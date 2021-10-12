Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

12.10.2021 13:58
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış fiyatı Günlük getiri (%)Yılbaşına göre getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)27.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış fiyatı Günlük getiri (%)Yılbaşına göre getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)27.650,001,84-31,73
İş Bankası (C)5,270,76-22,42
İş Bankası (Kur.)330.000,00

-13,16
İş Fin.Kir.3,070,99-20,47
İş Girişim8,14-0,49-57,04
İş GMYO2,050,49-19,29
İş Y. Men. Değ.13,740,88-17,22
İş Yat. Ort.2,732,25-18,83
İşbir Holding56,50-2,595,26
Işık Plastik6,37-2,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,000,00-12,28
İttifak Holding1,290,00-42,15
İz Hayvancılık Tarım20,76-2,3515,33
İzmir Demir Çelik2,35-0,42-28,99
İzmir Fırça6,100,009,71
Jantsa Jant Sanayi55,30-0,9033,42
Kafein Yazılım20,24-0,30-5,15
Kalekim Kimyevi Maddeler13,520,00

Kaplamin24,826,80-26,57
Kardemir (A)6,092,182,35
Kardemir (B)6,081,8415,37
Kardemir (D)6,820,1517,99
Karel Elektronik9,09-0,4435,18
Karsan Otomotiv3,590,0010,46
Karsu Tekstil8,65-1,371,17
Kartal Yenilenebilir Enerji15,823,67

Kartonsan46,021,41-51,39
Katmerciler Ekipman1,35-1,46-22,07
Kent Gıda184,500,00-48,12
Kerevitaş Gıda4,211,69-36,02
Kervan Gıda11,55-0,9412,84
Kervansaray Yat. Holding0,66-5,71-47,62
Kiler GMYO1,90-0,52-24,30
Kızılbük GYO29,76-1,06

Klimasan Klima10,02-0,8918,75
Koç Holding22,12-0,458,15
Konfrut Gıda4,451,375,33
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,80-0,42153,39
Konya Çimento823,000,59-27,17
Koray GMYO7,623,5371,24
Kordsa Teknik Tekstil24,160,5055,37
Koza Altın101,202,224,65
Koza Madencilik15,221,13-1,74
Körfez GMYO5,190,58-10,52
Kristal Kola1,32-0,75-56,79
Kron Telekomünikasyon37,06-4,440,60
Kuştur Kuşadası Turizm226,209,9743,80
Kuyas Yatırım2,660,7615,65
Kütahya Porselen65,453,8929,73
Kütahya Şeker Fabrikası31,62-2,47

Lider Faktoring3,62-1,096,16
Link Bilgisayar27,440,29-13,15
Logo Yazılım40,102,0928,77
Lokman Hekim Sağlık10,73-0,6551,18
Lüks Kadife45,521,0258,53
Makina Takım2,830,00-17,01
Manas Enerji Yönetimi15,720,32

Margün Enerji8,703,57

Marka Yatırım Holding4,350,23-32,35
Marmaris Altınyunus186,10-5,6367,51
Marshall247,80-1,86-19,20
Martı GMYO0,951,06-62,80
Martı Otel1,54-1,91-27,70
Matriks Bilgi Dağıtım32,08-0,62

Mavi Giyim69,20-0,6534,08
Mazhar Zorlu Holding31,900,001,33
Meditera Tıbbi Malzeme34,320,41

Mega Polietilen4,970,61-35,12
Menderes Tekstil2,07-0,48-33,01
Mercan Kimya10,100,10

Merit Turizm23,169,97123,57
Merko Gıda4,700,43-45,60
Metemtur Yatırım3,346,03-58,69
Metro Holding1,31-0,76-37,02
Metro Petrol ve Tesisleri2,621,16-9,34
Metro Yatırım Ortaklığı1,750,57-24,89
Migros Ticaret31,940,31-25,37
Milpa4,08-0,73-11,30
Mistral GMYO4,67-0,85-0,85
MLP Sağlık26,82-0,1534,98
MMC San. ve Tic. Yat.5,691,6123,70
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,540,00-44,81
Mondi Tire Kutsan8,400,4810,53
Nasmed Egepol5,450,37

