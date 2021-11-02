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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

02.11.2021 13:28
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.750,000,00-26,54
İş Bankası (C)5,811,04-14,47
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,13-1,57-18,91
İş Girişim7,980,00-57,89
İş GMYO2,022,02-20,47
İş Y. Men. Değ.15,85-0,88-4,50
İş Yat. Ort.2,760,36-17,93
İşbir Holding54,600,001,72
Işık Plastik6,11-0,97

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,94-1,05-17,54
İttifak Holding1,260,00-43,50
İz Hayvancılık Tarım22,32-0,1824,00
İzmir Demir Çelik2,390,00-27,79
İzmir Fırça5,86-0,855,40
Jantsa Jant Sanayi62,05-2,1349,71
Kafein Yazılım20,48-2,10-4,03
Kalekim Kimyevi Maddeler14,560,62

Kaplamin25,981,80-23,14
Kardemir (A)6,46-1,078,57
Kardemir (B)6,44-0,7722,20
Kardemir (D)7,53-0,4030,28
Karel Elektronik8,891,4832,21
Karsan Otomotiv3,710,8214,15
Karsu Tekstil8,33-1,88-2,57
Kartal Yenilenebilir Enerji22,96-5,51

Kartonsan51,200,39-45,92
Katmerciler Ekipman1,390,72-19,76
Kent Gıda175,00-1,69-50,79
Kerevitaş Gıda4,29-0,69-34,80
Kervan Gıda11,50-0,7812,36
Kervansaray Yat. Holding0,72-2,70-42,86
Kiler GMYO2,21-0,90-11,95
Kızılbük GYO32,121,58

Klimasan Klima10,681,7126,58
Koç Holding23,64-0,3415,58
Konfrut Gıda4,10-0,49-2,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,203,10210,17
Konya Çimento851,20-0,09-24,67
Koray GMYO7,21-0,2862,02
Kordsa Teknik Tekstil27,481,3376,72
Koza Altın104,30-2,167,86
Koza Madencilik16,07-3,313,74
Körfez GMYO6,66-10,0014,83
Kristal Kola1,351,50-55,81
Kron Telekomünikasyon32,98-2,31-10,48
Kuştur Kuşadası Turizm241,000,0053,21
Kuyas Yatırım2,550,0010,87
Kütahya Porselen71,351,2841,43
Kütahya Şeker Fabrikası30,44-0,33

Lider Faktoring3,10-0,96-9,09
Link Bilgisayar28,360,14-10,24
Logo Yazılım41,72-0,3333,98
Lokman Hekim Sağlık10,60-0,6649,34
Lüks Kadife49,44-4,2872,18
Makina Takım3,40-6,85-0,29
Manas Enerji Yönetimi16,44-0,24

Margün Enerji8,460,24

Marka Yatırım Holding4,140,49-35,61
Marmaris Altınyunus174,70-1,1357,25
Marshall237,80-1,74-22,46
Martı GMYO0,972,11-62,01
Martı Otel1,68-0,59-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım23,120,96

Mavi Giyim73,452,6642,32
Mazhar Zorlu Holding30,90-1,84-1,84
Meditera Tıbbi Malzeme34,52-2,65

Mega Polietilen5,122,61-33,16
Menderes Tekstil2,091,46-32,36
Mercan Kimya10,62-0,28

Merit Turizm24,66-8,12138,05
Merko Gıda4,42-0,90-48,84
Metemtur Yatırım3,08-0,32-61,91
Metro Holding1,321,54-36,54
Metro Petrol ve Tesisleri2,841,79-1,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,00-25,75
Migros Ticaret34,60-0,86-19,16
Milpa3,850,00-16,30
Mistral GMYO4,492,75-4,67
MLP Sağlık27,040,6736,08
MMC San. ve Tic. Yat.5,60-0,3621,74
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,920,58-41,60
Mondi Tire Kutsan8,49-1,8511,71
Nasmed Egepol5,22-0,57

Naturel Enerji33,700,06-5,09
Naturelgaz7,391,23

Net Holding4,310,2325,66
Netaş Telekom.18,493,88-34,15
Niğbaş Niğde Beton7,630,13-85,33
Nuh Çimento41,16-3,65-14,30
Nurol GMYO12,64-9,9773,39
Odaş Elektrik1,440,70-50,74
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,68-0,80

Orge Enerji Elektrik6,03-1,6330,73
Orma Orman Mahsulleri26,52-1,3480,16
Osmanlı Menkul25,74-3,31-16,28
Ostim Endüstriyel Yat1,83-0,54-21,58
Otokar338,80-0,7611,34
Oyak Çimento6,880,58-21,64
Oyak Yat. Ort.6,94-0,140,55
Oyak Yatırım Menkul31,163,25

Oylum Sınai Yatırımlar7,740,0064,33
Özak GMYO5,20-0,191,96
Özbal Çelik Boru17,091,91160,92
Özderici GMYO1,671,21-24,77
Özerden Plastik7,45-1,19-17,22
Pamel Elektrik60,80-3,57185,18
Panora GMYO6,261,136,63
Papilon Savunma13,671,71-39,88
Park Elek.Madencilik5,14-0,77-4,28
Parsan31,181,0428,31
Pegasus81,551,309,32
Peker GMYO0,97-1,02-58,53
Penguen Gıda3,93-4,84-22,18
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım219,20-2,58

