Bossa
|27,46
|0,96
|53,84
|Brisa
|23,82
|1,45
|23,02
|Burçelik
|22,00
|0,82
|4,66
|Burçelik Vana
|20,98
|-0,47
|-57,75
|Bursa Çimento
|3,83
|-0,26
|-23,06
|Carrefoursa
|41,40
|0,29
|-42,34
|Casa Emtia Petrol
|124,10
|3,33
|17,08
|Ceo Event Medya
|8,38
|2,20
|30,33
|Coca Cola İçecek
|80,35
|-0,12
|26,52
|Cosmos Yat. Holding
|12,18
|4,28
|51,12
|Credıtwest Faktorıng
|4,67
|-0,21
|-20,44
|Çan2 Termik
|14,64
|-0,41
|Çelebi
|153,30
|0,46
|-16,01
|Çelik Halat
|6,25
|0,16
|-31,30
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,87
|-31,87
|Çemtaş
|13,92
|-0,57
|-11,40
|Çimbeton
|209,40
|0,62
|-29,38
|Çimentaş
|26,58
|0,00
|-26,49
|Çimsa
|30,52
|0,26
|71,46
|Çuhadaroğlu Metal
|8,50
|0,35
|11,74
|Dagi Giyim
|3,01
|-0,33
|-11,64
|Dagi Yatırım Holding
|11,81
|-1,17
|-8,45
|Dardanel
|2,64
|1,15
|-50,42
|Datagate Bilgisayar
|12,70
|-1,55
|-21,17
|Demısaş Döküm
|9,32
|5,43
|43,93
|Denge Holding
|1,45
|-0,68
|-52,26
|Deniz GMYO
|1,59
|-0,63
|-13,68
|Derimod
|8,88
|0,45
|-8,83
|Derlüks Yatırım Holding
|5,03
|-1,37
|-42,97
|Desa Deri
|7,90
|0,25
|-18,89
|Despec Bilgisayar
|9,23
|0,54
|-29,33
|Deva Holding
|23,88
|0,34
|-0,74
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,18
|0,18
|3,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,45
|6,21
|19,30
|Ditaş Doğan
|18,04
|0,61
|38,71
|DO-CO
|870,40
|1,80
|38,16
|Doğan Burda
|45,24
|9,97
|101,60
|Doğan Holding
|2,63
|0,00
|-12,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|0,00
|-6,82
|Doğusan
|4,31
|-0,46
|-1,60
|Doğuş GMYO
|9,01
|-0,22
|10,28
|Doğuş Otomotiv
|33,74
|2,30
|30,15
|Döktaş Dökümcülük
|27,30
|2,17
|-10,84
|Duran Doğan Basım
|16,23
|0,56
|54,72
|Dyo Boya
|10,08
|0,00
|-10,38
|Eczacıbaşı İlaç
|5,92
|0,34
|-17,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,24
|-0,49
|34,63
|E-Data Teknoloji
|9,56
|-0,93
|Edip Gayrimenkul
|3,88
|-0,51
|16,87
|Ege Endüstri
|1.231,40
|-0,15
|-26,04
|Ege Gübre
|184,30
|2,45
|28,47
|Ege Profil
|28,96
|-0,82
|-23,07
|Ege Seramik
|15,03
|-0,73
|55,55
|Egeplast
|24,02
|-1,64
|-27,87
|Ekiz Kimya
|6,20
|-2,05
|-13,04
|Emek Elektrik
|2,90
|-0,68
|1,57
|Eminiş Ambalaj
|18,40
|-1,97
|-50,05
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|1,53
|-5,89
|Enerjisa Enerji
|11,63
|-0,17
|0,86
|Enka İnşaat
|10,81
|1,22
|53,51
|Erbosan
|101,20
|7,26
|149,54
|Ereğli Demir Çelik
|19,39
|0,21
|47,60
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,22
|0,00
|Ersu Gıda
|4,32
|-1,14
|-12,55
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,00
|-0,90
|Escort Teknoloji
|5,08
|-0,97
|-22,68
|Esenboğa Elektrik
|27,54
|-0,72
|44,75
|Etiler Gıda
|5,01
|-1,76
|25,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,94
|4,22
|29,34
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,41
|3,02
|-3,63
|Euro Yat. Ort.
|3,79
|-2,07
|-14,67
|Euro Yatırım Holding
|1,89
|0,53
|-33,45
|Europap Tezol Kağıt
|13,88
|-0,22
|Fade Gıda
|7,93
|-0,88
|52,45
|Fenerbahçe Futbol
|29,94
|-3,61
|1,29
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,32
|-0,43
|-21,30
|F-M İzmit Piston
|104,80
|1,16
|-14,52
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,51
|-0,32
|-3,99
|Ford Otosan
|192,40
|2,89
|57,53
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|0,00
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|22,48
|7,05
|7,15
|Galata Wind Enerji
|4,38
|0,69
|Galatasaray Sportif
|3,45
|1,77
|-14,81
|Garanti Bankası
|9,00
|-1,32
|-11,34
|Garanti Faktoring
|13,53
|-1,96
|21,56
|Garanti Yat. Ort.
|2,72
|7,09
|-15,42
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,72
|0,30
|13,40
|Gediz Ambalaj
|16,39
|1,80
|22,31
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,71
|-3,18
|Gen İlaç
|12,89
|-0,92
|Gentaş
|3,19
|0,31
|-29,32
|Gersan Elektrik
|5,28
|-0,75
|-14,01
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,66
|-0,70
|Global Men. Değ.
|6,00
|0,00
|-0,17
|Global Yat. Holding
|1,89
|1,07
|-46,20
|Good-Year
|8,77
|-0,23
|10,06
|Göltaş Çimento
|37,76
|-0,11
|-8,00
|Gözde Girişim
|6,01
|2,39
|-24,69
|GSD Denizcilik
|4,44
|-0,89
|82,33
|GSD Holding
|2,76
|1,47
|9,96
|Gübre Fabrik.
|63,85
|8,59
|-25,80
|Güler Yat. Holding
|2,53
|-1,17
|-26,94
|Halk GMYO
|2,82
|0,36
|-7,48
|Hatay Tekstil
|16,44
|0,86
|20,57
|Hedef Girişim
|2,75
|-1,08
|8,92
|Hedef Holding
|2,36
|9,77
|Hektaş
|8,44
|1,32
|57,98
|HUB Girişim
|10,45
|0,67
|-42,58
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|0,45
|6,19
|ICBC Turkey Bank
|5,29
|-0,94
|-18,62
|İdeal Finansal Teknolojiler
|42,90
|-1,20
|218,72
|İdealist GMYO
|2,19
|-1,35
|-7,71
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,89
|2,30
|-63,87
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|0,00
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,47
|-1,37
|39,26
|Info Yatırım
|4,53
|0,22
|-3,01
|İntema
|35,00
|2,88
|-12,28
|Inveo Yatırım Holding
|29,78
|-0,60
|105,77
|İpek Doğal Enerji
|13,24
|0,61
|1,22
|İskenderun Demir Çelik
|13,19
|0,38
|45,97
(Sürecek)
Kaynak: AA
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