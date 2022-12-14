'Habermetre 5 – 11 Aralık 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'

Getir rakibi Gorillas'ı 1,2 milyar dolara satın aldı

Getir, Alman rakibi Gorillas'ın tamamını satın aldığını açıkladı. Satın almayla ilgili bir rakam açıklanmazken İngiliz Financial Times gazetesi Getir'in rakibi Gorillas'ı 1.2 milyar dolarlık anlaşmayla satın aldığını ve bu satın alma sonrası Getir'in değerinin 10 milyar dolar civarında olduğunu yazdı.

GSK Türkiye ve Abdi İbrahim'den Solunum İlaçlarının Yerli Üretimi için Dev Yatırım

GSK Türkiye ve Abdi İbrahim iş birliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle hayata geçirilen Steril İnhalasyon Tesisi faaliyetine başladı. Yatırım tutarı 340 milyon Türk lirasını bulan ve solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan en ileri 'nebül' teknolojisini ülkemize kazandıran tesis, GSK'nın tüm nebül portföyünün üretildiği dünyadaki tek üretim merkezi oldu.

Arçelik, Mısır'da Beyaz Eşya Fabrikasının Temellerini Attı

Dünyanın önde gelen ev teknolojileri şirketi Arçelik, küresel büyüme yolculuğuna yeni bir üretim merkezini daha ekliyor. 2012 yılından bu yana Mısır'da Beko markasıyla pazarlama ve satış faaliyetleri yürüten Arçelik, 100 milyon dolarlık yatırımla bir beyaz eşya üretim tesisinin temellerini attı. Şirket, yeni fabrika ile Ortadoğu ve Afrika bölgesine ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor.

MNG Airlines New York Borsası'nda İşlem Görecek

MNG Havayolları (MNG Airlines) Golden Falcon Acquisition Corp ile birleşme yoluyla New York Borsası'na kote olacak. Birleşmede MNG Airlines'ın değeri 676 milyon dolar olarak belirlendi. Birleşme sürecinin 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Petrol Ofisi, engel tanımayan sporcuların yanında!

Türkiye'nin gelişimini destekleyen her projede, yenilikçi ve öncü olma misyonuyla hareket eden Petrol Ofisi, engel tanımayan milli sporcularımızla yeni bir yola çıkıyor. Bu yıl, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takımı'na sponsorluk desteği sunan Petrol Ofisi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile imzalanan yeni sponsorluk anlaşmasıyla engelli sporculara olan desteğini büyütüyor. Anlaşma kapsamında Petrol Ofisi, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın yanı sıra TBESF'ye bağlı 20 branşın sporcularının da sponsorluğunu üstlenecek.

Türk şirketi Karpowership, Ukrayna'ya Moldova ve Romanya üzerinden elektrik tedariki planlıyor

Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, AA muhabirine, yüzer enerji santralleriyle Ukrayna'ya 400 megavatı bulan kapasite tedariki için görüştüklerini belirterek, "Şu anda Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşlarıyla da doğru çözümü bulmak için görüşüyoruz. Romanya veya Moldova'ya gemileri konuşlandırıp Ukrayna'ya giden iletim hatlarıyla elektrik tedarik edebiliriz." dedi.

Güler Sabancı, 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesindeki tek Türk oldu

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Forbes Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesine bu yıl Türkiye'den girmeyi başaran tek Türk iş kadını oldu. Listeye 81'inci sıradan giren Güler Sabancı, listede en güçlü iş kadınları kategorisinde ise 27'nci sırada yer aldı.

İGA İstanbul Havalimanı, 2022 yılının ilk 11 ayında Avrupa'da zirvede

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatının (EUROCONTROL) 1 Ocak-6 Aralık dönemini içeren raporuna göre, Avrupa genelinde günlük 25 bin 569 uçuş gerçekleştirilirken bu rakam salgın dönemi öncesini ifade eden 2019'un yüzde 83,1'i oldu. İGA'nın işlettiği İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 206 uçuş ile 11 ayda Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.