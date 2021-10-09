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Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

09.10.2021 11:12
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.249,90-4,24-30,25
İş Bankası (C)5,190,58-23,59
İş Bankası (Kur.)330.000,00-8,33-13,16
İş Fin.Kir.3,012,73-22,02
İş Girişim8,17-1,21-56,89
İş GMYO2,203,77-13,39
İş Y. Men. Değ.13,480,00-18,78
İş Yat. Ort.2,681,13-20,31
İşbir Holding57,65-3,117,40
Işık Plastik6,553,97

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-1,01-14,04
İttifak Holding1,28-3,76-42,60
İz Hayvancılık Tarım21,90-4,2821,67
İzmir Demir Çelik2,30-0,43-30,50
İzmir Fırça5,99-4,627,73
Jantsa Jant Sanayi55,20-3,3333,18
Kafein Yazılım19,64-5,03-7,97
Kalekim Kimyevi Maddeler13,603,26

Kaplamin22,74-0,26-32,72
Kardemir (A)5,56-0,54-6,55
Kardemir (B)5,53-0,904,93
Kardemir (D)6,43-0,6211,25
Karel Elektronik9,052,4934,59
Karsan Otomotiv3,58-0,8310,15
Karsu Tekstil8,60-1,150,58
Kartal Yenilenebilir Enerji15,07-13,89

Kartonsan44,82-3,20-52,66
Katmerciler Ekipman1,31-1,50-24,38
Kent Gıda186,30-1,53-47,61
Kerevitaş Gıda4,150,48-36,93
Kervan Gıda11,66-4,9713,92
Kervansaray Yat. Holding0,727,46-42,86
Kiler GMYO1,95-1,52-22,31
Kızılbük GYO28,662,07

Klimasan Klima10,140,7020,18
Koç Holding22,16-2,648,35
Konfrut Gıda4,8428,7214,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,300,42155,51
Konya Çimento805,30-0,83-28,73
Koray GMYO6,76-2,0351,91
Kordsa Teknik Tekstil24,10-5,2754,98
Koza Altın96,601,52-0,10
Koza Madencilik14,962,82-3,42
Körfez GMYO5,19-1,14-10,52
Kristal Kola1,31-0,76-57,12
Kron Telekomünikasyon35,265,70-4,29
Kuştur Kuşadası Turizm187,007,5318,88
Kuyas Yatırım2,623,1513,91
Kütahya Porselen70,009,3838,75
Kütahya Şeker Fabrikası32,50-16,88

Lider Faktoring3,582,874,99
Link Bilgisayar27,18-3,69-13,98
Logo Yazılım39,24-5,3126,01
Lokman Hekim Sağlık11,050,4555,68
Lüks Kadife44,540,0055,11
Makina Takım2,79-1,41-18,18
Manas Enerji Yönetimi15,80-4,42

Margün Enerji8,68-5,03

Marka Yatırım Holding4,330,23-32,66
Marmaris Altınyunus179,304,7961,39
Marshall252,10-6,97-17,80
Martı GMYO0,93-5,10-63,58
Martı Otel1,50-10,71-29,58
Matriks Bilgi Dağıtım32,36-2,59

Mavi Giyim69,057,3933,79
Mazhar Zorlu Holding32,36-0,192,80
Meditera Tıbbi Malzeme34,28-1,38

Mega Polietilen4,84-3,39-36,81
Menderes Tekstil2,05-1,91-33,66
Mercan Kimya10,30-1,06

Merit Turizm19,1626,8984,95
Merko Gıda4,69-3,10-45,72
Metemtur Yatırım3,06-6,71-62,15
Metro Holding1,31-5,76-37,02
Metro Petrol ve Tesisleri2,58-3,37-10,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,75-4,37-24,89
Migros Ticaret31,46-0,76-26,50
Milpa4,01-3,61-12,83
Mistral GMYO4,645,69-1,49
MLP Sağlık27,000,5235,88
MMC San. ve Tic. Yat.6,009,0930,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,53-0,91-44,89
Mondi Tire Kutsan8,494,1711,71
Nasmed Egepol5,47-4,54

Naturel Enerji32,76-3,19-7,74
Naturelgaz7,19-1,37

Net Holding4,46-6,8930,03
Netaş Telekom.16,360,43-41,74
Niğbaş Niğde Beton7,79-7,26-85,02
Nuh Çimento34,582,31-28,00
Nurol GMYO13,1941,0780,93
Odaş Elektrik1,465,80-50,06
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,56-2,07

Orge Enerji Elektrik5,991,5329,86
Orma Orman Mahsulleri27,469,8486,55
Osmanlı Menkul24,82-5,34-19,52
Ostim Endüstriyel Yat1,76-4,86-24,58
Otokar328,301,427,89
Oyak Çimento6,51-1,51-25,85
Oyak Yat. Ort.6,791,34-1,62
Oyak Yatırım Menkul29,2215,31

Oylum Sınai Yatırımlar8,32-3,8276,65
Özak GMYO4,702,40-7,84
Özbal Çelik Boru16,0621,21145,19
Özderici GMYO1,516,34-31,98
Özerden Plastik7,60-6,06-15,56
Pamel Elektrik51,904,22143,43
Panora GMYO6,52-3,7611,06
Papilon Savunma12,33-3,07-45,77
Park Elek.Madencilik4,511,35-16,01
Parsan28,829,1718,60
Pegasus75,45-3,271,14
Peker GMYO0,950,00-59,39
Penguen Gıda3,476,77-31,29
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım176,00-1,57

