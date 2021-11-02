Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.750,00
|0,00
|-26,54
|İş Bankası (C)
|5,81
|1,04
|-14,47
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,13
|-1,57
|-18,91
|İş Girişim
|7,98
|0,00
|-57,89
|İş GMYO
|2,02
|2,02
|-20,47
|İş Y. Men. Değ.
|15,85
|-0,88
|-4,50
|İş Yat. Ort.
|2,76
|0,36
|-17,93
|İşbir Holding
|54,60
|0,00
|1,72
|Işık Plastik
|6,11
|-0,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|-1,05
|-17,54
|İttifak Holding
|1,26
|0,00
|-43,50
|İz Hayvancılık Tarım
|22,32
|-0,18
|24,00
|İzmir Demir Çelik
|2,39
|0,00
|-27,79
|İzmir Fırça
|5,86
|-0,85
|5,40
|Jantsa Jant Sanayi
|62,05
|-2,13
|49,71
|Kafein Yazılım
|20,48
|-2,10
|-4,03
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,56
|0,62
|Kaplamin
|25,98
|1,80
|-23,14
|Kardemir (A)
|6,46
|-1,07
|8,57
|Kardemir (B)
|6,44
|-0,77
|22,20
|Kardemir (D)
|7,53
|-0,40
|30,28
|Karel Elektronik
|8,89
|1,48
|32,21
|Karsan Otomotiv
|3,71
|0,82
|14,15
|Karsu Tekstil
|8,33
|-1,88
|-2,57
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|22,96
|-5,51
|Kartonsan
|51,20
|0,39
|-45,92
|Katmerciler Ekipman
|1,39
|0,72
|-19,76
|Kent Gıda
|175,00
|-1,69
|-50,79
|Kerevitaş Gıda
|4,29
|-0,69
|-34,80
|Kervan Gıda
|11,50
|-0,78
|12,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|-2,70
|-42,86
|Kiler GMYO
|2,21
|-0,90
|-11,95
|Kızılbük GYO
|32,12
|1,58
|Klimasan Klima
|10,68
|1,71
|26,58
|Koç Holding
|23,64
|-0,34
|15,58
|Konfrut Gıda
|4,10
|-0,49
|-2,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,20
|3,10
|210,17
|Konya Çimento
|851,20
|-0,09
|-24,67
|Koray GMYO
|7,21
|-0,28
|62,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,48
|1,33
|76,72
|Koza Altın
|104,30
|-2,16
|7,86
|Koza Madencilik
|16,07
|-3,31
|3,74
|Körfez GMYO
|6,66
|-10,00
|14,83
|Kristal Kola
|1,35
|1,50
|-55,81
|Kron Telekomünikasyon
|32,98
|-2,31
|-10,48
|Kuştur Kuşadası Turizm
|241,00
|0,00
|53,21
|Kuyas Yatırım
|2,55
|0,00
|10,87
|Kütahya Porselen
|71,35
|1,28
|41,43
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,44
|-0,33
|Lider Faktoring
|3,10
|-0,96
|-9,09
|Link Bilgisayar
|28,36
|0,14
|-10,24
|Logo Yazılım
|41,72
|-0,33
|33,98
|Lokman Hekim Sağlık
|10,60
|-0,66
|49,34
|Lüks Kadife
|49,44
|-4,28
|72,18
|Makina Takım
|3,40
|-6,85
|-0,29
|Manas Enerji Yönetimi
|16,44
|-0,24
|Margün Enerji
|8,46
|0,24
|Marka Yatırım Holding
|4,14
|0,49
|-35,61
|Marmaris Altınyunus
|174,70
|-1,13
|57,25
|Marshall
|237,80
|-1,74
|-22,46
|Martı GMYO
|0,97
|2,11
|-62,01
|Martı Otel
|1,68
|-0,59
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,12
|0,96
|Mavi Giyim
|73,45
|2,66
|42,32
|Mazhar Zorlu Holding
|30,90
|-1,84
|-1,84
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,52
|-2,65
|Mega Polietilen
|5,12
|2,61
|-33,16
|Menderes Tekstil
|2,09
|1,46
|-32,36
|Mercan Kimya
|10,62
|-0,28
|Merit Turizm
|24,66
|-8,12
|138,05
|Merko Gıda
|4,42
|-0,90
|-48,84
|Metemtur Yatırım
|3,08
|-0,32
|-61,91
|Metro Holding
|1,32
|1,54
|-36,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,84
|1,79
|-1,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,00
|-25,75
|Migros Ticaret
|34,60
|-0,86
|-19,16
|Milpa
|3,85
|0,00
|-16,30
|Mistral GMYO
|4,49
|2,75
|-4,67
|MLP Sağlık
|27,04
|0,67
|36,08
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,60
|-0,36
|21,74
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,92
|0,58
|-41,60
|Mondi Tire Kutsan
|8,49
|-1,85
|11,71
|Nasmed Egepol
|5,22
|-0,57
|Naturel Enerji
|33,70
|0,06
|-5,09
|Naturelgaz
|7,39
|1,23
|Net Holding
|4,31
|0,23
|25,66
|Netaş Telekom.
