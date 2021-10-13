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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

13.10.2021 13:42
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.510,000,00-29,60
İş Bankası (C)5,270,76-22,42
İş Bankası (Kur.)330.000,00

-13,16
İş Fin.Kir.3,131,29-18,91
İş Girişim8,190,12-56,78
İş GMYO1,910,53-24,80
İş Y. Men. Değ.13,730,00-17,28
İş Yat. Ort.2,700,00-19,72
İşbir Holding57,501,057,12
Işık Plastik6,411,75

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,00-0,99-12,28
İttifak Holding1,280,00-42,60
İz Hayvancılık Tarım20,921,6516,22
İzmir Demir Çelik2,360,43-28,69
İzmir Fırça6,06-0,498,99
Jantsa Jant Sanayi55,601,1834,14
Kafein Yazılım20,442,20-4,22
Kalekim Kimyevi Maddeler13,962,65

Kaplamin23,84-1,89-29,47
Kardemir (A)6,001,010,84
Kardemir (B)6,001,1813,85
Kardemir (D)6,850,7418,51
Karel Elektronik9,08-0,2235,03
Karsan Otomotiv3,672,8012,92
Karsu Tekstil8,580,470,35
Kartal Yenilenebilir Enerji15,38-0,26

Kartonsan46,460,56-50,93
Katmerciler Ekipman1,351,50-22,07
Kent Gıda182,90-0,05-48,57
Kerevitaş Gıda4,15-0,48-36,93
Kervan Gıda11,590,8713,23
Kervansaray Yat. Holding0,60-4,76-52,38
Kiler GMYO1,900,00-24,30
Kızılbük GYO27,82-5,37

Klimasan Klima9,990,5018,40
Koç Holding22,321,739,13
Konfrut Gıda4,35-0,912,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,700,67152,97
Konya Çimento819,101,05-27,51
Koray GMYO7,56-0,6669,89
Kordsa Teknik Tekstil24,622,2458,33
Koza Altın101,10-0,794,55
Koza Madencilik15,12-0,85-2,39
Körfez GMYO5,140,78-11,38
Kristal Kola1,330,00-56,46
Kron Telekomünikasyon35,60-0,28-3,37
Kuştur Kuşadası Turizm228,000,8044,95
Kuyas Yatırım2,61-0,3813,48
Kütahya Porselen64,95-1,5928,74
Kütahya Şeker Fabrikası32,043,89

Lider Faktoring3,46-0,861,47
Link Bilgisayar27,501,10-12,96
Logo Yazılım40,720,2030,76
Lokman Hekim Sağlık10,700,4750,75
Lüks Kadife49,5010,0072,39
Makina Takım2,840,00-16,72
Manas Enerji Yönetimi16,103,87

Margün Enerji8,48-1,85

Marka Yatırım Holding4,310,00-32,97
Marmaris Altınyunus176,00-2,2258,42
Marshall246,70-0,20-19,56
Martı GMYO0,950,00-62,80
Martı Otel1,520,00-28,64
Matriks Bilgi Dağıtım32,120,25

Mavi Giyim70,903,2037,38
Mazhar Zorlu Holding31,801,861,02
Meditera Tıbbi Malzeme34,360,29

Mega Polietilen5,27-2,95-31,20
Menderes Tekstil2,070,49-33,01
Mercan Kimya9,64-3,89

Merit Turizm24,766,91139,01
Merko Gıda4,651,09-46,18
Metemtur Yatırım3,18-2,15-60,67
Metro Holding1,321,54-36,54
Metro Petrol ve Tesisleri2,550,39-11,76
Metro Yatırım Ortaklığı1,75-1,13-24,89
Migros Ticaret31,720,32-25,89
Milpa4,090,49-11,09
Mistral GMYO4,901,664,03
MLP Sağlık26,660,9834,17
MMC San. ve Tic. Yat.5,580,0021,30
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,530,15-44,89
Mondi Tire Kutsan8,751,2715,13
Nasmed Egepol5,43-0,18

Naturel Enerji32,960,37-7,18
Naturelgaz7,321,39

Net Holding4,530,4432,07
Netaş Telekom.17,050,71-39,28
Niğbaş Niğde Beton7,93-0,38-84,75
Nuh Çimento33,90-1,63-29,42
Nurol GMYO15,635,61114,40
Odaş Elektrik1,500,67-48,69
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,87-0,38

Orge Enerji Elektrik5,940,1728,78
Orma Orman Mahsulleri25,982,0476,49
Osmanlı Menkul25,183,37-18,35
Ostim Endüstriyel Yat1,781,14-23,73
Otokar344,103,0213,08
Oyak Çimento6,570,46-25,17
Oyak Yat. Ort.6,97-2,380,98
Oyak Yatırım Menkul29,741,85

Oylum Sınai Yatırımlar7,58-3,8160,93
Özak GMYO4,840,83-5,10
Özbal Çelik Boru18,145,77176,95
Özderici GMYO1,490,68-32,88
Özerden Plastik7,47-1,06-17,00
Pamel Elektrik59,502,59179,08
Panora GMYO6,39-0,318,84
Papilon Savunma12,711,84-44,10
Park Elek.Madencilik4,730,21-11,92
Parsan28,70-0,2818,11
Pegasus77,900,974,42
Peker GMYO0,981,03-58,11
Penguen Gıda3,471,76-31,29
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım194,801,19