Naturel Enerji32,960,49-7,18
Naturelgaz7,300,83

Net Holding4,480,0030,61
Netaş Telekom.16,660,00-40,67
Niğbaş Niğde Beton8,154,62-84,33
Nuh Çimento35,281,09-26,54
Nurol GMYO14,886,67104,12
Odaş Elektrik1,49-1,97-49,03
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,10-1,65

Orge Enerji Elektrik6,00-0,9930,08
Orma Orman Mahsulleri27,700,8788,18
Osmanlı Menkul24,780,32-19,65
Ostim Endüstriyel Yat1,790,56-23,30
Otokar341,80-0,2312,33
Oyak Çimento6,59-0,45-24,94
Oyak Yat. Ort.7,24-2,954,90
Oyak Yatırım Menkul30,006,01

Oylum Sınai Yatırımlar7,98-3,8669,43
Özak GMYO4,800,00-5,88
Özbal Çelik Boru16,62-0,60153,74
Özderici GMYO1,510,67-31,98
Özerden Plastik7,59-0,65-15,67
Pamel Elektrik58,502,54174,39
Panora GMYO6,450,319,87
Papilon Savunma12,58-0,16-44,67
Park Elek.Madencilik4,691,52-12,66
Parsan29,102,9719,75
Pegasus78,301,104,96
Peker GMYO0,970,00-58,53
Penguen Gıda3,47-1,14-31,29
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım174,10-0,51

Pera GMYO1,470,00-16,08
Pergamon Dış Ticaret22,96-0,9525,27
Petkim6,170,4923,90
Petrokent Turizm3.500,200,01286,17
Pınar Et ve Un16,090,12-26,47
Pınar Su3,80-1,30-6,50
Pınar Süt16,070,12-28,74
Plastikkart20,220,8039,93
Polisan Holding2,680,00-30,29
Politeknik Metal330,70-2,33-18,49
Prizma Press Matbaacılık3,77-0,26-31,20
QNB Finans Fin. Kir.65,85-1,27-47,45
QNB Finansbank34,80-0,68-50,53
QUA Granite Hayal Yapı11,262,18

Ral Yatırım Holding4,291,42-3,38
Ray Sigorta9,540,21-38,25
Reysaş GMYO2,720,74-16,10
Reysaş Lojistik4,831,90-6,65
Rhea Girişim1,900,53-48,92
Rodrigo Tekstil13,24-1,19-3,43
Royal Halı3,14-2,48-8,72
RTA Laboratuvarları21,620,28-28,60
Sabancı Holding10,160,69-7,85
Safkar Ege Soğutmacılık7,280,28-33,09
Sanel Mühendislik4,93-0,2044,15
Sanifoam Sünger23,480,6972,65
Sanko Pazarlama9,660,524,23
Saray Matbaacılık3,902,09-55,53
Sarkuysan12,27-0,5741,08
Sasa Polyester28,362,0189,26
Say Yenilenebilir Enerji21,78-1,00155,93
Sekuro Plastik20,040,7043,55
Selçuk Ecza Deposu8,400,48-37,46
Selçuk Gıda4,45-0,89-10,64
Selva Gıda Sanayi8,200,00