|18,49
|3,88
|-34,15
|Niğbaş Niğde Beton
|7,63
|0,13
|-85,33
|Nuh Çimento
|41,16
|-3,65
|-14,30
|Nurol GMYO
|12,64
|-9,97
|73,39
|Odaş Elektrik
|1,44
|0,70
|-50,74
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,68
|-0,80
|Orge Enerji Elektrik
|6,03
|-1,63
|30,73
|Orma Orman Mahsulleri
|26,52
|-1,34
|80,16
|Osmanlı Menkul
|25,74
|-3,31
|-16,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,83
|-0,54
|-21,58
|Otokar
|338,80
|-0,76
|11,34
|Oyak Çimento
|6,88
|0,58
|-21,64
|Oyak Yat. Ort.
|6,94
|-0,14
|0,55
|Oyak Yatırım Menkul
|31,16
|3,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,74
|0,00
|64,33
|Özak GMYO
|5,20
|-0,19
|1,96
|Özbal Çelik Boru
|17,09
|1,91
|160,92
|Özderici GMYO
|1,67
|1,21
|-24,77
|Özerden Plastik
|7,45
|-1,19
|-17,22
|Pamel Elektrik
|60,80
|-3,57
|185,18
|Panora GMYO
|6,26
|1,13
|6,63
|Papilon Savunma
|13,67
|1,71
|-39,88
|Park Elek.Madencilik
|5,14
|-0,77
|-4,28
|Parsan
|31,18
|1,04
|28,31
|Pegasus
|81,55
|1,30
|9,32
|Peker GMYO
|0,97
|-1,02
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,93
|-4,84
|-22,18
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|219,20
|-2,58
|Pera GMYO
|1,48
|-4,52
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|23,82
|-2,30
|29,96
|Petkim
|6,60
|0,61
|32,53
|Petrokent Turizm
|3.572,00
|0,20
|294,09
|Pınar Et ve Un
|17,23
|-1,26
|-21,27
|Pınar Su
|3,90
|0,52
|-4,04
|Pınar Süt
|16,38
|-0,73
|-27,36
|Plastikkart
|17,91
|2,99
|25,74
|Polisan Holding
|2,81
|0,72
|-26,91
|Politeknik Metal
|329,90
|-0,45
|-18,69
|Prizma Press Matbaacılık
|3,79
|-0,52
|-30,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,05
|0,00
|-48,88
|QNB Finansbank
|35,24
|0,06
|-49,91
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,37
|0,35
|Ral Yatırım Holding
|7,35
|2,80
|65,54
|Ray Sigorta
|9,47
|-0,32
|-38,71
|Reysaş GMYO
|2,89
|-1,03
|-10,85
|Reysaş Lojistik
|5,29
|3,12
|2,24
|Rhea Girişim
|2,06
|-5,50
|-44,62
|Rodrigo Tekstil
|13,75
|3,77
|0,29
|Royal Halı
|3,04
|0,00
|-11,63
|RTA Laboratuvarları
|21,44
|0,28
|-29,19
|Sabancı Holding
|11,29
|0,00
|2,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,37
|1,10
|-32,26
|Sanel Mühendislik
|4,85
|-0,21
|41,81
|Sanifoam Sünger
|28,80
|-2,04
|111,76
|Sanko Pazarlama
|9,62
|0,10
|3,80
|Saray Matbaacılık
|3,84
|-0,52
|-56,21
|Sarkuysan
|19,31
|0,84
|122,02
|Sasa Polyester
|30,62
|2,00
|104,34
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,18
|5,65
|172,39
|Sekuro Plastik
|19,02
|-0,05
|36,25
|Selçuk Ecza Deposu
|8,96
|-0,11
|-33,29
|Selçuk Gıda
|4,14
|-1,43
|-16,87
|Selva Gıda Sanayi
|10,92
|0,74
|Senkron Güvenlik
|26,92
|0,00
|2,51
|Serve Film Prodüksiyon
|14,10
|0,00
|-11,88
|Servet GMYO
|67,25
|-0,07
|-14,22
|Seyitler Kimya
|17,36
|1,52
|28,94
|Silverline Endüstri
|5,23
|1,16
|-39,19
|Sinpaş GMYO
|4,14
|2,22
|-0,96
|Smartiks Yazılım
|5,28
|-0,38
|-40,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,94
|-0,17
|-9,10
|Söktaş
|2,95
|0,00
|-9,25
|Sönmez Filament
|26,10
|-0,53
|-50,93
|Sönmez Pamuklu
|14,30
|-2,39
|-40,42
|Sumaş Suni Tahta
|86,70
|1,40
|69,96
|Şeker Fin. Kir.
