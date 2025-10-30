İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi

Haberin Videosunu İzleyin
30.10.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi
Haber Videosu

İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.

Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı Kesimi İnceleme ve Test Sürüşü Programı'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeyle ilgili kendisine yapılan sunumun ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜLKE GENELİNDE İNŞA EDİLEN RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 853 KİLOMETREYE YAKLAŞACAK"

Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerin, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımla vatandaşlara zaman kazandırdığını, günlük yaşamı kolaylaştırdığını, çalışanın iş yerine, öğrencinin okuluna daha güvenli ve daha hızlı ulaşmasını sağladığını ve hayatın akışının kesintisiz devam ettiğini söyledi.

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi

Bakan Uraloğlu, "İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir hazineyi modern çağın gereklilikleriyle buluşturan bu projeler, tüm kentlerimizin hikayesine yeni ve güçlü sayfalar ekliyor. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için çok önemli kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirdik." diye konuştu.

Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundukları kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 434 kilometreye yaklaştığını belirten Uraloğlu, 122 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımına devam ettiklerini, 297 kilometre yeni hat planladıklarını, devam eden ve planlanan projeler hayata geçirildiğinde Bakanlık olarak ülke genelinde inşa ettikleri raylı sistem uzunluğunun 853 kilometreye yaklaşacağını ifade etti.

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi

"İSTANBUL'A YENİ BİR METRO HATTI DAHA KAZANDIRACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, bugüne kadar İstanbul genelinde 161,8 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtıklarını dile getirerek, projelere devam ettiklerini, Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığın üstlendiğini ifade eden Uraloğlu, "Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188,3 kilometreye ulaşacak." diye konuştu.

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi

"ARNAVUTKÖY-HALKALI ETABINDA ÇALIŞMALARA HIZLA DEVAM EDİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın tamamının 29 Ocak 2024'te hizmete alındığını, 7 istasyondan oluşan 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesiminin ise geçen yıl açıldığını belirtti.

Bu etapta İstanbul Havalimanı, Taşoluk ve Arnavutköy istasyonlarının hizmet verdiğini dile getiren Uraloğlu, söz konusu hattın diğer raylı sistemlerle entegrasyonunun sunduğu avantajları anlattı. Uraloğlu, hattın henüz açık olmayan 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabında çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek, "Bu kesimi de bitirdiğimizde 'Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi' adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Proje inşaatında gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, tünel kazılarını ve betonarme imalatlarını bitirdiklerini, durakların ince inşaat işlerinde yüzde 97 ilerleme sağladıklarını, elektromekanik ve sinyalizasyon işlemlerinde test çalışmalarının sürdüğünü, tren entegrasyonunun tamamlanmasının ardından sinyalizasyon testlerine başlayarak sertifikalandırma sürecine geçeceklerini ifade etti.

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi

HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKA OLACAK

Bakan Uraloğlu, şu anda yapımı devam eden Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında ince işlerin, peyzaj çalışmalarının ve elektromekanik imalatlarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, bu etabın tamamlanmasıyla hattın Bakırköy-Kayaşehir, Ataköy-Olimpiyatköy, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey- Esenyurt ve Yenikapı-Halkalı metrolarının yanı sıra Marmaray ile entegrasyonunun sağlanacağını söyledi.

Uraloğlu, bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Halkalı- Göktürk'ün 43 dakikaya, Halkalı- Kağıthane'nin 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe'nin 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz'ın 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane'nin de 48 dakikaya düşeceğini dile getirdi.

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi

"2026 YILININ İLK ÇEYREĞİNİN SONUNA KALMADAN HİZMETE ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nde ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti: "Şimdi sizlerle birlikte Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında sürücülü düşünmüştük ama arkadaşlarımızın son yaptığı testlerle birlikte küçük bir sürücüsüz test sürüşü gerçekleştireceğiz. Ancak 15 Aralık'ta asıl sertifikasyon süreçleri başladığında, metro araçlarımız sürücüsüz olarak bu testlerden geçecek. Şu anda sürücülü olarak hizmet veren kullanımdaki 10 setimizi de kademeli olarak sürücüsüz sisteme dönüştüreceğiz. Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasınınf ardından hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi

"İSTANBUL'UN ULAŞIM SORUNUNU YÜZEYDEN ÇÖZMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmenin mümkün olmadığını, çalışmaların İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söyledi. İstanbul'un şu anda 380 kilometre metro hattı bulunduğunu ve Bakanlığın yapımı devam eden projeleri bittiğinde bu uzunluğun 407 kilometreye yaklaşacağını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu: "Demek ki yaklaşık 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor. İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir hazinenin modern çağın gerekleriyle buluştuğu bir şehirde raylı sistemler vazgeçilmezdir. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar da çalışacağız."

