Erzurum, Türkiye'de Faydalı Model Başvurularında 16. Sırada Yer Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum, Türkiye'de Faydalı Model Başvurularında 16. Sırada Yer Aldı

Erzurum, Türkiye\'de Faydalı Model Başvurularında 16. Sırada Yer Aldı

TÜRKPATENT'in 2024 Mayıs dönemi İller Faydalı Model Başvuru sayısı dağılımına göre, Erzurum'dan bu yılın Mayıs ayında 3, yılın ilk 5 ayında ise 7 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. Erzurum, Bölgede 2. sırayı alırken, Türkiye illeri sıralamasında 16. sırada yer aldı.

07.07.2024 10:49
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TÜRKPATENT 2024 Mayıs dönemi İller Faydalı Model Başvuru sayısı dağılımını aktardı. Erzurum'dan bu yılın Mayıs ayında 3, yılın ilk 5 ayında ise 7 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl Faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bazında Bölgede 2. sırayı alırken, ülke illeri sıralamasında da 16. sırada yer aldı.

Mayıs Ayı Verileri

TÜRKPATENT verilerine göre, Mayıs ayında Erzurum'dan 3, KUDAKA istatistik Bölgesinden 3, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 3, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 8, ülkede 303 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti.

Yılın İlk 5 Ayına Ait Veriler

2024 yılının ilk beş ayında Erzurum'dan 7, KUDAKA istatistik Bölgesinden 9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 9, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 37, ülkede ise bin 113 Faydalı Model başvurusu kaydedildi

Erzurum'un Payı

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Erzurum'un faydalı model başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 77.7, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 77,7, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 18,91, ülkede yüzde 0,62'lik pay edindi.

Bölge İlleri Dağılımı

Ocak - Mayıs ayları döneminde Doğu Anadolu Bölgesinin 6 ilden faydalı model başvurusu yapıldı. Verilere göre Erzurum'dan 7, Malatya'dan 4, Van'dan 3, Erzincan'dan 2, Elazığ'dan 19, Tunceli'den 2 başvuru kaydedildi.

Türkiye İlleri Sıralaması

Dönemde faydalı model başvurusunun en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Samsun, Adana, Kayseri, Kocaeli, Denizli, Elazığ, Mersin, Manisa, Gaziantep, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Tekirdağ, Diyarbakır, Niğde, Sivas, Kastamonu, Sakarya, Kütahya, Muğla, Erzurum, Trabzon olarak sıralandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum, Türkiye'de Faydalı Model Başvurularında 16. Sırada Yer Aldı - Son Dakika

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