Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,08 0,00 -34,37 Acıpayam Selüloz 15,83 -1,92 -7,04 Adel Kalemcilik 25,62 0,08 -23,27 Adese Gayrimenkul 1,15 -2,54 -58,93 Afyon Çimento 3,52 1,15 -31,12 AGESA Hayat Emeklilik 19,67 -8,26 14,79 Ak Enerji 1,94 3,74 -12,22 Akbank 5,86 7,52 -13,29 Akçansa 15,62 0,00 -3,00 Akdeniz Yatırım Hold. 1,91 0,00 -20,52 Akfen GMYO 6,76 18,60 158,92 Akın Tekstil 32,10 4,63 1,07 Akiş GMYO 1,83 1,67 -34,46 Akmerkez GMYO 38,50 5,65 -37,72 Aksa 23,44 6,84 69,68 Aksa Enerji 7,52 6,36 102,15 Aksigorta 7,04 -2,49 -15,27 Aksu Enerji 18,08 0,67 139,56 Alarko Carrıer 297,40 1,68 -18,19 Alarko GMYO 22,56 -0,27 -10,94 Alarko Holding 9,41 2,51 10,43 Albaraka Türk 1,77 -1,67 -8,76 Alcatel Lucent Teletaş 26,30 6,39 -11,33 Alkim Kağıt 15,43 2,32 19,21 Alkim Kimya 17,10 -1,55 21,39 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,44 1,41 -1,76 Altınyunus Çeşme 55,05 4,86 10,19 Anadolu Efes 22,20 1,65 3,93 Anadolu Grubu Holding 27,46 9,84 5,11 Anadolu Hayat Emek. 9,33 1,08 16,11 Anadolu Isuzu 19,95 7,43 10,83 Anadolu Sigorta 5,92 -1,33 -18,01 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 21,86 -9,44 Anel Elektrik 2,67 -1,48 -15,77 Arçelik 33,68 0,30 18,35 ARD Bilişim Teknolojileri 45,64 3,12 -5,07 Arena Bilgisayar 9,62 3,44 -11,76 Armada Bilgisayar 57,60 17,55 17,36 Arsan Tekstil 4,64 2,65 16,41 Arzum Ev Aletleri 17,38 1,70 -28,08 Aselsan 16,43 -1,62 -9,97 Ata GMYO 4,03 -2,66 -26,86 Atakule GMYO 2,67 -1,11 14,05 Atlantis Yatırım Holding 6,33 11,05 13,85 Atlas Yat. Ort. 1,35 0,75 -22,86 ATP Bilgisayar 43,56 23,82 Avrasya GMYO 1,83 -1,08 -30,14 Avrasya Petrol ve Tur. 2,30 -2,13 -28,13 Avrupa Yatırım Holding 6,23 -3,11 3,83 Aydem Enerji 6,85 2,09 Ayen Enerji 6,24 12,23 15,34 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,80 7,03 75,54 Aygaz 18,30 -2,14 29,00 Bagfaş 21,04 2,43 5,20 Bak Ambalaj 19,23 -0,16 -2,76 Balatacılar Balatacılık 8,14 -7,29 -1,21 Bantaş Ambalaj 3,27 0,31 4,58 Banvit 65,30 1,24 25,58 Başkent Doğalgaz GMYO 37,20 10,06 Baştaş Başkent Çimento 9,40 -3,09 -45,88 Batı Çimento 14,88 -5,40 215,92 Batısöke Çimento 2,50 -3,85 2,46 Bayrak Taban Sanayi 7,75 -6,51 -26,96 Bera Holding 9,62 -4,56 -52,56 Berkosan Yalıtım 7,87 1,42 -11,77 Beşiktaş Futbol Yat. 6,24 7,22 54,46 Beyaz Filo 9,01 -0,11 -10,61 Bilici Yatırım 14,43 -2,10 160,78 Bim Mağazalar 62,15 -0,24 -12,83 Biotrend Çevre ve Enerji 26,34 -4,22 Birko Mensucat 1,03 -1,90 -7,21 Birleşim Mühendislik 9,99 5,27 Birlik Mensucat 2,04 1,49 -41,04 Bizim Mağazaları 12,44 0,32 -16,92 BMS Çelik Hasır 8,16 1,49 Boğaziçi Beton Sanayi 4,50 2,27 Borusan Mannesmann 24,00 2,39 -13,67 Borusan Yat. Paz. 348,00 5,33 -23,39 Bosch Fren Sistemleri 831,10 1,35 -32,41 Bossa 28,20 3,68 57,98 Brisa 23,34 -0,60 20,54 Burçelik 21,76 -0,27 3,52 Burçelik Vana 21,40 1,52 -56,91 Bursa Çimento 3,78 -1,56 -24,06 Carrefoursa 40,52 -1,84 -43,57 Casa Emtia Petrol 119,00 -0,92 12,26 Ceo Event Medya 8,27 0,85 28,62 Coca Cola İçecek 85,10 5,78 34,00 Cosmos Yat. Holding 10,95 -6,25 35,86 Credıtwest Faktorıng 4,71 0,64 -19,76 Çan2 Termik 14,58 -0,82 Çelebi 165,00 8,13 -9,60 Çelik Halat 6,39 2,40 -29,76 Çemaş Döküm 1,16 0,87 -31,87 Çemtaş 14,81 5,79 -5,74 Çimbeton 212,50 2,11 -28,33 Çimentaş 26,48 -0,38 -26,77 Çimsa 31,14 2,30 74,94 Çuhadaroğlu Metal 8,61 1,65 13,18 Dagi Giyim 2,89 -4,30 -15,16 Dagi Yatırım Holding 12,06 0,92 -6,51 Dardanel 2,86 9,58 -46,29 Datagate Bilgisayar 12,80 -0,78 -20,55 Demısaş Döküm 9,19 3,96 41,92 Denge Holding 1,39 -4,79 -54,24 Deniz GMYO 1,60 0,00 -13,14 Derimod 8,83 -0,11 -9,34 Derlüks Yatırım Holding 4,87 -4,51 -44,78 Desa Deri 7,89 0,13 -18,99 Despec Bilgisayar 10,09 9,91 -22,74 Deva Holding 23,60 -0,84 -1,91 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,18 0,18 3,76 Diriteks Diriliş Tekstil 4,42 5,49 18,50 Ditaş Doğan 17,66 -1,51 35,78 DO-CO 867,60 1,47 37,71 Doğan Burda 53,25 29,44 137,30 Doğan Holding 2,66 1,14 -11,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,19 0,92 -5,97 Doğusan 4,80 10,85 9,59 Doğuş GMYO 9,01 -0,22 10,28 Doğuş Otomotiv 36,32 10,13 40,10 Döktaş Dökümcülük 29,00 8,53 -5,29 Duran Doğan Basım 15,89 -1,55 51,48 Dyo Boya 9,81 -2,68 -12,78 Eczacıbaşı İlaç 6,01 1,86 -16,55 Eczacıbaşı Yatırım 37,56 3,13 39,53 E-Data Teknoloji 9,58 -0,73 Edip Gayrimenkul 3,75 -3,85 12,95 Ege Endüstri 1.291,90 4,76 -22,40 Ege Gübre 181,60 0,94 26,59 Ege Profil 32,16 10,14 -14,57 Ege Seramik 15,85 4,69 64,04 Egeplast 23,50 -3,77 -29,43 Ekiz Kimya 6,10 -3,63 -14,45 Emek Elektrik 3,05 4,45 6,82 Eminiş Ambalaj 19,08 1,65 -48,21 Emlak Konut GMYO 1,97 0,51 -6,84 Enerjisa Enerji 11,76 0,94 1,99 Enka İnşaat 11,00 3,00 56,21 Erbosan 117,00 24,01 188,50 Ereğli Demir Çelik 19,69 1,76 49,89 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,30 2,48 Ersu Gıda 4,70 7,55 -4,86 Escar Turizm Taşımacılık 22,20 0,00 Escort Teknoloji 5,12 -0,19 -22,07 Esenboğa Elektrik 28,82 3,89 51,48 Etiler Gıda 4,99 -2,16 25,38 Euro Kapital Yat. Ort. 4,59 -3,16 20,17 Euro Trend Yat. Ort. 3,35 1,21 -5,32 Euro Yat. Ort. 3,52 -9,04 -20,75 Euro Yatırım Holding 1,84 -2,13 -35,21 Europap Tezol Kağıt 13,71 -1,44 Fade Gıda 7,90 -1,25 51,87 Fenerbahçe Futbol 30,60 -1,48 3,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 1,29 -19,94 F-M İzmit Piston 112,50 8,59 -8,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,81 2,07 -1,69 Ford Otosan 185,60 -0,75 51,96 Formet Metal ve Cam 1,30 3,17 -47,01 Frigo Pak Gıda 21,00 0,00 0,10 Galata Wind Enerji 4,32 -0,69 Galatasaray Sportif 3,61 6,49 -10,86 Garanti Bankası 9,85 8,00 -2,96 Garanti Faktoring 13,66 -1,01 22,73 Garanti Yat. Ort. 2,80 10,24 -12,93 Gedik Y. Men. Değ. 6,83 1,94 15,25 Gediz Ambalaj 16,64 3,35 24,18 Gelecek Varlık Yönetimi 13,69 -3,32 Gen İlaç 12,70 -2,38 Gentaş 3,20 0,63 -29,10 Gersan Elektrik 5,64 6,02 -8,14 Girişim Elektrik Sanayi 22,90 0,35 Global Men. Değ. 5,89 -1,83 -2,00 Global Yat. Holding 1,86 -0,53 -47,06 Good-Year 8,00 -8,99 0,40 Göltaş Çimento 38,40 1,59 -6,44 Gözde Girişim 6,69 13,97 -16,17 GSD Denizcilik 4,28 -4,46 75,76 GSD Holding 2,61 -4,04 3,98 Gübre Fabrik. 68,75 16,92 -20,10 Güler Yat. Holding 2,51 -1,95 -27,51 Halk GMYO 2,62 -6,76 -14,04 Hatay Tekstil 17,07 4,72 25,19 Hedef Girişim 2,78 0,00 10,11 Hedef Holding 3,12 45,12 Hektaş 8,86 6,36 65,85 HUB Girişim 9,83 -5,30 -45,99 Hürriyet Gzt. 2,31 4,05 10,00 ICBC Turkey Bank 5,36 0,37 -17,54 İdeal Finansal Teknolojiler 42,70 -1,66 217,24 İdealist GMYO 2,17 -2,25 -8,56 İhlas Ev Aletleri 0,95 1,06 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,84 -1,18 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,88 1,15 -64,28 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,83 -1,19 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,63 1,07 42,70 Info Yatırım 4,51 -0,22 -3,44 İntema 35,14 3,29 -11,93 Inveo Yatırım Holding 28,86 -3,67 99,42 İpek Doğal Enerji 13,66 3,80 4,43 İskenderun Demir Çelik 13,60 3,50 50,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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