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi

TEST, SÜRÜCÜSÜZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamasının ardından çalışanlarla fotoğraf çektiren Bakan Uraloğlu, daha sonra beraberindekilerle test sürüşüne katıldı. Metro hattının Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında yapılan test sürüşü sürücüsüz gerçekleştirildi. Uraloğlu, test sürüşünün ardından "6 dakikada yaklaşık 7,5 kilometrelik kesimi test etmiş olduk. 121 kilometre saatlik hıza çıkabildik. Bu, Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı. Elbette bu bir test seyahatiydi. Aracımız (metro) Ankara'da, yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranıyla üretiliyor. O anlamda kıymetli. Bugünkü plan sürücülü testti ancak gece gündüz yoğun uğraşlar sonrası testi sürücüsüz gerçekleştirdik." dedi.

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi
Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İstanbul Havalimanı, istanbul, Politika, Ekonomi, Halkalı, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Kadir Mısıroğlu’nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı
Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı
Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı
BM Genel Kurulu’ndan ABD’yi kızdıracak Küba kararı BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
Bahçeli Beştepe’ye gitmedi ama Erdoğan’a hediyeyi gönderdi Bahçeli Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi
Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan isim yeniden tutuklandı Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan isim yeniden tutuklandı
Trump, Çin lideri Şi ile bir araya geldi Savaş bakanlığına nükleer talimatı Trump, Çin lideri Şi ile bir araya geldi! Savaş bakanlığına nükleer talimatı
Alkollü sürücü kimlik isteyen polise tekme attı Alkollü sürücü kimlik isteyen polise tekme attı
Gebze’de arama çalışmaları sona erdi Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Trump: Çin’e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57’den yüzde 47’ye indirilecek Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı Tartışmaların odağındaki hastane satıldı
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor
Eski ehliyetler için süre yarın doluyor Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek
Fenerbahçe’de kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni gelişme Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni gelişme
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu’nun son halini yakın arkadaşı paylaştı Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye’yi AB’de görmek istiyoruz Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Almanya Başbakanı’nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

19:07
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi
18:13
FSM’de kahreden olay Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı
FSM'de kahreden olay! Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı
18:00
Gebze’deki tek mucize İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar
Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar
17:40
Kadro dışı kalan Cenk Tosun’a sürpriz talip Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar
16:56
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
16:34
Almanya Başbakanı’nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?
16:33
Tartışmalı ’hız sınırı’ kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz
16:12
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye’yi AB’de görmek istiyoruz
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
16:08
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı
15:45
Bolu’da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi
15:29
Sudan’da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
15:23
İsrail’de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz
15:00
Yoğun kar yağışları bekleniyor Türkiye bu kışı unutamayacak
Yoğun kar yağışları bekleniyor! Türkiye bu kışı unutamayacak
14:23
Rusya, Ukrayna’yı 650 İHA ve 50’den fazla füzeyle vurdu
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu
14:14
Türkiye’nin gözü bu maçlarda İşte dev derbileri yönetecek hakemler
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler
13:35
Güllü ile ilgili olay iddia Oğlundan şiddet gördü, KADES’den yardım istedi
Güllü ile ilgili olay iddia! Oğlundan şiddet gördü, KADES'den yardım istedi
13:25
Meydan okumanın sonu kötü bitti Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
12:43
MHP’den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
12:40
Çocuğa şiddet kamerada Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu
12:29
Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan’ın son halini görenler “Ne olmuş“ demeden edemedi
Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan'ın son halini görenler "Ne olmuş" demeden edemedi
12:21
Türkiye Petrolleri’ne operasyon 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
12:19
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan’la görüşmek için Ankara’da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum
12:06
MSB, İngiltere’den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2025 19:50:11. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.