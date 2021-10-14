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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

14.10.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.999,804,20-23,46
İş Bankası (C)5,190,00-23,59
İş Bankası (Kur.)353.000,00

-7,10
İş Fin.Kir.3,04-0,33-21,24
İş Girişim8,010,63-57,73
İş GMYO1,860,54-26,77
İş Y. Men. Değ.13,500,45-18,66
İş Yat. Ort.2,66-0,75-20,91
İşbir Holding57,350,006,84
Işık Plastik6,26-0,79

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,980,00-14,04
İttifak Holding1,260,80-43,50
İz Hayvancılık Tarım20,982,8416,56
İzmir Demir Çelik2,300,00-30,50
İzmir Fırça5,95-0,347,01
Jantsa Jant Sanayi55,10-1,7832,94
Kafein Yazılım19,99-0,05-6,33
Kalekim Kimyevi Maddeler13,80-0,22

Kaplamin23,32-0,68-31,01
Kardemir (A)5,86-0,68-1,51
Kardemir (B)5,85-0,8511,01
Kardemir (D)6,760,3016,96
Karel Elektronik9,231,5437,26
Karsan Otomotiv3,60-0,2810,77
Karsu Tekstil8,41-0,59-1,64
Kartal Yenilenebilir Enerji15,312,34

Kartonsan46,881,08-50,48
Katmerciler Ekipman1,360,74-21,49
Kent Gıda180,90-0,60-49,13
Kerevitaş Gıda4,100,24-37,69
Kervan Gıda11,49-0,4312,26
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO1,930,52-23,11
Kızılbük GYO30,726,37

Klimasan Klima9,860,4116,86
Koç Holding21,760,006,39
Konfrut Gıda4,19-0,71-0,83
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,651,10152,75
Konya Çimento810,20-0,34-28,30
Koray GMYO7,37-1,0765,62
Kordsa Teknik Tekstil24,14-0,8255,24
Koza Altın102,401,595,89
Koza Madencilik15,532,040,26
Körfez GMYO5,040,00-13,10
Kristal Kola1,310,00-57,12
Kron Telekomünikasyon33,98-0,12-7,76
Kuştur Kuşadası Turizm220,004,2239,86
Kuyas Yatırım2,540,7910,43
Kütahya Porselen65,600,1530,03
Kütahya Şeker Fabrikası32,00-3,03

Lider Faktoring3,31-1,19-2,93
Link Bilgisayar27,14-1,17-14,10
Logo Yazılım41,201,7832,31
Lokman Hekim Sağlık10,620,6649,63
Lüks Kadife54,4510,0089,63
Makina Takım2,76-1,08-19,06
Manas Enerji Yönetimi15,710,19

Margün Enerji8,410,60

Marka Yatırım Holding4,372,10-32,04
Marmaris Altınyunus179,004,8061,12
Marshall244,50-0,24-20,28
Martı GMYO0,951,06-62,80
Martı Otel1,562,63-26,76
Matriks Bilgi Dağıtım31,820,00

Mavi Giyim70,90-0,2837,38
Mazhar Zorlu Holding31,441,09-0,13
Meditera Tıbbi Malzeme36,165,42

Mega Polietilen5,241,55-31,59
Menderes Tekstil2,02-0,49-34,63
Mercan Kimya9,700,10

Merit Turizm25,164,40142,87
Merko Gıda4,52-1,09-47,69
Metemtur Yatırım3,12-0,95-61,41
Metro Holding1,280,00-38,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,600,39-10,03
Metro Yatırım Ortaklığı1,75-0,57-24,89
Migros Ticaret31,520,25-26,36
Milpa4,040,50-12,17
Mistral GMYO4,910,824,25
MLP Sağlık26,440,2333,06
MMC San. ve Tic. Yat.5,803,7626,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,48-0,15-45,32
Mondi Tire Kutsan8,883,2616,84
Nasmed Egepol5,31-0,38

Naturel Enerji32,28-0,80-9,09
Naturelgaz7,240,42

Net Holding4,450,4529,74
Netaş Telekom.16,952,91-39,64
Niğbaş Niğde Beton7,800,26-85,00
Nuh Çimento34,080,47-29,04
Nurol GMYO15,190,13108,37
Odaş Elektrik1,47-0,68-49,72
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,911,66

Orge Enerji Elektrik5,830,3426,40
Orma Orman Mahsulleri26,020,3976,77
Osmanlı Menkul24,40-1,69-20,88
Ostim Endüstriyel Yat1,730,58-25,87
Otokar339,60-1,2811,61
Oyak Çimento6,510,00-25,85
Oyak Yat. Ort.6,84-0,58-0,90
Oyak Yatırım Menkul30,16-1,05

Oylum Sınai Yatırımlar7,181,1352,44
Özak GMYO4,720,21-7,45
Özbal Çelik Boru17,61-3,67168,85
Özderici GMYO1,510,67-31,98
Özerden Plastik7,35-0,27-18,33
Pamel Elektrik57,80-1,20171,11
Panora GMYO6,270,486,80
Papilon Savunma12,46-0,56-45,20
Park Elek.Madencilik4,63-0,43-13,78
Parsan28,38-0,2116,79
Pegasus77,900,004,42
Peker GMYO0,950,00-59,39
Penguen Gıda3,41-1,16-32,48
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım179,501,99

Pera GMYO1,38-0,72-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,86-0,6124,72
Petkim6,120,1622,89
Petrokent Turizm3.506,60-0,66286,87
Pınar Et ve Un16,131,13-26,29
Pınar Su3,772,45-7,24
Pınar Süt16,090,56-28,65
Plastikkart20,140,1039,38
Polisan Holding2,650,38-31,07
Politeknik Metal325,90-0,37-19,67
Prizma Press Matbaacılık3,63-2,68-33,76
QNB Finans Fin. Kir.65,00-1,74-48,12
QNB Finansbank35,240,34-49,91
QUA Granite Hayal Yapı10,79-0,55

Ral Yatırım Holding4,772,587,43
Ray Sigorta10,107,45-34,63
Reysaş GMYO2,650,00-18,26
Reysaş Lojistik4,73-0,21-8,58
Rhea Girişim1,880,53-49,46
Rodrigo Tekstil13,050,54-4,81
Royal Halı3,15-0,63-8,43
RTA Laboratuvarları20,92-0,48-30,91
Sabancı Holding10,120,20-8,22
Safkar Ege Soğutmacılık7,130,28-34,47
Sanel Mühendislik4,95-1,5944,74
Sanifoam Sünger23,840,2575,29
Sanko Pazarlama9,50-0,212,51
Saray Matbaacılık3,850,00-56,10
Sarkuysan12,390,4142,46
Sasa Polyester27,080,0080,72
Say Yenilenebilir Enerji20,840,39144,89
Sekuro Plastik19,60-0,6640,40
Selçuk Ecza Deposu8,381,33-37,61
Selçuk Gıda4,17-0,95-16,27
Selva Gıda Sanayi8,15-1,69

Senkron Güvenlik31,00-1,4618,05
Serve Film Prodüksiyon14,45-1,37-9,69
Servet GMYO71,951,62-8,23
Seyitler Kimya15,002,6011,41
Silverline Endüstri5,06-0,98-41,16
Sinpaş GMYO4,090,25-2,15
Smartiks Yazılım5,220,00-41,08
Sodaş Sodyum Sanayii24,00-1,96-8,87
Söktaş2,84-0,35-12,64
Sönmez Filament36,000,06-48,72
Sönmez Pamuklu13,500,00-43,75
Sumaş Suni Tahta85,60-1,0467,81
Şeker Fin. Kir.4,69-0,21-26,72
Şekerbank0,990,00-34,44
Şişe Cam8,11-0,2513,28
Şok Marketler Ticaret10,65-0,47-14,67
T. Halk Bankası4,340,00-21,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,000,10-32,39
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg16,10-0,62-9,20
Taç Tarım Ürünleri23,800,42126,02
Tat Gıda9,580,42-17,14
TAV Havalimanları25,520,9519,81
Taze Kuru Gıda187,800,37-13,18
Tek-Art Turizm1,200,84-40,59
Tekfen Holding13,78-0,22-15,97
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,01-0,33-30,60
Temapol Polimer Plastik13,910,3620,96
TGS Dış Ticaret14,23-0,4911,96
Tofaş Oto. Fab.55,650,5480,03
Torunlar GMYO3,812,42-2,31
Trabzon Liman26,80-0,37-16,56
Trabzonspor Sportif3,14-1,5728,69
Trend GMYO7,282,68-42,08
TSKB GMYO2,98-1,00-38,26
Tuğçelik13,121,4762,38
Tukaş6,660,15-31,27
Turcas Petrol3,550,28-26,80
Tureks Turizm Taşımacılık11,720,17

Turkcell15,17-0,20-0,83
Tümosan Motor ve Traktör15,530,4510,38
Tüpraş124,601,4715,37
Türk Hava Yolları14,350,6311,15
Türk İlaç Serum11,310,09

Türk Prysmian Kablo18,20-5,7050,88
Türk Telekom7,380,14-6,57
Türk Traktör164,40-1,02-3,50
Türker Proje Gayrimenkul135,000,0019,57
Türkiye Sigorta4,932,49-20,20
Ufuk Yatırım19,100,4242,54
Ulaşlar Turizm Yat.3,93-1,26-7,31
Ulusoy Elektrik51,150,10-0,39
Ulusoy Un Sanayi5,15-0,771,21
Umpaş Holding1,15-2,54-55,94
Uşak Seramik1,620,00-30,77
Utopya Turizm19,200,79-50,52
Uzertaş Boya29,000,69-48,76
Ülker Bisküvi19,310,21-13,48
Ünlü Yatırım Holding5,88-0,17

Vakıf Fin. Kir.6,58-0,4593,08
Vakıf GMYO1,470,00-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,040,17-17,93
Vakıflar Bankası3,310,00-29,72
Vakko Tekstil9,250,5447,61
Vanet Gıda6,140,82-20,57
VBT Yazılım20,48-0,78

Verusa Holding43,82-0,41-2,80
Verusaturk Girisim19,91-0,2052,59
Vestel23,98-0,7533,65
Vestel Beyaz Eşya46,38-0,1724,09
Viking Kağıt6,350,00-29,44
Yapı ve Kredi Bank.2,390,00-20,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,10-0,20-16,83
Yataş13,02-1,74-7,99
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,18-0,93-27,73
Yeni Gimat GMYO15,263,3231,64
Yeo Teknoloji79,55-1,67

Yeşil GMYO0,910,00-34,06
Yeşil Yapı1,06-0,93-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,02-0,49-52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme10.539,90-0,57-32,44
Yonga Mobilya19,803,39-33,53
Yükselen Çelik5,05-1,75-2,80
Yünsa13,59-2,30-2,17
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,530,66-39,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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