|5,16
|2,79
|-19,38
|Şekerbank
|1,05
|1,94
|-30,46
|Şişe Cam
|8,59
|0,70
|19,98
|Şok Marketler Ticaret
|11,05
|1,01
|-11,46
|T. Halk Bankası
|4,54
|0,89
|-18,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,02
|1,45
|-32,32
|T.S.K.B.
|1,36
|1,49
|-22,13
|T.Tuborg
|16,25
|0,68
|-8,35
|Taç Tarım Ürünleri
|23,28
|0,00
|121,08
|Tat Gıda
|9,56
|0,42
|-17,31
|TAV Havalimanları
|26,76
|0,60
|25,63
|Tek-Art Turizm
|1,27
|-0,78
|-37,13
|Tekfen Holding
|15,78
|0,90
|-3,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,58
|3,62
|-24,02
|Temapol Polimer Plastik
|14,43
|0,77
|25,48
|Tetamat Gıda Yatırımları
|184,00
|-1,34
|-14,93
|TGS Dış Ticaret
|16,20
|-2,64
|27,46
|Tofaş Oto. Fab.
|57,05
|-1,98
|84,56
|Torunlar GMYO
|3,99
|2,57
|2,31
|Trabzon Liman
|30,26
|-1,56
|-5,79
|Trabzonspor Sportif
|5,50
|-7,72
|125,41
|Trend GMYO
|6,38
|0,16
|-49,24
|TSKB GMYO
|2,82
|-1,74
|-41,57
|Tuğçelik
|13,71
|0,88
|69,68
|Tukaş
|6,90
|0,58
|-28,79
|Turcas Petrol
|3,69
|2,22
|-23,92
|Tureks Turizm Taşımacılık
|12,12
|-0,57
|Turkcell
|15,79
|1,22
|5,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,08
|-0,68
|14,29
|Tüpraş
|139,50
|1,23
|29,17
|Türk Hava Yolları
|15,39
|0,72
|19,21
|Türk İlaç Serum
|9,96
|-1,09
|Türk Prysmian Kablo
|22,30
|0,00
|84,87
|Türk Telekom
|7,75
|2,11
|-1,89
|Türk Traktör
|163,00
|-0,85
|-4,33
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,80
|0,44
|21,17
|Türkiye Sigorta
|4,83
|0,00
|-21,82
|Ufuk Yatırım
|21,88
|0,74
|63,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,00
|0,00
|-5,66
|Ulusoy Elektrik
|51,20
|-0,29
|-0,29
|Ulusoy Un Sanayi
|5,26
|-0,19
|3,37
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,68
|0,60
|-28,21
|Utopya Turizm
|20,00
|4,71
|-48,45
|Uzertaş Boya
|28,56
|-0,76
|-49,54
|Ülker Bisküvi
|20,44
|-0,20
|-8,41
|Ünlü Yatırım Holding
|5,86
|2,45
|Vakıf Fin. Kir.
|6,65
|-1,34
|95,13
|Vakıf GMYO
|1,62
|-1,22
|-32,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,09
|-1,62
|-17,26
|Vakıflar Bankası
|3,55
|0,85
|-24,63
|Vakko Tekstil
|9,36
|-1,47
|49,37
|Vanet Gıda
|6,25
|5,93
|-19,15
|VBT Yazılım
|21,10
|1,15
|Verusa Holding
|47,86
|1,83
|6,17
|Verusaturk Girisim
|22,48
|5,74
|72,28
|Vestel
|25,22
|0,40
|40,56
|Vestel Beyaz Eşya
|6,04
|-0,33
|36,08
|Viking Kağıt
|6,64
|0,76
|-26,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,85
|1,79
|-4,91
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,36
|-0,46
|-16,11
|Yataş
|13,37
|0,91
|-5,51
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,22
|-0,62
|-26,82
|Yeni Gimat GMYO
|15,78
|4,02
|36,13
|Yeo Teknoloji
|63,80
|-1,85
|Yeşil GMYO
|0,97
|7,78
|-29,71
|Yeşil Yapı
|1,17
|9,35
|-36,41
|Yeşil Yatırım Holding
|2,21
|6,25
|-48,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.899,80
|0,00
|-36,54
|Yonga Mobilya
|18,99
|-0,05
|-36,25
|Yükselen Çelik
|5,54
|2,59
|6,63
|Yünsa
|11,60
|-0,68
|-16,50
|Ziraat GMYO
|2,40
|9,09
|Zorlu Enerji
|1,74
|3,57
|-31,20
(Son)
Kaynak: AA
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