Senkron Güvenlik34,002,7829,47
Serve Film Prodüksiyon14,500,00-9,38
Servet GMYO74,600,27-4,85
Seyitler Kimya15,21-2,8712,97
Silverline Endüstri5,223,37-39,30
Sinpaş GMYO4,172,21-0,24
Smartiks Yazılım5,25-0,57-40,74
Sodaş Sodyum Sanayii24,000,00-8,87
Söktaş2,860,70-12,02
Sönmez Filament36,38-0,27-48,18
Sönmez Pamuklu13,991,01-41,71
Sumaş Suni Tahta84,00-3,1764,67
Şeker Fin. Kir.4,790,84-25,16
Şekerbank0,99-1,00-34,44
Şişe Cam8,11-0,1213,28
Şok Marketler Ticaret10,980,27-12,02
T. Halk Bankası4,410,46-20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,02-4,76-35,54
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg16,25-0,61-8,35
Taç Tarım Ürünleri24,002,13127,92
Tat Gıda9,511,06-17,74
TAV Havalimanları25,06-0,5617,65
Taze Kuru Gıda190,500,00-11,93
Tek-Art Turizm1,22-0,81-39,60
Tekfen Holding14,030,65-14,45
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,170,65-28,75
Temapol Polimer Plastik14,17-0,4223,22
TGS Dış Ticaret14,68-2,5215,50
Tofaş Oto. Fab.53,000,7671,46
Torunlar GMYO3,682,51-5,64
Trabzon Liman26,76-0,37-16,69
Trabzonspor Sportif3,18-0,9330,33
Trend GMYO6,35-0,47-49,48
TSKB GMYO3,07-2,85-36,39
Tuğçelik13,11-1,3562,25
Tukaş6,760,45-30,24
Turcas Petrol3,69-0,81-23,92
Tureks Turizm Taşımacılık11,871,54

Turkcell15,160,20-0,90
Tümosan Motor ve Traktör15,460,009,88
Tüpraş127,201,1117,78
Türk Hava Yolları14,220,1410,15
Türk İlaç Serum11,50-1,29

Türk Prysmian Kablo21,30-9,9776,58
Türk Telekom7,330,00-7,21
Türk Traktör158,800,32-6,79
Türker Proje Gayrimenkul136,400,1520,81
Türkiye Sigorta4,900,41-20,69
Ufuk Yatırım18,990,2641,72
Ulaşlar Turizm Yat.4,083,29-3,77
Ulusoy Elektrik51,30-0,29-0,10
Ulusoy Un Sanayi5,31-0,564,35
Umpaş Holding1,200,00-54,02
Uşak Seramik1,641,23-29,91
Utopya Turizm20,000,00-48,45
Uzertaş Boya29,000,35-48,76
Ülker Bisküvi19,24-0,05-13,79
Ünlü Yatırım Holding6,150,49

Vakıf Fin. Kir.6,88-0,72101,88
Vakıf GMYO1,500,00-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,13-0,16-16,71
Vakıflar Bankası3,290,30-30,15
Vakko Tekstil9,27-1,0747,93
Vanet Gıda6,170,00-20,18
VBT Yazılım20,74-0,58

Verusa Holding44,860,13-0,49
Verusaturk Girisim20,402,4156,34
Vestel24,90-0,1638,78
Vestel Beyaz Eşya46,94-0,1725,58
Viking Kağıt6,431,58-28,56
Yapı ve Kredi Bank.2,430,41-18,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,560,33-15,56
Yataş13,400,83-5,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,351,82-23,86
Yeni Gimat GMYO14,840,2728,02
Yeo Teknoloji76,95-9,95

Yeşil GMYO0,931,09-32,61
Yeşil Yapı1,09-0,91-40,76
Yeşil Yatırım Holding2,060,00-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme10.774,60-0,05-30,93
Yonga Mobilya19,960,00-33,00
Yükselen Çelik5,130,00-1,26
Yünsa14,81-6,746,61
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,530,66-39,50
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi 13:48 Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti 13:46 Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu 13:37 Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar 13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar Bina yıkımı sırasında korku dolu anlar! Elektrik telleri patlamaya başladı, vatandaşlar etrafa kaçıştı 13:20 Bina yıkımı sırasında korku dolu anlar! Elektrik telleri patlamaya başladı, vatandaşlar etrafa kaçıştı İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi 13:10 İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi
WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde 12:27 WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu 12:19 Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu

Son Dakika Haberleri
13:48 Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi
13:47 Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı
13:46 Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti
13:43 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı
13:36 Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar
13:22 Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı
13:10 İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi
12:38 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi
Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor         
13:53
Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı         
13:47
Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı         
13:44
Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor! Aralarında lüks markalar da var Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor! Aralarında lüks markalar da var         
13:32
ABD ne yapacağını bilmiyor! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi çığrından çıktı ABD ne yapacağını bilmiyor! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi çığrından çıktı         
13:27
AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı         
13:20
Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi         
12:38
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor 10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor         
11:48
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu         
11:12
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 14:02:38. #1.11#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement