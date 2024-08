PİLOT programına seçilen girişimciler Türk Telekom CEO\'su Önal ile bir araya geldi

Ekonomi

Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna katkı sunmayı hedefleyen Türk Telekom, girişimlere; finansal kaynağın yanında uluslararası alanda iş birlikleri yapma, global yatırımcılardan yatırım alma fırsatı ve küresel pazarlara açılma konusunda stratejik destek sağlıyor. Bu kapsamda Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programının 12'nci dönemine seçilen 10 yenilikçi girişim Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile bir araya geldi. Programda konuşan Önal, "Türk Telekom olarak, 10 yılı aşkın süredir girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlama motivasyonu ile teknolojinin geleceğine yönelik çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak görüyoruz" dedi.

Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı ile Türkiye'nin teknoloji ihraç etme vizyonuna katkı sunmayı hedefliyor. Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programının yeni dönemine seçilen girişimler, Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile bir araya geldi.

ÖNAL: TEKNOLOJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK HER TÜR ÇALIŞMAYI MİLLİ GÖREV OLARAK GÖRÜYORUZ

Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programının 12. dönemine seçilen girişimlerle bir araya gelen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal; "Türk Telekom olarak, 10 yılı aşkın süredir girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlama motivasyonu ile teknolojinin geleceğine yönelik çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak görüyoruz. Yerli sosyal medya platformları geliştiriyor, teknolojiyi faydaya dönüştürecek sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyoruz. Bu yaklaşımla; geleceğimiz için fark yaratacak ve ülkemizi dünyada teknoloji alanında öne çıkaracak inovatif girişimlere destek vermeye devam ediyoruz. Desteklediğimiz girişimlerin dünyaya açıldığına şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

"PROGRAMLA BUGÜNE KADAR GİRİŞİMLERE 32 MİLYON TL'LİK NAKİT DESTEĞİ SAĞLADIK"

Türk Telekom olarak yarına ışık tutan teknolojileri ve bu teknolojileri besleyen girişimleri 10 yılı aşkın zamandır desteklediklerini belirten Önal, "Türk Telekom Ventures ve girişim hızlandırma programı PİLOT ile geleceğimiz için fark yaratacak ve ülkemizi dünyada teknoloji alanında öne çıkaracak inovatif girişimlerin büyümelerine katkı sunuyoruz. Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı ile bugüne kadar girişimlere 32 milyon TL'lik nakit desteği sağladık. Türk Telekom Ventures kurumsal girişim sermayesi ve Türk Telekom Ventures GSYF ile yatırım yaptığı 21 girişimin portföy değeri 190 milyon doları bulurken, söz konusu rakam; girişimcilik ekosisteminin Türkiye ekonomisindeki değerine ve kaldıraç özelliğine işaret ediyor. Ülkemizin ürettiği teknolojiyi dünyaya ihraç eden bir ülke olması motivasyonuyla, PİLOT programımıza dahil olan girişimlerimize teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi aktarıyor, finansal desteğin yanı sıra yurt dışına açılmalarını sağlayacak stratejik iş birlikleri ve olanaklar yaratıyoruz. Girişimlerimize yaptığımız her yatırımı Türkiye'nin geleceğine yönelik bir yatırım olarak görüyoruz. Amacımız, desteğimizle büyüyüp küresel başarılara imza atacak çok daha fazla girişime destek olarak ülkemizden yeni dünya markalarının ve unicorn'ların çıkmasını sağlamak. Yenilikçi teknolojileri desteklemeyi ve geliştirdiğimiz çözümlerin tüm dünyada kullanılması adına girişimlerimizin küresele uzanan yolculuklarında köprü görevi üstlenmeyi sürdürüyoruz. Türk Telekom Ventures ile ABD'de kurduğumuz şirketimiz, stratejik iş birliklerimiz ve yatırımcıları arasında bulunduğumuz küresel yatırım fonları ile hem portföyümüzdeki girişimlerin hem de Türk Telekom ve grup şirketlerinin uluslararası pazarlarda iş geliştirmelerini, yatırım süreçlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"ÜLKEMİZE DEĞER KATACAK VE İLERİYE TAŞIYACAK HER PROJENİN ÖNCÜSÜ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Önal, Türk Telekom Ventures PİLOT kapsamında 150 bin TL nakit desteği alan girişimlerin, program sonunda 30 bin USD yatırım desteği ve Stanford Üniversitesi'nde PİLOT girişimleri için özel tasarlanan global girişimcilik programına katılma fırsatına sahip olacaklarını hatırlattı. Teknoloji alanında Türkiye'nin kendine yeten bir ülke olması için öncü çalışmalar yürüttüklerini belirten Önal, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm faaliyet alanlarımızda yerli iş birliklerini ön plana alıyor, yerli ürünlerin geliştirilmesine ve kullanılmasına liderlik ediyoruz. Türk Telekom çatısı altında hayata geçirdiğimiz yerli sosyal medya platformumuz Yaay, kullanıcılara farklı deneyimler sunuyor. Yaay platformumuzun şu an 2 milyona yakın kullanıcısı var. Kurumumuz teknoloji birikimini yaşamın her alanına aktararak değer yaratmaya odaklanan bir kültüre sahip. Bu anlayışımız ile teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürecek çalışmalar gerçekleştiriyor, geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendiriyoruz. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ile az gören çocukların, sınıf arkadaşları ile bir arada eğitim alabilmesine olanak sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla çalışmalarımıza devam ederken, tarihin bize yüklediği misyon ile bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde, ülkemize değer katacak ve ileriye taşıyacak her projenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz."

TANNUR: SİLİKON VADİSİ'NDEKİ BÜYÜMEMİZİ HIZLANDIRMAYI VE KUVVETLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türk Telekom PİLOT'un 12'nci dönemine seçilen girişimlerden From Your Eyes Kurucusu ve CEO'su Zülal Tannur ise "Yapay görme ve biyolojik görme arasındaki boşluğu doldurmaya yönelik, insanlardan otomobillere uzanan geniş bir spektrumda çözümler geliştiriyor ve işletmeler için lisanslıyoruz. Araç görüşü olarak adlandırılan VehicleVision, havalimanlarında kullanılan AeroVision ve görme engelli insanların hayatlarını XR teknolojileriyle kolaylaştıran FYE Mobile Vision geliştirdiğimiz bazı çözümlerimizin başında geliyor. Türk Telekom Ventures PİLOT sayesinde ABD'deki merkez şirketimiz olan NeuroVision AI Tech'in, Silikon Vadisi'ndeki büyümesini hızlandırmayı ve kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. PİLOT programındaki mentörlükler ve eğitimler sayesinde büyümemizi doğru stratejiyle kurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Sensed AI Kurucu Ortağı Emre Dirican, "Girişimimiz, yapay zeka ve uzaktan algılama teknolojilerini kullanarak binaların ve kritik altyapıların fiziksel ve çevresel sağlığını sürekli izliyor ve dünya genelinde herkes için güvenli ve sürdürülebilir yaşam koşulları sağlamayı amaçlıyor. Türk Telekom Ventures PİLOT programı ile Türk Telekom'un yurt içi ve yurt dışındaki değerli ağlarına ve iş birliklerine erişme fırsatı yakalayacağız. PİLOT'un sunduğu imkanlar, hedeflerimize daha hızlı ve daha doğru bir stratejiyle ulaşmamızı sağlayacak" diye konuştu.

KARAHAN: DÜNYANIN İLK DİJİTAL ASİSTANI OLARAK GELİŞTİRDİM

Mistikist Kurucusu ve CEO'su Buğra Karahan ise "Temeli MIT, Harvard, Stanford, Johns Hopkins gibi üniversitelerde yapılan bilimsel araştırmalara dayanan; beyin dalgası regülasyonu yöntemini herkesin erişebileceği bir uygulamaya dönüştürerek, dünyanın ilk dijital stres azaltma asistanı olarak Mistikist'i geliştirdim. Sadece 2-8 dakika içinde stres seviyesinde yüzde 90'a varan azalma, odaklanma seviyesinde yüzde 95'a varan bir artış sağlayabiliyoruz. 12'nci dönemine kabul aldığımız PİLOT programı ile birlikte, hem uluslararası pazarda büyüme hızımızı artırdık hem de B2B ve B2C müşteri ediniminde önemli bir yol kat ettik. PİLOT programı birçok alanda kendimizi daha ileriye taşıyıp geniş kitlelere ulaşmamız için benzersiz fırsatlar sunuyor" dedi.

Türk Telekom Ventures PİLOT'un 12'nci dönem girişimleri şöyle:

Archi's Academy - Kişiselleştirilmiş eğitim platformu Yazılım geliştirme alanında proje tabanlı ve kişiselleştirilmiş çevrim içi bir eğitim platformunda teknoloji alanında kariyer hedefleyenlere, esnek, taahhütsüz ve aylık abonelik ile eğitmen liderliğinde eğitimlere katılma ve bire bir mentorluk alma imkanı sunuyor.

