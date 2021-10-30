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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (8)

30.10.2021 11:10
Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (8)

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,080,00-34,37
Acıpayam Selüloz15,83-1,92-7,04
Adel Kalemcilik25,620,08-23,27
Adese Gayrimenkul1,15-2,54-58,93
Afyon Çimento3,521,15-31,12
AGESA Hayat Emeklilik19,67-8,2614,79
Ak Enerji1,943,74-12,22
Akbank5,867,52-13,29
Akçansa15,620,00-3,00
Akdeniz Yatırım Hold.1,910,00-20,52
Akfen GMYO6,7618,60158,92
Akın Tekstil32,104,631,07
Akiş GMYO1,831,67-34,46
Akmerkez GMYO38,505,65-37,72
Aksa23,446,8469,68
Aksa Enerji7,526,36102,15
Aksigorta7,04-2,49-15,27
Aksu Enerji18,080,67139,56
Alarko Carrıer297,401,68-18,19
Alarko GMYO22,56-0,27-10,94
Alarko Holding9,412,5110,43
Albaraka Türk1,77-1,67-8,76
Alcatel Lucent Teletaş26,306,39-11,33
Alkim Kağıt15,432,3219,21
Alkim Kimya17,10-1,5521,39
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,441,41-1,76
Altınyunus Çeşme55,054,8610,19
Anadolu Efes22,201,653,93
Anadolu Grubu Holding27,469,845,11
Anadolu Hayat Emek.9,331,0816,11
Anadolu Isuzu19,957,4310,83
Anadolu Sigorta5,92-1,33-18,01
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji21,86-9,44

Anel Elektrik2,67-1,48-15,77
Arçelik33,680,3018,35
ARD Bilişim Teknolojileri45,643,12-5,07
Arena Bilgisayar9,623,44-11,76
Armada Bilgisayar57,6017,5517,36
Arsan Tekstil4,642,6516,41
Arzum Ev Aletleri17,381,70-28,08
Aselsan16,43-1,62-9,97
Ata GMYO4,03-2,66-26,86
Atakule GMYO2,67-1,1114,05
Atlantis Yatırım Holding6,3311,0513,85
Atlas Yat. Ort.1,350,75-22,86
ATP Bilgisayar43,5623,82

Avrasya GMYO1,83-1,08-30,14
Avrasya Petrol ve Tur.2,30-2,13-28,13
Avrupa Yatırım Holding6,23-3,113,83
Aydem Enerji6,852,09

Ayen Enerji6,2412,2315,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,807,0375,54
Aygaz18,30-2,1429,00
Bagfaş21,042,435,20
Bak Ambalaj19,23-0,16-2,76
Balatacılar Balatacılık8,14-7,29-1,21
Bantaş Ambalaj3,270,314,58
Banvit65,301,2425,58
Başkent Doğalgaz GMYO37,2010,06

Baştaş Başkent Çimento9,40-3,09-45,88
Batı Çimento14,88-5,40215,92
Batısöke Çimento2,50-3,852,46
Bayrak Taban Sanayi7,75-6,51-26,96
Bera Holding9,62-4,56-52,56
Berkosan Yalıtım7,871,42-11,77
Beşiktaş Futbol Yat.6,247,2254,46
Beyaz Filo9,01-0,11-10,61
Bilici Yatırım14,43-2,10160,78
Bim Mağazalar62,15-0,24-12,83
Biotrend Çevre ve Enerji26,34-4,22

Birko Mensucat1,03-1,90-7,21
Birleşim Mühendislik9,995,27

Birlik Mensucat2,041,49-41,04
Bizim Mağazaları12,440,32-16,92
BMS Çelik Hasır8,161,49

Boğaziçi Beton Sanayi4,502,27

Borusan Mannesmann24,002,39-13,67
Borusan Yat. Paz.348,005,33-23,39
Bosch Fren Sistemleri831,101,35-32,41
Bossa28,203,6857,98
Brisa23,34-0,6020,54
Burçelik21,76-0,273,52
Burçelik Vana21,401,52-56,91
Bursa Çimento3,78-1,56-24,06
Carrefoursa40,52-1,84-43,57
Casa Emtia Petrol119,00-0,9212,26
Ceo Event Medya8,270,8528,62
Coca Cola İçecek85,105,7834,00
Cosmos Yat. Holding10,95-6,2535,86
Credıtwest Faktorıng4,710,64-19,76
Çan2 Termik14,58-0,82