Pera GMYO1,42-0,70-18,94
Pergamon Dış Ticaret23,683,5029,20
Petkim6,190,4924,30
Petrokent Turizm3.470,00-1,53282,83
Pınar Et ve Un16,340,86-25,33
Pınar Su3,76-0,53-7,48
Pınar Süt16,260,12-27,89
Plastikkart20,64-0,9642,84
Polisan Holding2,681,13-30,29
Politeknik Metal324,50-0,22-20,02
Prizma Press Matbaacılık3,76-1,05-31,39
QNB Finans Fin. Kir.68,004,21-45,73
QNB Finansbank34,74-0,06-50,62
QUA Granite Hayal Yapı11,090,36

Ral Yatırım Holding4,726,796,31
Ray Sigorta9,500,21-38,51
Reysaş GMYO2,710,37-16,41
Reysaş Lojistik4,860,62-6,07
Rhea Girişim1,90-0,52-48,92
Rodrigo Tekstil13,150,69-4,08
Royal Halı3,130,97-9,01
RTA Laboratuvarları21,22-0,38-29,92
Sabancı Holding10,251,89-7,04
Safkar Ege Soğutmacılık7,321,24-32,72
Sanel Mühendislik5,00-1,5746,20
Sanifoam Sünger24,042,4776,76
Sanko Pazarlama9,710,624,77
Saray Matbaacılık3,920,51-55,30
Sarkuysan12,452,1343,15
Sasa Polyester27,861,0285,93
Say Yenilenebilir Enerji21,36-0,37151,00
Sekuro Plastik19,83-0,6042,05
Selçuk Ecza Deposu8,34-0,71-37,91
Selçuk Gıda4,390,46-11,85
Selva Gıda Sanayi8,333,87

Senkron Güvenlik32,20-3,8822,62
Serve Film Prodüksiyon14,790,00-7,56
Servet GMYO72,60-1,49-7,40
Seyitler Kimya14,95-2,9211,04
Silverline Endüstri5,23-2,06-39,19
Sinpaş GMYO4,09-0,49-2,15
Smartiks Yazılım5,300,95-40,18
Sodaş Sodyum Sanayii24,120,50-8,41
Söktaş2,871,41-11,71
Sönmez Filament36,101,46-48,58
Sönmez Pamuklu13,22-5,30-44,92
Sumaş Suni Tahta86,502,9869,57
Şeker Fin. Kir.4,800,63-25,00
Şekerbank1,012,02-33,11
Şişe Cam8,200,9914,53
Şok Marketler Ticaret10,930,64-12,42
T. Halk Bankası4,430,45-20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,961,67-29,30
T.S.K.B.1,210,00-30,72
T.Tuborg16,250,00-8,35
Taç Tarım Ürünleri24,001,61127,92
Tat Gıda9,50-0,52-17,83
TAV Havalimanları25,161,8618,12
Taze Kuru Gıda189,300,64-12,48
Tek-Art Turizm1,220,83-39,60
Tekfen Holding14,070,21-14,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,161,15-28,87
Temapol Polimer Plastik14,200,0723,48
TGS Dış Ticaret14,752,5716,05
Tofaş Oto. Fab.55,605,1079,87
Torunlar GMYO3,820,00-2,05
Trabzon Liman27,601,62-14,07
Trabzonspor Sportif3,190,9530,74
Trend GMYO6,582,02-47,65
TSKB GMYO3,070,99-36,39
Tuğçelik13,061,0161,63
Tukaş6,740,30-30,44
Turcas Petrol3,63-0,27-25,15
Tureks Turizm Taşımacılık12,120,08

Turkcell15,220,79-0,50
Tümosan Motor ve Traktör15,791,3512,22
Tüpraş125,40-1,2616,11
Türk Hava Yolları14,372,6411,31
Türk İlaç Serum11,501,95

Türk Prysmian Kablo19,17-10,0058,92
Türk Telekom7,452,05-5,69
Türk Traktör165,204,82-3,03
Türker Proje Gayrimenkul137,80-0,2922,05
Türkiye Sigorta4,910,61-20,53
Ufuk Yatırım19,402,2144,78
Ulaşlar Turizm Yat.4,131,72-2,59
Ulusoy Elektrik51,05-0,68-0,58
Ulusoy Un Sanayi5,280,383,76
Umpaş Holding1,17-0,85-55,17
Uşak Seramik1,65-0,60-29,49
Utopya Turizm20,603,00-46,91
Uzertaş Boya29,001,83-48,76
Ülker Bisküvi19,36-0,56-13,25
Ünlü Yatırım Holding6,001,87

Vakıf Fin. Kir.6,840,44100,70
Vakıf GMYO1,511,34-37,05
Vakıf Yat. Ort.6,110,33-16,98
Vakıflar Bankası3,391,50-28,03
Vakko Tekstil9,401,6250,01
Vanet Gıda6,190,49-19,92
VBT Yazılım21,100,38

Verusa Holding44,860,36-0,49
Verusaturk Girisim20,26-0,8855,27
Vestel24,660,0037,44
Vestel Beyaz Eşya46,940,3025,58
Viking Kağıt6,411,26-28,78
Yapı ve Kredi Bank.2,440,41-18,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,621,39-15,39
Yataş13,410,52-5,23
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,26-0,31-25,91
Yeni Gimat GMYO14,68-0,2726,64
Yeo Teknoloji79,503,31

Yeşil GMYO0,920,00-33,33
Yeşil Yapı1,090,93-40,76
Yeşil Yatırım Holding2,060,49-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme10.649,90-0,92-31,73
Yonga Mobilya18,60-3,07-37,56
Yükselen Çelik5,090,59-2,03
Yünsa14,03-1,891,00
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,552,65-38,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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