Finsmart AI - Yapay zeka destekli CFO hizmetleri Hızla büyüyen şirketler için otomatik finansal raporlama sistemleri ve yapay zeka destekli CFO hizmetleri veren Finsmart AI, şirketlerin sürdürülebilirliklerini, karlılıklarını ve fonlara erişimlerini arttırmaya yardımcı olarak finansal performanslarını analiz ediyor, eyleme geçirilebilir bilgiler sunuyor, yatırımcıların da portföy şirketlerinin performansını kolaylıkla takip etmelerini sağlıyor.

From Your Eyes - Yapay görme çözümleri İnsanlardan makinelere kadar uzanan geniş bir spektrum için yapay görme çözümleri tasarlayan From Your Eyes, video görüntü işleme ve anlık görüntü işlemenin kişiselleştirilebilmesini, edge computing'le çalıştırılıp eğitilmesini, kendi eğittiği yapay zeka modelleriyle biyolojik görmeye en yakın yapay görme sistemleri geliştiriyor.

Hardal - Serverside ölçümlemenin en hızlı yolu Hardal, web sitesi veya mobil uygulamalarda birincil taraflı veri analitiği için gerekli olan sunucu taraflı pazarlama ölçümlemesi ve analitiği hizmeti sunuyor. Bu kapsamda, şirketler sunucu taraflı ölçümleme ve pazarlama, şirket içi geliştirme, projelendirme ve sunucu maliyetlerini yapay zeka destekli algoritma ile minimize edebiliyor. Ayrıca Hardal, çerezsiz reklam kampanya optimizasyonu ve ölçümlenmesi için gerekli altyapıyı uçtan uca sağlıyor.

Mistikist-Yapay zeka destekli nörobilim uygulaması Görsel, işitsel uyaranlarla stres ve anksiyeteyi azaltan, odaklanma ve iş performansını artıran, yapay zeka destekli bir nörobilim uygulaması olan Mistikist, günlük hayatın ve yoğun iş hayatının stresinden olumsuz etkilenenler için beyin dalgalarını regüle ederek zihinsel esenliğe ulaşmalarını sağlıyor.

QDelivery - Akıllı teslimat platformu Teslimat ve saha operasyonları yürüten firmaların tüm bu süreçleri dijitalleştirmesini, optimize etmesini ve en etkili şekilde yönetmesini sağlayan SaaS platformu olan QDelivery ile firmalar tüm teslimat ve saha operasyonlarını optimize edip kolayca yönetirken aynı zamanda operasyonel maliyetlerini düşürerek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyor.

Sensed AI - Binaların ve kritik altyapıların fiziksel sağlığını düzenli izleme platformu Kentsel ve tarımsal izleme konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir yer gözlemi girişimi olan Sensed AI, sentetik açıklıklı radar (SAR) verileri ve ileri yapay zeka algoritmaları ile binaların ve kritik altyapıların fiziksel bütünlüğü ve sağlığı hakkında düzenli bilgiler sunarak uzaktan algılama tabanlı yapısal ve çevresel sağlık analizlerini herkes için erişilebilir kılıyor.

Some Carbon-Yeni nesil karbondioksit azaltım ve yönetimi Some Carbon, fabrikaların bacasından çıkan karbondioksit emisyonlarından metanol gibi katma değerli ürün üretilmesine ve karbon yönetiminin gerçekleştirilmesine yönelik başta demir-çelik, çimento gibi karbon kaçağı yüksek sektörler olmak üzere risk altındaki bütün endüstrilere karbon azaltım servisi sunuyor. Ayrıca, firmaların hem emisyon azaltım risk ve fırsatlarını değerlendirerek regülasyona dayalı mali yükümlülüklerden daha az etkilenmesine hem de metanol gibi katma değerli sürdürülebilir bir ürün elde edilmesine olanak sağlıyor.

T4 People Analytics – Yapay zeka ile çalışan verilerini değere dönüştürme Kurumların farklı sistemlerinde bulunan tüm çalışan verilerini bir araya getirerek veriye dayalı yüksek etkili aksiyonlar alınmasını sağlayan ve yapay zeka çözümleri sunan T4 People Analytics'in geniş kapsamlı çalışan analitiği çözümleri arasında İK veri ambarı, yapay zeka tabanlı istenmeyen işten ayrılmaları tahminleme, aday skorlama, metin madenciliği gibi makine öğrenme modelleri bulunuyor.

VenueX - Bütünleşik dijital pazarlama platformu Markaların mağaza verilerini gibi global platformlarla entegre ederek, müşteri trafiğini ve satışlarını artıracak dijital reklamlar oluşturup yayınlamalarını sağlayan VenueX, firmaların reklamlarının etkisini ölçerek hem reklam harcamalarının mağaza ziyaretlerine ve satışlara dönüşümünü belirliyor, hem de markaların reklam performansını ve gelirini maksimize ediyor.