Çelebi165,008,13-9,60
Çelik Halat6,392,40-29,76
Çemaş Döküm1,160,87-31,87
Çemtaş14,815,79-5,74
Çimbeton212,502,11-28,33
Çimentaş26,48-0,38-26,77
Çimsa31,142,3074,94
Çuhadaroğlu Metal8,611,6513,18
Dagi Giyim2,89-4,30-15,16
Dagi Yatırım Holding12,060,92-6,51
Dardanel2,869,58-46,29
Datagate Bilgisayar12,80-0,78-20,55
Demısaş Döküm9,193,9641,92
Denge Holding1,39-4,79-54,24
Deniz GMYO1,600,00-13,14
Derimod8,83-0,11-9,34
Derlüks Yatırım Holding4,87-4,51-44,78
Desa Deri7,890,13-18,99
Despec Bilgisayar10,099,91-22,74
Deva Holding23,60-0,84-1,91
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,180,183,76
Diriteks Diriliş Tekstil4,425,4918,50
Ditaş Doğan17,66-1,5135,78
DO-CO867,601,4737,71
Doğan Burda53,2529,44137,30
Doğan Holding2,661,14-11,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,190,92-5,97
Doğusan4,8010,859,59
Doğuş GMYO9,01-0,2210,28
Doğuş Otomotiv36,3210,1340,10
Döktaş Dökümcülük29,008,53-5,29
Duran Doğan Basım15,89-1,5551,48
Dyo Boya9,81-2,68-12,78
Eczacıbaşı İlaç6,011,86-16,55
Eczacıbaşı Yatırım37,563,1339,53
E-Data Teknoloji9,58-0,73

Edip Gayrimenkul3,75-3,8512,95
Ege Endüstri1.291,904,76-22,40
Ege Gübre181,600,9426,59
Ege Profil32,1610,14-14,57
Ege Seramik15,854,6964,04
Egeplast23,50-3,77-29,43
Ekiz Kimya6,10-3,63-14,45
Emek Elektrik3,054,456,82
Eminiş Ambalaj19,081,65-48,21
Emlak Konut GMYO1,970,51-6,84
Enerjisa Enerji11,760,941,99
Enka İnşaat11,003,0056,21
Erbosan117,0024,01188,50
Ereğli Demir Çelik19,691,7649,89
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,302,48

Ersu Gıda4,707,55-4,86
Escar Turizm Taşımacılık22,200,00

Escort Teknoloji5,12-0,19-22,07
Esenboğa Elektrik28,823,8951,48
Etiler Gıda4,99-2,1625,38
Euro Kapital Yat. Ort.4,59-3,1620,17
Euro Trend Yat. Ort.3,351,21-5,32
Euro Yat. Ort.3,52-9,04-20,75
Euro Yatırım Holding1,84-2,13-35,21
Europap Tezol Kağıt13,71-1,44

Fade Gıda7,90-1,2551,87
Fenerbahçe Futbol30,60-1,483,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,361,29-19,94
F-M İzmit Piston112,508,59-8,24
Fonet Bilgi Teknolojileri12,812,07-1,69
Ford Otosan185,60-0,7551,96
Formet Metal ve Cam1,303,17-47,01
Frigo Pak Gıda21,000,000,10
Galata Wind Enerji4,32-0,69

Galatasaray Sportif3,616,49-10,86
Garanti Bankası9,858,00-2,96
Garanti Faktoring13,66-1,0122,73
Garanti Yat. Ort.2,8010,24-12,93
Gedik Y. Men. Değ.6,831,9415,25
Gediz Ambalaj16,643,3524,18
Gelecek Varlık Yönetimi13,69-3,32

Gen İlaç12,70-2,38

Gentaş3,200,63-29,10
Gersan Elektrik5,646,02-8,14
Girişim Elektrik Sanayi22,900,35

Global Men. Değ.5,89-1,83-2,00
Global Yat. Holding1,86-0,53-47,06
Good-Year8,00-8,990,40
Göltaş Çimento38,401,59-6,44
Gözde Girişim6,6913,97-16,17
GSD Denizcilik4,28-4,4675,76
GSD Holding2,61-4,043,98
Gübre Fabrik.68,7516,92-20,10
Güler Yat. Holding2,51-1,95-27,51
Halk GMYO2,62-6,76-14,04
Hatay Tekstil17,074,7225,19
Hedef Girişim2,780,0010,11
Hedef Holding3,1245,12

Hektaş8,866,3665,85
HUB Girişim9,83-5,30-45,99
Hürriyet Gzt.2,314,0510,00
ICBC Turkey Bank5,360,37-17,54
İdeal Finansal Teknolojiler42,70-1,66217,24
İdealist GMYO2,17-2,25-8,56
İhlas Ev Aletleri0,951,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,84-1,18-32,80
İhlas Gazetecilik0,881,15-64,28
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,83-1,19-27,19
İndeks Bilgisayar6,631,0742,70
Info Yatırım4,51-0,22-3,44
İntema35,143,29-11,93
Inveo Yatırım Holding28,86-3,6799,42
İpek Doğal Enerji13,663,804,43
İskenderun Demir Çelik13,603,5050,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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