Pera GMYO1,36-5,56-22,36
Pergamon Dış Ticaret22,781,3324,29
Petkim6,14-5,8323,29
Petrokent Turizm3.520,0021,80288,35
Pınar Et ve Un16,061,84-26,61
Pınar Su3,82-5,24-6,01
Pınar Süt15,850,57-29,71
Plastikkart21,68-2,7850,03
Polisan Holding2,64-1,86-31,33
Politeknik Metal334,602,04-17,53
Prizma Press Matbaacılık3,76-4,57-31,39
QNB Finans Fin. Kir.67,50-2,17-46,13
QNB Finansbank35,02-3,53-50,22
QUA Granite Hayal Yapı11,34-11,06

Ral Yatırım Holding4,15-21,55-6,53
Ray Sigorta9,56-0,62-38,12
Reysaş GMYO2,72-0,73-16,10
Reysaş Lojistik4,81-1,84-7,04
Rhea Girişim1,87-5,08-49,73
Rodrigo Tekstil12,99-4,70-5,25
Royal Halı3,165,69-8,14
RTA Laboratuvarları21,60-3,83-28,67
Sabancı Holding9,881,02-10,39
Safkar Ege Soğutmacılık7,22-0,96-33,64
Sanel Mühendislik4,94-1,2044,44
Sanifoam Sünger22,38-3,1264,56
Sanko Pazarlama9,47-1,462,18
Saray Matbaacılık3,86-3,98-55,99
Sarkuysan12,17-3,9539,93
Sasa Polyester27,502,7783,52
Say Yenilenebilir Enerji22,04-0,81158,99
Sekuro Plastik19,95-2,4942,91
Selçuk Ecza Deposu8,27-1,66-38,43
Selçuk Gıda4,47-5,30-10,24
Selva Gıda Sanayi8,15-3,09

Senkron Güvenlik31,5814,4220,26
Serve Film Prodüksiyon14,50-3,46-9,38
Servet GMYO76,00-4,22-3,06
Seyitler Kimya14,58-34,508,29
Silverline Endüstri5,01-1,57-41,74
Sinpaş GMYO4,09-3,54-2,15
Smartiks Yazılım5,27-2,23-40,52
Sodaş Sodyum Sanayii23,50-2,08-10,77
Söktaş2,80-4,44-13,87
Sönmez Filament36,86-3,00-47,49
Sönmez Pamuklu13,38-0,89-44,25
Sumaş Suni Tahta87,00-3,3370,55
Şeker Fin. Kir.4,77-2,85-25,47
Şekerbank1,003,09-33,77
Şişe Cam8,02-2,0812,02
Şok Marketler Ticaret10,94-7,05-12,34
T. Halk Bankası4,310,94-22,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,20-2,30-31,75
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg16,10-2,13-9,20
Taç Tarım Ürünleri23,72-1,58125,26
Tat Gıda9,493,60-17,92
TAV Havalimanları25,18-4,1118,22
Taze Kuru Gıda189,00-2,22-12,62
Tek-Art Turizm1,19-4,03-41,09
Tekfen Holding13,800,36-15,85
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,094,10-29,68
Temapol Polimer Plastik14,07-2,2222,35
TGS Dış Ticaret15,780,5124,15
Tofaş Oto. Fab.51,700,0067,25
Torunlar GMYO3,461,17-11,28
Trabzon Liman26,40-2,08-17,81
Trabzonspor Sportif3,22-0,9231,97
Trend GMYO6,38-2,15-49,24
TSKB GMYO2,892,48-40,12
Tuğçelik12,95-5,1360,27
Tukaş6,800,59-29,82
Turcas Petrol3,653,69-24,74
Tureks Turizm Taşımacılık11,615,35

Turkcell15,06-0,20-1,55
Tümosan Motor ve Traktör15,23-3,308,24
Tüpraş123,008,3713,89
Türk Hava Yolları14,090,289,14
Türk İlaç Serum11,69-4,18

Türk Prysmian Kablo21,5230,4278,41
Türk Telekom7,35-0,54-6,95
Türk Traktör156,00-7,14-8,43
Türker Proje Gayrimenkul133,40-1,1918,16
Türkiye Sigorta4,81-1,43-22,14
Ufuk Yatırım18,55-2,0138,43
Ulaşlar Turizm Yat.3,75-1,57-11,56
Ulusoy Elektrik51,251,08-0,19
Ulusoy Un Sanayi5,25-6,423,17
Umpaş Holding1,16-3,33-55,56
Uşak Seramik1,58-3,07-32,48
Utopya Turizm19,70-8,37-49,23
Uzertaş Boya29,00-9,09-48,76
Ülker Bisküvi19,180,63-14,06
Ünlü Yatırım Holding6,1810,55

Vakıf Fin. Kir.7,17-6,52110,39
Vakıf GMYO1,511,34-37,05
Vakıf Yat. Ort.6,161,99-16,30
Vakıflar Bankası3,250,00-31,00
Vakko Tekstil9,826,3956,71
Vanet Gıda6,24-3,26-19,28
VBT Yazılım20,82-0,57

Verusa Holding44,84-1,41-0,53
Verusaturk Girisim20,00-2,9153,28
Vestel24,82-3,6538,33
Vestel Beyaz Eşya46,80-3,3525,21
Viking Kağıt6,26-1,26-30,44
Yapı ve Kredi Bank.2,37-0,84-20,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,10-7,78-16,83
Yataş13,27-2,86-6,22
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,12-4,00-29,09
Yeni Gimat GMYO14,82-7,0327,85
Yeo Teknoloji94,9036,74

Yeşil GMYO0,92-3,16-33,33
Yeşil Yapı1,080,93-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,04-2,86-52,29
Yibitaş İnşaat Malzeme10.245,102,56-34,33
Yonga Mobilya18,15-3,25-39,07
Yükselen Çelik5,01-0,10-3,57
Yünsa17,647,2326,98
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,52-1,30-39,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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