Pera GMYO1,48-4,52-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,82-2,3029,96
Petkim6,600,6132,53
Petrokent Turizm3.572,000,20294,09
Pınar Et ve Un17,23-1,26-21,27
Pınar Su3,900,52-4,04
Pınar Süt16,38-0,73-27,36
Plastikkart17,912,9925,74
Polisan Holding2,810,72-26,91
Politeknik Metal329,90-0,45-18,69
Prizma Press Matbaacılık3,79-0,52-30,84
QNB Finans Fin. Kir.64,050,00-48,88
QNB Finansbank35,240,06-49,91
QUA Granite Hayal Yapı11,370,35

Ral Yatırım Holding7,352,8065,54
Ray Sigorta9,47-0,32-38,71
Reysaş GMYO2,89-1,03-10,85
Reysaş Lojistik5,293,122,24
Rhea Girişim2,06-5,50-44,62
Rodrigo Tekstil13,753,770,29
Royal Halı3,040,00-11,63
RTA Laboratuvarları21,440,28-29,19
Sabancı Holding11,290,002,40
Safkar Ege Soğutmacılık7,371,10-32,26
Sanel Mühendislik4,85-0,2141,81
Sanifoam Sünger28,80-2,04111,76
Sanko Pazarlama9,620,103,80
Saray Matbaacılık3,84-0,52-56,21
Sarkuysan19,310,84122,02
Sasa Polyester30,622,00104,34
Say Yenilenebilir Enerji23,185,65172,39
Sekuro Plastik19,02-0,0536,25
Selçuk Ecza Deposu8,96-0,11-33,29
Selçuk Gıda4,14-1,43-16,87
Selva Gıda Sanayi10,920,74

Senkron Güvenlik26,920,002,51
Serve Film Prodüksiyon14,100,00-11,88
Servet GMYO67,25-0,07-14,22
Seyitler Kimya17,361,5228,94
Silverline Endüstri5,231,16-39,19
Sinpaş GMYO4,142,22-0,96
Smartiks Yazılım5,28-0,38-40,41
Sodaş Sodyum Sanayii23,94-0,17-9,10
Söktaş2,950,00-9,25
Sönmez Filament26,10-0,53-50,93
Sönmez Pamuklu14,30-2,39-40,42
Sumaş Suni Tahta86,701,4069,96
Şeker Fin. Kir.5,162,79-19,38
Şekerbank1,051,94-30,46
Şişe Cam8,590,7019,98
Şok Marketler Ticaret11,051,01-11,46
T. Halk Bankası4,540,89-18,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,021,45-32,32
T.S.K.B.1,361,49-22,13
T.Tuborg16,250,68-8,35
Taç Tarım Ürünleri23,280,00121,08
Tat Gıda9,560,42-17,31
TAV Havalimanları26,760,6025,63
Tek-Art Turizm1,27-0,78-37,13
Tekfen Holding15,780,90-3,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,583,62-24,02
Temapol Polimer Plastik14,430,7725,48
Tetamat Gıda Yatırımları184,00-1,34-14,93
TGS Dış Ticaret16,20-2,6427,46
Tofaş Oto. Fab.57,05-1,9884,56
Torunlar GMYO3,992,572,31
Trabzon Liman30,26-1,56-5,79
Trabzonspor Sportif5,50-7,72125,41
Trend GMYO6,380,16-49,24
TSKB GMYO2,82-1,74-41,57
Tuğçelik13,710,8869,68
Tukaş6,900,58-28,79
Turcas Petrol3,692,22-23,92
Tureks Turizm Taşımacılık12,12-0,57

Turkcell15,791,225,86
Tümosan Motor ve Traktör16,08-0,6814,29
Tüpraş139,501,2329,17
Türk Hava Yolları15,390,7219,21
Türk İlaç Serum9,96-1,09

Türk Prysmian Kablo22,300,0084,87
Türk Telekom7,752,11-1,89
Türk Traktör163,00-0,85-4,33
Türker Proje Gayrimenkul136,800,4421,17
Türkiye Sigorta4,830,00-21,82
Ufuk Yatırım21,880,7463,28
Ulaşlar Turizm Yat.4,000,00-5,66
Ulusoy Elektrik51,20-0,29-0,29
Ulusoy Un Sanayi5,26-0,193,37
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,680,60-28,21
Utopya Turizm20,004,71-48,45
Uzertaş Boya28,56-0,76-49,54
Ülker Bisküvi20,44-0,20-8,41
Ünlü Yatırım Holding5,862,45

Vakıf Fin. Kir.6,65-1,3495,13
Vakıf GMYO1,62-1,22-32,47
Vakıf Yat. Ort.6,09-1,62-17,26
Vakıflar Bankası3,550,85-24,63
Vakko Tekstil9,36-1,4749,37
Vanet Gıda6,255,93-19,15
VBT Yazılım21,101,15

Verusa Holding47,861,836,17
Verusaturk Girisim22,485,7472,28
Vestel25,220,4040,56
Vestel Beyaz Eşya6,04-0,3336,08
Viking Kağıt6,640,76-26,22
Yapı ve Kredi Bank.2,851,79-4,91
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,36-0,46-16,11
Yataş13,370,91-5,51
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,22-0,62-26,82
Yeni Gimat GMYO15,784,0236,13
Yeo Teknoloji63,80-1,85

Yeşil GMYO0,977,78-29,71
Yeşil Yapı1,179,35-36,41
Yeşil Yatırım Holding2,216,25-48,32
Yibitaş İnşaat Malzeme9.899,800,00-36,54
Yonga Mobilya18,99-0,05-36,25
Yükselen Çelik5,542,596,63
Yünsa11,60-0,68-16,50
Ziraat GMYO2,409,09

Zorlu Enerji1,743,57-31,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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